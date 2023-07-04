https://ukraina.ru/20230704/1047793738.html

"Пропаганда дружбы": на Украине судят профессора Сергея Шубина, отказавшегося предать родной язык

"Пропаганда дружбы": на Украине судят профессора Сергея Шубина, отказавшегося предать родной язык - 04.07.2023 Украина.ру

"Пропаганда дружбы": на Украине судят профессора Сергея Шубина, отказавшегося предать родной язык

Доктора наук по государственному управлению, кандидата политических наук и заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин Николаевского института права... Украина.ру, 04.07.2023

2023-07-04T15:17

2023-07-04T15:17

2023-07-04T16:19

эксклюзив

репрессии на украине

обмен пленными

политзаключенные

николаев

украина

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Доктора наук по государственному управлению, кандидата политических наук и заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин Николаевского института права Национального университета "Одесская юридическая академия", экс-депутата горсовета Сергея Шубина судят по статье 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена"Шубина задержали в конце июня 2022 года, СБУ традиционно "нашла" у него при обыске советскую символику – офицерскую звездочку с пилотки, георгиевские ленты, магнит с шуткой о Крыме и изображением генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и президента РФ Владимира Путина, а также "программный документ о создании Николаевской Народной Республики"."Вражеский агент планировал, что на территории "псевдореспублики" введут российский рубль, реорганизуют системы образования и охраны здоровья по образцу РФ, а культурная сфера будет функционировать на принципах и фундаменте идей русского мира.(…)В ходе санкционированного обыска изъяты бесспорные доказательства его причастности к противоправной деятельности, а именно:– переписка с представителями спецслужб РФ;– российская и советская символика;– личные заметки о создании и деятельности так называемой "ННР"."СБУ выдала такой стандартный релиз о поимке предателя и "фото-факт" его преступления с той самой звездочкой и ленточками, а также сообщила, что "злоумышленник" задержан и ему объявлено подозрение в госизмене.Из "изъятых" заметок следует, что Николаевская область должна была провозгласить независимость, выйти из состава Украины, иметь свой гимн, герб, флаг, а сам Шубин якобы планировал стать "главой управления Службы безопасности, внутренних дел и чрезвычайных ситуаций" республики.Уже в феврале 2023 года украинские СМИ написали, что арест Шубина продлили, как и его нахождение в следственном изоляторе, такое решение принял Заводской районный суд Николаева.Депутат горсовета Николаева и экс-депутат облсовета Максим Невенчанный, лично знакомый с задержанным, рассказал изданию Украина.ру, что Шубина, вероятнее всего, судят из-за его смелых высказываний в ходе университетских лекций.По словам Невенчанного, Шубин – довольно закрытый человек, и едва ли действительно имел какие-либо контакты с Россией, а вся его вина состоит в том, что он "рассказывал молодому неокрепшему населению правду о неонацистском режиме".Шубин никогда не поддерживал бандеровские движения, начиная с "Правого сектора"*, действительно делал публикации о том, что его родной язык – русский, что он отмечает День Победы, и многое другое, но для того, чтобы "создавать республику" необходима группа лиц, единомышленники, а никаких соучастников Шубина СБУ не предъявила, отметил Невенчанный.Он также считает, что задержанного профессора могли просто заставить написать эти заметки: повсеместно распространенная практика СБУ.По данным издания Украина.ру, всех депутатов Николаевского горсовета, так или иначе связанных с украинским политиком Виктором Медведчуком и партией "ОПЗЖ", в начале прошлого года задерживали, избивали, а также под давлением записывали на видео их слова об "осуждении действий РФ".Сергей Шубин оказывается в поле зрения СБУ и в центре скандала не впервые: в июле 2021 года телеканал "Суспільне.Миколаїв"выпустил сюжет о нем, в котором студентка Ольга, почему-то скрывающая от камеры свое лицо, приводит "ужасающие" слова профессора, сказанные им на лекциях":Поводом к сюжету послужила запись Шубина на странице в Facebook**, в которой он в грубой форме критикует повальную украинизацию, нелестно отзываясь об украинском языке. На его странице в соцсети – постер "Я говорю по-русски" (такие появились во многих городах Юго-востока Украины во время протестов Антимайдана), коллаж, посвященный Дню Победы, подписки на сообщества, связанные с разными российскими регионами, Русской православной церковью, российскими политическими организациями, русским изобразительным искусством.Журналисты "Суспільного" подчеркнули, что Шубин якобы нарушает два закона УК Украины: защита украинского языка, как государственного и запрет пропаганды коммунистического режима. При этом 10 статья Конституции Украины гарантирует "свободное развитие и использование русского и других языков национальных меньшинств".По словам директора института, в котором преподавал Шубин, Богдана Фасия, студенты неоднократно жаловались на профессора:"Профессору был объявлен выговор, но уволить его невозможно, так как до этого жалоб на этого профессора больше не было. Прошел год, произошло событие, которое недопустимо. Это произошло 4 июля, в воскресенье. С понедельника мы начали новое служебное расследование, пока оно продолжается, я надеюсь, что пару дней и оно закончится", - рассказал он, но отметил, что увольнять преподавателя не за что.По итогам скандала он рассказал журналистам издания Liga.net:"Уже и полиция, и СБУ этим вопросом интересовали. Был выписан выговор, конфликт был исчерпан. Он встал на путь истинный."Украинского языкового омбудсмена Тараса Креминя, правда, эти слова не убедили:"Я сомневаюсь, что профессор Шубин не осознает в какой стране он живет. И ему, как участнику боевых действий, стоит зарубить себе на носу, что тот, кто разжигает вражду, особенно в языковом вопросе — обязательно придется нести за это публично ответственность", - прокомментировал он.С февраля 2023 года в деле Сергея Шубина нет никаких новостей, известно только, что профессор до сих пор находится в СИЗО и ожидает новых решений украинского "правосудия".Если вам известны другие истории о политзаключенных на территории Украины, пишите нам в чат-бот https://t.me/HelpCivilians_bot или по адресу: editors@ukraina.ruКроме того, мы собираем информацию о гражданских пленных с обеих сторон конфликта с целью содействия организации мониторинга условий содержания в пенитенциарных учреждениях и диалогу по вопросам возможности симметричного освобождения. Конфиденциальность гарантируем. В то же время, мы считаем важным привлечь внимание общественности к данной проблеме, поэтому, если Вы согласны на огласку либо, если процесс уже является публичным, мы можем написать о Вашей истории либо истории Вашего родственника.Мы ждем от Вас ФИО, дату рождения, место содержания гражданского пленного, а также какой-то документ, из которого будет понятна суть обвинения (сообщение о подозрении, если идет досудебная стадия; обвинительный акт, если судебная; приговор, если процесс завершен).На сайте Украина.ру будут опубликованы только те истории, герои которых (либо их родственники) дали согласие на публикацию, или те, которые ранее уже появлялись в СМИ.*Запрещенная в РФ террористическая организация**соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, репрессии на украине, обмен пленными, политзаключенные, николаев, украина