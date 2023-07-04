"Пропаганда дружбы": на Украине судят профессора Сергея Шубина, отказавшегося предать родной язык - 04.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230704/1047793738.html
"Пропаганда дружбы": на Украине судят профессора Сергея Шубина, отказавшегося предать родной язык
"Пропаганда дружбы": на Украине судят профессора Сергея Шубина, отказавшегося предать родной язык - 04.07.2023 Украина.ру
"Пропаганда дружбы": на Украине судят профессора Сергея Шубина, отказавшегося предать родной язык
Доктора наук по государственному управлению, кандидата политических наук и заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин Николаевского института права... Украина.ру, 04.07.2023
2023-07-04T15:17
2023-07-04T16:19
эксклюзив
репрессии на украине
обмен пленными
политзаключенные
николаев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/04/1047794024_0:112:1826:1139_1920x0_80_0_0_6470d10bffc3704b75e404b425d48de2.jpg
Доктора наук по государственному управлению, кандидата политических наук и заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин Николаевского института права Национального университета "Одесская юридическая академия", экс-депутата горсовета Сергея Шубина судят по статье 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена"Шубина задержали в конце июня 2022 года, СБУ традиционно "нашла" у него при обыске советскую символику – офицерскую звездочку с пилотки, георгиевские ленты, магнит с шуткой о Крыме и изображением генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и президента РФ Владимира Путина, а также "программный документ о создании Николаевской Народной Республики"."Вражеский агент планировал, что на территории "псевдореспублики" введут российский рубль, реорганизуют системы образования и охраны здоровья по образцу РФ, а культурная сфера будет функционировать на принципах и фундаменте идей русского мира.(…)В ходе санкционированного обыска изъяты бесспорные доказательства его причастности к противоправной деятельности, а именно:– переписка с представителями спецслужб РФ;– российская и советская символика;– личные заметки о создании и деятельности так называемой "ННР"."СБУ выдала такой стандартный релиз о поимке предателя и "фото-факт" его преступления с той самой звездочкой и ленточками, а также сообщила, что "злоумышленник" задержан и ему объявлено подозрение в госизмене.Из "изъятых" заметок следует, что Николаевская область должна была провозгласить независимость, выйти из состава Украины, иметь свой гимн, герб, флаг, а сам Шубин якобы планировал стать "главой управления Службы безопасности, внутренних дел и чрезвычайных ситуаций" республики.Уже в феврале 2023 года украинские СМИ написали, что арест Шубина продлили, как и его нахождение в следственном изоляторе, такое решение принял Заводской районный суд Николаева.Депутат горсовета Николаева и экс-депутат облсовета Максим Невенчанный, лично знакомый с задержанным, рассказал изданию Украина.ру, что Шубина, вероятнее всего, судят из-за его смелых высказываний в ходе университетских лекций.По словам Невенчанного, Шубин – довольно закрытый человек, и едва ли действительно имел какие-либо контакты с Россией, а вся его вина состоит в том, что он "рассказывал молодому неокрепшему населению правду о неонацистском режиме".Шубин никогда не поддерживал бандеровские движения, начиная с "Правого сектора"*, действительно делал публикации о том, что его родной язык – русский, что он отмечает День Победы, и многое другое, но для того, чтобы "создавать республику" необходима группа лиц, единомышленники, а никаких соучастников Шубина СБУ не предъявила, отметил Невенчанный.Он также считает, что задержанного профессора могли просто заставить написать эти заметки: повсеместно распространенная практика СБУ.По данным издания Украина.ру, всех депутатов Николаевского горсовета, так или иначе связанных с украинским политиком Виктором Медведчуком и партией "ОПЗЖ", в начале прошлого года задерживали, избивали, а также под давлением записывали на видео их слова об "осуждении действий РФ".Сергей Шубин оказывается в поле зрения СБУ и в центре скандала не впервые: в июле 2021 года телеканал "Суспільне.Миколаїв"выпустил сюжет о нем, в котором студентка Ольга, почему-то скрывающая от камеры свое лицо, приводит "ужасающие" слова профессора, сказанные им на лекциях":Поводом к сюжету послужила запись Шубина на странице в Facebook**, в которой он в грубой форме критикует повальную украинизацию, нелестно отзываясь об украинском языке. На его странице в соцсети – постер "Я говорю по-русски" (такие появились во многих городах Юго-востока Украины во время протестов Антимайдана), коллаж, посвященный Дню Победы, подписки на сообщества, связанные с разными российскими регионами, Русской православной церковью, российскими политическими организациями, русским изобразительным искусством.