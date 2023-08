https://ukraina.ru/20230823/1048891964.html

Грег Вайнер о бедах Трампа и Байдена, "новых лицах" в США и протестах в Европе из-за Украины

Электорат Запада устал от роста цен на фоне украинского конфликта, а также от украинских беженцев — протесты в Европе не за горами. Джо Байден изо всех сил пытается остаться в президентской гонке, но это ему удается с трудом. Пока американский генерал Марк Милли зарабатывает баллы для президента в Израиле, последний теряет их на Гавайях

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.— Грег, президент США Джо Байден приехал на сгоревший гавайский остров Мауи, где его ждал не самый теплый прием. Daily Mail написали, что Байдена встретили с негодованием, даже демонстративно показали президенту средний палец. New York Post говорит, что на одном из плакатов было требование объяснить нестыковку непомерных трат на поддержку Украины с низкой на этом фоне денежной помощью пострадавшим от пожаров гавайцам.— Меня, конечно, поразили видеокадры, где был показан Байден, отдыхающий на пляже в то время, как полыхают Гавайи… Я не знаю, как именно принимают решения в администрации президента его помощники в отношении того, что должен делать глава Америки, когда в штате — такая беда. Но я точно могу сказать, что с визитом на Мауи Байден сильно задержался.То, что он запросил помощь пострадавшим острова в размере 12 миллиардов долларов в одном пакете для голосования с деньгами на Украину, тоже вызвало немалое раздражение и в конгрессе, и в сенате, и в целом в обществе Соединённых Штатов.Я недавно общался со своими знакомыми из США, потомственными демократами, и был крайне удивлен их презрительной реакции на Байдена. Я такого отношения, честно говоря, не ожидал: они ненавидят, презирают действующего главу Белого дома, считают, что ему не место на посту президента Америки.Учитывая, что до начала официальной избирательной кампании осталось чуть больше 10 дней, то, конечно, все идет "в копилку" известной компании. Сейчас, кстати, проблемы возникли и у кандидата от республиканцев Рона Десантиса с избранием — не говоря уже о Трампе…— Что не так с Десантисом?— Он сильно потерял рейтинг, потому что неудачно стартовал в избирательной кампании, сменил ее руководителя в своем штабе и не получил спонсорской поддержки, а это главное. Кроме того, у него нет чётких мессенджей для народа. Я бы его назвал "Трамп — секонд-хенд", а избиратели хотят чего-то другого.— Доноры республиканцев ищут конкурента Трампу в преддверии праймериз, однако основной электорат партии симпатизирует ему, пишет Axios со ссылкой на источники. Что сейчас с рейтингом Трампа и его шансами на выборах президента Америки в 2024 году?— Очень хорошо звучат две цифры: 77-летний Трамп имеет 91 уголовное дело. То есть Трамп обложен уголовными делами по самое не хочу. При этом экс-президент не участвует в дебатах претендентов на пост главы государства от республиканской партии 23 августа. В это время он будет давать интервью журналисту Такеру Карлсону, желая перебить значимость дебатов. И это правильное, грамотное решение, на мой взгляд.Второй момент — неизвестно, явится ли Трамп официально в тюрьму штата Джорджия, будет ли он там арестован? Сейчас в США такой винегрет политических событий, который не разгрести до 4 сентября.— Может ли сыграть в пользу Трампа то факт, что он держал на границе с Мексикой войска, контролируя миграционные потоки? Ведь именно нелегальная миграция на границах с Мексикой — ахиллесова пята Байдена.— Да, конечно, вклад Трампа в этом деле велик. На границе с Мексикой он держал американскую армию, заставлял противоположную сторону контролировать потоки миграции и держать свои военные силы на границе. После ухода Трампа с поста президента, действительно, за последние два года преступность в пограничных с Мексикой штатах выросла на 380%. Это всё так.Но вопрос популярности Трампа у избирателей сильно портит то, что в одном только штате Джорджия против него заявлено 13 обвинений в нарушении федерального законодательства: что он давил на губернатора и на секретаря штата, чтобы они ему добыли 11 700 голосов.