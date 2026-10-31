Фильм "Заговор обречённых" как учебник сталинских политтехнологий - 31.10.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20261031/film-zagovor-obrechnnykh-kak-uchebnik-stalinskikh-polittekhnologiy-1084039409.html
Фильм "Заговор обречённых" как учебник сталинских политтехнологий
Фильм "Заговор обречённых" как учебник сталинских политтехнологий - 31.10.2026 Украина.ру
Фильм "Заговор обречённых" как учебник сталинских политтехнологий
В июне 1950-ого года на экраны вышел фильм Михаила Калатозова "Заговор обречённых", снятый на студии "Мосфильм". Цветное остросюжетное политическое кино собрало в советском прокате 19,2 млн зрителей – весьма солидное число. Лента была переведена на другие языки и демонстрировалась в Китае, Польше, Болгарии, Чехословакии и иных соцстранах
2026-10-31T16:00
2026-10-31T16:00
история
история
кино
фильм
кинематограф
1950-е
майдан
восточная европа
политтехнологии
чехословакия
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Период конца 1940-х – начала 1950-х годов называют "эпохой малокартинья" (в 1950-ом было выпущено всего 13 фильмов). Товарищ Сталин, который привык лично отсматривать все новинки, был уже стар и не мог ночи напролёт проводить в кинозале, как в 1930-е. Поэтому приказал снимать меньше, но качественнее. И "Заговор обречённых", без сомнения, не только прекрасная агитка, но и полноценный учебник истории и политических технологий на тему становления просоветских режимов в Восточной Европе."Ксёндзы со всего города сбежались смотреть"Начнем со звёздного состава актеров. В главной роли молодого прогрессивного социал-демократа Макса Венты – Павел Кадочников, один из главных секс-символов советского кино тех лет. Американского посла Мак-Хилла играет Максим Штраух – классический Ленин нашего кинематографа прекрасно перевоплощается в злодея. А ещё – Валентина Серова, Иван Пельтцер, Софья Пилявская, Ростислав Плятт...Особо отметим великолепного Александра Вертинского в роли кардинала Бирнча. Съёмки фильма проходили не только в павильонах "Мосфильма", но и в Доминиканском соборе Львова. Вертинский тщательно вживался в роль кардинала, учил молитвы на латыни и консультировался со священниками. Он писал супруге:"С утра начались мои сцены – молебен на площади. Потом часть богослужения – по латыни. Я тоже выучил. А накануне провёл вечер с экспертами – католическими священниками, они учили меня богослужению и молитвам, и обрядам. И когда вчера я играл при тысячной толпе и ещё большей толпе зевак – ксёндзы со всего города сбежались смотреть. "Можно подумать, что он служил всю жизнь", – сказали они. Когда я вышел из машины в полном кардинальском одеянии, то какие-то старухи крестились".Однажды во время съёмок Вертинского попытались упрекнуть в том, что на фоне его игры теряются положительные герои. Ответ был: "я не сельского попика играю", а князя церкви!" И действительно, отрицательные персонажи Вертинского, Штрауха, Пилявской, Серовой сыграны настолько ярко, что напрочь затмевают всех остальных.Для недавно вернувшегося на Родину артиста фильм стал судьбоносным. Руководство советской культуры видело в нём чужака, певца упадка и декаданса. Так, председатель Комитета по Делам искусств при Совете Министров СССР Поликарп Лебедев в 1949 году направил записку зампреду правительства Клименту Ворошилову с предложением прекратить его концертную деятельность и отправить на пенсию. Но Сталин считал иначе. За роль кардинала Вертинский получил Сталинскую премию 2-ой степени (единственный случай присуждения отрицательному персонажу!) После этого от Александра Николаевича отстали, а сам он получил всеобщее признание в СССР.49-ый штат СШАПолиттехнолог Алексей Чадаев написал, что "Заговор обречённых" – кино "о неудавшемся "майдане" в одной восточноевропейской стране". И это в корне неверно: фильм – как раз об удавшемся майдане, только нашем, просоветском.Итак, лента показывает процесс установления Советской власти в абстрактной восточноевропейской стране. Сегодня в бывших странах народной демократии существует общепринятая концепция – мол, пришёл советский солдат и загнал народы в коммунистическое рабство. На деле же всё было далеко не так: на первых порах вводилась многопартийность, проводились выборы, которые далеко не всегда выигрывали коммунисты. Последние были вынуждены создавать Народные фронты, блокируясь с другими партиями. При этом на ситуацию активно пытался влиять Запад.