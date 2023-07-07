https://ukraina.ru/20230707/1047875192.html

"Своих не бросаем". Как Россия может освободить политзаключенных на Украине

"Своих не бросаем". Как Россия может освободить политзаключенных на Украине - 07.07.2023 Украина.ру

"Своих не бросаем". Как Россия может освободить политзаключенных на Украине

Тысячи людей сейчас находятся в украинских тюрьмах по обвинениям в преступлениях против национальной безопасности из-за их взглядов, предполагаемой поддержки российских войск или просто гуманитарной деятельности

2023-07-07T16:28

2023-07-07T16:28

2023-07-07T16:28

эксклюзив

репрессии на украине

обмен пленными

сво

права человека

украина

россия (рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/04/1047788981_0:93:1474:922_1920x0_80_0_0_a59b8a9ac42ba20eb5e5c62686e02c8f.jpg

С другой стороны, в России тоже есть осужденные за ту или иную форму содействия ВСУ. Юридически обоснованного механизма обмена гражданскими пленными пока нет. Его нужно создать.Об этом говорили участники состоявшейся в пятницу, 7 июля, в международном пресс-центре медиа-группы "Россия сегодня" конференции "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины". Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру".Открывая конференцию, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов отметил важность темы гражданских пленных, которых на территории Украины – более тысячи.Член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по обороне Дмитрий Кузнецов отметил, что сам термин – юридически некорректный, но он существует, поскольку идет гражданская война. Есть несколько категорий: например, это люди, которые с риском для жизни помогали нашей армии, среди них даже дети, сказал политик. Он продолжил: еще одна категория – люди, которые пострадали за свои убеждения. И третья категория – их сложно назвать "нашими", кто-то смс отправил в ДНР или высказался неоднозначно, но их тоже жаль и их тоже бросать их нельзя."Пока гражданские пленные видят, что не очень не бросают своих, и это бьет по репутации России. Но для меня важнее, как мы выглядим в глазах Бога", – отметил политик. Он продолжил: что делается – мы начали проверку условий содержания наших на территории Украины, это делают украинские активисты, они проводят видеофиксацию. Это важно, отчасти это защищает людей, находящихся в застенках.Передали посылки нашим, а Офис омбудсмена Украины передал посылки людям, находящимся в заключении на территории РФ, рассказал депутат. Он добавил, что стали записывать видеообращения к родственникам.По словам политика, сейчас разрабатывается процедура взаимного освобождения – точнее, репатриации. Он поблагодарил сотрудников ФСИН, благодаря которым стало возможным встретиться с заключенными у нас, соответственно, на территории Украины есть доступ к нашим людям. Украинская сторона готова действовать в нужном направлении, сказал Кузнецов.Он призвал РПЦ присоединиться к процессу, добавив, что есть список православных священников, которых нужно освободить. И призвал всех, кто может, участвовать в проекте Украина.ру по составлению списков гражданских пленных и по их освобождению.Исполнительный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня", член СПЧ, бывший политзаключенный Кирилл Вышинский отметил, что в 2019 году этот процесс назывался "взаимное освобождение". По его словам, важно, чтобы он вернулся в обиход. Как освободить гражданских – это пока вопрос, процедура не ясна, не ясно даже количество людей, которые оказались в таком положении.Поэтому важно наладить обмен информации с противоположной стороной. Вышинский отметил, что – "мы только в начале пути и важно понять, кого мы хотим изъять". Он добавил, что он сам пока относится осторожно к представителям украинской стороны, но выразил надежду на то, что удастся добиться прогресса в этом общении.Статья "госизмена" – это от 12 лет и выше, о состязательном процессе в судах Украины говорить не приходится, понятно, в каком состоянии находятся эти люди, сказал Вышинский, который сам провел полтора года в украинской тюрьме по обвинению в госизмене."Мой личный опыт говорит о том, что процесс обмена быстрым не будет… Но необходимо процесс начинать", – сказал журналист, добавив, что необходимо поддерживать соотечественников и всех "наших", где бы они не находились. При этом многое будет зависеть и от украинской стороны.