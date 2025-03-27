Лавров поблагодарил Индию за позицию по украинскому кризису - 27.03.2025 Украина.ру
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Лавров поблагодарил Индию за позицию по украинскому кризису
Лавров поблагодарил Индию за позицию по украинскому кризису - 27.03.2025 Украина.ру
Лавров поблагодарил Индию за позицию по украинскому кризису
Россия признательна Индии за сбалансированную позицию по украинскому кризису. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении участникам конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений"
2025-03-27T11:11
2025-03-27T11:11
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моди нарендра
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"Хотел бы отдельно выразить признательность российской стороны за то, что Индия, лично премьер-министр (Нарендра - ред.) Моди, неизменно занимают сбалансированную позицию в отношении украинского кризиса и выступают за его урегулирование при помощи диалога и устранения первопричин", - сказал он.Министр подчеркнул, что Россия полностью разделяет такой подход.Подробнее об участии Индии в формировании многополярного миропорядка - в материале Президент России отметил вклад Индии в формирование справедливого многополярного миропорядка на сайте Украина.ру.
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новости, россия, индия, сергей лавров, моди нарендра
Новости, Россия, Индия, Сергей Лавров, Моди Нарендра

Лавров поблагодарил Индию за позицию по украинскому кризису

11:11 27.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Россия признательна Индии за сбалансированную позицию по украинскому кризису. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении участникам конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений"
"Хотел бы отдельно выразить признательность российской стороны за то, что Индия, лично премьер-министр (Нарендра - ред.) Моди, неизменно занимают сбалансированную позицию в отношении украинского кризиса и выступают за его урегулирование при помощи диалога и устранения первопричин", - сказал он.
Министр подчеркнул, что Россия полностью разделяет такой подход.
"Мы с самого начала кризиса говорим об открытости России к переговорам, которые должны привести к завершению конфликта и установлению прочного мира путем устранения его первопричин", - подчеркнул Лавров.
Подробнее об участии Индии в формировании многополярного миропорядка - в материале Президент России отметил вклад Индии в формирование справедливого многополярного миропорядка на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияИндияСергей ЛавровМоди Нарендра
 
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