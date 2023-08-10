https://ukraina.ru/20230810/1048594645.html

Когда людей похищает государство. О насильственном исчезновении украинского журналиста Николая Сидоренко

Когда людей похищает государство. О насильственном исчезновении украинского журналиста Николая Сидоренко - 10.08.2023 Украина.ру

Когда людей похищает государство. О насильственном исчезновении украинского журналиста Николая Сидоренко

Похищения людей как инструмент репрессий и запугивания — практика ультраправых диктатур по всему миру, от Франко и "черных полковников" в Европе и до Пиночета и нынешнего колумбийского режима в Латинской Америке. Политические похищения происходят и на Украине

2023-08-10T06:58

2023-08-10T06:58

2023-08-10T06:58

репрессии на украине

похищение

репрессии

сбу

украина

артёмовск (бахмут)

оон

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1e/1047722085_0:39:751:461_1920x0_80_0_0_efe06d526403c394ff5327613b11956c.jpg

В ООН считают, что похищения, или насильственные исчезновения, стали глобальной проблемой и сейчас они могут происходить и в ситуациях внутренних конфликтов, являясь инструментом политического подавления оппонентов.По данным ООН, в 85 странах мира во время конфликтов или репрессий без вести пропали сотни тысяч людей. На Украине проблема насильственных исчезновений существовала и до начала СВО,и сейчас трудно предположить, какие масштабы она приобрела под прикрытием военного конфликта и под предлогом медийно одобряемых профилактических зачисток. Как и многие вопросы разнообразно попираемых прав человека на Украине, эта тема требует пристального внимания и глубокого изучения. В горячей фазе конфликта этим заниматься почти невозможно. Тем не менее, есть случаи, о которых известно в публичном пространстве уже сегодня.Не арест, а похищение человека государствомДля начала разберемся в терминологии. Насильственное исчезновение отличается от похищения тем, что похищение человека производится некими злоумышленниками — бандитами, вымогателями, конкурентами, боевиками, а насильственное исчезновение производится представителями государства или их ставленниками (иногда, впрочем, боевиками). По идее, подобные действия со стороны государства по отношению к лицу должны бы быть арестом, но арест – это когда лицо нашлось в соответствующем отделении на допросе или в СИЗО и по отношению к нему были соблюдены соответствующие процедуры задержания. Не говоря уже о том, что ему должно быть предъявлено сообщение о подозрении в нарушении законодательства. Но бывает, что человека увезли силовики, но в последствии власти отказываются признать факт лишения свободы и скрывают данные о его судьбе и местонахождении. Вот эта форма "задержаний-похищений" и называется насильственными исчезновениями в международном праве. При этом исчезнувшему в результате действий государства человеку никак нельзя помочь — ни просто передать продукты, медикаменты, ни защитить его права с помощью законных способов. Насильственные исчезновения людей – невероятное горе для их семей. Страшно представить, что испытывают родные пропавших, не зная живы ли их близкие и понимая, что им в тяжелейшей в их жизни ситуации обратиться некуда — государство, призванное защищать права и интересы своих граждан, — виновник их бед и будет в лучшем случае безмолвствовать. Тревог добавляет и то, что, к сожалению, такие исчезновения часто сопровождаются пытками (от реальных физических избиений и психологического давления до других их форм – содержание в ужасных условиях, неоказание медицинской помощи и многое другое).Про тайные тюрьмы СБУ писали западные правозащитные организации еще в довоенные годы, и есть свидетельства, что они не пустуют и сейчас. Так, об использовании после начала СВО "неофициальных мест несвободы" упоминается в докладе ООН о задержании гражданских лиц в текущем конфликте, о котором мы писали подробно здесь. Случаи насильственных исчезновений, пишет УКВПЧ ООН, "имели место там, где сотрудники правоохранительных органов, главным образом СБУ, задерживали лиц без определения суда; держали их под стражей без связи с внешним миром в течение нескольких дней, иногда переводя их в одно или несколько неофициальных мест несвободы; лишали их права на правовую помощь; оставляли близких без информации об их судьбе или местонахождении". В этом докладе упоминается два примера жертв насильственных исчезновений на Украине, местонахождение и судьба которыхостаются неизвестными по сей день.