Журналисты "Суспільного" подчеркнули, что Шубин якобы нарушает два закона УК Украины: защита украинского языка, как государственного и запрет пропаганды коммунистического режима. При этом 10 статья Конституции Украины гарантирует "свободное развитие и использование русского и других языков национальных меньшинств".По словам директора института, в котором преподавал Шубин, Богдана Фасия, студенты неоднократно жаловались на профессора:"Профессору был объявлен выговор, но уволить его невозможно, так как до этого жалоб на этого профессора больше не было. Прошел год, произошло событие, которое недопустимо. Это произошло 4 июля, в воскресенье. С понедельника мы начали новое служебное расследование, пока оно продолжается, я надеюсь, что пару дней и оно закончится", - рассказал он, но отметил, что увольнять преподавателя не за что.По итогам скандала он рассказал журналистам издания Liga.net:"Уже и полиция, и СБУ этим вопросом интересовали. Был выписан выговор, конфликт был исчерпан. Он встал на путь истинный."Украинского языкового омбудсмена Тараса Креминя, правда, эти слова не убедили:"Я сомневаюсь, что профессор Шубин не осознает в какой стране он живет. И ему, как участнику боевых действий, стоит зарубить себе на носу, что тот, кто разжигает вражду, особенно в языковом вопросе — обязательно придется нести за это публично ответственность", - прокомментировал он.С февраля 2023 года в деле Сергея Шубина нет никаких новостей, известно только, что профессор до сих пор находится в СИЗО и ожидает новых решений украинского "правосудия".Если вам известны другие истории о политзаключенных на территории Украины, пишите нам в чат-бот https://t.me/HelpCivilians_bot или по адресу: editors@ukraina.ruКроме того, мы собираем информацию о гражданских пленных с обеих сторон конфликта с целью содействия организации мониторинга условий содержания в пенитенциарных учреждениях и диалогу по вопросам возможности симметричного освобождения. Конфиденциальность гарантируем. В то же время, мы считаем важным привлечь внимание общественности к данной проблеме, поэтому, если Вы согласны на огласку либо, если процесс уже является публичным, мы можем написать о Вашей истории либо истории Вашего родственника.Мы ждем от Вас ФИО, дату рождения, место содержания гражданского пленного, а также какой-то документ, из которого будет понятна суть обвинения (сообщение о подозрении, если идет досудебная стадия; обвинительный акт, если судебная; приговор, если процесс завершен).На сайте Украина.ру будут опубликованы только те истории, герои которых (либо их родственники) дали согласие на публикацию, или те, которые ранее уже появлялись в СМИ.*Запрещенная в РФ террористическая организация**соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
https://ukraina.ru/20230704/1047776942.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Мария Нестерова
Мария Нестерова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/04/1047794024_0:0:1827:1371_1920x0_80_0_0_ce83b0c94fa338a370a2fca103988da6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, репрессии на украине, обмен пленными, политзаключенные, николаев, украина
Эксклюзив, Репрессии на Украине, обмен пленными, политзаключенные, Николаев, Украина

"Пропаганда дружбы": на Украине судят профессора Сергея Шубина, отказавшегося предать родной язык

15:17 04.07.2023 (обновлено: 16:19 04.07.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей Шубин
- РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей Шубин
Читать в
Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Доктора наук по государственному управлению, кандидата политических наук и заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин Николаевского института права Национального университета "Одесская юридическая академия", экс-депутата горсовета Сергея Шубина судят по статье 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена"
Шубина задержали в конце июня 2022 года, СБУ традиционно "нашла" у него при обыске советскую символику – офицерскую звездочку с пилотки, георгиевские ленты, магнит с шуткой о Крыме и изображением генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и президента РФ Владимира Путина, а также "программный документ о создании Николаевской Народной Республики".
