Взятие Юнаковки и буферная зона: Сазонов назвал главные задачи армии России в Сумской области
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" и группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Пока все выглядит так, будто противник готов пожертвовать частью своей территории в обмен на то, чтобы создать удачную для него пропагандистскую картинку с Белгородской областью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
По мнению эксперта, взятие Юнаковки (Сумская область), которая служила логистическим хабом группировки вторжения ВСУ, станет важной задачей для российского командования на данном направлении.
Но главная же задача ВС РФ – создание буферной зоны и создание угрозы для украинских сил в Сумской области, указал он.
"Пока все выглядит так, будто противник готов пожертвовать частью своей территории в обмен на то, чтобы создать удачную для него пропагандистскую картинку с Белгородской областью", — подчеркнул Сазонов.
Более того, сам Белгород практически вплотную прилегает к границе. И если на территории Белгородской области начнутся масштабные сражения, это создаст серьезную угрозу большому городу, подчеркнул историк.
"Над этим надо задуматься. Я вообще удивляюсь, почему ВСУ раньше этого не сделали, когда у них был более подходящий момент. С другой стороны, мы готовились к такому развитию событий. А вот удара на Курск мы не ожидали. Поэтому ВСУ его нанесли", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО в материале: "Алексей Анпилогов: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения".