Моря раздора: Запад проиграл, Турция вступает в игру - 31.10.2026 Украина.ру
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Моря раздора: Запад проиграл, Турция вступает в игру
Моря раздора: Запад проиграл, Турция вступает в игру - 31.10.2026 Украина.ру
Моря раздора: Запад проиграл, Турция вступает в игру
Сухопутная кампания Запада против России проиграна. Уже неважно, как, когда и на каких условиях будет подписан мир. Главное заключается в том, что Киев в любом случае понёс территориальные потери и утратил возможность самостоятельно обеспечивать финансово-экономическую базу украинской государственности
2026-10-31T16:51
2026-10-31T16:51
мнения
весь ищенко
россия
турция
украина
нато
ес
черное море
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Единство ЕС разрушено, как на межгосударственном, так и на национальном уровне: Евросоюз не в состоянии обеспечить реализацию всеми своими членами общей антироссийской стратегии, в нём образуются объединения государств по интересам, реализующие диаметрально противоположные политические концепции. Северная Европа (включая Скандинавию и Прибалтику) вместе с Великобританией безуспешно пытается открыть против России второй фронт на Балтике. Южная Европа выжидает. В Центральной и Восточной Европе с переменным успехом идёт борьба русофобских провокаторов с умеренными прагматиками. Францию и Германию сотрясают антиправительственные выступления. В Польше конституционный кризис.США вынуждены признать как свою неспособность одновременно эффективно действовать на двух фронтах (российском и китайском), так и провал попытки нанести России невосполнимый ущерб в финансово-экономической сфере, вызвать внутриполитическую дестабилизацию и социальные протесты, и принудить в итоге к подчинению американской гегемонии.Но это не значит, что русофобские силы на Западе смирились со своим поражением. Великобритания, временно занявшая оставленное США место лидера партии войны, пытается перенести вооружённое противостояние с сухопутного фронта (где оно однозначно проиграно) в акватории прибрежных российских морей.На Балтике, несмотря на то что Лондону удалось объединить все прибрежные страны НАТО в неформальный антироссийский союз, превратив море в НАТОвское озеро, попытки реализовать концепцию блокады российских портов провалились. Прибалтика опасается, что Россия прорвёт блокаду сухопутным ударом через её территорию, и желает до начала блокады получить гарантии вступления в войну на её стороне не только североевропейских стран НАТО, но и США.Временные трудности на Балтике не смутили ни Лондон, ни брюссельских евробюрократов. Они просто перенесли центр тяжести своих провокаций на Чёрное море. После потопления в болгарской исключительной экономической зоне очередного судна, шедшего в румынскую Констанцу, турки, болгары и румыны озаботились свободой судоходства и решили обеспечивать её совместно. Чем займутся Бухарест и София, пока не ясно, а Турция уже выступила с вполне конкретными требованиями – одновременно к России и Украине.Ключевые турецкие требования заключаются в следующем:Турция также пообещала принять жёсткие политические меры, если её требования не будут выполнены.Несмотря на то, что требования формально предъявлены как Украине, так и России, нетрудно заметить, что их выполнение было бы в интересах Киева, проигравшего им же начатую войну на коммуникациях. Выполнение турецких требований дало бы Украине возможность вновь открыть морские пути поставки вооружений, а также улучшить своё финансовое положение за счёт экспорта зерна морем. При этом не следует забывать, что Турция не только заинтересована в получении украинского зерна для своей мукомольной промышленности, но и поставляла Украине вооружения, а значит, вполне вероятно, не против заработать и на возобновлении этих поставок.Турция объективно не заинтересована в усилении России за счёт полного подавления Украины. После этого у Москвы будут развязаны руки для проведения активной политики в Закавказье и на Ближнем Востоке, где Турция пытается доминировать и выступать в качестве регионального лидера. В принципе, Анкара изначально стремилась использовать независимую Украину в качестве противовеса России для сковывания активности Москвы в Причерноморье и Закавказье.