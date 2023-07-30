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Не завершив украинский кризис, США провоцирую войну за Тайвань

Не завершив украинский кризис, США провоцирую войну за Тайвань - 30.07.2023 Украина.ру

Не завершив украинский кризис, США провоцирую войну за Тайвань

На Западе только ленивый не говорит о том, что украинская армия выдохлась, что её мобилизационный потенциал исчерпан, что НАТО больше не в состоянии поставлять ей вооружение и боеприпасы в необходимом количестве и что наступление, на которое враги России возлагали столько надежд провалилось.

2023-07-30T13:20

2023-07-30T13:20

2023-07-30T13:20

эксклюзив

россия

зарубежье

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украина

сша

тайвань

запад

война

спецоперация

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Возможно, если бы украинские политики и военные, а также их западные советники не были бы столь самоуверенны, если бы они не считали, что пусть не все наступательные планы будут реализованы, но хоть что-то у них получится и этого чего-то хватит, чтобы сломать моральный дух российского общества и принудить Кремль согласиться на западные условия мира, если бы они не торопились с началом наступления, а отнесли его на конец августа, использовав дополнительное время на обучение и оснащение тех мобилизованных, которых им удалось наловить, то им бы удалось сохранить наступательный потенциал до начала сезона дождей и даже, возможно, при экономном расходовании, сберечь какой-то стратегический резерв до зимы.Перенеся акцент на ракетные удары и атаки водных и воздушных беспилотников, а также усилив террористические обстрелы находящихся в пределах их досягаемости городов (не обязательно только Донбасса) украинцы и окормляющие их НАТОвцы и вовсе могли бы попытаться вынудить Россию саму перейти в наступление на заранее подготовленную оборону. Тогда у них был бы небольшой, но шанс не только протянуть до зимы, но и добиться более благоприятного для себя соотношения потерь.Но НАТОвские советники решили, что туземные войска беречь не имеет смысла, а пробиться к Мелитополю, пусть и ценой больших жертв, они и так сумеют. Больше им ничего и не было надо. Они прекрасно понимают, что победить ядерную державу невозможно именно потому, что она ядерная. Точно так же они знают, что украинского потенциала не хватит для нанесения России стратегического поражения, просто потому, что ВС РФ превосходят ВСУ по всем показателям: количественно, качественно, технически, потому, что у России больше мобилизационный потенциал, потому что ВМФ и ВКС России могут наносить по Украине удары из-за пределов досягаемости любых видов украинских вооружений.США рассчитывали на следующие факторы:· Россия не решится вести полноценную войну, уничтожая ВСУ под корень (всё же вчера ещё был один народ, по разные стороны границы десятки миллионов родственников).· Украина сможет продержаться достаточно долгое время и нанести России потери достаточные для того, чтобы в российском обществе началось антивоенное брожение.Россия решилась. Украина не смогла. Брожение не началось. Российское общество консолидировалось и согласно воевать до последнего украинца, если Запад сможет убедить украинцев воевать до последнего. Прозападная оппозиция в России не просто маргинализировалась, а практически исчезла, покинула страну, а оппозиция "патриотическая", на которую была сделана Западом вторая ставка, коллапсировала, так и не сумев подорвать доверие общества к власти и занять место "властительницы дум".С летним наступлением Запад пошёл вабанк, недооценив уровень подготовки российских войск к его отражению. Концентрация мощного бронетанкового кулака в голой степи, а также сосредоточение на узком участке элитных формирований, численно превосходящих обороняющиеся части, должны были обеспечить прорыв. Выход к Мелитополю, даже без взятия города, а на штурм крупного города подготовленных Западом резервов явно не хватало, обеспечил бы и прорыв ВСУ на левый берег Днепра на Херсонском направлении. Потом можно было бы долго и упорно, цепляясь за каждый населённый пункт отступать под напором ВС РФ на прежние позиции. Потери ВСУ американцев не интересовали, а информационный эффект, в том числе и внутрироссийский, представлялся им достаточным.Они до последнего не хотели верить, что наступление провалилось, не достигнув даже предварительных целей, по сути ВСУ не смогли даже вклиниться в оборону ВС РФ, не говоря уже хоть о каком-то прорыве и о дальнейшем развёртывании вводимых в него резервов. Полный крах. Только чудо может спасти ВСУ от разгрома в ближайшие месяцы.Естественно в НАТО и в ЕС заговорили о необходимости форсировать заключение мира с Россией. На Украине потенциальные "президенты мира", готовые сменить "кровавую собаку" Зеленского, выстроились в очередь. Но США не спешат. Они продолжают поощрять ВСУ на самоубийственные банзай-атаки так, как будто ничего не произошло и Киев обладает неисчерпаемыми резервами, готовыми бесконечно удобрять своими телами поля Херсонщины и Запорожья.Более того, не достигнув ни одной из своих целей в противостоянии с Россией, США провоцируют Китай на конфликт с Тайванем уже сейчас. Будучи не в состоянии обеспечить поддержку своему союзнику на одном фронте, США провоцируют ещё более тяжёлый и опасный конфликт на другом.28 числа Байден объявил о решении поставить на Тайвань вооружений из американских запасов ещё на 345 миллионов долларов. Вроде бы немного, но это не первое такое решение. В сумме поставки Тайваню уже должны превысить миллиард (только по американской лини). И это экстраординарные поставки, то есть они идут сверх более ранних договорённостей, а также сверх экстраординарных закупок, которые Тайвань производит из своего бюджета.