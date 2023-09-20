https://ukraina.ru/20230920/1049546975.html
Как эсбэушники доклад на Лубянку отправляли. Дело врача Ильина из Черкасс
Как эсбэушники доклад на Лубянку отправляли. Дело врача Ильина из Черкасс - 20.09.2023 Украина.ру
Как эсбэушники доклад на Лубянку отправляли. Дело врача Ильина из Черкасс
25 мая 2023 года Приднепровский районный суд города Черкассы признал врача-реабилитолога областной коммунальной больницы Анатолия Ильина виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и осудил на 15 лет лишения свободы.
2023-09-20T04:38
2023-09-20T04:38
2023-09-20T04:38
репрессии на украине
репрессии
украина
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канев
черкасская область
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/13/1049545999_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_f993ae2be82029d59f548dd521bf6001.jpg
Защита поддержала обвинениеСогласно обвинению, Ильин "с ноября 2022 года по 08.01.2023, используя Telegram присылал представителю ФСБ РФ сообщения, в том числе снимки экрана с отметками на карте Google Maps, с местами расположения военных объектов, военной техники и военнослужащих ВСУ и правоохранительных органов Украины на территории города Черкассы и Черкасской области". Анатолий Ильин задержан 8 января 2023 в порядке ст. 208 УПК Украины, то есть на месте преступления.Досудебное расследование длилось почти три месяца и в конце марта 2023 года в районный суд Черкасс передан обвинительный акт. Свою вину мужчина признал еще на подготовительном заседании, однако настаивал на полном рассмотрении дела. Рассмотрение по существу должно было начаться в мае, но в конце мая Ильин пошел на сделку, подтвердил, что передавал данные и получил срок. Срок немалый. В чем же смысл такой сделки? Почему Ильин не стал бороться за меньший или за переквалификацию на 114 статью с более легкой санкцией, тем более что прокурор в судебном заседании даже отметил, что имущественного, физического и морального вреда никому не нанесено? Суд подчеркивает, что согласился не конфисковывать имущество с учетом искреннего раскаяния и содействия следствию. Дико, но наказание в 15 лет без конфискации имущества "поддержала и сторона защиты, учитывая повышенную общественную опасность совершенного обвиняемым преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях военного положения".У Анатолия Ильина жена и несовершеннолетний ребенок, проживающие в общей квартире. Также вернули 1200 долларов его родителей, отложенных на черный день. Легко надавить на человека угрозой для близких, ведь 111 статья могла предполагать и конфискацию имущества. Скорее всего, в этом и заключалась мотивация признания."Работайте, братья!"В материалах дела указано, что "в начале ноября 2022 года неустановленный представитель Федеральной службы безопасности Российской Федерации… установил контакт с гражданином Украины, жителем города Черкассы Анатолием Ильиным с предложением относительно конфиденциального сотрудничества в интересах указанной спецслужбы Российской Федерации на идеологической основе".Интересно, что на подготовительном заседании в суде Анатолий рассказал, что абонент с российского номера начал писать ему еще в июле 2022-го. Они переписывались о сложившейся ситуации, то есть о войне. Был ли его собеседник работником ФСБ РФ, он не знает.Задания Ильину анонимный собеседник стал давать только в ноябре 2022 года. "Неустановленный представитель ФСБ" попросил Ильина узнать точные места расположения блокпостов в г. Черкассы и обозначить их на карте. Кроме того, он дал врачу задание узнать, какая ситуация в Черкассах с проведением мобилизации и месторасположение какого-то склада. Странный набор сведений: планировался ракетный удар по вооруженным автоматами блокпостам, отлавливающим уклонистов? Или мобилизация в Черкассах имела критическое значение для хода СВО?Ильин задание выполнил и в период с 9 по 30 ноября прислал информацию о расположении 4-х блокпостов, уточнил в ответ на вопрос про аэродром, что слышал, что там есть два истребителя. Согласно справкам и рапортам СБУ, там действительно были блокпосты и истребители в тот период, и информация могла навредить военным. Но не навредила. Пострадавших в деле Ильина нет.По мобилизации врач передал следующее: "Как сказал один военный, скоро некому будет воевать. Затыкают дыры теробороновцами малообученными. Профессиональных военных остаётся очень мало, украинских. Люди воевать не хотят. Многие, кто с деньгами, "решают вопросы" в военкомате. Т.