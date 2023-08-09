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Спор мысли и дубины. Анатомия обвинения украинского журналиста Скворцова в госизмене Украине

Спор мысли и дубины. Анатомия обвинения украинского журналиста Скворцова в госизмене Украине - 09.08.2023 Украина.ру

Спор мысли и дубины. Анатомия обвинения украинского журналиста Скворцова в госизмене Украине

20 февраля 2023 года в Киеве СБУ задержала публициста Дмитрия Скворцова, который критиковал дискриминационную политику украинских властей, в т.ч. гонения на каноническую православную церковь.

2023-08-09T03:56

2023-08-09T03:56

2023-08-09T03:57

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Во время массовых арестов потенциально неблагонадежных в августе 2022 года Дмитрию Скворцову сообщили о подозрении в государственной измене за журналистскую деятельность. Журналист был объявлен в розыск и был вынужден скрываться на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ. В феврале 2023 года Дмитрия нашли и отправили в СИЗО.Журналиста надо держать в СИЗО5 июня на предварительном судебном заседании огласили суть обвинения, по которому Дмитрию Скворцову грозит до 15 лет лишения свободы. В публикациях группа следователей СБУ и группа прокуроров усмотрели "совершение государственной измены, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб информационной безопасности Украины, что выразилось в предоставлении иностранному государству, иностранной организации и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины" (ч.1 ст. 111 УК Украины). Защита пыталась вернуть обвинительный акт прокурору, потому что в формулировке обвинения нет конкретики, не указано, какими фактическими действиями Скворцов мог нанести ущерб информационной безопасности Украины. Суд, однако, не увидел причин для возвращения обвинения прокурору на доработку, а мера пресечения – содержание в СИЗО — была продлена до начала августа.В июле 2023 года эти решения оспаривались в апелляционном суде Киева. Среди инкриминируемых Скворцову эпизодов – журналистские публикации довоенного периода (до 2021 года), а после начала СВО Скворцову не вменяется ни один материал. В суде защита заявила, что он не публиковался после начала войны.Апелляционный суд тем не менее оставил в силе все решения суда первой инстанции, указав на продолжение Скворцовым "преступной деятельности в период вооруженной агрессии РФ против Украины" и способ этой деятельности – "агрессивное информационное влияние и проведение деструктивной пропаганды", а значит, раз Скворцов и сам говорит, что он журналист, то его нужно держать в СИЗО, чтобы он не совершил другое подобное уголовное правонарушение.Преступный умысел при неопределенных обстоятельствах31 июля 2023 года, спустя 5 месяцев после ареста публициста, состоялось первое судебное заседание по сути дела. Дмитрий смог озвучить свои возражения к обвинительному акту.Он отметил в частности, что в самой формулировке предъявленного обвинения содержатся понятия, которые не определены законодательством Украины — "информационная безопасность", "представители иностранной организации", "подрывная деятельность" и тому подобное. Если термины не определенны законодательством, то, соответственно, гражданин не может регулировать свое поведение и предвидеть последствия своих действий. Кроме того, как отмечает Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), решения которого Украина должна соблюдать, в деле Observer и The Guardian против Великобритании, "ограничения свободы слова должны толковаться узко, а необходимость применения каких-либо ограничений должна быть доказана убедительно".Госизмена предполагает прямой умысел: субъект осознает, что он осуществляет переход на сторону врага в период вооруженного конфликта. Согласно обвинительному акту, Скворцов был "осведомлен о вооруженной агрессии РФ против Украины". Но вменяемые Скворцову в вину материалы были написаны в период с 2016 до 2021 года. В это время (вплоть до ноября 2018 года) действовал договор между Украиной и РФ "о дружбе и сотрудничестве" от 1997 года, являвшийся неотъемлемой частью украинского законодательства. И даже по состоянию на 2022 г. действовала Стратегия национальной безопасности Украины, согласно которой РФ определена стратегическим партнером Украины. Что же касается упоминаемого в обвинении обращения Верховной Рады Украины от 2015 года к парламентам и ООН с призывом "принять меры для прекращения российской агрессии в отношении Украины", это декларативный акт, который не является законом для граждан Украины.В качестве аргумента для отклонения обвинительного акта Скворцов также привел тот факт, что сторона обвинения подчеркивает, что "преступный умысел возник у обвиняемого вопреки Конституции Украины, международным договорам, решению СНБО", но... "при неопределенных обстоятельствах". Но если даже обстоятельства не установлены, откуда обвинитель может знать о возникновении умысла в голове обвиняемого? Вместе с тем, сторона обвинения не раскрывает, вопреки каким именно статьям Конституции возник данный умысел, какие именно международные договоры нарушил гражданин Скворцов, который не является субъектом международного права, каким образом обычного гражданина касаются решения СНБО (которые не могут устанавливать границы юридической ответственности обвиняемого, границы его прав и свобод, которые согласно ст. 92 Конституции Украины определяются исключительно законами Украины). Но и законы, которые якобы нарушил умысел Скворцова, тоже не указаны.