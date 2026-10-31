https://ukraina.ru/20261031/morya-razdora-zapad-proigral-turtsiya-vstupaet-v-igru-1084199592.html

Моря раздора: Запад проиграл, Турция вступает в игру

Моря раздора: Запад проиграл, Турция вступает в игру - 31.10.2026 Украина.ру

Моря раздора: Запад проиграл, Турция вступает в игру

Сухопутная кампания Запада против России проиграна. Уже неважно, как, когда и на каких условиях будет подписан мир. Главное заключается в том, что Киев в любом случае понёс территориальные потери и утратил возможность самостоятельно обеспечивать финансово-экономическую базу украинской государственности

2026-10-31T16:51

2026-10-31T16:51

2026-10-31T16:51

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Единство ЕС разрушено, как на межгосударственном, так и на национальном уровне: Евросоюз не в состоянии обеспечить реализацию всеми своими членами общей антироссийской стратегии, в нём образуются объединения государств по интересам, реализующие диаметрально противоположные политические концепции. Северная Европа (включая Скандинавию и Прибалтику) вместе с Великобританией безуспешно пытается открыть против России второй фронт на Балтике. Южная Европа выжидает. В Центральной и Восточной Европе с переменным успехом идёт борьба русофобских провокаторов с умеренными прагматиками. Францию и Германию сотрясают антиправительственные выступления. В Польше конституционный кризис.США вынуждены признать как свою неспособность одновременно эффективно действовать на двух фронтах (российском и китайском), так и провал попытки нанести России невосполнимый ущерб в финансово-экономической сфере, вызвать внутриполитическую дестабилизацию и социальные протесты, и принудить в итоге к подчинению американской гегемонии.Но это не значит, что русофобские силы на Западе смирились со своим поражением. Великобритания, временно занявшая оставленное США место лидера партии войны, пытается перенести вооружённое противостояние с сухопутного фронта (где оно однозначно проиграно) в акватории прибрежных российских морей.На Балтике, несмотря на то что Лондону удалось объединить все прибрежные страны НАТО в неформальный антироссийский союз, превратив море в НАТОвское озеро, попытки реализовать концепцию блокады российских портов провалились. Прибалтика опасается, что Россия прорвёт блокаду сухопутным ударом через её территорию, и желает до начала блокады получить гарантии вступления в войну на её стороне не только североевропейских стран НАТО, но и США.Временные трудности на Балтике не смутили ни Лондон, ни брюссельских евробюрократов. Они просто перенесли центр тяжести своих провокаций на Чёрное море. После потопления в болгарской исключительной экономической зоне очередного судна, шедшего в румынскую Констанцу, турки, болгары и румыны озаботились свободой судоходства и решили обеспечивать её совместно. Чем займутся Бухарест и София, пока не ясно, а Турция уже выступила с вполне конкретными требованиями – одновременно к России и Украине.Ключевые турецкие требования заключаются в следующем:Турция также пообещала принять жёсткие политические меры, если её требования не будут выполнены.Несмотря на то, что требования формально предъявлены как Украине, так и России, нетрудно заметить, что их выполнение было бы в интересах Киева, проигравшего им же начатую войну на коммуникациях. Выполнение турецких требований дало бы Украине возможность вновь открыть морские пути поставки вооружений, а также улучшить своё финансовое положение за счёт экспорта зерна морем. При этом не следует забывать, что Турция не только заинтересована в получении украинского зерна для своей мукомольной промышленности, но и поставляла Украине вооружения, а значит, вполне вероятно, не против заработать и на возобновлении этих поставок.Турция объективно не заинтересована в усилении России за счёт полного подавления Украины. После этого у Москвы будут развязаны руки для проведения активной политики в Закавказье и на Ближнем Востоке, где Турция пытается доминировать и выступать в качестве регионального лидера. В принципе, Анкара изначально стремилась использовать независимую Украину в качестве противовеса России для сковывания активности Москвы в Причерноморье и Закавказье.Уже сейчас понятно, что потерпевшая катастрофическое военное поражение, финансово, экономически и демографически истощённая Украина, даже если она уцелеет, не в состоянии в перспективе играть роль серьёзного противовеса России в черноморском регионе. Пытаясь создать в регионе антироссийскую морскую коалицию, Турция решает сразу три проблемы:Анкара, безусловно, стремилась и будет стремиться избегать военного кризиса в своих взаимоотношениях с Москвой, но в данный момент считает Россию уязвимой для давления, поскольку России крайне невыгодно сразу по окончании украинского военного кризиса втягиваться в ещё один. Причём с гораздо более сильной страной, к тому же членом НАТО. Турки также резонно считают, что Россия не станет плодить себе врагов, в то время как не закончено её противостояние с ЕС.Однако надо иметь в виду, что Турция традиционно плотно работает с британцами, кровно заинтересованными во втягивании России в очередной военный конфликт. Британцы — известные мастера провокаций, не раз в собственных интересах подставлявшие турок под войну с Россией в прошлом.Турецкая же убеждённость в том, что, столкнувшись с создаваемой Турцией коалицией, Россия будет вынуждена пойти на уступки, блокирует чувство самосохранения, заменяя его самоуверенностью. Всё это повышает угрозу случайного конфликта, сродни тому, в который Турция чуть не втянулась, сбив российский самолёт в начале сирийской операции ВКС РФ.Анкара пока не озвучила, какой именно жёсткий политический ответ она готовит в случае, если активные действия по блокаде черноморских портов, через которые поступает оружие Украине, продолжатся. Определённое пространство для манёвра у неё есть, так как Россия берёт на себя ответственность далеко не за все атаки. Но надо иметь в виду незаинтересованность Турции в появлении в Причерноморье сильного оппонента и её готовность противодействовать укреплению позиций России в регионе.

https://ukraina.ru/20261022/nash-sosed--rossiya-a-ne-ssha-turtsii-tesno-v-nato-1083975047.html

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Ростислав Ищенко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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мнения, весь ищенко, россия, турция, украина, нато, ес, черное море