https://ukraina.ru/20261031/pytki-i-vzyatki-na-bukovine-poymali-voenkomov-1084196407.html

Пытки и взятки: на Буковине поймали военкомов

Пытки и взятки: на Буковине поймали военкомов - 31.10.2026 Украина.ру

Пытки и взятки: на Буковине поймали военкомов

Сотрудники украинского Госбюро расследований при содействии руководства Генштаба ВСУ задержали начальника одного из отделов Черновицкого районного ТЦК и СП и четырёх его подчинённых

2026-10-31T14:14

2026-10-31T14:14

2026-10-31T14:14

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Военкомов подозревают в задержании и пытках мужчин, которых силой заставляли соглашаться на мобилизацию. Кроме того, их подозревают во взяточничестве.Следователи ГБР задокументировали ряд случаев применения насилия к военнообязанным в городе Кицмань. Мужчин насильно задерживали на улицах, а впоследствии, по версии следствия, продолжали издевательства в помещении ТЦК и СП, чтобы заставить их якобы добровольно согласиться на мобилизацию.В частности, удалось установить обстоятельства резонансного случая, который еще в начале февраля 2026 года получил широкую огласку в медиа.Тогда во время задержания военнообязанного было применено травматическое оружие, в результате чего мужчина получил ранение ноги. Несмотря на это, он был доставлен в ТЦК и СП, где, как устанавливают следователи, он остался без необходимой медицинской помощи. Более того, потерпевшего заставляли самостоятельно вынимать пулю из раны.Ещё один резонансный эпизод произошёл 30 сентября. Тогда мужчину похитили из-за личного конфликта с военкомами. За ним следили, а когда он приблизился к пешеходному переходу, его силой затащили в автомобиль.При этом задержанный оказался участником боевых действий, который с начала СВО воевал на стороне Украины и участвовал в боях за Киев, Ирпень и Артёмовск (укр. Бахмут – Ред.).Также следователи задокументировали вымогательство и получение €5,5 тыс. взятки от военнообязанного за его увольнение после задержания.Кроме того, были зафиксированы эпизоды похищения человека, пыток, вымогательства взятки.В конечном итоге, 21 октября во время спецоперации все пятеро фигурантов дела были задержаны."Начальнику отдела и трём его подчиненным сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением потерпевшему физических страданий (ч. 2 ст. 146 УК Украины). Четверым подчинённым также сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Двоим из них дополнительно инкриминируют пытки (ч. 3 ст. 127 УК Украины)", – отмечалось в сообщении ГБР.Впрочем, не все верят, что задержанные понесут наказание."Этим тэцэкашникам в итоге за совершённое ничего не будет. Сейчас ГБР отчитается об их задержании, получит премии, пополнит статистику раскрытия преступлений. Ну а потом дело против них по-тихому закроют. Максимум, оштрафуют их на 850 грн. (около 1,5 тыс. руб. – Ред.) и переведут их в другой районный ТЦК", – заявил украинский журналист Дмитрий Гнап.Он обратил внимание на фото одного из военкомов. У того на рукаве форменной флисовой куртки красовался патч с надписью "Лично мне ***Bounty" и изображением популярного кондитерского изделия.Гнап вспомнил о случае в соседней Ивано-Франковской области, где ранее задержали замглавы Верховинского районного ТЦК и СП подполковника Анатолия Чорнея, которого обвинили в пытках и избиениях задержанных. При этом одного украинца он избил настолько сильно, что тому пришлось ампутировать часть тела. В СИЗО Чорней пробыл лишь полгода, а потом был освобождён под залог и продолжил службу. Гнап предположил, что Чорней поделился полученными при вымогательстве у украинцев деньгами со следователями и теми, кто его мог прикрыть.Что же до расследования по поводу буковинских военкомов, то оно продолжается. Сотрудники ГБР проверяют другие возможные эпизоды противоправной деятельности должностных лиц и устанавливают лиц, которые могли пострадать от их действий.

https://ukraina.ru/20261021/ot-krazhi-tanka-dlya-ataki-na-ttsk-tsygane-izmenili-svo-otnoshenie-k-ukrainskoy-armii-1083961347.html

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