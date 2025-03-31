https://ukraina.ru/20250331/1062186878.html
СМИ нашли связь между мурманским стрелком и Украиной
СМИ нашли связь между мурманским стрелком и Украиной - 31.03.2025 Украина.ру
СМИ нашли связь между мурманским стрелком и Украиной
Мужчина, устроивший накануне стрельбу с крыши в Мурманске, имеет украинский ИНН. Об этом 31 марта со ссылкой на личные документы преступника написало агентство РИА Новости
2025-03-31T16:21
2025-03-31T16:21
2025-03-31T16:21
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теракт
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По данным издания, в регистрационных документах украинской налоговой указаны данные стрелка – Владислава Завгороднего – с указанием номера ИНН, даты рождения и мурманской регистрации. Стоит напомнить, что стрельба в Мурманске произошла вечером 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а позже направлял огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов. В ходе штурма стрелок получил тяжелое ранение, врачи до сих пор борются за его жизнь.Отмечается, что Завгородний жил в том же доме, с крыши которого стрелял по людям. На него зарегистрирован карабин "Вепрь" и гладкоствольное ружье МР-27. Он не судим, привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.
https://ukraina.ru/20250331/1062177535.html
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Украина.ру
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новости, россия, мурманск, украина, стрельба, теракт
Новости, Россия, Мурманск, Украина, стрельба, теракт
СМИ нашли связь между мурманским стрелком и Украиной
Мужчина, устроивший накануне стрельбу с крыши в Мурманске, имеет украинский ИНН. Об этом 31 марта со ссылкой на личные документы преступника написало агентство РИА Новости
По данным издания, в регистрационных документах украинской налоговой указаны данные стрелка – Владислава Завгороднего – с указанием номера ИНН, даты рождения и мурманской регистрации.
"Наличие украинского ИНН свидетельствует о том, что Завгородний, вероятнее всего, получал или намеревался получать доход на Украине. При этом данных о размере дохода и дате его предполагаемого получения нет", — заявили авторы публикации.
Стоит напомнить, что стрельба в Мурманске произошла вечером 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а позже направлял огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов. В ходе штурма стрелок получил тяжелое ранение, врачи до сих пор борются за его жизнь.
Отмечается, что Завгородний жил в том же доме, с крыши которого стрелял по людям. На него зарегистрирован карабин "Вепрь" и гладкоствольное ружье МР-27. Он не судим, привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.