В фильме посол Мак-Хилл намеревается превратить страну в 49-ый штат США. Для этого искусственно организуется голод, который должен быть преодолён благодаря помощи по плану Маршалла. Посол, кардинал, представители буржуазных партий надеются провести закон о принятии плана Маршалла через парламент и одновременно организуют заговор с целью отстранения от власти коммунистов и прогрессивных социал-демократов. К нему примыкают югославы, которые готовят интервенцию с юга (конфликт между Сталиным и Иосипом Броз Тито был в самом разгаре).Одна из стран "народной демократии", черты которой мы видим в фильме, – Венгрия. Венгры оказались одним из самых строптивых народов Восточной Европы: никак не хотели голосовать за коммунистов! Это удалось сделать только в четвёртом выборном цикле 1945-49 годов, после запрета ряда популярных оппозиционных партий и объединения Коммунистической и Социал-Демократической партий в Венгерскую партию Трудящихся. Местный коммунистический лидер Матьяш Ракоши называл это "тактикой нарезки салями".Прототип Вертинского – кардинал Йозеф Миндсенти, видный персонаж венгерской политики, оппонент Ракоши, арестованный в 1949 году и приговорённый к пожизненному заключению за шпионаж. Его освободили во время восстания 1956 года, а когда его подавили, 20 лет жил в американском посольстве. Это соответствует сюжетной линии фильма – там кардинала арестовывают при попытке сесть на борт самолета и бежать из страны.Глава Компартии Ганна Лихта в фильме имеет прототипом министра иностранных дел Румынии Анну Паукер, а парламентское объединение Земледельческий союз – Болгарский земледельческий народный союз.На майдан – за Сталина!Параллели можно провести и с Чехословакией. И не только потому, что прототипом главы Партии Национального единства Христины Падеры (Софья Пилявская) является одна из лидеров Национально-Социалистической партии (sic!) Чехословакии Милада Горакова (кстати, она была повешена по обвинению в "буржуазном национализме" и "подготовке диверсионного заговора" на следующий день после выхода фильма – 27 июня 1950-ого).Главное, что год событий указан конкретно – 1948-ой. Именно в феврале 1948-ого произошёл правительственный кризис в этой стране. Тогда 12 министров, представлявших Национально-социалистическую, Народную и Словацкую Демократическую партии, подали в отставку, рассчитывая, что президент Эдвард Бенеш распустит правительство и назначит новые выборы.Однако 14 министров их не поддержали и лидер Компартии, премьер-министр Клемент Готвальд предложил Бенешу заменить выбывших министров новыми. А чтобы требования выглядели более убедительно, коммунисты вывели на улицу 100 тысяч человек под лозунгами "Долой министров-реакционеров!", "Да здравствует единство трудящихся!" 24 февраля была проведена всеобщая стачка в поддержку требований Компартии. Отряды рабочей милиции заняли важнейшие объекты Праги.Бенеш уступил давлению улицы и подписал указ о формировании нового правительства, в котором половину портфелей получили коммунисты. Причём советских войск в стране не было, хотя Готвальд с Москвой, конечно, консультировался. Любопытно, что Чехословакии вскоре было направлено предложение участвовать в плане Маршалла, но условием был вывод коммунистов из правительства. Правительство, естественно, отказало (как и все остальные соцстраны).Вот и в фильме ключевые события вращаются вокруг плана Маршалла. Имеется шикарная сцена, где в его рамках в страну направляется помощь. Это поезд, в котором наряду с продовольствием везут оружие для боевиков и порножурналы, при этом на крыше вагона наяривает джаз-банд! Впрочем, возмущённые жители поезд останавливают и поворачивают обратно.Далее происходит голосование в парламенте по плану Маршалла. Католики, националисты и порядка 50 социал-демократов голосуют "за". Левое крыло социал-демократов блокируется с коммунистами и выступает "против". Но большинством в 184 из 335 голосов план проходит. И тут коммунисты выводят на сцену широкие народные массы – 300 тысяч рабочих, крестьян, домохозяек (даже мам с колясками) выходят к парламенту, штурмуют его и заставляют ретироваться правых социал-демократов. Большинство становится за блоком коммунистов и левых социал-демократов, план Маршала провален. Толпа поёт песни, провозглашает здравницы в честь товарища Сталина и вечную дружбу с СССР.