https://ukraina.ru/20230920/1049546975.html

Как эсбэушники доклад на Лубянку отправляли. Дело врача Ильина из Черкасс

Как эсбэушники доклад на Лубянку отправляли. Дело врача Ильина из Черкасс - 20.09.2023 Украина.ру

Как эсбэушники доклад на Лубянку отправляли. Дело врача Ильина из Черкасс

25 мая 2023 года Приднепровский районный суд города Черкассы признал врача-реабилитолога областной коммунальной больницы Анатолия Ильина виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и осудил на 15 лет лишения свободы.

2023-09-20T04:38

2023-09-20T04:38

2023-09-20T04:38

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Защита поддержала обвинениеСогласно обвинению, Ильин "с ноября 2022 года по 08.01.2023, используя Telegram присылал представителю ФСБ РФ сообщения, в том числе снимки экрана с отметками на карте Google Maps, с местами расположения военных объектов, военной техники и военнослужащих ВСУ и правоохранительных органов Украины на территории города Черкассы и Черкасской области". Анатолий Ильин задержан 8 января 2023 в порядке ст. 208 УПК Украины, то есть на месте преступления.Досудебное расследование длилось почти три месяца и в конце марта 2023 года в районный суд Черкасс передан обвинительный акт. Свою вину мужчина признал еще на подготовительном заседании, однако настаивал на полном рассмотрении дела. Рассмотрение по существу должно было начаться в мае, но в конце мая Ильин пошел на сделку, подтвердил, что передавал данные и получил срок. Срок немалый. В чем же смысл такой сделки? Почему Ильин не стал бороться за меньший или за переквалификацию на 114 статью с более легкой санкцией, тем более что прокурор в судебном заседании даже отметил, что имущественного, физического и морального вреда никому не нанесено? Суд подчеркивает, что согласился не конфисковывать имущество с учетом искреннего раскаяния и содействия следствию. Дико, но наказание в 15 лет без конфискации имущества "поддержала и сторона защиты, учитывая повышенную общественную опасность совершенного обвиняемым преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях военного положения".У Анатолия Ильина жена и несовершеннолетний ребенок, проживающие в общей квартире. Также вернули 1200 долларов его родителей, отложенных на черный день. Легко надавить на человека угрозой для близких, ведь 111 статья могла предполагать и конфискацию имущества. Скорее всего, в этом и заключалась мотивация признания."Работайте, братья!"В материалах дела указано, что "в начале ноября 2022 года неустановленный представитель Федеральной службы безопасности Российской Федерации… установил контакт с гражданином Украины, жителем города Черкассы Анатолием Ильиным с предложением относительно конфиденциального сотрудничества в интересах указанной спецслужбы Российской Федерации на идеологической основе".Интересно, что на подготовительном заседании в суде Анатолий рассказал, что абонент с российского номера начал писать ему еще в июле 2022-го. Они переписывались о сложившейся ситуации, то есть о войне. Был ли его собеседник работником ФСБ РФ, он не знает.Задания Ильину анонимный собеседник стал давать только в ноябре 2022 года. "Неустановленный представитель ФСБ" попросил Ильина узнать точные места расположения блокпостов в г. Черкассы и обозначить их на карте. Кроме того, он дал врачу задание узнать, какая ситуация в Черкассах с проведением мобилизации и месторасположение какого-то склада. Странный набор сведений: планировался ракетный удар по вооруженным автоматами блокпостам, отлавливающим уклонистов? Или мобилизация в Черкассах имела критическое значение для хода СВО?Ильин задание выполнил и в период с 9 по 30 ноября прислал информацию о расположении 4-х блокпостов, уточнил в ответ на вопрос про аэродром, что слышал, что там есть два истребителя. Согласно справкам и рапортам СБУ, там действительно были блокпосты и истребители в тот период, и информация могла навредить военным. Но не навредила. Пострадавших в деле Ильина нет.По мобилизации врач передал следующее: "Как сказал один военный, скоро некому будет воевать. Затыкают дыры теробороновцами малообученными. Профессиональных военных остаётся очень мало, украинских. Люди воевать не хотят. Многие, кто с деньгами, "решают вопросы" в военкомате. Т.е., Россию ненавидят, но воевать не хотят. Общался с 3-мя военными, по роду своей деятельности, говорят, что хотят чтоб их списали в запас. Военным начали недоплачивать деньги. Вместо 100.000 гривен, выдали 60.000 за месяц. Курс 1$ - 40 гр.50 коп. Командиры на них наживаются. Как то так".