е., Россию ненавидят, но воевать не хотят. Общался с 3-мя военными, по роду своей деятельности, говорят, что хотят чтоб их списали в запас. Военным начали недоплачивать деньги. Вместо 100.000 гривен, выдали 60.000 за месяц. Курс 1$ - 40 гр.50 коп. Командиры на них наживаются. Как то так".Эсбэушники, доказывая настроения и взгляды Ильина, делают акцент на малозначительном для дела диалоге. Ильин уточняет у собеседника: "Всё нормально? Получили?" Тот пишет: "Да, все получил, спасибо большое!" А Ильин отвечает: "Пожалуйста. Работайте братья!"Доклад на ЛубянкуКое-что на обвинение по статьям, угрожающим нацбезопасности Украины, Ильин насобирал, но все-таки не на госизмену. 2 декабря он сам написал предполагаемому сотруднику ФСБ, что проезжал мимо одного села и видел стоящие в поле объекты, непрерывно вращающиеся вокруг своей оси, ("Говорят, что это РЛС. Вам это нужно?") и прислал фото розового клочка бумаги с рисунком объекта, похожего на радиолокационную станцию. "Сотрудник ФСБ" обрадовался: "Анатолий, добрый день! Объект который Вы нарисовали очень интересен, особенно место его нахождения! Можете на карте отметить? Я подготовлю доклад руководству и отправлю на Лубянку! Заранее благодарю за Вашу помощь!".Объекты похожие на РЛС между селами Красная Слобода и Леськи Ильин отметил на карте. Согласно рапорту СБУ, в тот период там дислоцировались ВСУ и объекты ПВО ВСУ. Никто не пострадал. Но, согласно рапорту, могли.Так все примерно и продолжалось. Ильин рассказал про то, что военные у сел Леськи и Худяки никого не пускают к Днепру и к прудам, а "там можно разместить всё что хочешь", про завершение под Черкассами в селе Геротшовка крупных военных учений с целью переброски под Херсон.И вдруг "сотрудник ФСБ" попросил кое-что посерьёзнее. 2 января 2023 года он попросил Ильина подтвердить информацию о расположении радиолокационной станции ВСУ на окраинах г. Канева Черкасской области: "Ранее вы рассказывали о РЛС в районе города Черкассы. На днях мы получили информацию об аналогичном объекте в окрестностях г. Канева. У нас есть его координаты, но нужно подтвердить, действительно ли он сейчас там находится. Это очень важное поручение и нужен надежный человек, которому мы доверяем. Времени мало, в любой момент его могут передислоцировать. Когда у вас в ближайшее время будет возможность проехать в г. Канев и проверить данную информацию?"Казалось бы, какая разница, когда он может поехать. Но это не все. Неустановленный "эфэсбэшник" сбросил координаты объекта и попросил кроме отметки на карте сделать фото или видеоподтверждение военной техники, "чтобы я мог определить какая установка там стоит": "Листьев сейчас нет, обзор должен быть хороший", и попросил поехать туда в ближайшие выходные."Спасибо за помощь во благо России!"Ильин чуть не сорвался, сказав, что "уже распланировал выходные", но обещал постараться: "Вы не писали два дня, подумал, что отбой". К тому же пошли дожди, и он переживал, что поездка под видом прогулки по лесу будет выглядеть подозрительно. Но он поехал.Далее из материалов дела: "В дальнейшем 08.01.2023 в 11 час. 10 мин. Ильин, выполняя задачу неустановленного представителя ФСБ РФ, рейсовым автобусом выехал из города Черкассы в город Канев Черкасской области с целью поиска, фиксации и передачи сведений о местах расположения сил противовоздушной обороны ВСУ на берегу реки Днепр в г. Каневе. Прибыв в город Канев в 12 часов. 43 мин. в этот же день Ильин в период времени с 13 ч. 00 мин. по 13 ч. 20 мин. пешим шествием обошел и визуально обследовал берег реки Днепр напротив "Лысой горы" в г. Канев, сделав при этом отметки в интернет-сервисе Google Maps с местом расположения военной техники ПВО ВСУ, после чего вернулся в город Черкассы рейсовым автобусом".Вся эта прогулка в Каневе на пляже зафиксирована на видео сотрудниками СБУ, которые проводили негласные следственно-розыскные действия в отношении Ильина с 17 ноября 2022 года, вели наружное наблюдение и прослушивали телефон.Вечером после поездки Анатолий Ильин пишет своему "связному" в 17:56: "Только приехал. В том месте, на пляже, в гуще деревьев находится 2 единицы ствольной артиллерии. Они чуть заметны. Мне нужно было зайти в гущу деревьев, по малой нужде, от автовокзала терпел, чтоб натурально было, и я увидел хорошо это 2 предмета. Сделать фото было нереально, т.к. выглядывали военные метров в 50. Это риск. 2 пушки, с длинной ствола до 7-8 метров, ствол тонкий, на конце зачехлён материей белого цвета. 2 дула направлены в сторону реки Днепр".Он отправил метку на карте и дописал в 17:59: "От маячка метров 100. Это я проходил. К сожалению, без фото. Придётся Вам поверить мне на слово. Я говорю ПРАВДУ. Да, хотел подняться на Лысую гору, но на самом верху меня не пустили. Стоят теробороновцы. Там наверху смотровая площадка и хороший обзор вниз. Потому-то и не пускают".