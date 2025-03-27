Лавров поблагодарил Индию за позицию по украинскому кризису
Россия признательна Индии за сбалансированную позицию по украинскому кризису. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении участникам конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений"
"Хотел бы отдельно выразить признательность российской стороны за то, что Индия, лично премьер-министр (Нарендра - ред.) Моди, неизменно занимают сбалансированную позицию в отношении украинского кризиса и выступают за его урегулирование при помощи диалога и устранения первопричин", - сказал он.
Министр подчеркнул, что Россия полностью разделяет такой подход.
"Мы с самого начала кризиса говорим об открытости России к переговорам, которые должны привести к завершению конфликта и установлению прочного мира путем устранения его первопричин", - подчеркнул Лавров.
Подробнее об участии Индии в формировании многополярного миропорядка - в материале Президент России отметил вклад Индии в формирование справедливого многополярного миропорядка на сайте Украина.ру.