Киев нарушил режим тишины в Алешках, украинская энергетика на грани. Итоги 31 октября - 31.10.2026 Украина.ру
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Киев нарушил режим тишины в Алешках, украинская энергетика на грани. Итоги 31 октября
Киев нарушил режим тишины в Алешках, украинская энергетика на грани. Итоги 31 октября - 31.10.2026 Украина.ру
Киев нарушил режим тишины в Алешках, украинская энергетика на грани. Итоги 31 октября
Несмотря на достигнутые договорённости, произошёл инцидент, поставивший под угрозу соблюдение режима тишины. По сообщению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, беспилотник ВСУ ударил по гражданскому автомобилю на Нечаевском перекрёстке при выезде из Алешек
2026-10-31T18:00
2026-10-31T18:00
эксклюзив
алешки
киев
украина
родион мирошник
мелания трамп
владимир зеленский
дтэк
вооруженные силы украины
вкс
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По информации Родиона Мирошника, машина направлялась в посёлок Раденск за продовольствием."Мирное небо должно быть для всех, но украинская сторона вновь продемонстрировала пренебрежение к жизням людей, нарушив режим тишины в городе Алешки Херсонской области. Вместо соблюдения договоренностей, украинский беспилотник атаковал гражданскую машину, в результате чего пострадали двое мирных жителей. Этот инцидент ставит под сомнение искренность заявлений Киева о стремлении к миру и гуманитарным целям", - заявил дипломат.В результате атаки осколочные ранения и минно‑взрывные травмы получили двое мирных жителей: женщина 1986 года рождения и мужчина 1996 года рождения. Обоих оперативно доставили в Алешкинскую центральную районную больницу.Дипломат подчеркнул, что украинская сторона нарушила режим тишины более чем за сутки до его официального завершения: договорённости о прекращении боевых действий в гуманитарных целях должны были действовать до 22:59 по московскому времени 1 ноября.На данный момент на территории Алешек продолжает действовать предупреждение об угрозе беспилотных атак.В то же время Зеленский сообщил, что жители Алешек, пожелавшие переехать на контролируемую Киевом территорию, пересекли границу Украины в Черниговской области. Он отметил, что во время режима тишины были разминированы дороги и доставлены гуманитарные грузы, и выразил надежду на сохранение гуманитарного доступа к Алешкам.Операция по эвакуации жителей и доставке помощи в Алешках завершена. Она проходила при участии уполномоченных по правам человека России и Украины — Яны Лантратовой и Дмитрия Лубинца — и при посредничестве Первой леди США Мелании Трамп.Для эвакуации желающих покинуть город задействовали 25 автобусов и 9 машин скорой помощи. Люди могли самостоятельно выбрать направление выезда — в Россию или на Украину.По данным Мелании Трамп, из города эвакуировали более 750 жителей. Тех, кто решил вернуться на Украину, ночью доставили из Анапы в белорусский Гомель на военно‑транспортных самолётах ВКС России в сопровождении украинского омбудсмена. Далее на автобусах они проследовали к пограничному пункту пропуска "Новая Гута". Эвакуированных, пожелавших остаться на российской территории, перевезли в Симферополь. В пунктах временного размещения им предоставили питание, необходимые вещи, а также помощь врачей и психологов.В Киеве отключения по 16–18 часов, в Днепропетровске света может не быть до понедельника Из-за новых российских ударов ситуация в украинской энергетике резко обострилась. В ДТЭК прямо говорят: энергосистема сейчас работает на пределе. "В столице под ударом вновь оказалась ТЭЦ. Эти атаки пришлись на повреждения, полученные в результате предыдущих обстрелов, поэтому ситуация в энергосистеме стала еще более сложной", — сообщила энергетическая компания ДТЭК. Графики отключений стали жёстче: электричества в квартирах киевлян нет по 16–18 часов в сутки. Мэр города Виталий Кличко заявил, что в городе начались перебои не только со светом, но и с водой. В отдельных районах Днепропетровска ситуация ещё сложнее — там электричество может не появиться вплоть до понедельника. По сообщению регулятора, без света остаются значительные территории Днепровского, Каменского и Новомосковского районов. Кроме того, сохраняется серьёзная угроза для энергетических объектов Черниговской области. По всей Украине с 06:00 до 23:59 действуют графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для бытовых потребителей. Российские войска нанесли удары по ТЭЦ-6 в Киеве, теплоэлектроцентрали в Шостке Сумской области, по четырем электроподстанциям в Днепропетровской области и объектам компании "ДТЭК Днепровские электросети". Также нанесен удар по промзоне "Протон" в Харькове: повреждены производственные цеха, а также склады, где собирали и хранили беспилотники. Кроме того, был уничтожен сухогруз, который перевозил грузы для нужд ВСУ.
https://ukraina.ru/20261031/voevali-protiv-russkogo-ubili-ukrainskiy-tri-ataki-natsionalistov-na-yazyk--1084190526.html
https://ukraina.ru/20261031/gromkiy-anons-obernulsya-dolgostroem-patriot-priedut-tolko-k-2030-godu-1084194768.html
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Яна Карцева
Яна Карцева
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452
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эксклюзив, алешки, киев, украина, родион мирошник, мелания трамп, владимир зеленский, дтэк, вооруженные силы украины, вкс
Эксклюзив, Алешки, Киев, Украина, Родион Мирошник, Мелания Трамп, Владимир Зеленский, ДТЭК, Вооруженные силы Украины, ВКС