Эсбэушники, доказывая настроения и взгляды Ильина, делают акцент на малозначительном для дела диалоге. Ильин уточняет у собеседника: "Всё нормально? Получили?" Тот пишет: "Да, все получил, спасибо большое!" А Ильин отвечает: "Пожалуйста. Работайте братья!"Доклад на ЛубянкуКое-что на обвинение по статьям, угрожающим нацбезопасности Украины, Ильин насобирал, но все-таки не на госизмену. 2 декабря он сам написал предполагаемому сотруднику ФСБ, что проезжал мимо одного села и видел стоящие в поле объекты, непрерывно вращающиеся вокруг своей оси, ("Говорят, что это РЛС. Вам это нужно?") и прислал фото розового клочка бумаги с рисунком объекта, похожего на радиолокационную станцию. "Сотрудник ФСБ" обрадовался: "Анатолий, добрый день! Объект который Вы нарисовали очень интересен, особенно место его нахождения! Можете на карте отметить? Я подготовлю доклад руководству и отправлю на Лубянку! Заранее благодарю за Вашу помощь!".Объекты похожие на РЛС между селами Красная Слобода и Леськи Ильин отметил на карте. Согласно рапорту СБУ, в тот период там дислоцировались ВСУ и объекты ПВО ВСУ. Никто не пострадал. Но, согласно рапорту, могли.Так все примерно и продолжалось. Ильин рассказал про то, что военные у сел Леськи и Худяки никого не пускают к Днепру и к прудам, а "там можно разместить всё что хочешь", про завершение под Черкассами в селе Геротшовка крупных военных учений с целью переброски под Херсон.И вдруг "сотрудник ФСБ" попросил кое-что посерьёзнее. 2 января 2023 года он попросил Ильина подтвердить информацию о расположении радиолокационной станции ВСУ на окраинах г. Канева Черкасской области: "Ранее вы рассказывали о РЛС в районе города Черкассы. На днях мы получили информацию об аналогичном объекте в окрестностях г. Канева. У нас есть его координаты, но нужно подтвердить, действительно ли он сейчас там находится. Это очень важное поручение и нужен надежный человек, которому мы доверяем. Времени мало, в любой момент его могут передислоцировать. Когда у вас в ближайшее время будет возможность проехать в г. Канев и проверить данную информацию?"Казалось бы, какая разница, когда он может поехать. Но это не все. Неустановленный "эфэсбэшник" сбросил координаты объекта и попросил кроме отметки на карте сделать фото или видеоподтверждение военной техники, "чтобы я мог определить какая установка там стоит": "Листьев сейчас нет, обзор должен быть хороший", и попросил поехать туда в ближайшие выходные."Спасибо за помощь во благо России!"Ильин чуть не сорвался, сказав, что "уже распланировал выходные", но обещал постараться: "Вы не писали два дня, подумал, что отбой". К тому же пошли дожди, и он переживал, что поездка под видом прогулки по лесу будет выглядеть подозрительно. Но он поехал.Далее из материалов дела: "В дальнейшем 08.01.2023 в 11 час. 10 мин. Ильин, выполняя задачу неустановленного представителя ФСБ РФ, рейсовым автобусом выехал из города Черкассы в город Канев Черкасской области с целью поиска, фиксации и передачи сведений о местах расположения сил противовоздушной обороны ВСУ на берегу реки Днепр в г. Каневе. Прибыв в город Канев в 12 часов. 43 мин. в этот же день Ильин в период времени с 13 ч. 00 мин. по 13 ч. 20 мин. пешим шествием обошел и визуально обследовал берег реки Днепр напротив "Лысой горы" в г. Канев, сделав при этом отметки в интернет-сервисе Google Maps с местом расположения военной техники ПВО ВСУ, после чего вернулся в город Черкассы рейсовым автобусом".Вся эта прогулка в Каневе на пляже зафиксирована на видео сотрудниками СБУ, которые проводили негласные следственно-розыскные действия в отношении Ильина с 17 ноября 2022 года, вели наружное наблюдение и прослушивали телефон.Вечером после поездки Анатолий Ильин пишет своему "связному" в 17:56: "Только приехал. В том месте, на пляже, в гуще деревьев находится 2 единицы ствольной артиллерии. Они чуть заметны. Мне нужно было зайти в гущу деревьев, по малой нужде, от автовокзала терпел, чтоб натурально было, и я увидел хорошо это 2 предмета. Сделать фото было нереально, т.к. выглядывали военные метров в 50. Это риск. 2 пушки, с длинной ствола до 7-8 метров, ствол тонкий, на конце зачехлён материей белого цвета. 2 дула направлены в сторону реки Днепр".