"Вражеский агент планировал, что на территории "псевдореспублики" введут российский рубль, реорганизуют системы образования и охраны здоровья по образцу РФ, а культурная сфера будет функционировать на принципах и фундаменте идей русского мира.(…)
В ходе санкционированного обыска изъяты бесспорные доказательства его причастности к противоправной деятельности, а именно:
– переписка с представителями спецслужб РФ;
– российская и советская символика;
– личные заметки о создании и деятельности так называемой "ННР"."
СБУ выдала такой стандартный релиз о поимке предателя и "фото-факт" его преступления с той самой звездочкой и ленточками, а также сообщила, что "злоумышленник" задержан и ему объявлено подозрение в госизмене.
Из "изъятых" заметок следует, что Николаевская область должна была провозгласить независимость, выйти из состава Украины, иметь свой гимн, герб, флаг, а сам Шубин якобы планировал стать "главой управления Службы безопасности, внутренних дел и чрезвычайных ситуаций" республики.
Уже в феврале 2023 года украинские СМИ написали, что арест Шубина продлили, как и его нахождение в следственном изоляторе, такое решение принял Заводской районный суд Николаева.
© Типичный Николаев / Telegram
© Типичный Николаев / Telegram
Депутат горсовета Николаева и экс-депутат облсовета Максим Невенчанный, лично знакомый с задержанным, рассказал изданию Украина.ру, что Шубина, вероятнее всего, судят из-за его смелых высказываний в ходе университетских лекций.
По словам Невенчанного, Шубин – довольно закрытый человек, и едва ли действительно имел какие-либо контакты с Россией, а вся его вина состоит в том, что он "рассказывал молодому неокрепшему населению правду о неонацистском режиме".
Шубин никогда не поддерживал бандеровские движения, начиная с "Правого сектора"*, действительно делал публикации о том, что его родной язык – русский, что он отмечает День Победы, и многое другое, но для того, чтобы "создавать республику" необходима группа лиц, единомышленники, а никаких соучастников Шубина СБУ не предъявила, отметил Невенчанный.
Он также считает, что задержанного профессора могли просто заставить написать эти заметки: повсеместно распространенная практика СБУ.
По данным издания Украина.ру, всех депутатов Николаевского горсовета, так или иначе связанных с украинским политиком Виктором Медведчуком и партией "ОПЗЖ", в начале прошлого года задерживали, избивали, а также под давлением записывали на видео их слова об "осуждении действий РФ".
Сергей Шубин оказывается в поле зрения СБУ и в центре скандала не впервые: в июле 2021 года телеканал "Суспільне.Миколаїв"выпустил сюжет о нем, в котором студентка Ольга, почему-то скрывающая от камеры свое лицо, приводит "ужасающие" слова профессора, сказанные им на лекциях":
"Как вы можете говорить, что Россия – враг нам, мы ведь дружили всегда".
Поводом к сюжету послужила запись Шубина на странице в Facebook**, в которой он в грубой форме критикует повальную украинизацию, нелестно отзываясь об украинском языке. На его странице в соцсети – постер "Я говорю по-русски" (такие появились во многих городах Юго-востока Украины во время протестов Антимайдана), коллаж, посвященный Дню Победы, подписки на сообщества, связанные с разными российскими регионами, Русской православной церковью, российскими политическими организациями, русским изобразительным искусством.
Журналисты "Суспільного" подчеркнули, что Шубин якобы нарушает два закона УК Украины: защита украинского языка, как государственного и запрет пропаганды коммунистического режима. При этом 10 статья Конституции Украины гарантирует "свободное развитие и использование русского и других языков национальных меньшинств".
По словам директора института, в котором преподавал Шубин, Богдана Фасия, студенты неоднократно жаловались на профессора:
"Профессору был объявлен выговор, но уволить его невозможно, так как до этого жалоб на этого профессора больше не было. Прошел год, произошло событие, которое недопустимо. Это произошло 4 июля, в воскресенье. С понедельника мы начали новое служебное расследование, пока оно продолжается, я надеюсь, что пару дней и оно закончится", - рассказал он, но отметил, что увольнять преподавателя не за что.
По итогам скандала он рассказал журналистам издания Liga.net:
"Уже и полиция, и СБУ этим вопросом интересовали. Был выписан выговор, конфликт был исчерпан. Он встал на путь истинный."