Киев нарушил режим тишины в Алешках, украинская энергетика на грани. Итоги 31 октября

18:00 31.10.2026
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские саперы проводят разминирование в районе города Алешки Херсонской области
Российские саперы проводят разминирование в районе города Алешки Херсонской области
© Министерство обороны РФ
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Яна Карцева
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Несмотря на достигнутые договорённости, произошёл инцидент, поставивший под угрозу соблюдение режима тишины. По сообщению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, беспилотник ВСУ ударил по гражданскому автомобилю на Нечаевском перекрёстке при выезде из Алешек
По информации Родиона Мирошника, машина направлялась в посёлок Раденск за продовольствием.
"Мирное небо должно быть для всех, но украинская сторона вновь продемонстрировала пренебрежение к жизням людей, нарушив режим тишины в городе Алешки Херсонской области. Вместо соблюдения договоренностей, украинский беспилотник атаковал гражданскую машину, в результате чего пострадали двое мирных жителей. Этот инцидент ставит под сомнение искренность заявлений Киева о стремлении к миру и гуманитарным целям", - заявил дипломат.
В результате атаки осколочные ранения и минно‑взрывные травмы получили двое мирных жителей: женщина 1986 года рождения и мужчина 1996 года рождения. Обоих оперативно доставили в Алешкинскую центральную районную больницу.
Дипломат подчеркнул, что украинская сторона нарушила режим тишины более чем за сутки до его официального завершения: договорённости о прекращении боевых действий в гуманитарных целях должны были действовать до 22:59 по московскому времени 1 ноября.
На данный момент на территории Алешек продолжает действовать предупреждение об угрозе беспилотных атак.
В то же время Зеленский сообщил, что жители Алешек, пожелавшие переехать на контролируемую Киевом территорию, пересекли границу Украины в Черниговской области. Он отметил, что во время режима тишины были разминированы дороги и доставлены гуманитарные грузы, и выразил надежду на сохранение гуманитарного доступа к Алешкам.

Операция по эвакуации жителей и доставке помощи в Алешках завершена. Она проходила при участии уполномоченных по правам человека России и Украины — Яны Лантратовой и Дмитрия Лубинца — и при посредничестве Первой леди США Мелании Трамп.
Украинский язык мова
08:26
Воевали против русского, убили украинский. Три атаки националистов на язык Лет пятнадцать назад я спросил Станислава Белковского*, ныне иностранного агента и релоканта, а тогда одного из нас – российского политтехнолога, работающего на Украине, который выучил украинский язык, достаточно ли украинский язык полноценен?
Для эвакуации желающих покинуть город задействовали 25 автобусов и 9 машин скорой помощи. Люди могли самостоятельно выбрать направление выезда — в Россию или на Украину.
По данным Мелании Трамп, из города эвакуировали более 750 жителей. Тех, кто решил вернуться на Украину, ночью доставили из Анапы в белорусский Гомель на военно‑транспортных самолётах ВКС России в сопровождении украинского омбудсмена. Далее на автобусах они проследовали к пограничному пункту пропуска "Новая Гута".

Эвакуированных, пожелавших остаться на российской территории, перевезли в Симферополь. В пунктах временного размещения им предоставили питание, необходимые вещи, а также помощь врачей и психологов.

В Киеве отключения по 16–18 часов, в Днепропетровске света может не быть до понедельника

Из-за новых российских ударов ситуация в украинской энергетике резко обострилась. В ДТЭК прямо говорят: энергосистема сейчас работает на пределе.

"В столице под ударом вновь оказалась ТЭЦ. Эти атаки пришлись на повреждения, полученные в результате предыдущих обстрелов, поэтому ситуация в энергосистеме стала еще более сложной", — сообщила энергетическая компания ДТЭК.

Графики отключений стали жёстче: электричества в квартирах киевлян нет по 16–18 часов в сутки. Мэр города Виталий Кличко заявил, что в городе начались перебои не только со светом, но и с водой.
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В отдельных районах Днепропетровска ситуация ещё сложнее — там электричество может не появиться вплоть до понедельника. По сообщению регулятора, без света остаются значительные территории Днепровского, Каменского и Новомосковского районов.

Кроме того, сохраняется серьёзная угроза для энергетических объектов Черниговской области. По всей Украине с 06:00 до 23:59 действуют графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для бытовых потребителей.

Российские войска нанесли удары по ТЭЦ-6 в Киеве, теплоэлектроцентрали в Шостке Сумской области, по четырем электроподстанциям в Днепропетровской области и объектам компании "ДТЭК Днепровские электросети". Также нанесен удар по промзоне "Протон" в Харькове: повреждены производственные цеха, а также склады, где собирали и хранили беспилотники. Кроме того, был уничтожен сухогруз, который перевозил грузы для нужд ВСУ.
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ЭксклюзивАлешкиКиевУкраинаРодион МирошникМелания ТрампВладимир ЗеленскийДТЭКВооруженные силы УкраиныВКС
 
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