По американским меркам это страшное преступление, которое подтверждено фактами. Один адвокат и один помощник Трампа перешли на сторону обвинения. Сам губернатор Брайан Кемп и секретарь штата Джорджия подтвердили, что звонки от Трампа были — это все задокументировано. Тут Трамп не отвертится никак, дескать, все это клевета, его слова неверно истолковали и так далее.Кроме того, по этому делу проходят зять и дочь Трампа. Поэтому, я думаю, что Трамп все-таки пойдет на сделку со следствием и снимет свою кандидатуру с выборов.— Как пишет упомянутое мной издание Axios тайные предложения баллотироваться на выборах получили губернатор Вирджинии Гленн Янгкин и губернатор Джорджии Брайан Кемп. По данным американской прессы, Янгкина поддерживают миллиардеры Рональд Лаудер, Томас Петерффи и Руперт Мердок. Что значит поддержка на выборах от таких акул бизнеса Америки?— Руперт Мердок — это самая интересная личность здесь. Несмотря на то, что ему 93 года, это человек влиятельный и могущественный в Штатах. Он владелец СМИ, кинокомпаний и издательств в США, Австралии, Европе, Латинской Америке и Азии; основатель, председатель совета и CEO холдинговых компаний News Corp и 21st Century Fox. Ему принадлежат такие влиятельные медиамагнаты как Fpx New, New York Post, The Wall Street Journal, The Times и другие.То есть, во-первых, он может принести Янкингу голоса американских избирателей в Европе. За пределами США, кстати, живет приблизительно 13 миллионов американцев — это люди в зрелом избирательном возрасте. Плюс, Мердок может обеспечить Янкингу голоса консерваторов США. Мердок поддержал Трампа его в 2016 году, после этого поссорился с экс-президентом и искал, кому оказать поддержку. Калибр Десантиса его не удовлетворил тоже.Янкинг как кандидат устраивает Мердока, потому что "свой", человек бизнеса; потому что, получив победу на выборах в Вирджинии, доказал, что имеет высокий электоральный уровень, электоральный проход.Рональд Лаудер — один из самых богатых миллиардеров-евреев на территории города Нью Йорка. Его поддержка, во-первых, может принести Янкингу голоса еврейских избирателей — это несколько миллионов. Во-вторых, Лаудер приведет за собой избирателей с Уолл-Стрит, вне всякого сомнения. Это четкое движение для Янкинга в сторону американского еврейского истеблишмента и Уолл-Стрита.— Как вы оцениваете шансы Брайана Кемпа на выборах? Его поддерживает бывший советник Трампа Джон Болтон.— Кемп конфликтовал с Трампом, "слил" его суду, как я рассказал выше. Я не думаю, что у Кемпа большие шансы на контрах с Трампом проскочить куда-то дальше в избирательной кампании. Болтон — бывший политик, за ним не стоят никакие финансовые группы, мнение которых обычно оказывает большое влияние на избирателей на выборах.Янкинг между Десантисом и Кемпом — самая проходная фигура на выборах на данный момент, на мой взгляд. Кроме того, я уверен, что на выборах президента США в 2024 году победит придет именно представитель от республиканцев. Потому что электорат устал от демократического правления в стране — вспомните 8 лет президентства Обамы и 4 года руководства Байдена.Также, говоря об американской избирательной кампании, хочу отметить тот факт, что в США по состоянию на 2020 год живет 50 миллионов людей иммиграционного происхождения. Они заехали в Америку за последние десятки лет. За кого будут голосовать эти люди, большой вопрос.— В Израиле с визитом находится глава комитета начальников штабов вооруженных сил США, генерал Марк Милли. Ранее прошла информация, что в администрации американского лидера Джо Байдена обеспокоены кризисом в вооруженных силах еврейского государства. О каком кризисе идет речь? Почему этим так обеспокоен Байден?— Израиль — это американский форпост на Ближнем Востоке, ближайший и надежнейший, проверенный партнер и союзник США. Во-первых, в израильский порт Хайфы заходят американские военные корабли и там останавливаются в любое время дня и ночи. Во-вторых, огромное количество израильских военных разработок финансируется Пентагоном.