https://ukraina.ru/20261031/isterika-i-slezy-zelenskogo-ekspert-rasskazal-kak-deystvuyut-psikhoaktivnye-veschestva-1084189882.html

Истерика и страхи Зеленского: эксперт о том, как действуют "психоактивные вещества"

Истерика и страхи Зеленского: эксперт о том, как действуют "психоактивные вещества" - 31.10.2026 Украина.ру

Истерика и страхи Зеленского: эксперт о том, как действуют "психоактивные вещества"

Странная мимика, движения и жестикуляция Зеленского в соцсетях становятся поводом для разных предположений, но делать выводы по видеозаписям невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал инструктор по военно-психологической подготовке спецназа, гендиректор Научно-диагностического центра клинической психиатрии Александр Хаминский

2026-10-31T20:32

2026-10-31T20:32

2026-10-31T21:24

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В беседе с британским журналистом Стивеном Бартлеттом Владимир Зеленский признался, что почти не спит, рассказал о тяжёлых переживаниях и не смог сдержать слёз.Тем временем пользователи соцсетей всё чаще обращают внимание на специфическую мимику, резкие движения и необычную жестикуляцию Зеленского, связывая это с возможным употреблением наркотиков. Хаминский объяснил, почему подобные предположения не выдерживают профессиональной критики."С профессиональной точки зрения делать подобные выводы исключительно на основании видеозаписей вряд ли возможно", — заявил специалист.Хаминский подчеркнул: психоактивные вещества действительно могут менять двигательную активность и эмоциональные реакции. Но при этом нельзя сбрасывать со счетов два момента."Во-первых, в актерской среде, выходцем из которой является Зеленский, употребление легких наркотиков считается нормой", — подчеркнул эксперт.Во-вторых, продолжил Хаминский, прием некоторых психоактивных препаратов действительно снимает нервное напряжение, но бесконтрольность может вызвать стойкую зависимость."При этом нельзя игнорировать публично озвученную им проблему бессонницы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Хаминский объяснил слезы Зеленского и предположил, на что глава киевского режима готов ради выживания" на сайте Украина.ру.

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