Политолог и бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко отметил, что нужно торопиться – сейчас сложно сказать, сколько времени продлится конфликт, даже американцы не верят, что Киев продержится хотя бы год. А оставят ли нацисты пленных как свидетелей своих преступлений? По словам Ищенко, не надо тратить время на выяснение, кого считать гражданскими пленными и так далее, по его мнению, это бессмысленно – просто "надо вытаскивать всех, кого мы хотим вытащить".Политолог добавил, что надо поставить задачу и ограничить сроки обмена: если украинская сторона заинтересована в обменах, то процесс пойдет. Тем более, что и на территории России – все больше будет пойманных агентов СБУ и ГУР – "одноразовых" и прочих. Но ждать нельзя, когда наци будут терпеть поражении, они могут решить вопрос с пленными – военными и гражданскими – по-своему.Среди целей СВО – денацификация, освобождение людей на Украине от нацистского режима. А нам говорят: вот потери ВСУ, вот многочисленные жертвы – покажите, кого вы освобождаете? И вот эти жертвы режима, которые просто неосторожно высказывали иное мнение, например – именно их мы и освобождаем, их можно показывать, считает эксперт.Украинское государство построено на лжи, оно боится больше российской армии – правды, подчеркнул Ищенко, добавив: освобождаемые из тюрем украинцы и расскажут эту правду.Он снова повторил, что с обменами надо спешить – "у нас не так много времени, чтобы вытащить хоть кого-то".Политолог подчеркнул, что необходим конкретный план действий. С этим согласился Искандер Хисамов, отметивший, что для этого все и собрались на эту конференцию. Лучшим выходом из ситуации была бы победа в СВО, но пока обсуждаем проблему, которая есть.Трудно себе представить истинный масштаб репрессий на Украине: только в Николаевском СИЗО – сотни фамилий "политических", хотя на самом деле это люди, которые просто высказывали свою позицию, рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. По ее словам, в списке около 20% – пожилые женщины, от 60 и старше. Это просто политзаключенные, не нужно избегать этого термина, подчеркнула она.По словам Ларисы Шеслер, под вал репрессий на Украине попали все руководители "Бессмертного полка", попали учителя, которые не оставили работы на новых территориях – это тоже гражданские пленные. Это общественные деятели, например, Елена Бережная. Это представители УПЦ, более сотни священников и клириков в заключении. Это журналисты, которые ранее сотрудничали с российскими изданиями, эксперты – например, Дмитрий Марунич…Надо составлять реестр политзаключенных и гражданских пленных и надо давать как можно шире информацию об этом на международном уровне, подчеркнула Шеслер. По ее словам, сейчас в Европе и в мире Украину представляют жертвой российской агрессии, но никто не знает, что там люди сидят просто за репосты в соцсетях или за георгиевскую ленточку, которую человек одел 10 лет назад.Шеслер продолжила: значительная часть заключенных – представители левых сил, например, братья Кононовичи, которым угрожают смертью. Надо призывать левые силы в мире включиться в борьбу за освобождение людей, которых репрессировали за их политические взгляды. И надо срочно организовывать адвокатскую работу на международном уровне, тогда Киев будет вынужден реагировать. Пока заключенные на Украине – абсолютно беззащитны, подчеркнула она.Организационная работа уже начата, об этом рассказал журналист, бывший политзаключенный (более года провел в заключении) и единственный политзаключенный, который был оправдан судом, Павел Волков. Он согласился с выводами Ларисы Шеслер – действительно, политзаключенные на Украине практически лишены нормальной адвокатской помощи.Репрессии на Украине начались не после СВО, а с 2014 года, продолжил он. Тогда речь шла о сотнях, теперь о тысячах репрессированных, мы даже не знаем, сколько тысяч политзаключенных в стране. Особенно ситуация усугубилась после принятия закона о коллаборационизме – "коллаборантом" можно объявить любого. Только по этой статье более пятисот приговоров и более пяти тысяч подозрений, а есть ведь и другие статьи, по которым можно преследовать инакомыслящих, отметил Волков.По его словам, есть действительно политзаключенные – те же братья Кононовичи, публицист Александр Матюшенко, харьковский активист Олег Новиков… Есть исчезнувшие люди – например, журналист Николай Сидоренко, он был похищен, о его судьбе мы ничего не знаем.Еще один тип репрессированных – те, кто якобы помогал российской армии. Почему якобы? Потому что это все, как правило, не доказано, рассказал Волков. Он добавил: после начала СВО Украина изменила УК, теперь гражданских можно менять как военнопленных. Например, если люди подпишут самооговор – и подписывают, в надежде на обмен. Но больших обменов нет, сказал журналист, призвав не идти на самооговор – пока обмены не идут, это никак не облегчит участь репрессированных.