Визит Милли, я думаю, опять же связан с избирательной президентской кампанией в Америке, которая, как я уже сказал, официально стартует 4 сентября. Поэтому все, что сейчас делает Байден и его окружение, Трамп и его приверженцы — все происходит в рамках предстоящих выборов.Дело совсем не в кризисе в вооружённых силах — это некий предлог для визита в Израиль. В данном случае Байдену нужны голоса еврейских избирателей, которых в США проживает 6 миллионов и чьи голоса президент боится потерять — влиятельность еврейской общины в США огромна. Во-первых, многие американцы живут на два дома: в Израиле, и в США. Во-вторых, большинство американских христианских организаций поддерживают Израиль. Например, у мормонов огромнейший центр в еврейском государстве.В США — около 140 миллионов организованных христиан, входящих в разные организации, которые дружно поддерживают Израиль. Поэтому для Байдена позитивные отношения с Израилем — залог получения дополнительных голосов на выборах.— Структуры фонда "Открытого общества" (OSF, признаны в России нежелательной организацией) намерены свернуть большую часть своих проектов в странах Европейского союза и переориентировать свою деятельность в рамках финансовой оптимизации в том числе на Азию и Африку. Почему Соросы переключили внимание на африканский континент и Азию? — Тут все предельно ясно. Сорос всегда работает в тесной связке с американскими правительственными структурами.Европейский союз в последние годы сильно консолидирован, встал под американские знамёна. Европе ничего доказывать уже не надо, там все сделано. В Азии же на данный момент Америка выстраивает, так скажем, огромный корпоративный холдинг против Китая, в который входят Южная Корея, Сингапур; подтягивается Малайзия. Что касается Африки, то здесь цель Штатов такая же — борьба с влиянием Китая на африканском континенте.Естественно, Сорос идет в том направлении, в котором двигается американская официальная политика — борьба с КНР за влияние, за рынки, за умы.— Американская газета Washington Post написала 20 августа, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления. Почему неспособность Украины показать успех на поле боя вызывает опасения на Западе?— Как я уже говорил в предыдущих интервью, электорат Запада устал. Например, взять ту же Польшу, в которой 15 октября планируются очередные парламентские выборы. В стране идут демонстрации фермеров против украинской дешевой пшеницы и других продуктов. Я думаю, что не за горами протесты и в других восточноевропейских государствах. Не исключено, что и в Западной Европе могут пройти митинги на эту тему. Потому что одна из причин роста цен на 25–30% в Европе — это события на Украине.— К чему могут привести демонстрации в Польше? Снизится ли ее активность на Украине?— Все будет зависеть от результатов предстоящих выборов, до которых осталось полтора месяца. В Польше наблюдается четкая жесткая электоральная борьба между проамериканской позицией современного польского правительства, администрации и теми силами, которые ставят в приоритет национальные интересы поляков. Сюда можно отнести проблемы местных фермеров, бизнес которых страдает из-за присутствия на рынке дешевых украинских товаров.Если победит премьер министр Польши Матеуш Моравецкий и его партия "Право и справедливость", всё останется как есть. Если же им придется сильно ужаться в польском сейме, то ситуация может поменяться, и, возможно, им придётся договариваться. Вполне реален сценарий, что в Польше будут ещё одни выборы.Еще год назад в стране, казалось, был польский монолит, единое польское пространство, когда поляки принимали украинских беженцев миллионами и прыгали, бегали вокруг них. Теперь все это вдруг закончилось. Терпимость поляков иссякла, они стали смотреть на ситуацию трезво. Тем более, что в Польше довольно монолитное общество, не привыкшее делить пространство с другими народами.Я напомню, что, в отличие от англичан, немцев, французов, голландцев, бельгийцев и других европейских народов, польское общество лишь последние несколько лет стало принимать беженцев в миллионных количествах. До этого подобного опыта у Польши не было.