Уже сейчас понятно, что потерпевшая катастрофическое военное поражение, финансово, экономически и демографически истощённая Украина, даже если она уцелеет, не в состоянии в перспективе играть роль серьёзного противовеса России в черноморском регионе. Пытаясь создать в регионе антироссийскую морскую коалицию, Турция решает сразу три проблемы:Анкара, безусловно, стремилась и будет стремиться избегать военного кризиса в своих взаимоотношениях с Москвой, но в данный момент считает Россию уязвимой для давления, поскольку России крайне невыгодно сразу по окончании украинского военного кризиса втягиваться в ещё один. Причём с гораздо более сильной страной, к тому же членом НАТО. Турки также резонно считают, что Россия не станет плодить себе врагов, в то время как не закончено её противостояние с ЕС.Однако надо иметь в виду, что Турция традиционно плотно работает с британцами, кровно заинтересованными во втягивании России в очередной военный конфликт. Британцы — известные мастера провокаций, не раз в собственных интересах подставлявшие турок под войну с Россией в прошлом.Турецкая же убеждённость в том, что, столкнувшись с создаваемой Турцией коалицией, Россия будет вынуждена пойти на уступки, блокирует чувство самосохранения, заменяя его самоуверенностью. Всё это повышает угрозу случайного конфликта, сродни тому, в который Турция чуть не втянулась, сбив российский самолёт в начале сирийской операции ВКС РФ.Анкара пока не озвучила, какой именно жёсткий политический ответ она готовит в случае, если активные действия по блокаде черноморских портов, через которые поступает оружие Украине, продолжатся. Определённое пространство для манёвра у неё есть, так как Россия берёт на себя ответственность далеко не за все атаки. Но надо иметь в виду незаинтересованность Турции в появлении в Причерноморье сильного оппонента и её готовность противодействовать укреплению позиций России в регионе.
https://ukraina.ru/20261022/nash-sosed--rossiya-a-ne-ssha-turtsii-tesno-v-nato-1083975047.html
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Ростислав Ищенко
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мнения, весь ищенко, россия, турция, украина, нато, ес, черное море
Мнения, весь Ищенко, Россия, Турция, Украина, НАТО, ЕС, Черное море

Моря раздора: Запад проиграл, Турция вступает в игру

16:51 31.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПразднование 47-летия дивизии надводных кораблей Черноморского флота
Празднование 47-летия дивизии надводных кораблей Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Сухопутная кампания Запада против России проиграна. Уже неважно, как, когда и на каких условиях будет подписан мир. Главное заключается в том, что Киев в любом случае понёс территориальные потери и утратил возможность самостоятельно обеспечивать финансово-экономическую базу украинской государственности
Единство ЕС разрушено, как на межгосударственном, так и на национальном уровне: Евросоюз не в состоянии обеспечить реализацию всеми своими членами общей антироссийской стратегии, в нём образуются объединения государств по интересам, реализующие диаметрально противоположные политические концепции.
Северная Европа (включая Скандинавию и Прибалтику) вместе с Великобританией безуспешно пытается открыть против России второй фронт на Балтике. Южная Европа выжидает. В Центральной и Восточной Европе с переменным успехом идёт борьба русофобских провокаторов с умеренными прагматиками. Францию и Германию сотрясают антиправительственные выступления. В Польше конституционный кризис.
США вынуждены признать как свою неспособность одновременно эффективно действовать на двух фронтах (российском и китайском), так и провал попытки нанести России невосполнимый ущерб в финансово-экономической сфере, вызвать внутриполитическую дестабилизацию и социальные протесты, и принудить в итоге к подчинению американской гегемонии.
Но это не значит, что русофобские силы на Западе смирились со своим поражением. Великобритания, временно занявшая оставленное США место лидера партии войны, пытается перенести вооружённое противостояние с сухопутного фронта (где оно однозначно проиграно) в акватории прибрежных российских морей.
На Балтике, несмотря на то что Лондону удалось объединить все прибрежные страны НАТО в неформальный антироссийский союз, превратив море в НАТОвское озеро, попытки реализовать концепцию блокады российских портов провалились. Прибалтика опасается, что Россия прорвёт блокаду сухопутным ударом через её территорию, и желает до начала блокады получить гарантии вступления в войну на её стороне не только североевропейских стран НАТО, но и США.