В 18 ч. 23 мин. в этот же день, 8 января 2023 года, "неустановленный представитель ФСБ" в переписке в интернет-мессенджере "Telegram" поблагодарил Ильина за предоставленную информацию, отправив текстовое следующего содержания: "Информацию приняли! Спасибо за помощь во благо России!".Это единственное сообщение из переписки, которое появилось в деле не непонятно откуда, а из протокола осмотра содержимого телефона Ильина. Его Ильин не прочитал и не удалил, поскольку был задержан сотрудниками СБУ за несколько минут до того, в 18:15.Среди перечисленных доказательств вины в деле Ильина указаны: злосчастный билет на каневский автобус, денежная купюра номиналом 50 рублей, личная записная книжка с рукописными записями Ильина, в частности о друзьях из Российской Федерации, относительно поездки в Крым и другие записи.Пятнадцатилетний капитан... ФСБЧто известно о второй стороне преступления, которое по странному стечению обстоятельств никому не навредило:— "неустановленный гражданин РФ, который использует номер мобильного телефона […] и вероятно является представителем спецслужб Российской Федерации";— в 2019-м номер адресата Ильина использовался в Брянской области РФ лицом по имени Sergey в объявлении о продаже автомобиля;— также этот телефонный номер закреплен за страницей в соцсети "Одноклассники". На аватарке аккаунта фотоснимок с двумя белыми сусликами.— на стене обнаружены 72 фотоснимка, на которых изображены: мальчик, домашние животные, девичьи прически, автомобили и прочее (СБУ отмечает, что это для уголовного дела значения не имеет, но в дело тем не менее прикладывает);— в графе "О себе" пользователь написал, что родился 20 декабря 2007 (ему 15 лет) и он живет в Брянске (тоже указано, что малополезно, хотя 15-летний возраст сотрудника ФСБ должен был бы вызывать у суда ряд вопросов);— этот пользователь является участником 30 групп, из которых три "имеют откровенное пророссийское направление": "Политический обзор — мы за Путина!", "Владимир Владимирович Путин" и "Я за Россию!!!" (это для СБУ, в отличие от предыдущего, показалось важным).Предположим, что сотрудники ФСБ используют именно российские симки для поиска информаторов, чтобы сразу было видно, что это сотрудники российских, а не каких-нибудь там американских спецслужб, и не могут обеспечить симки без истории и хвостов. Но это очень мало похоже на правду.Безвредная госизмена или провокация СБУ?У Ильина была возможность обжаловать приговор в апелляционном суде. И он даже подал апелляцию с просьбой смягчить срок до 8 лет, однако по неизвестным причинам отозвал жалобу и на заседании вместе с адвокатом попросил закрыть апелляционное производство. Суд просьбу удовлетворил и 30 августа 2023 приговор вступил в силу.Безусловно, вывод, что собеседником Ильина был представитель СБУ, а не ФСБ, является гипотезой, но в его деле, как и во многих других, ничем не доказано, что человек общался с представителем спецслужб иностранного государства. У СБУ есть и признание, и видео-фиксация, и восстановленные чаты. Но нет ясности, почему решили следить именно за Ильиным, и нет доказательств принадлежности его собеседника к ФСБ. Нет пострадавших и ущерба. Очень удобное для Украины преступление. Безвредное.Однако, если бы защита отрабатывала линию провокации на преступление, возможно, в деле Ильина был бы другой результат ("не было бы совершено, если бы не было спровоцировано"). Использование доказательств, полученных в результате подстрекательства со стороны правоохранительных органов, нельзя оправдать общественным интересом, поскольку в таком случае обвиняемый с самого начала может быть лишен права на справедливое судебное разбирательство дела. Об этом говорится в нескольких решениях Европейского суда по правам человека ("Тейксейра де Кастро против Португалии", "Худобин против России" и т.д.), которые Украина обязана соблюдать.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
репрессии, украина, черкассы, сбу, фсб, россия, сво, канев, черкасская область, эксклюзив
Защита поддержала обвинение
Согласно обвинению, Ильин "с ноября 2022 года по 08.01.2023, используя Telegram присылал представителю ФСБ РФ сообщения, в том числе снимки экрана с отметками на карте Google Maps, с местами расположения военных объектов, военной техники и военнослужащих ВСУ и правоохранительных органов Украины на территории города Черкассы и Черкасской области". Анатолий Ильин задержан 8 января 2023 в порядке ст. 208 УПК Украины, то есть на месте преступления.