Еще одна категория – те, кто работал на оставленных российской армией территориях. То есть люди просто работали, обеспечивали жизнедеятельность – и получают теперь огромные сроки. Если в РФ гражданских задерживают за реальную помощь ВСУ, точно не за лайки в сетях, то на Украине – картина совсем другая. Это надо будет учитывать при будущих обменах, подчеркнул Волков.Карина Малахова-Дячук, руководитель украинской общественной организации "Гражданские в плену" во время включения из Киева рассказала, что она представляет семьи более трехсот пленных (граждан Украины, которые находятся в российском плену – Ред.). Она поддержала инициативу и сказала, что ее организация окажет поддержку на территории Украины ради ускорения будущих обменов. Кажется, все просто – найти людей, включить в списки обмена… но для этого нужно желание обеих сторон, подчеркнула она. И выразила надежду на то, что вместе удастся наладить поиск людей и их обмен.Адвокат Роман Мельниченко обрисовал ситуацию с точки зрения обычного права и "права войны". По его словам, по римскому праву, военнопленный – это "раб в гостях". Из "гостей" освобождали после войны. А славяне в 2022 году ввели новацию – начали менять пленных еще в ходе войны, чего в конвенциях нет. Как нет там и понятия "гражданские пленные". По словам юриста, надо поделить их на две части: те, кто осуждены, к ним применять процедуру помилования. Есть возможность и освобождения без помилования.Что касается тех, кто еще не осужден, тут проще – им просто изменяется мера пресечения, а после выдворения дело прекращается за отсутствием лица, сказал адвокат.Он продолжил: есть сложность: Россия не взяла ни одного военнопленного, поскольку их не признают таковыми, а считают лицами, которые препятствовали СВО. Хотя все требования конвенций в отношении них Россия соблюдает. Что касается организации обменов, то есть список, с которого можно было бы начать, сказал юрист.Дмитрий Кузнецов, в свою очередь, предложил не терять времени и начать практическую работу с создания общественной рабочей группы.После выступлений участников пресс-конференции прозвучали вопросы и предложения от собравшихся – в частности, было предложение более основательно подходить к информированию публики в западных странах, где люди почти ничего не знают о масштабе политических репрессий на Украине. На что Искандер Хисамов ответил, что это и упрек в адрес властей этих стран, которые блокируют поступление информации, блокируют российские СМИ. "Но мы со своей стороны делаем все возможное", – сказал главред издания Украина.ру.Мехти Логунов, ранее приговоренный к 12 годам лишения свободы на Украине, рассказал о гражданине РФ, с которым сидел в СИЗО на Украине. По словам Логунова, этого человека "пытали, вывозили на расстрел, требовали с него денег". Он сидит до сих пор. Логунов отметил, что рассказал об этом человеке всем, когда вышел из СИЗО – но получил отписки, а этот человек до сих пор сидит. На это ответил Дмитрий Кузнецов, попросив отправить ему все данные на этого человека. "Сделаем все, чтобы не отписались", – сказал он.Прозвучало также предложение активнее информировать международную общественность, подключить народную дипломатию, просить о содействии все общественные организации, СМИ во всех странах, где положительно относятся к России. Искандер Хисамов отметил, что организаторы процесса обменов намерены так и делать, чтобы доказать, что действительно – "своих не бросаем".P.S. От редакции издания Украина.Ру: Мы собираем информацию о гражданских пленных с обеих сторон конфликта с целью содействия организации мониторинга условий содержания в пенитенциарных учреждениях и диалогу по вопросам возможности симметричного освобождения. Конфиденциальность гарантируем. В то же время мы считаем важным привлечь внимание общественности к данной проблеме, поэтому, если вы согласны на огласку либо, если процесс уже является публичным, мы можем написать о вашей истории либо истории вашего родственника.Мы ждем от вас Ф. И. О., дату рождения, место содержания гражданского пленного, а также какой-то документ, из которого будет понятна суть обвинения (сообщение о подозрении, если идет досудебная стадия; обвинительный акт, если судебная; приговор, если процесс завершен).Пишите нам в чат-бот https://t.me/HelpCivilians_bot или по адресу: editors@ukraina.ru

https://ukraina.ru/20230704/1047776942.html

https://ukraina.ru/20230630/1047685072.html

https://ukraina.ru/20230619/1047345511.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, репрессии на украине, обмен пленными, сво, права человека, украина, россия (рф)