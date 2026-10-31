https://ukraina.ru/20261031/istoriya-na-radio-puteshestvennik-fdor-konyukhov--urozhenets-novorossii-1084120261.html

История на радио: путешественник Фёдор Конюхов – уроженец Новороссии

История на радио: путешественник Фёдор Конюхов – уроженец Новороссии - 31.10.2026 Украина.ру

История на радио: путешественник Фёдор Конюхов – уроженец Новороссии

Сегодня публикуем беседу ведущих радио "Новороссия сегодня" Натальи Андреевой и Кирилла Морозова с директором дома-музея Конюховых Евгенией Ковановой. Речь в... Украина.ру, 31.10.2026

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история

история

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новороссия

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путешественники

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радио "новороссия сегодня"

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Сегодня публикуем беседу ведущих радио "Новороссия сегодня" Натальи Андреевой и Кирилла Морозова с директором дома-музея Конюховых Евгенией Ковановой. Речь в рубрике "Великие земляки" идёт о Фёдоре Филипповиче Конюхове. Известнейший (и оригинальнейший) русский путешественник – уроженец Новороссии, происходит из села Чкалово Мелитопольского района Запорожской области России. На родине этого необыкновенного человека есть музей, посвящённый не только ему, но и его семейной истории.Приятного прослушивания!

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

История на радио: путешественник Фёдор Конюхов – уроженец Новороссии История на радио: путешественник Фёдор Конюхов – уроженец Новороссии 2026-10-31T12:00 true PT24M31S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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