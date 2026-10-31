Истерика и страхи Зеленского: эксперт о том, как действуют "психоактивные вещества" - 31.10.2026 Украина.ру
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Истерика и страхи Зеленского: эксперт о том, как действуют "психоактивные вещества"
Истерика и страхи Зеленского: эксперт о том, как действуют "психоактивные вещества" - 31.10.2026 Украина.ру
Истерика и страхи Зеленского: эксперт о том, как действуют "психоактивные вещества"
Странная мимика, движения и жестикуляция Зеленского в соцсетях становятся поводом для разных предположений, но делать выводы по видеозаписям невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал инструктор по военно-психологической подготовке спецназа, гендиректор Научно-диагностического центра клинической психиатрии Александр Хаминский
2026-10-31T20:32
2026-10-31T21:24
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В беседе с британским журналистом Стивеном Бартлеттом Владимир Зеленский признался, что почти не спит, рассказал о тяжёлых переживаниях и не смог сдержать слёз.Тем временем пользователи соцсетей всё чаще обращают внимание на специфическую мимику, резкие движения и необычную жестикуляцию Зеленского, связывая это с возможным употреблением наркотиков. Хаминский объяснил, почему подобные предположения не выдерживают профессиональной критики."С профессиональной точки зрения делать подобные выводы исключительно на основании видеозаписей вряд ли возможно", — заявил специалист.Хаминский подчеркнул: психоактивные вещества действительно могут менять двигательную активность и эмоциональные реакции. Но при этом нельзя сбрасывать со счетов два момента."Во-первых, в актерской среде, выходцем из которой является Зеленский, употребление легких наркотиков считается нормой", — подчеркнул эксперт.Во-вторых, продолжил Хаминский, прием некоторых психоактивных препаратов действительно снимает нервное напряжение, но бесконтрольность может вызвать стойкую зависимость."При этом нельзя игнорировать публично озвученную им проблему бессонницы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Хаминский объяснил слезы Зеленского и предположил, на что глава киевского режима готов ради выживания" на сайте Украина.ру.
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новости, владимир зеленский, украина.ру, новости о зеленском, медицина, психология, психиатрия, новости украины, новости украина ру, новости россии и украины, главные новости, главное, наркотики
Новости, Владимир Зеленский, Украина.ру, новости о Зеленском, медицина, психология, психиатрия, Новости Украины, новости Украина ру, новости России и Украины, Главные новости, главное, наркотики

Истерика и страхи Зеленского: эксперт о том, как действуют "психоактивные вещества"

20:32 31.10.2026 (обновлено: 21:24 31.10.2026)
 
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Странная мимика, движения и жестикуляция Зеленского в соцсетях становятся поводом для разных предположений, но делать выводы по видеозаписям невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал инструктор по военно-психологической подготовке спецназа, гендиректор Научно-диагностического центра клинической психиатрии Александр Хаминский
В беседе с британским журналистом Стивеном Бартлеттом Владимир Зеленский признался, что почти не спит, рассказал о тяжёлых переживаниях и не смог сдержать слёз.
Тем временем пользователи соцсетей всё чаще обращают внимание на специфическую мимику, резкие движения и необычную жестикуляцию Зеленского, связывая это с возможным употреблением наркотиков. Хаминский объяснил, почему подобные предположения не выдерживают профессиональной критики.
"С профессиональной точки зрения делать подобные выводы исключительно на основании видеозаписей вряд ли возможно", — заявил специалист.
Хаминский подчеркнул: психоактивные вещества действительно могут менять двигательную активность и эмоциональные реакции. Но при этом нельзя сбрасывать со счетов два момента.
"Во-первых, в актерской среде, выходцем из которой является Зеленский, употребление легких наркотиков считается нормой", — подчеркнул эксперт.
Во-вторых, продолжил Хаминский, прием некоторых психоактивных препаратов действительно снимает нервное напряжение, но бесконтрольность может вызвать стойкую зависимость.
"При этом нельзя игнорировать публично озвученную им проблему бессонницы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Хаминский объяснил слезы Зеленского и предположил, на что глава киевского режима готов ради выживания" на сайте Украина.ру.
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