Похищения как метод работыСогласно данным ООН, первый случай касается "молодого журналиста, который с 2017 года был обвиняемым по делу, связанному с конфликтом, и в том же году в Краматорске был похищен и подвергнут пыткам сотрудниками полиции". Редакции известно, что речь о Николае Сидоренко (подробно о истории его преследования и исчезновении после начала СВО мы писали здесь). После пыток в результате насильственного исчезновения в 2017 году у Николая была инвалидность в результате перелома позвоночника в двух местах. Известны фамилии преступников в погонах, которые похитили Николая, избивали, выбивая признание в "сепаратизме", имитировали расстрел во дворе полиции, а позже нанимали "патриотов", которые оказывали давление на Николая и на суд его судивший плакатами: "Hasta la vista, separatistа", "Меняем сепаратиста Сидоренко на Сенцова". Более того, на этих полицейских даже были заведены уголовные производства, но, видимо, за 6 лет следствию не удалось никак продвинуться.Зато за время расследования открытых в ГБР дел с Сидоренко неоднократно пытались "договориться" сотрудники полиции, угрожая ему и уговаривая закрыть дела против них. Николай предложил и им в ответ закрыть уголовное дело против него, но полицейские отказались. В феврале 2022 года из разговора со следователем Сидоренко узнал, что в марте того же года дела из ГБР якобы должны были быть переданы в Краматорский суд. Но как отмечает ООН, "по состоянию на 23 мая 2023 г расследование действий сотрудников полиции еще продолжается".Но Николай был снова похищен. "Его задержали на улице несколько мужчин, которые, как считалось, были сотрудниками правоохранительных органов (судя по их форме). Они положили его на землю, забрали у него трость (у него была инвалидность) и затянули за ограду местного торгового центра", — пишет УКВПЧ ООН.По словам близких, после начала СВО Николай Сидоренко неоднократно выражал беспокойство за свою жизнь, поскольку, как юрист, он понимал, что во время военного положения, полицейские, на которых открыты дела, под прикрытием военных действий, могут прибегнуть к совершению повторного преступления по отношению к нему. Уехать и спрятаться где-нибудь он не мог, т.к. находился под мерой пресечения в Краматорском суде – в отношении него продолжалось уголовное преследование.Интуиция не подвела Николая — похищение состоялось 27 марта 2022 года в 16:51 возле торгового центра "Проминь" и отделения "Новой почты" № 2 в городе Бахмут тремя неизвестными лицами, одетыми в военную форму и балаклавы. Похитители час сидели в машине, выжидая, когда Николай выйдет с работы и выслеживали его. По свидетельству очевидцев, эти неизвестные действовали профессионально отработанными приемами, потащили за угол здания, втиснули в машину марки "Skoda Octavia Tour" серебристо-серого цвета с киевскими номерами.70 запросов в никудаБолее года о судьбе Сидоренко родным неизвестно ничего. Ими было направлено более 70 (!) запросов и заявлений в разные силовые структуры Украины по похищению Николая. В полученных ответах сказано, что его местонахождение неизвестно и никто его не похищал."Несмотря на запросы его семьи, ни один правоохранительный орган не подтвердил ни факт его ареста, ни факт содержания его под стражей. С 28 марта 2022 года и по сегодняшний день Национальная полиция Украины расследует этот инцидент как похищение, а не как насильственное исчезновение, причем о каком-либо продвижении в расследовании ничего не известно", — сказано в докладе ООН.Раз полиция расследует случай как похищение, а не как насильственное исчезновение, значит вопрос о возможной причастности к этому государства для следственных органов Украины даже не стоит. Согласно Статуту Международного уголовного суда, систематическое насильственное исчезновение людей является преступлением против человечности. Насильственные исчезновения нарушают право на свободу и личную безопасность, право на справедливое судебное разбирательство и право на жизнь.Как указано в Декларации ООН о защите всех лиц от насильственных исчезновений, последние причиняют тяжкие страдания не только жертвам, но и их семьям. Комитет ООН по правам человека и Европейский суд по правам человека также постановили, что насильственное исчезновение близкого родственника является бесчеловечным обращением с членами его семьи.По делу об исчезновении Николая Сидоренко готовится обращение в СПЧ ООН.Мы продолжим серию публикаций о лицах, подвергнувшихся насильственным исчезновениям во время украинско-российского конфликта.Связь с рабочей группой редакции по вопросам гражданских пленных: чат-бот в Телеграм https://t.me/HelpCivilians_bot или по адресу: editors@ukraina.ru

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Валерия Емельянова

Валерия Емельянова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Валерия Емельянова

похищение, репрессии, сбу, украина, артёмовск (бахмут), оон, эксклюзив