https://ukraina.ru/20250331/1062186878.html

СМИ нашли связь между мурманским стрелком и Украиной

СМИ нашли связь между мурманским стрелком и Украиной - 31.03.2025 Украина.ру

СМИ нашли связь между мурманским стрелком и Украиной

Мужчина, устроивший накануне стрельбу с крыши в Мурманске, имеет украинский ИНН. Об этом 31 марта со ссылкой на личные документы преступника написало агентство РИА Новости

2025-03-31T16:21

2025-03-31T16:21

2025-03-31T16:21

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По данным издания, в регистрационных документах украинской налоговой указаны данные стрелка – Владислава Завгороднего – с указанием номера ИНН, даты рождения и мурманской регистрации. Стоит напомнить, что стрельба в Мурманске произошла вечером 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а позже направлял огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов. В ходе штурма стрелок получил тяжелое ранение, врачи до сих пор борются за его жизнь.Отмечается, что Завгородний жил в том же доме, с крыши которого стрелял по людям. На него зарегистрирован карабин "Вепрь" и гладкоствольное ружье МР-27. Он не судим, привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.

https://ukraina.ru/20250331/1062177535.html

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