Украинского языкового омбудсмена Тараса Креминя, правда, эти слова не убедили:
"Я сомневаюсь, что профессор Шубин не осознает в какой стране он живет. И ему, как участнику боевых действий, стоит зарубить себе на носу, что тот, кто разжигает вражду, особенно в языковом вопросе — обязательно придется нести за это публично ответственность", - прокомментировал он.
С февраля 2023 года в деле Сергея Шубина нет никаких новостей, известно только, что профессор до сих пор находится в СИЗО и ожидает новых решений украинского "правосудия".
Если вам известны другие истории о политзаключенных на территории Украины, пишите нам в чат-бот https://t.me/HelpCivilians_bot или по адресу: editors@ukraina.ru
Кроме того, мы собираем информацию о гражданских пленных с обеих сторон конфликта с целью содействия организации мониторинга условий содержания в пенитенциарных учреждениях и диалогу по вопросам возможности симметричного освобождения. Конфиденциальность гарантируем. В то же время, мы считаем важным привлечь внимание общественности к данной проблеме, поэтому, если Вы согласны на огласку либо, если процесс уже является публичным, мы можем написать о Вашей истории либо истории Вашего родственника.
Мы ждем от Вас ФИО, дату рождения, место содержания гражданского пленного, а также какой-то документ, из которого будет понятна суть обвинения (сообщение о подозрении, если идет досудебная стадия; обвинительный акт, если судебная; приговор, если процесс завершен).
На сайте Украина.ру будут опубликованы только те истории, герои которых (либо их родственники) дали согласие на публикацию, или те, которые ранее уже появлялись в СМИ.
*Запрещенная в РФ террористическая организация
**соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
- РИА Новости, 1920, 04.07.2023
09:55
В шаге от катастрофы. 7 причин, почему Россия должна освободить гражданских пленных из украинских тюремВ украинских тюрьмах находятся тысячи заключенных, которых подозревают, обвиняют или уже приговорили к сроку за то, что они выступали за дружбу с и за единство с Россией, за то, что они раздавали российскую гумпомощь или работали учителями, врачами, коммунальщиками на подконтрольных РФ территориях, за то, что они помогали армии РФ
 
ЭксклюзивРепрессии на Украинеобмен пленнымиполитзаключенныеНиколаевУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:31"Вечная война". Американский обозреватель рассказал, как в НАТО подорвали наступательный потенциал ВСУ
17:24"Будет предметом гордости". Путину предложили отправлять туристов в Крым через Донбасс
17:01Замкнутый круг. Запад недоволен наступлением ВСУ, а Украина – западной техникой
16:52Шойгу пообещал выделить десантные корабли для разгрузки Крымского моста
16:48ВСУ не оправдали надежд, Запад занервничал: что говорили об Украине в мире 4 июля
16:46"Погибнут пять миллиардов человек". В Америке раскрыли подробности ядерного Апокалипсиса
16:44"Ситуация во Франции жуткая": Орленко о том, как протесты превратились в мародерство. Видео
16:39Зеленский не указ. После скандала с закупкой барабанов киевский чиновник получил другую должность
16:18В Польше нашли документ о том, что Украину звали в НАТО ещё в 2008 году
15:56Днепропетровская учительница получила штраф за "неправильный" урок
15:41Андрей Коробов-Латынцев: кто он
15:31Александр Песке: Если ВСУ не устроят России новый Сталинград, Запад бросит их как горячую картошку
15:24Жизнь украинского охранника, назвавшего Киев русскоязычным, изменилась
15:17"Пропаганда дружбы": на Украине судят профессора Сергея Шубина, отказавшегося предать родной язык
15:00Александр Перенджиев: Украинские батальоны в составе армии России освободят Украину от оккупации НАТО
14:59Жителя Крыма осудили за контрабанду военной продукции в США
14:45Европейский банк реконструкции даст Днепру кредит "на коммуналку", озвучена сумма
14:41Замглавы МИД РФ рассказал, как сохранение Столтенбергом поста отразится на отношениях РФ и НАТО
14:25"Для тех, кто в танке?": пока в Киеве "защищали" F-16, российские силы сбили два украинских Су-25
14:22Иран включили в ШОС
Лента новостейМолния