Уже в 1990-е и нулевые годы критики писали, что "Заговор обречённых" представляет собой своего "кинооговорку по Фрейду". Мол, СССР раскрыл, как на самом деле душил демократию в Восточной Европе. Можно сказать и так, главное, что было эффективно. А можно отметить, что здесь мы видим классические майданные технологии – смена власти путём выхода людей на площадь и занятия правительственных зданий.У нас привыкли жаловаться на то, как коварный Запад по методичкам Джина Шарпа приводил к власти своих людей, в том числе на постсоветском пространстве – Саакашвили, Ющенко, Порошенко*, Пашинян. Но, как видно, задолго до Шарпа эти инструменты успешно применялись Москвой. Сперва в Прибалтике в 1940-ом (так называемые "солнечные революции"), затем в Чехословакии в 1948-ом. Значит, в эту игру можно играть вдвоём! Поэтому "Заговор обречённых" как учебник сталинских политтехнологий вполне актуален и сегодня.* Член объединения, включённого в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
https://ukraina.ru/20260415/ivanna--film-kinostudii-dovzhenko-proklyatyy-samim-papoy-1077867343.html
https://ukraina.ru/20261023/maydan--eto-krik-gde-kazhdyy-za-pravdu-borotsya-privyk-amerikanskie-ushi-vengerskogo-myatezha-1956-goda-1083989538.html
https://ukraina.ru/20240404/1044965285.html
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Андрей Дмитриев
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, кино, фильм, кинематограф, 1950-е, майдан, восточная европа, политтехнологии, чехословакия, ссср, иосиф сталин, советская власть, коммунисты
История, История, кино, фильм, кинематограф, 1950-е, Майдан, Восточная Европа, политтехнологии, Чехословакия, СССР, Иосиф Сталин, Советская власть, коммунисты

Фильм "Заговор обречённых" как учебник сталинских политтехнологий

16:00 31.10.2026
 
© ФотоКадр из фильма "Заговор обречённых", 1950 год
Кадр из фильма Заговор обречённых, 1950 год - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© Фото
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Андрей Дмитриев
Все материалыНаписать автору
В июне 1950-ого года на экраны вышел фильм Михаила Калатозова "Заговор обречённых", снятый на студии "Мосфильм". Цветное остросюжетное политическое кино собрало в советском прокате 19,2 млн зрителей – весьма солидное число. Лента была переведена на другие языки и демонстрировалась в Китае, Польше, Болгарии, Чехословакии и иных соцстранах
Период конца 1940-х – начала 1950-х годов называют "эпохой малокартинья" (в 1950-ом было выпущено всего 13 фильмов). Товарищ Сталин, который привык лично отсматривать все новинки, был уже стар и не мог ночи напролёт проводить в кинозале, как в 1930-е. Поэтому приказал снимать меньше, но качественнее. И "Заговор обречённых", без сомнения, не только прекрасная агитка, но и полноценный учебник истории и политических технологий на тему становления просоветских режимов в Восточной Европе.
"Ксёндзы со всего города сбежались смотреть"
Начнем со звёздного состава актеров. В главной роли молодого прогрессивного социал-демократа Макса Венты – Павел Кадочников, один из главных секс-символов советского кино тех лет. Американского посла Мак-Хилла играет Максим Штраух – классический Ленин нашего кинематографа прекрасно перевоплощается в злодея. А ещё – Валентина Серова, Иван Пельтцер, Софья Пилявская, Ростислав Плятт...
Особо отметим великолепного Александра Вертинского в роли кардинала Бирнча. Съёмки фильма проходили не только в павильонах "Мосфильма", но и в Доминиканском соборе Львова. Вертинский тщательно вживался в роль кардинала, учил молитвы на латыни и консультировался со священниками. Он писал супруге:
"С утра начались мои сцены – молебен на площади. Потом часть богослужения – по латыни. Я тоже выучил. А накануне провёл вечер с экспертами – католическими священниками, они учили меня богослужению и молитвам, и обрядам. И когда вчера я играл при тысячной толпе и ещё большей толпе зевак – ксёндзы со всего города сбежались смотреть. "Можно подумать, что он служил всю жизнь", – сказали они. Когда я вышел из машины в полном кардинальском одеянии, то какие-то старухи крестились".
Однажды во время съёмок Вертинского попытались упрекнуть в том, что на фоне его игры теряются положительные герои. Ответ был: "я не сельского попика играю", а князя церкви!" И действительно, отрицательные персонажи Вертинского, Штрауха, Пилявской, Серовой сыграны настолько ярко, что напрочь затмевают всех остальных.
