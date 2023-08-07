https://ukraina.ru/20230807/1048491651.html

Дмитрий Дробницкий: Вашингтон живет в виртуальной реальности, что приведет к гражданской войне в США

Дмитрий Дробницкий: Вашингтон живет в виртуальной реальности, что приведет к гражданской войне в США - 07.08.2023 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Вашингтон живет в виртуальной реальности, что приведет к гражданской войне в США

На Украине совершенно точно есть гораздо более серьезные доказательства коррумпированности Байдена, чем те, которые были уже представлены в суде, считает... Украина.ру, 07.08.2023

2023-08-07T04:00

2023-08-07T04:00

2023-08-07T04:00

интервью

дмитрий дробницкий

вашингтон

гражданская война

украина

сша

зерновая сделка

одесса

николаев

дональд трамп

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На Украине совершенно точно есть гораздо более серьезные доказательства коррумпированности Байдена, чем те, которые были уже представлены в суде, считает американист, политолог-международник Дмитрий ДробницкийОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Дмитрий Олегович, США и Украина начали переговоры по двусторонним обязательствам в области безопасности. Что переговорщики могут друг другу пообещать?- Наверно, то же самое, что пообещали правительству Гани в Афганистане. У афганского правительства был высокий статус – основной союзник Штатов вне НАТО. И где теперь Гани? Деньги, вроде, только утащил с собой на самолете.Напомню, в основе одной из формул безопасности для Украины лежит израильский вариант. Но США за Израиль ни разу не воевали, хотя поставки оружия идут. Сколько раз в истории блока НАТО была задействована пятая статья? Один раз после событий 11 сентября. До сих пор есть вопросы, подходят ли эти события под эту статью. Во всяком случае натовские контингенты в Афганистане были скромные, коалиция была широкой, все захотели повоевать, попиариться.Гарантии Украине – хороший повод показать, что что-то делается, мы не отступим, Украина – форпост демократии. Афганистан тоже был форпостом демократии на Ближнем Востоке. Помните, как три дня длилась пиарная патока о выборах в Афганистане. Формула была придумана CNN: люди стояли на ветру и в пыли в длинных очередях, чтобы отдать свой голос отпечатками пальцев в первых по-настоящему демократических выборах…. Потом запачканные чернилами пальцы отмывали… И вот закономерный итог настал в 2021 году.- Говорят, у Зеленского есть некий компромат на Байдена, который ему существенно может повредить. Не выглядят ли эти переговоры как шантаж?- Не у Зеленского лично, но на Украине совершенно точно есть гораздо более серьезные доказательства коррумпированности Байдена, чем те, которые были уже представлены в суде. Не просто так Дональду Трампу объявили первый импичмент за попытку этот компромат заполучить.Но уже столько известно про коррупцию семьи Байденов, что давным-давно у Байдена надо в суде отпечатки пальцев снимать. Но это другое, как говорится. Даже любой документ, подписанный Байденом, видеозапись, где он бабки складывает в чемодан, ничего сейчас не решат. Потому что федеральные органы правосудия находятся в руках демократов, а правоохранительная система в США работает на политическую задачу.- Сейчас встал вопрос о возможной отправке военного контингента США в мятежный Нигер. Может ли это стать прецедентом для отправки американских солдат на Украину?- Я бы хотел на это посмотреть. Байдену только этого сейчас не хватало. Сейчас не тот момент, когда можно провести даже победоносную маленькую войну. Не говоря уже о том, что победоносность там под вопросом. Дадут окончательно опозориться Макрону. Ему дадут всяческую моральную поддержку, но по сценарию Ливии не получится. Полномасштабное вторжение потребует времени на серьёзную подготовку. Мы помним, сколько готовились иракская и афганская операции.Если что-то организовать быстро, то получится очень коряво. Прецеденты есть. Билл Клинтон направил ограниченный контингент в Сомали, и когда несколько цинковых гробов вернулись на родину, тут же все было выведено.Сейчас любая смерть американского солдата за рубежом, не наемника, а солдата со звездно-полосатым шевроном и жетоном, будет названа оппозицией кровью, пролитой за коррупционные деньги Байдена. Его кровь на руках Байдена. Сейчас уже верные Демократической партии СМИ не так активно такие инициативы защищают.- Обращает на себя внимание активность госсекретаря Энтони Блинкена вокруг вывоза зерна с Украины? Он пообещал, что США сделают всё для экспорта продуктов из России, если она вернётся к зерновой сделке. Западные элиты пришли к консенсусу по этому вопросу?- Там нет никакого консенсуса. У зерновой сделки есть не только постоянные интересанты, но и временные, и в это поле идет постоянная суета. И те интересанты, которые относят себя к американскому вассалитету, дергают Госдеп за рукав и просят: поддержи нас. Выходит Блинкен и что-то говорит, но на деле повлиять на это США не могут, и о снятии санкций речь не идет.