Он отправил метку на карте и дописал в 17:59: "От маячка метров 100. Это я проходил. К сожалению, без фото. Придётся Вам поверить мне на слово. Я говорю ПРАВДУ. Да, хотел подняться на Лысую гору, но на самом верху меня не пустили. Стоят теробороновцы. Там наверху смотровая площадка и хороший обзор вниз. Потому-то и не пускают".В 18 ч. 23 мин. в этот же день, 8 января 2023 года, "неустановленный представитель ФСБ" в переписке в интернет-мессенджере "Telegram" поблагодарил Ильина за предоставленную информацию, отправив текстовое следующего содержания: "Информацию приняли! Спасибо за помощь во благо России!".Это единственное сообщение из переписки, которое появилось в деле не непонятно откуда, а из протокола осмотра содержимого телефона Ильина. Его Ильин не прочитал и не удалил, поскольку был задержан сотрудниками СБУ за несколько минут до того, в 18:15.Среди перечисленных доказательств вины в деле Ильина указаны: злосчастный билет на каневский автобус, денежная купюра номиналом 50 рублей, личная записная книжка с рукописными записями Ильина, в частности о друзьях из Российской Федерации, относительно поездки в Крым и другие записи.Пятнадцатилетний капитан... ФСБЧто известно о второй стороне преступления, которое по странному стечению обстоятельств никому не навредило:— "неустановленный гражданин РФ, который использует номер мобильного телефона […] и вероятно является представителем спецслужб Российской Федерации";— в 2019-м номер адресата Ильина использовался в Брянской области РФ лицом по имени Sergey в объявлении о продаже автомобиля;— также этот телефонный номер закреплен за страницей в соцсети "Одноклассники". На аватарке аккаунта фотоснимок с двумя белыми сусликами.— на стене обнаружены 72 фотоснимка, на которых изображены: мальчик, домашние животные, девичьи прически, автомобили и прочее (СБУ отмечает, что это для уголовного дела значения не имеет, но в дело тем не менее прикладывает);— в графе "О себе" пользователь написал, что родился 20 декабря 2007 (ему 15 лет) и он живет в Брянске (тоже указано, что малополезно, хотя 15-летний возраст сотрудника ФСБ должен был бы вызывать у суда ряд вопросов);— этот пользователь является участником 30 групп, из которых три "имеют откровенное пророссийское направление": "Политический обзор — мы за Путина!", "Владимир Владимирович Путин" и "Я за Россию!!!" (это для СБУ, в отличие от предыдущего, показалось важным).Предположим, что сотрудники ФСБ используют именно российские симки для поиска информаторов, чтобы сразу было видно, что это сотрудники российских, а не каких-нибудь там американских спецслужб, и не могут обеспечить симки без истории и хвостов. Но это очень мало похоже на правду.Безвредная госизмена или провокация СБУ?У Ильина была возможность обжаловать приговор в апелляционном суде. И он даже подал апелляцию с просьбой смягчить срок до 8 лет, однако по неизвестным причинам отозвал жалобу и на заседании вместе с адвокатом попросил закрыть апелляционное производство. Суд просьбу удовлетворил и 30 августа 2023 приговор вступил в силу.Безусловно, вывод, что собеседником Ильина был представитель СБУ, а не ФСБ, является гипотезой, но в его деле, как и во многих других, ничем не доказано, что человек общался с представителем спецслужб иностранного государства. У СБУ есть и признание, и видео-фиксация, и восстановленные чаты. Но нет ясности, почему решили следить именно за Ильиным, и нет доказательств принадлежности его собеседника к ФСБ. Нет пострадавших и ущерба. Очень удобное для Украины преступление. Безвредное.Однако, если бы защита отрабатывала линию провокации на преступление, возможно, в деле Ильина был бы другой результат ("не было бы совершено, если бы не было спровоцировано"). Использование доказательств, полученных в результате подстрекательства со стороны правоохранительных органов, нельзя оправдать общественным интересом, поскольку в таком случае обвиняемый с самого начала может быть лишен права на справедливое судебное разбирательство дела. Об этом говорится в нескольких решениях Европейского суда по правам человека ("Тейксейра де Кастро против Португалии", "Худобин против России" и т.д.), которые Украина обязана соблюдать.

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Валерия Емельянова

Валерия Емельянова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Валерия Емельянова

репрессии, украина, черкассы, сбу, фсб, россия, сво, канев, черкасская область, эксклюзив