Досудебное расследование длилось почти три месяца и в конце марта 2023 года в районный суд Черкасс передан обвинительный акт. Свою вину мужчина признал еще на подготовительном заседании, однако настаивал на полном рассмотрении дела.
Рассмотрение по существу должно было начаться в мае, но в конце мая Ильин пошел на сделку, подтвердил, что передавал данные и получил срок. Срок немалый. В чем же смысл такой сделки? Почему Ильин не стал бороться за меньший или за переквалификацию на 114 статью с более легкой санкцией, тем более что прокурор в судебном заседании даже отметил, что имущественного, физического и морального вреда никому не нанесено?
Суд подчеркивает, что согласился не конфисковывать имущество с учетом искреннего раскаяния и содействия следствию. Дико, но наказание в 15 лет без конфискации имущества "поддержала и сторона защиты, учитывая повышенную общественную опасность совершенного обвиняемым преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях военного положения".
У Анатолия Ильина жена и несовершеннолетний ребенок, проживающие в общей квартире. Также вернули 1200 долларов его родителей, отложенных на черный день. Легко надавить на человека угрозой для близких, ведь 111 статья могла предполагать и конфискацию имущества. Скорее всего, в этом и заключалась мотивация признания.
В материалах дела указано, что "в начале ноября 2022 года неустановленный представитель Федеральной службы безопасности Российской Федерации… установил контакт с гражданином Украины, жителем города Черкассы Анатолием Ильиным с предложением относительно конфиденциального сотрудничества в интересах указанной спецслужбы Российской Федерации на идеологической основе".
Интересно, что на подготовительном заседании в суде Анатолий рассказал, что абонент с российского номера начал писать ему еще в июле 2022-го. Они переписывались о сложившейся ситуации, то есть о войне. Был ли его собеседник работником ФСБ РФ, он не знает.
Задания Ильину анонимный собеседник стал давать только в ноябре 2022 года. "Неустановленный представитель ФСБ" попросил Ильина узнать точные места расположения блокпостов в г. Черкассы и обозначить их на карте. Кроме того, он дал врачу задание узнать, какая ситуация в Черкассах с проведением мобилизации и месторасположение какого-то склада. Странный набор сведений: планировался ракетный удар по вооруженным автоматами блокпостам, отлавливающим уклонистов? Или мобилизация в Черкассах имела критическое значение для хода СВО?
Ильин задание выполнил и в период с 9 по 30 ноября прислал информацию о расположении 4-х блокпостов, уточнил в ответ на вопрос про аэродром, что слышал, что там есть два истребителя. Согласно справкам и рапортам СБУ, там действительно были блокпосты и истребители в тот период, и информация могла навредить военным. Но не навредила. Пострадавших в деле Ильина нет.
По мобилизации врач передал следующее: "Как сказал один военный, скоро некому будет воевать. Затыкают дыры теробороновцами малообученными. Профессиональных военных остаётся очень мало, украинских. Люди воевать не хотят. Многие, кто с деньгами, "решают вопросы" в военкомате. Т.е., Россию ненавидят, но воевать не хотят. Общался с 3-мя военными, по роду своей деятельности, говорят, что хотят чтоб их списали в запас. Военным начали недоплачивать деньги. Вместо 100.000 гривен, выдали 60.000 за месяц. Курс 1$ - 40 гр.50 коп. Командиры на них наживаются. Как то так".