Президент Путин четко сказал: сначала выполняйте свою часть договорённостей, потом, может быть, мы вернемся в сделку. Уже все получили все что могли от этой сделки: и наши друзья, и наши сложные партнеры. От этой сделки у нас теперь никаких прибылей, кроме убытков. Поэтому надо разбирать инфраструктуры порта Одессы, надо разбирать Измаил, чем военные сейчас и занимаются.Блинкен много чего говорил за свою карьеру в администрации Байдена. Не надо на каждое его заявление реагировать. Он живет в парадигме - как сказали Соединенные Штаты, так и будет. Но мы уже давно в таком мире не живем.- Накануне СМИ сообщили, что администрация президента США намерена обратиться к Конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджетного запроса для Украины. Тайвань может стать любимой женой Вашингтона вместо Киева? Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже выразил озабоченность по этому поводу.- Каждый снаряд, который не попадает на поле боя и от которого не удается отпилить деньги себе в карман, вызывает жуткую ревность в Киеве. Конечно, США хотели бы сначала разобраться с Путиным на Украине, а потом заниматься Тайванем. Но такую роскошь им не предоставили. Поэтому сейчас они с некоторым опасением и нервозностью будут следить за тем, что будет в 2024 году.Если в 24-м году к власти на Тайване приходит Гоминьдан, а все говорит об этом, и выборы в пользу либеральной партии начнут закручивать так, что всем станет ясно, что это подтасовка, то Гоминьдан выведет своих сторонников на улицы. Начнется шурум-бурум, который придется давить. Очевидно, в Пекине тоже начнут нервничать, потому что надо поддерживать своих. Это станет тяжелым испытанием для Вашингтона. Одновременно два конфликта. Потянут ли они их?Мы знаем, как Зеленский по-хамски требует помощи от США, а правящая Либеральная партия Тайваня тоже начинает требовать к себе внимания. Там тоже звучат похожие высказывания о том, что США наплевать на тайваньскую демократию. Это уже напечатано в центральной прессе. Это же обычное поведение вассала: ты обещал, мы тебе ноги целовали, приди и защити. Никак до людей не дойдет, что все будет как в Афганистане. Значит, такова сила американского пиара.- Трамп объявил своим сторонникам, что по предъявленным обвинениям ему грозит 561 год тюремного заключения. Его уже окончательно вывели из политического поля?- Пока все говорят, что каждое новое обвинение прибавляет ему рейтинг. Все вокруг него проседают, а он стоит как мощный дуб над лугом, где только травушка растет. Это выглядит как попытка посадить политического конкурента, и это многим не нравится. Конечно, противники попытаются сделать так, чтобы у него было очень много уголовных дел, на которые нужно разбрасываться, на которые нужны деньги.Если решимость у контрэлит консервативных есть убирать байденовскую клику, то дадут и денег, и начнут ответные действия. Контрэлиты пока только не дали Трампа бросить за решетку. Представьте, Трампа взяли под стражу. Это сразу начало гражданской войны.Поэтому карьера Трампа не закончена, его шансы увеличиваются. Это еще сильнее раскалывает Америку. Обращу внимание, Трампа посадить не дали, но и ответных мер не приняли. Реальные ответные жесткие действия еще будут, особенно в год выборов. А то, что за Трампом стоят серьезные контрэлиты, это очевидно. Иначе он не победил бы в 2016 году, и сейчас бы не устоял под этими ударами.- Вопрос из разряда курьезных. Почему в Конгрессе выступают люди, которые всерьез рассказывают о внеземных летающих объектах и нечеловеческих биоматериалах на месте крушения НЛО?- Знаете, в чем главная проблема вашингтонского политикума? Она состоит в том, что даже если инопланетяне есть, то мы все равно никогда доподлинно об этом не узнаем. Все, что будет сказано в Конгрессе или где-то еще по этому поводу, будет рассматриваться как чей-то хитрый политический план.Все, что происходит сейчас в Вашингтоне имеет двойное или тройное дно и явные признаки симулякра. Сейчас приземлится реальный инопланетный корабль в Вашингтоне, почти наверняка в этом будут виноваты MAGA-республиканцы либо радикальные левые демократы.Посмотрите на реакцию соцсетей. Вообще никто не обратил внимание. Обычно на такие вещи реагировали очень остро. В современном Вашингтоне не то, чем кажется, там сплошная виртуальность. Все это может привести к гражданской войне нового типа в США, и это создаст очень большую нестабильность в мире.Добавьте сюда еще американское сознание. Число американцев, которые верят, что Элвис Пресли до сих пор жив, стабильно выше 15%. Наложите вашингтонскую шизофрению на американское мистическое сознание и сразу получите результат.

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

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