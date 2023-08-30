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Да, я львовянин, но даже здесь, во Львове, не все позорят свой род приверженностью нацизму

Да, я львовянин, но даже здесь, во Львове, не все позорят свой род приверженностью нацизму - 30.08.2023 Украина.ру

Да, я львовянин, но даже здесь, во Львове, не все позорят свой род приверженностью нацизму

Больше года во Львове судят Адрея Ивасенко — IT-специалиста и сына экс-сотрудника СБУ — за администрирование группы "Львовская народная республика", выступления за права русскоязычных и сбор денег для политзаключенных

2023-08-30T08:03

2023-08-30T08:03

2023-08-30T11:06

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Львовская народная республика за союз с НовороссиейВ российском обществе нормализовано упрощенное представление о трех Украинах — пророссийском Юго-Востоке, нейтральном Центре и предельно антироссийском Западе. Некоторые основания данное представление, конечно, имеет, но такая классификация слишком абстрактна, не учитывает много не вписывающихся в нее деталей, а значит, по сути своей неверна. Мы уже писали о политически мотивированном уголовном преследовании львовского оппозиционного политика Инны Иваночко и международного правозащитника, главы русского культурного центра во Львове Александра Косторного.В июле 2023 года львовский суд начал рассматривать дело 33-летнего Андрея Ивасенко, сына бывшего сотрудника местного подразделения СБУ. Ивасенко — айтишник, до 2021 года официально работал интернет-маркетологом в американской компании, а затем занимался фрилансом.Уголовное производство против него завели в марте 2022 года, а 25 августа 2022 года сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 109 (призывы к свержению власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность), ч. 1 ст. 111 (госизмена), ст. 436 (призывы к агрессивной войне) и ч. 2 ст. 436-2 (оправдание агрессии РФ) УК Украины. По совокупности указанных статей Ивасенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией. 15 июля домой к Ивасенко пришли с обыском и, как обычно, под давлением СБУ он признался, но потом в суде от самооговора отказался.Больше года Ивасенко находится в СИЗО Львова. Сторона обвинения считает, что в марте 2014 года он создал в соцсети «ВКонтакте» сообщество «Львовская народная республика» со слоганом: «За союз с Новороссией! Остановите АТО!», в которой распространял «антиукраинские и пропагандистские материалы». Как неоднократно было сказано, в украинском законодательстве нет понятия «антиукраинские материалы», а за абстрактную пропаганду никакой ответственности не предусмотрено, однако СБУ от подобных в прямом смысле пропагандистских формулировок никто не останавливает.«По данным следствия, боевики наняли одного из фигурантов удаленно выполнять функции ІТ-специалиста псевдоуправления ЛНР», — написали в пресс-службе СБУ. То есть речь идет о группе лиц, однако сообщники в деле Ивасенко не определены. Обычно это означает, что их в принципе нет.Все, что касается ЛНР, выглядит как ерунда, поскольку дальше СБУ сообщает, что Ивасенко якобы вел сайт «ВосходИнфо», который связывают с Денисом Пушилиным, т. е. не с ЛНР, а с ДНР. Правда, доказать причастность Пушилина никто не смог, поэтому и ограничились формулировкой «связывают», не уточняя, кто именно связывает и на основании чего.Ивасенко в суде заявил, что его действия не имеют ничего общего с преступлениями, это прокурор их так трактует.Бей бандер, спасай Украину!Следствие шло очень долго — до конца марта 2013 года. В апреле Андрея хотели взять на поруки несколько ветеранов СБУ, которые знали семью Ивасенко, но суд отказал. В июле начали рассматривать доказательства.Выяснилось, что группа «Львовская народная республика» была активна до июля 2017 года, после чего деятельность в ней заглохла. Соответственно, адвокаты заявили, что все эпизоды, которые вменяют Ивасенко, были совершены задолго до введения военного положения, но только сейчас, когда группа давно заморожена, в них почему-то усмотрели преступную деятельность, а до того все было в порядке и крупное сетевое сообщество (еще и во Львове), которое якобы действовало в интересах России против украинской госбезопасности, годами никто не замечал. Но слова адвокатов роли не сыграли, меру пресечения обвиняемому менять не собираются.Обвинение сообщило, что Ивасенко администрировал «антиукраинские» группы через зарегистрированный на украинский номер телефона фейковый аккаунт «Александр Якимов», который якобы был изъят при обыске. Фантастически выглядит вывод лингвистической экспертизы, которая усмотрела во фразах «Бий бандер, рятуй країну» («Бей бандер, спасай страну») и «Вставай Україно іде Тягнибок, всі раси понищить і буде все ок» («Вставай Украина, идет Тягнибок, все расы уничтожит и будет все ок») публичные призывы к насильственной смене или свержению конституционного строя. То же самое обнаружили в тексте «Львовское слово на смерть Моторолы»:Также следствию не понравились слова о нем самом: «Когда причастных к пыткам в СБУ будут находить и вешать, то пусть не спрашивают, за что. За шею, уй*бки. За все содеянное — за пытки, тайные тюрьмы, коррупцию — вешать вас будут за шею». Удивлению не было границ, ведь отец Ивасенко — бывший сотрудник львовского управления СБУ.