Эсбэушники, доказывая настроения и взгляды Ильина, делают акцент на малозначительном для дела диалоге. Ильин уточняет у собеседника: "Всё нормально? Получили?" Тот пишет: "Да, все получил, спасибо большое!" А Ильин отвечает: "Пожалуйста. Работайте братья!"
Кое-что на обвинение по статьям, угрожающим нацбезопасности Украины, Ильин насобирал, но все-таки не на госизмену. 2 декабря он сам написал предполагаемому сотруднику ФСБ, что проезжал мимо одного села и видел стоящие в поле объекты, непрерывно вращающиеся вокруг своей оси, ("Говорят, что это РЛС. Вам это нужно?") и прислал фото розового клочка бумаги с рисунком объекта, похожего на радиолокационную станцию. "Сотрудник ФСБ" обрадовался: "Анатолий, добрый день! Объект который Вы нарисовали очень интересен, особенно место его нахождения! Можете на карте отметить? Я подготовлю доклад руководству и отправлю на Лубянку! Заранее благодарю за Вашу помощь!".
Объекты похожие на РЛС между селами Красная Слобода и Леськи Ильин отметил на карте. Согласно рапорту СБУ, в тот период там дислоцировались ВСУ и объекты ПВО ВСУ. Никто не пострадал. Но, согласно рапорту, могли.
Так все примерно и продолжалось. Ильин рассказал про то, что военные у сел Леськи и Худяки никого не пускают к Днепру и к прудам, а "там можно разместить всё что хочешь", про завершение под Черкассами в селе Геротшовка крупных военных учений с целью переброски под Херсон.
И вдруг "сотрудник ФСБ" попросил кое-что посерьёзнее. 2 января 2023 года он попросил Ильина подтвердить информацию о расположении радиолокационной станции ВСУ на окраинах г. Канева Черкасской области: "Ранее вы рассказывали о РЛС в районе города Черкассы. На днях мы получили информацию об аналогичном объекте в окрестностях г. Канева. У нас есть его координаты, но нужно подтвердить, действительно ли он сейчас там находится. Это очень важное поручение и нужен надежный человек, которому мы доверяем. Времени мало, в любой момент его могут передислоцировать. Когда у вас в ближайшее время будет возможность проехать в г. Канев и проверить данную информацию?"
Казалось бы, какая разница, когда он может поехать. Но это не все. Неустановленный "эфэсбэшник" сбросил координаты объекта и попросил кроме отметки на карте сделать фото или видеоподтверждение военной техники, "чтобы я мог определить какая установка там стоит": "Листьев сейчас нет, обзор должен быть хороший", и попросил поехать туда в ближайшие выходные.
"Спасибо за помощь во благо России!"
Ильин чуть не сорвался, сказав, что "уже распланировал выходные", но обещал постараться: "Вы не писали два дня, подумал, что отбой". К тому же пошли дожди, и он переживал, что поездка под видом прогулки по лесу будет выглядеть подозрительно. Но он поехал.
Далее из материалов дела: "В дальнейшем 08.01.2023 в 11 час. 10 мин. Ильин, выполняя задачу неустановленного представителя ФСБ РФ, рейсовым автобусом выехал из города Черкассы в город Канев Черкасской области с целью поиска, фиксации и передачи сведений о местах расположения сил противовоздушной обороны ВСУ на берегу реки Днепр в г. Каневе. Прибыв в город Канев в 12 часов. 43 мин. в этот же день Ильин в период времени с 13 ч. 00 мин. по 13 ч. 20 мин. пешим шествием обошел и визуально обследовал берег реки Днепр напротив "Лысой горы" в г. Канев, сделав при этом отметки в интернет-сервисе Google Maps с местом расположения военной техники ПВО ВСУ, после чего вернулся в город Черкассы рейсовым автобусом".
Вся эта прогулка в Каневе на пляже зафиксирована на видео сотрудниками СБУ, которые проводили негласные следственно-розыскные действия в отношении Ильина с 17 ноября 2022 года, вели наружное наблюдение и прослушивали телефон.
Вечером после поездки Анатолий Ильин пишет своему "связному" в 17:56: "Только приехал. В том месте, на пляже, в гуще деревьев находится 2 единицы ствольной артиллерии. Они чуть заметны. Мне нужно было зайти в гущу деревьев, по малой нужде, от автовокзала терпел, чтоб натурально было, и я увидел хорошо это 2 предмета. Сделать фото было нереально, т.к. выглядывали военные метров в 50. Это риск. 2 пушки, с длинной ствола до 7-8 метров, ствол тонкий, на конце зачехлён материей белого цвета. 2 дула направлены в сторону реки Днепр".
