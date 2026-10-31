https://ukraina.ru/20261031/ukrainskie-pogranichniki-otvetili-na-uprki-iz-za-beglogo-prokurora-kravchenko-1084198225.html

Украинские пограничники ответили на упрёки из-за беглого прокурора Кравченко

Украинские пограничники ответили на упрёки из-за беглого прокурора Кравченко - 31.10.2026 Украина.ру

Украинские пограничники ответили на упрёки из-за беглого прокурора Кравченко

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко не выезжал с Украины "по звонку из Киева", сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко

2026-10-31T14:42

2026-10-31T14:42

2026-10-31T14:42

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Так представитель ГПСУ Украины прокомментировал информацию источников "Украинской правды" о выезде Кравченко. В этом расследовании журналисты со ссылкой на собеседников издания в правоохранительных органах рассказали, что во время прохождения пограничного контроля в Шегинях на границе с Польшей у экс-генпрокурора якобы забрали паспорт и долго не возвращали его.Причиной, отметили журналисты, была соответствующая отметка НАБУ и САП в базе пограничной службы. Однако затем пограничникам якобы поступил телефонный звонок из Киева, после чего они разрешили Кравченко уехать.Источники "Украинской правды" сообщили, что Кравченко направлялся в Вену, где его могла ждать охрана венской спецслужбы.Демченко же заявил, что Кравченко действительно пересекал границу ночью 14 сентября 2026 через пункт пропуска "Шегини" во Львовской области. В ходе мероприятий пограничного контроля Кравченко предоставил документы о служебной командировке, что и давало ему право на выезд из Украины.Кроме того, представитель Госпогранслужбы Украины пояснил, что при оформлении выезда Кравченко в базе данных сработало поручение уполномоченного государственного органа по индексу I (информирование). Это означает, что нужно проинформировать соответствующие государственные органы о выезде лица."По определённому алгоритму действий, инициатор поручения был сразу уведомлён в телефонном режиме о выезде из Украины этого лица. Добавлю, что это поручение не предусматривает запрета выезда человека, а только информирование инициатора", – подчеркнул Демченко.Он также указал, что пограничники не получили никаких предостережений по поводу выезда Кравченко. Других же поручений, которые могли бы ограничить выезд экс-генпрокурора, пограничники не получали, подытожил спикер ГПСУ.Сам Кравченко является одним из фигурантов коррупционного дела "Карфаген" Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Кравченко выписал себе командировку во Францию на пять дней. Там он якобы должен был принимать участие в заседании ПАСЕ. В последней опровергли информацию о запланированном выступлении Кравченко. Сам генпрокурор из "командировки" на Украину не вернулся. Он остался в Вене.Позднее в Вене задержали нескольких сотрудников украинских спецслужб, а также журналистов издания "Украинская правда". Все они следили за Кравченко.

https://ukraina.ru/20261028/oni-khotyat-menya-ubit-beglyy-prokuror-kravchenko-zhaluetsya-na-ofis-zelenskogo-1084131412.html

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новости, украина, польша, вена, кравченко, руслан демченко, набу, сап, госпогранслужба