Иванна. Кадр из фильма
15 апреля, 08:00История
"Иванна" – фильм киностудии Довженко, проклятый самим папой14 апреля 1960 в Москве состоялся премьерный показ новой киноленты киностудии им. Довженко "Иванна". Она вошла в "пантеон" самых кассовых фильмов советского кинематографа – только в первый год проката её посмотрели более 30 миллионов зрителей. Успех этот оказался не случайным, ведь "Иванну" создали незаурядные люди
Для недавно вернувшегося на Родину артиста фильм стал судьбоносным. Руководство советской культуры видело в нём чужака, певца упадка и декаданса. Так, председатель Комитета по Делам искусств при Совете Министров СССР Поликарп Лебедев в 1949 году направил записку зампреду правительства Клименту Ворошилову с предложением прекратить его концертную деятельность и отправить на пенсию. Но Сталин считал иначе. За роль кардинала Вертинский получил Сталинскую премию 2-ой степени (единственный случай присуждения отрицательному персонажу!) После этого от Александра Николаевича отстали, а сам он получил всеобщее признание в СССР.
49-ый штат США
Политтехнолог Алексей Чадаев написал, что "Заговор обречённых" – кино "о неудавшемся "майдане" в одной восточноевропейской стране". И это в корне неверно: фильм – как раз об удавшемся майдане, только нашем, просоветском.
© Фото : Открытый источникРумынский постер к фильму "Заговор обречённых", 1950 год
Румынский постер к фильму Заговор обречённых, 1950 год - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© Фото : Открытый источник
Румынский постер к фильму "Заговор обречённых", 1950 год
Итак, лента показывает процесс установления Советской власти в абстрактной восточноевропейской стране. Сегодня в бывших странах народной демократии существует общепринятая концепция – мол, пришёл советский солдат и загнал народы в коммунистическое рабство. На деле же всё было далеко не так: на первых порах вводилась многопартийность, проводились выборы, которые далеко не всегда выигрывали коммунисты. Последние были вынуждены создавать Народные фронты, блокируясь с другими партиями. При этом на ситуацию активно пытался влиять Запад.
В фильме посол Мак-Хилл намеревается превратить страну в 49-ый штат США. Для этого искусственно организуется голод, который должен быть преодолён благодаря помощи по плану Маршалла. Посол, кардинал, представители буржуазных партий надеются провести закон о принятии плана Маршалла через парламент и одновременно организуют заговор с целью отстранения от власти коммунистов и прогрессивных социал-демократов. К нему примыкают югославы, которые готовят интервенцию с юга (конфликт между Сталиным и Иосипом Броз Тито был в самом разгаре).
© ФотоМаксим Штраух в роли посла Мак-Хилла. Кадр из фильма "Заговор обречённых", 1950 год
Максим Штраух в роли посла Мак-Хилла. Кадр из фильма Заговор обречённых, 1950 год - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© Фото
Максим Штраух в роли посла Мак-Хилла. Кадр из фильма "Заговор обречённых", 1950 год
Одна из стран "народной демократии", черты которой мы видим в фильме, – Венгрия. Венгры оказались одним из самых строптивых народов Восточной Европы: никак не хотели голосовать за коммунистов! Это удалось сделать только в четвёртом выборном цикле 1945-49 годов, после запрета ряда популярных оппозиционных партий и объединения Коммунистической и Социал-Демократической партий в Венгерскую партию Трудящихся. Местный коммунистический лидер Матьяш Ракоши называл это "тактикой нарезки салями".
Прототип Вертинского – кардинал Йозеф Миндсенти, видный персонаж венгерской политики, оппонент Ракоши, арестованный в 1949 году и приговорённый к пожизненному заключению за шпионаж. Его освободили во время восстания 1956 года, а когда его подавили, 20 лет жил в американском посольстве. Это соответствует сюжетной линии фильма – там кардинала арестовывают при попытке сесть на борт самолета и бежать из страны.
Советские танки на улица Будапешта. Венгрия, октябрь 1956 года - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
23 октября, 08:00История
"Майдан – это крик, где каждый за правду бороться привык!" Американские уши венгерского мятежа 1956 года23 октября 1956 года в 23:10 отдельный разведбат 2-й гв. механизированной дивизии Особого Корпуса Советской Армии в Венгрии был поднят по тревоге. Его командиру майору Григорию Добрунову была поставлена задача: двигаться на Будапешт, войти в город и взять под охрану здание правительства Венгрии, штаб Особого корпуса и здание советского посольства
Глава Компартии Ганна Лихта в фильме имеет прототипом министра иностранных дел Румынии Анну Паукер, а парламентское объединение Земледельческий союз – Болгарский земледельческий народный союз.
На майдан – за Сталина!
Параллели можно провести и с Чехословакией. И не только потому, что прототипом главы Партии Национального единства Христины Падеры (Софья Пилявская) является одна из лидеров Национально-Социалистической партии (sic!) Чехословакии Милада Горакова (кстати, она была повешена по обвинению в "буржуазном национализме" и "подготовке диверсионного заговора" на следующий день после выхода фильма – 27 июня 1950-ого).