Временные трудности на Балтике не смутили ни Лондон, ни брюссельских евробюрократов. Они просто перенесли центр тяжести своих провокаций на Чёрное море. После потопления в болгарской исключительной экономической зоне очередного судна, шедшего в румынскую Констанцу, турки, болгары и румыны озаботились свободой судоходства и решили обеспечивать её совместно. Чем займутся Бухарест и София, пока не ясно, а Турция уже выступила с вполне конкретными требованиями – одновременно к России и Украине.
Ключевые турецкие требования заключаются в следующем:
  • • недопустимости атак на гражданские суда (особенно следующие под турецким флагом);
  • • обеспечении вывоза зерна с Украины.
Турция также пообещала принять жёсткие политические меры, если её требования не будут выполнены.
- РИА Новости, 1920, 22.10.2026
22 октября, 07:51
"Наш сосед — Россия, а не США": Турции тесно в НАТОЗнаменитая стамбульская улица Истикляль никогда не молчит. Красный трамвайчик пробирается сквозь толпу, звеня колокольчиком, продавцы жареных каштанов и мороженого зазывают прохожих, из распахнутых дверей магазинов тянется музыка – то старая тягучая песня, то что-то электронное и модное.
Несмотря на то, что требования формально предъявлены как Украине, так и России, нетрудно заметить, что их выполнение было бы в интересах Киева, проигравшего им же начатую войну на коммуникациях. Выполнение турецких требований дало бы Украине возможность вновь открыть морские пути поставки вооружений, а также улучшить своё финансовое положение за счёт экспорта зерна морем.
При этом не следует забывать, что Турция не только заинтересована в получении украинского зерна для своей мукомольной промышленности, но и поставляла Украине вооружения, а значит, вполне вероятно, не против заработать и на возобновлении этих поставок.
Турция объективно не заинтересована в усилении России за счёт полного подавления Украины. После этого у Москвы будут развязаны руки для проведения активной политики в Закавказье и на Ближнем Востоке, где Турция пытается доминировать и выступать в качестве регионального лидера. В принципе, Анкара изначально стремилась использовать независимую Украину в качестве противовеса России для сковывания активности Москвы в Причерноморье и Закавказье.
Уже сейчас понятно, что потерпевшая катастрофическое военное поражение, финансово, экономически и демографически истощённая Украина, даже если она уцелеет, не в состоянии в перспективе играть роль серьёзного противовеса России в черноморском регионе. Пытаясь создать в регионе антироссийскую морскую коалицию, Турция решает сразу три проблемы:
  1. 1
    1. Пытается дополнительно затянуть боевые действия, чтобы максимально ослабить российскую политическую позицию.
  2. 2
    2. Создать из государств региона, вошедших в антироссийскую морскую коалицию, новый эффективный противовес российскому влиянию.
  3. 3
    3. Повысить свой вес в общей глобальной системе координат.
Анкара, безусловно, стремилась и будет стремиться избегать военного кризиса в своих взаимоотношениях с Москвой, но в данный момент считает Россию уязвимой для давления, поскольку России крайне невыгодно сразу по окончании украинского военного кризиса втягиваться в ещё один. Причём с гораздо более сильной страной, к тому же членом НАТО. Турки также резонно считают, что Россия не станет плодить себе врагов, в то время как не закончено её противостояние с ЕС.
Однако надо иметь в виду, что Турция традиционно плотно работает с британцами, кровно заинтересованными во втягивании России в очередной военный конфликт. Британцы — известные мастера провокаций, не раз в собственных интересах подставлявшие турок под войну с Россией в прошлом.
Турецкая же убеждённость в том, что, столкнувшись с создаваемой Турцией коалицией, Россия будет вынуждена пойти на уступки, блокирует чувство самосохранения, заменяя его самоуверенностью. Всё это повышает угрозу случайного конфликта, сродни тому, в который Турция чуть не втянулась, сбив российский самолёт в начале сирийской операции ВКС РФ.
Анкара пока не озвучила, какой именно жёсткий политический ответ она готовит в случае, если активные действия по блокаде черноморских портов, через которые поступает оружие Украине, продолжатся. Определённое пространство для манёвра у неё есть, так как Россия берёт на себя ответственность далеко не за все атаки. Но надо иметь в виду незаинтересованность Турции в появлении в Причерноморье сильного оппонента и её готовность противодействовать укреплению позиций России в регионе.
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