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Лавров поблагодарил Индию за позицию по украинскому кризису

Лавров поблагодарил Индию за позицию по украинскому кризису - 27.03.2025 Украина.ру

Лавров поблагодарил Индию за позицию по украинскому кризису

Россия признательна Индии за сбалансированную позицию по украинскому кризису. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении участникам конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений"

2025-03-27T11:11

2025-03-27T11:11

2025-03-27T11:11

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"Хотел бы отдельно выразить признательность российской стороны за то, что Индия, лично премьер-министр (Нарендра - ред.) Моди, неизменно занимают сбалансированную позицию в отношении украинского кризиса и выступают за его урегулирование при помощи диалога и устранения первопричин", - сказал он.Министр подчеркнул, что Россия полностью разделяет такой подход.Подробнее об участии Индии в формировании многополярного миропорядка - в материале Президент России отметил вклад Индии в формирование справедливого многополярного миропорядка на сайте Украина.ру.

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новости, россия, индия, сергей лавров, моди нарендра