Китай на это реагирует жёстко. В воздушном пространстве вокруг Тайваня постоянно возрастает активность китайской авиации, ВМС Пекина постоянно проводят учения (как самостоятельно, так и в кооперации с Россией). Москва и Пекин активизировали военное сотрудничество с КНДР. В общем, в Азиатско-тихоокеанском регионе идёт постепенное накопление и развёртывание сил сторон и с каждым днём возрастает опасность случайного спонтанного столкновения (или имитации подобной случайности).США вполне сознательно провоцируют Китай на превентивные действия против Тайваня. Тайвань – остров. Постоянное укрепление его морской (включая противодесантную) и противовоздушной обороны сокращает возможности Пекина по проведению быстрой военной операции. Увеличивается опасность втягивания Китая в длительную кровопролитную войну, без особого результата. В конце концов, постоянное наращивание боевой мощи армии Тайваня может создать ситуацию, когда сама возможность успешного десанта на остров станет проблематичной, либо Китаю придётся заняться длительными бомбардировками и ракетными обстрелами острова для того, чтобы снизить потенциал и подорвать боевой дух ВС Тайваня.Вашингтон, постоянно заявляя о выделении новых и новых объёмов военной помощи Тайваню, а также расширяя антикитайский блок в Юго-Восточной Азии и добившись согласия НАТО на участие в антикитайской кампании, как бы говорит Пекину: смотрите, не опоздайте, а то завтра на Тайвань нападать будет поздно.Зачем американцам, проигрывающим конфликт на Украине и не имеющим пока никаких предпосылок рассчитывать на хотя бы частично устраивающий их мир с Россией, заранее раздувать конфликт с Китаем? Это же не логично.Не логично это для здорового человека. Но американские политики давно уже руководствуются собственной извращённой логикой. Украину тоже было не логично бросать убиваться об Россию, логичнее было держать как постоянную угрозу, но конфликт пока не провоцировать. Как уже было сказано, американцы постоянно переоценивают свои возможности. Им не хочется верить, что эпоха их всемогущества уже прошла. Они и не верят.Но важнее другое. В США в 2024 году президентские выборы. Байден – слабый кандидат. За этот здоровающийся с пустотой позор Америки могут не проголосовать даже самые отпетые демократы. Сильного лидера среди демократов пока не видно. Второй раз повторить фокус с кражей выборов опасно – может не пройти, тем более, что оппоненты уже будут готовы к такому развитию событий и постараются подстраховаться.Есть опасность, что если не обещающий мир в 24 часа сразу после инаугурации Трамп, так кто-нибудь другой с похожей программой победит на выборах и полностью обнулит авантюристическую внешнюю политику Клинтонов-Байденов, перейдя от конфронтации к разрядке, которая всегда приносила США куда больше дивидендов.Консолидировать общество и добиться поддержки на выборах курса на конфронтацию можно только испугав его близкой войной. Но боевые действия на Украине идут к логическому концу и США пока не удаётся бросить в этот костёр какую-нибудь новую страну. Даже Польша, как она ни хочет занять Галицию, пока боится переходить к открытым действиям, опасаясь жёсткой реакции России и понимая, что останется с Москвой один на один. Боевые действия в Европе могут затухнуть раньше, чем начнётся предвыборная кампания. Позорное поражение на Украине окончательно подорвёт позиции демократов. В этих условиях отсутствие какой-либо войны исключит вариант консолидации общества вокруг идеи отпора опасному врагу.Если же удастся спровоцировать Китай на выступление против Тайваня, то война в Тихом океане для простых американцев близка и понятна. Это война вблизи их побережья, война за сохранение господства на море, обеспечивающего США столетия абсолютной безопасности. Кроме того, в Вашингтоне не сомневаются, что Россия китайцев поддержит, хотя бы на уровне заявлений, ведь Москва согласна с концепцией одного Китая, а значит конфликт с Тайванем, с её точки зрения – внутреннее дело Китая, а защита Америкой своего тайваньского союзника – недопустимое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Тем более, что США также формально признают пекинское правительство единственным законным представителем китайского народа.В общем, если война в акватории Тихого океана начнётся сейчас, у США есть неплохой шанс, что её удастся протянуть до выборов. Американскому избирателю предложат выбирать между "патриотами", которые всё время выступали за необходимость жёсткого сдерживания России и Китая и "предателями" которые выступают за мир, в условиях, когда Россия, ещё даже не покончив с Украиной, уже поддержала Китай в противостоянии с США на Тихом океане.Американцы привыкли к роли мирового жандарма. Поэтому они даже больше наших доморощенных караул-патриотов любят в любой сложной ситуации требовать от правительства применить силу к очередному супостату, чтобы поставить его на место. Это именно то, на чём будут строить свою избирательную кампанию демократы, независимо от того, будет от них баллотироваться Байден или кто-то другой.Только переориентировав внимание общества на войну, запугав их военной опасностью, "новым Перл-Харбором" демократы могут рассчитывать выиграть выборы. Учитывая же как быстро летит время начинать провокации надо уже сейчас. Война сама себя не начнёт, а китайцам тоже надо время на подготовку. Ни за день, ни за неделю, ни даже за месяц такие вещи как операция против Тайваня (с риском столкновения с США и их союзниками на Тихом океане) не готовятся.Если американцам повезёт, то им удастся спровоцировать Китай на атаку как раз к моменту коллапса Украины или даже раньше. Тогда новая война закроет тему старого поражения, да и мир с Россией можно будет не заключать. Она же союзник Китая.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20230730/1048353859.html

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эксклюзив, россия, зарубежье, китай, украина, сша, тайвань, запад, война, спецоперация