© ФотоАлександр Вертинский и Софья Пилявская. Кадр из фильма "Заговор обречённых", 1950 год
Александр Вертинский и Софья Пилявская. Кадр из фильма Заговор обречённых, 1950 год - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© Фото
Александр Вертинский и Софья Пилявская. Кадр из фильма "Заговор обречённых", 1950 год
Главное, что год событий указан конкретно – 1948-ой. Именно в феврале 1948-ого произошёл правительственный кризис в этой стране. Тогда 12 министров, представлявших Национально-социалистическую, Народную и Словацкую Демократическую партии, подали в отставку, рассчитывая, что президент Эдвард Бенеш распустит правительство и назначит новые выборы.
Однако 14 министров их не поддержали и лидер Компартии, премьер-министр Клемент Готвальд предложил Бенешу заменить выбывших министров новыми. А чтобы требования выглядели более убедительно, коммунисты вывели на улицу 100 тысяч человек под лозунгами "Долой министров-реакционеров!", "Да здравствует единство трудящихся!" 24 февраля была проведена всеобщая стачка в поддержку требований Компартии. Отряды рабочей милиции заняли важнейшие объекты Праги.
© Фото : Открытый источникКардинал Йозеф Миндсенти на обложке журнала "Time", февраль 1949 года
Кардинал Йозеф Миндсенти на обложке журнала Time, февраль 1949 года - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© Фото : Открытый источник
Кардинал Йозеф Миндсенти на обложке журнала "Time", февраль 1949 года
Бенеш уступил давлению улицы и подписал указ о формировании нового правительства, в котором половину портфелей получили коммунисты. Причём советских войск в стране не было, хотя Готвальд с Москвой, конечно, консультировался. Любопытно, что Чехословакии вскоре было направлено предложение участвовать в плане Маршалла, но условием был вывод коммунистов из правительства. Правительство, естественно, отказало (как и все остальные соцстраны).
Вот и в фильме ключевые события вращаются вокруг плана Маршалла. Имеется шикарная сцена, где в его рамках в страну направляется помощь. Это поезд, в котором наряду с продовольствием везут оружие для боевиков и порножурналы, при этом на крыше вагона наяривает джаз-банд! Впрочем, возмущённые жители поезд останавливают и поворачивают обратно.
- РИА Новости, 1920, 04.04.2024
4 апреля 2024, 16:05История
"План Маршалла": не экономика, а политикаВ начале марта Blooomberg сообщил, что программа восстановления Украины будет стоить триллион долларов - в современных ценах примерно в пять раз больше "плана Маршалла", по которому восстанавливалась вся Западная Европа после Второй Мировой войны (кто сказал - "коррупция"?) Правда, цели этих планов далеки от декларируемых
Далее происходит голосование в парламенте по плану Маршалла. Католики, националисты и порядка 50 социал-демократов голосуют "за". Левое крыло социал-демократов блокируется с коммунистами и выступает "против". Но большинством в 184 из 335 голосов план проходит. И тут коммунисты выводят на сцену широкие народные массы – 300 тысяч рабочих, крестьян, домохозяек (даже мам с колясками) выходят к парламенту, штурмуют его и заставляют ретироваться правых социал-демократов. Большинство становится за блоком коммунистов и левых социал-демократов, план Маршала провален. Толпа поёт песни, провозглашает здравницы в честь товарища Сталина и вечную дружбу с СССР.
Уже в 1990-е и нулевые годы критики писали, что "Заговор обречённых" представляет собой своего "кинооговорку по Фрейду". Мол, СССР раскрыл, как на самом деле душил демократию в Восточной Европе. Можно сказать и так, главное, что было эффективно. А можно отметить, что здесь мы видим классические майданные технологии – смена власти путём выхода людей на площадь и занятия правительственных зданий.
© Фото : Открытый источникДемонстрация коммунистов в Праге, февраль 1948 года
Демонстрация коммунистов в Праге, февраль 1948 года - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© Фото : Открытый источник
Демонстрация коммунистов в Праге, февраль 1948 года
У нас привыкли жаловаться на то, как коварный Запад по методичкам Джина Шарпа приводил к власти своих людей, в том числе на постсоветском пространстве – Саакашвили, Ющенко, Порошенко*, Пашинян. Но, как видно, задолго до Шарпа эти инструменты успешно применялись Москвой. Сперва в Прибалтике в 1940-ом (так называемые "солнечные революции"), затем в Чехословакии в 1948-ом. Значит, в эту игру можно играть вдвоём! Поэтому "Заговор обречённых" как учебник сталинских политтехнологий вполне актуален и сегодня.
* Член объединения, включённого в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
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