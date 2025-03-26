https://ukraina.ru/20250326/1062047896.html

Взятие Юнаковки и буферная зона: Сазонов назвал главные задачи армии России в Сумской области

Взятие Юнаковки и буферная зона: Сазонов назвал главные задачи армии России в Сумской области - 26.03.2025 Украина.ру

Взятие Юнаковки и буферная зона: Сазонов назвал главные задачи армии России в Сумской области

Пока все выглядит так, будто противник готов пожертвовать частью своей территории в обмен на то, чтобы создать удачную для него пропагандистскую картинку с Белгородской областью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-03-26T04:30

2025-03-26T04:30

2025-03-26T04:30

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белгородская область

сумская область

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наступление

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курск

украина

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По мнению эксперта, взятие Юнаковки (Сумская область), которая служила логистическим хабом группировки вторжения ВСУ, станет важной задачей для российского командования на данном направлении.Но главная же задача ВС РФ – создание буферной зоны и создание угрозы для украинских сил в Сумской области, указал он.Более того, сам Белгород практически вплотную прилегает к границе. И если на территории Белгородской области начнутся масштабные сражения, это создаст серьезную угрозу большому городу, подчеркнул историк."Над этим надо задуматься. Я вообще удивляюсь, почему ВСУ раньше этого не сделали, когда у них был более подходящий момент. С другой стороны, мы готовились к такому развитию событий. А вот удара на Курск мы не ожидали. Поэтому ВСУ его нанесли", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО в материале: "Алексей Анпилогов: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения".

https://ukraina.ru/20250325/1062046873.html

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новости, белгородская область, сумская область, граница, вс рф, всу, наступление, санитарная зона, курск, украина, россия, сво, спецоперация, война