https://ukraina.ru/20261031/istoriya-na-radio-puteshestvennik-fdor-konyukhov--urozhenets-novorossii-1084120261.html
История на радио: путешественник Фёдор Конюхов – уроженец Новороссии
История на радио: путешественник Фёдор Конюхов – уроженец Новороссии - 31.10.2026 Украина.ру
История на радио: путешественник Фёдор Конюхов – уроженец Новороссии
Сегодня публикуем беседу ведущих радио "Новороссия сегодня" Натальи Андреевой и Кирилла Морозова с директором дома-музея Конюховых Евгенией Ковановой. Речь в... Украина.ру, 31.10.2026
2026-10-31T12:00
2026-10-31T12:00
2026-10-31T12:00
история
история
история новороссии
новороссия
запорожская область
россия
путешественники
музей
радио
радио "новороссия сегодня"
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Сегодня публикуем беседу ведущих радио "Новороссия сегодня" Натальи Андреевой и Кирилла Морозова с директором дома-музея Конюховых Евгенией Ковановой. Речь в рубрике "Великие земляки" идёт о Фёдоре Филипповиче Конюхове. Известнейший (и оригинальнейший) русский путешественник – уроженец Новороссии, происходит из села Чкалово Мелитопольского района Запорожской области России. На родине этого необыкновенного человека есть музей, посвящённый не только ему, но и его семейной истории.Приятного прослушивания!
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россия
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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История на радио: путешественник Фёдор Конюхов – уроженец Новороссии
История на радио: путешественник Фёдор Конюхов – уроженец Новороссии
2026-10-31T12:00
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PT24M31S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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История на радио: путешественник Фёдор Конюхов – уроженец Новороссии
Сегодня публикуем беседу ведущих радио "Новороссия сегодня" Натальи Андреевой и Кирилла Морозова с директором дома-музея Конюховых Евгенией Ковановой. Речь в рубрике "Великие земляки" идёт о Фёдоре Филипповиче Конюхове. Известнейший (и оригинальнейший) русский путешественник – уроженец Новороссии, происходит из села Чкалово Мелитопольского района Запорожской области России. На родине этого необыкновенного человека есть музей, посвящённый не только ему, но и его семейной истории.
2026-10-31T12:00
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PT24M31S
История на радио: путешественник Фёдор Конюхов – уроженец Новороссии
Сегодня публикуем беседу ведущих радио "Новороссия сегодня" Натальи Андреевой и Кирилла Морозова с директором дома-музея Конюховых Евгенией Ковановой. Речь в рубрике "Великие земляки" идёт о Фёдоре Филипповиче Конюхове. Известнейший (и оригинальнейший) русский путешественник – уроженец Новороссии, происходит из села Чкалово Мелитопольского района Запорожской области России. На родине этого необыкновенного человека есть музей, посвящённый не только ему, но и его семейной истории.