Кроме «Львовской народной республики», Ивасенко предъявили петицию Путину с просьбой защитить русских и русскоязычных людей на Украине, которую Андрей якобы отправил с принадлежавшего ему почтового ящика Antimaidan@gmail.com, а также администрирование «пророссийского» сайта Voskhodinfo.su. Здесь вообще темна вода. Ивасенко — профессиональный айтишник. Следователи нашли на его компьютере в программе FileZilla сохраненные ключи к профилю на сайте провайдера hostland.ru, где зарегистрирован сайт. Доказывает ли это факт администрирования сайта, непонятно.Андрей сказал, что купил шаблон сайта, который открыт для свободной продажи, в 2016 году за 5 тысяч российских рублей в рамках своей профессиональной деятельности. По его словам, покупка шаблона и администрирование сайта — не идентичные действия.«Купили у представителя ЛНР и ДНР?» — провоцировали обвиняемого в суде.«Та нет, на сайте такое не указано», — ответил он.Сложно себе представить, чтобы человек, получающий из ЛДНР заказы на информационную работу против Украины, покупал у ЛДНР шаблон сайта, подставляя себя переводом в российских рублях? Почему его не дали бесплатно? Таким образом, связь Ивасенко и текстов на сайте «ВосходИнфо» доказать не смогли.На мелкие взятки для СБУСвязь обвиняемого с республиками Донбасса попытались найти иным способом. Следствие заявило, что Андрей был активным участником чатов, с помощью которых «боевики ЛНР и ДНР координировали направленные на нанесения ущерба информационной безопасности Украины действия». Якобы Ивасенко договаривался с неким Никитой Леви о DDoS-атаках на «проукраинские сайты». Кто такой Никита Леви и по каким критериям определяются «проукраинские сайты», не сообщается. В представленной суду переписке речь идет о каком-то сайте с названием «Майданутый». На каком основании его посчитали «проукраинским» и существует ли вообще такой сайт, неизвестно.Вторую предъявленную суду переписку Ивасенко в 2017 году вел с неким Вадимом Жечевым. В СБУ сказали, что это сотрудник Управления гуманитарных операций ЛНР Владислав Изгизцев, но с чего они так решили, не объяснили. Также суду не предоставлены документы, доказывающие, что в ЛНР есть такое подразделение и что Изгизцев занимает в нем какую-то должность. В переписке Ивасенко (под ником Александр Якимов) ужасается информацией о том, что западноукраинского журналиста, узника совести Руслана Коцабу, в 2014 году выступившего против АТО, могут снова посадить.«И трезубцы выжигать на лбу, как в бесславных ублюдках, чтобы потом не отвертелись», — пишет Ивасенко (Якимов) о тех, кто сажает людей за их антивоенные взгляды, т. е. снова об СБУ.Какие дальнейшие выводы должен из этого сделать суд и в чем здесь преступление, непонятно.А еще следствие нашло обращение к Ивасенко касательно украинских политзаключенных от какого-то Петра Линева, причем украинские журналисты даже не смогли его правильно интерпретировать, посчитав, что это Ивасенко писал Линеву, а не наоборот. Обращение такое:«У нас в Одессе задержаны люди, двое. Одного удалось общими силами освободить, подключили адвокатов, дали взяток и все норм. Собирали всем миром, так сказать. Но вот остался еще один человек, он сейчас в Одессе в СИЗО СБУ, если мне память не изменяет, то уже больше 6 месяцев там сидит, это девушка. Её там прессуют, постоянно сложно ей там... В общем, деньги нужны, вы могли бы хоть чем-то помочь? Я просто видел, что вы в одной группе помогали парню, журналисту с "Новороссии". Если нужно, предоставим все доказательства того, что девушка реально там, есть её фото. Мы уже собрали, но этого хватает только на мелкие взятки для СБУ, чтобы её там хоть не били, нормально относились».Во-первых, неизвестно, отправил ли Ивасенко какие-то деньги. Во-вторых, если даже отправил, какой закон запрещает помогать политзэкам? Наверное, могли бы предъявить подкуп должностного лица, но ведь не предъявили (да и состоялся ли подкуп?), а вместо этого выкатили госизмену и бог еще знает что.Последнее предъявленное доказательство тоже удивляет. У Андрея нашли российский электронный кошелек «ЮMoney», куда с 2016 по 2021 гг. (заметьте, до СВО) поступило примерно 260 тысяч рублей. Так вот, следствие посчитало, что это деньги от «террористов» на создание и поддержание работы сайтов, а еще от краудфайндинга на сайте «Антимайдан.org». Откуда данные — неизвестно. 260 тысяч за 6 лет — это чуть больше 43 тысяч рублей в год, или примерно 3,5 тысячи рублей в месяц. Этого хватит для создания и поддержания работы сайтов? Учитывая, что часть денег якобы от краудфайндинга, сколько же тогда «террористы» платили за сайты? О том, что Ивасенко работал в IT и мог получать какие-то частные заказы за рубли, никто не подумал. Также никто не заметил, что до начала СВО российский кошелек «ЮMoney» прекрасно интегрировался с украинским государственным «Приватбанком», который брал комиссию за перевод с «ЮMoney» на свою карту. Следует ли считать, что украинское государство в лице своего банка должно получить статус сообщника в деле Андрея Ивасенко?Итак, больше года Андрей находится в СИЗО. Перспективы получить оправдательный приговор весьма туманны несмотря на все нелепости в обвинении. Наиболее реалистичным сценарием получения свободы остается обмен. Нужен ли России IT-специалист, который, живя во Львове, не побоялся выступать за права жителей Донбасса и украинских политзэков, должно решить руководство страны.Связь с рабочей группой редакции по вопросам гражданских пленных: чат-бот https://t.me/HelpCivilians_bot или по адресу: editors@ukraina.ru

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украина, львов, репрессии, нацизм, политзаключенные, днр, лнр, антимайдан, эксклюзив, западная украина