Он отправил метку на карте и дописал в 17:59: "От маячка метров 100. Это я проходил. К сожалению, без фото. Придётся Вам поверить мне на слово. Я говорю ПРАВДУ. Да, хотел подняться на Лысую гору, но на самом верху меня не пустили. Стоят теробороновцы. Там наверху смотровая площадка и хороший обзор вниз. Потому-то и не пускают".
В 18 ч. 23 мин. в этот же день, 8 января 2023 года, "неустановленный представитель ФСБ" в переписке в интернет-мессенджере "Telegram" поблагодарил Ильина за предоставленную информацию, отправив текстовое следующего содержания: "Информацию приняли! Спасибо за помощь во благо России!".
Это единственное сообщение из переписки, которое появилось в деле не непонятно откуда, а из протокола осмотра содержимого телефона Ильина. Его Ильин не прочитал и не удалил, поскольку был задержан сотрудниками СБУ за несколько минут до того, в 18:15.
Среди перечисленных доказательств вины в деле Ильина указаны: злосчастный билет на каневский автобус, денежная купюра номиналом 50 рублей, личная записная книжка с рукописными записями Ильина, в частности о друзьях из Российской Федерации, относительно поездки в Крым и другие записи.
Пятнадцатилетний капитан... ФСБ
Что известно о второй стороне преступления, которое по странному стечению обстоятельств никому не навредило:
— "неустановленный гражданин РФ, который использует номер мобильного телефона […] и вероятно является представителем спецслужб Российской Федерации";
— в 2019-м номер адресата Ильина использовался в Брянской области РФ лицом по имени Sergey в объявлении о продаже автомобиля;
— также этот телефонный номер закреплен за страницей в соцсети "Одноклассники". На аватарке аккаунта фотоснимок с двумя белыми сусликами.
— на стене обнаружены 72 фотоснимка, на которых изображены: мальчик, домашние животные, девичьи прически, автомобили и прочее (СБУ отмечает, что это для уголовного дела значения не имеет, но в дело тем не менее прикладывает);
— в графе "О себе" пользователь написал, что родился 20 декабря 2007 (ему 15 лет) и он живет в Брянске (тоже указано, что малополезно, хотя 15-летний возраст сотрудника ФСБ должен был бы вызывать у суда ряд вопросов);
— этот пользователь является участником 30 групп, из которых три "имеют откровенное пророссийское направление": "Политический обзор — мы за Путина!", "Владимир Владимирович Путин" и "Я за Россию!!!" (это для СБУ, в отличие от предыдущего, показалось важным).
Предположим, что сотрудники ФСБ используют именно российские симки для поиска информаторов, чтобы сразу было видно, что это сотрудники российских, а не каких-нибудь там американских спецслужб, и не могут обеспечить симки без истории и хвостов. Но это очень мало похоже на правду.
Безвредная госизмена или провокация СБУ?
У Ильина была возможность обжаловать приговор в апелляционном суде. И он даже подал апелляцию с просьбой смягчить срок до 8 лет, однако по неизвестным причинам отозвал жалобу и на заседании вместе с адвокатом попросил закрыть апелляционное производство. Суд просьбу удовлетворил и 30 августа 2023 приговор вступил в силу.
Безусловно, вывод, что собеседником Ильина был представитель СБУ, а не ФСБ, является гипотезой, но в его деле, как и во многих других, ничем не доказано, что человек общался с представителем спецслужб иностранного государства. У СБУ есть и признание, и видео-фиксация, и восстановленные чаты. Но нет ясности, почему решили следить именно за Ильиным, и нет доказательств принадлежности его собеседника к ФСБ. Нет пострадавших и ущерба. Очень удобное для Украины преступление. Безвредное.
Однако, если бы защита отрабатывала линию провокации на преступление, возможно, в деле Ильина был бы другой результат ("не было бы совершено, если бы не было спровоцировано"). Использование доказательств, полученных в результате подстрекательства со стороны правоохранительных органов, нельзя оправдать общественным интересом, поскольку в таком случае обвиняемый с самого начала может быть лишен права на справедливое судебное разбирательство дела. Об этом говорится в нескольких решениях Европейского суда по правам человека ("Тейксейра де Кастро против Португалии", "Худобин против России" и т.д.), которые Украина обязана соблюдать.