СМИ нашли связь между мурманским стрелком и Украиной - 31.03.2025 Украина.ру
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СМИ нашли связь между мурманским стрелком и Украиной
СМИ нашли связь между мурманским стрелком и Украиной - 31.03.2025 Украина.ру
СМИ нашли связь между мурманским стрелком и Украиной
Мужчина, устроивший накануне стрельбу с крыши в Мурманске, имеет украинский ИНН. Об этом 31 марта со ссылкой на личные документы преступника написало агентство РИА Новости
2025-03-31T16:21
2025-03-31T16:21
новости
россия
мурманск
украина
стрельба
теракт
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По данным издания, в регистрационных документах украинской налоговой указаны данные стрелка – Владислава Завгороднего – с указанием номера ИНН, даты рождения и мурманской регистрации. Стоит напомнить, что стрельба в Мурманске произошла вечером 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а позже направлял огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов. В ходе штурма стрелок получил тяжелое ранение, врачи до сих пор борются за его жизнь.Отмечается, что Завгородний жил в том же доме, с крыши которого стрелял по людям. На него зарегистрирован карабин "Вепрь" и гладкоствольное ружье МР-27. Он не судим, привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.
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новости, россия, мурманск, украина, стрельба, теракт
Новости, Россия, Мурманск, Украина, стрельба, теракт

СМИ нашли связь между мурманским стрелком и Украиной

16:21 31.03.2025
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Мужчина, устроивший накануне стрельбу с крыши в Мурманске, имеет украинский ИНН. Об этом 31 марта со ссылкой на личные документы преступника написало агентство РИА Новости
По данным издания, в регистрационных документах украинской налоговой указаны данные стрелка – Владислава Завгороднего – с указанием номера ИНН, даты рождения и мурманской регистрации.
"Наличие украинского ИНН свидетельствует о том, что Завгородний, вероятнее всего, получал или намеревался получать доход на Украине. При этом данных о размере дохода и дате его предполагаемого получения нет", — заявили авторы публикации.
Стоит напомнить, что стрельба в Мурманске произошла вечером 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а позже направлял огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов. В ходе штурма стрелок получил тяжелое ранение, врачи до сих пор борются за его жизнь.
14:32
Депутат от партии Порошенко* бросил мину к дверям ТЦКВ Днепропетровской области местный депутат от партии "Евросолидарность" Валерий Ищенко подложил противотанковую мину ко входу ТЦК (украинского военкомата). Об этом 31 марта написало украинское издание "Страна.ua"
Отмечается, что Завгородний жил в том же доме, с крыши которого стрелял по людям. На него зарегистрирован карабин "Вепрь" и гладкоствольное ружье МР-27. Он не судим, привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.
 
НовостиРоссияМурманскУкраинастрельбатеракт
 
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Заголовок открываемого материала
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