Что такое "антиукраинский характер"?При тех же "неустановленных обстоятельствах, но все также "осознавая преступность своих действий", Скворцов "вступил в предварительный сговор с неустановленными представителями РФ и ее организаций" и по заказу этих неустановленных представителей, "готовил и присылал для публикаций статьи антиукраинского характера". Ответа на то, что такое "антиукраинский характер" нет даже в заключении экспертизы.Вероятно, под "статьями антиукраинского характера" сторона обвинения понимает "материалы, содержащие информацию с элементами психологического манипулирования общественным сознанием, которое направлено на разжигание национальной межэтнической социальной вражды и ненависти, подрыв морального духа населения и армии Украины, внесение раздора между армией и народом, общественной дестабилизации в государстве".Утверждение об "информации с элементами психологического манипулирования общественным сознанием" не содержит законодательно определенных дефиниций и не ссылается на заключение эксперта психолога или социопсихолога."Разжигание национальной, межэтнической, социальной вражды и ненависти" даже отрицается лингвистической экспертизой СБУ.Жупел "общественной дестабилизации в государстве" является классическим "палочным доводом" (или софизмом "призыв к городовому"). Еще более столетия назад выдающийся полемист Сергей Поварнин указывал на "палочный довод" как на "непозволительную механическую уловку, указывающую на опасность тезиса противника для государства, для общества и т.д. такие доводы изобилуют во все времена при всех режимах. Получается спор мысли и дубины". Скворцов отмечает, что сейчас, как уверяют, уже другие времена, и Украина является демократическим, цивилизованным государством, которое к тому же ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. И именно в защиту мысли, идеи против упомянутой дубинки, ст. 10 данной Конвенции провозглашает: "каждый имеет право на свободу выражения мнений". А как поясняет ЕСПЧ, "свобода выражения мнений применяется не только для информации и идей, которые одобрительно воспринимаются, но и к такой информации и идеям, которые раздражают, шокируют или смущают государство или часть населения. Таковы требования плюрализма и широты взглядов, без которых не может быть демократического общества".Что касается мотивов деятельности Скворцова, обвинение запуталось и называет их то "корыстными", то "идеологическими". Даже корыстные мотивы не являются нарушением закона, но обвиняемый отмечает, что если речь об обычном гонораре автору, имевшему на иждивении двух несовершеннолетних детей, то с таким же успехом и автор обвинения, получающий зарплату в т.ч. за написание обвинительного акта, может и себя уличить в корыстных мотивах.Идеологические мотивы также не выдерживают критики. Журналист не просто реализовал свое право, а выполнял свой профессиональный долг, потому что как отмечает ЕСПЧ в деле De Haes bijsels против Бельгии, "обязанность прессы заключается в распространении идей по всем вопросам, представляющим публичный интерес".Эксперт широкого профиляОтдельным обстоятельством доказывания преступления Скворцова выступает заключение экспертов НИИ судебных экспертиз СБУ, на основании которого прокурор делает вывод о том, что "в предоставленных на исследование публикациях содержатся высказывания относительно вмешательства во внутреннюю политику Украины информационным путем".Как мы уже писали, УПК Украины запрещает привлекать в качестве экспертов лиц, находящиеся в служебной или иной зависимости от сторон уголовного производства.Кроме того, эксперт-лингвист позволяет себе делать выводы по вопросам, не касающимся сферы его знаний. Так, не будучи специалистом по PR-технологиям, филолог видит в исследуемых ею статьях "информацию, способствующую формированию негативного имиджа Украины на международном уровне". Не будучи историком, политиком, этнологом, эксперт СБУ видит в материалах Скворцова некое "негативное тенденциозное освещение тематических дискурсов"., Не будучи ни юристом, ни специалистом в сфере государственной и национальной безопасности, эксперт делает вывод, что вся эта "информация в своей совокупности имеет признаки угрозы национальной безопасности в информационной сфере, которая, со своей стороны является составляющей подрывной деятельности". Наконец, эксперт, не являющийся специалистом по международным отношениям, классифицирует, деятельность Скворцова, как "дискредитацию внешнеполитического курса Украины".31 июля 2023 года суд проигнорировал аргументацию стороны защиты и продлил журналисту Дмитрию Скворцову меру пресечения, оставив его под арестом еще на 60 дней.

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Валерия Емельянова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Валерия Емельянова

украина, репрессии, сбу, свобода слова, сво, эксклюзив