https://ukraina.ru/20250327/1062090814.html

Депутаты Рады сорвали заседание из-за невыгодного проекта соглашения с США по ресурсам

Депутаты Рады сорвали заседание из-за невыгодного проекта соглашения с США по ресурсам - 27.03.2025 Украина.ру

Депутаты Рады сорвали заседание из-за невыгодного проекта соглашения с США по ресурсам

Депутаты Верховной Рады сорвали заседание после представления нового проекта соглашения Украины с США о ресурсах. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале

2025-03-27T13:34

2025-03-27T13:34

2025-03-27T13:35

новости

сша

ярослав железняк

украина

киев

владимир зеленский

алексей гончаренко

рада

верховная рада

"голос"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102010/03/1020100384_0:40:3071:1767_1920x0_80_0_0_408d7370d7103042d795e13079538267.jpg.webp

"Коротко: сделал выступление в Раде относительно неуважения к парламенту и нового соглашения об ископаемых. Сорвал дальнейшее заседание", - написал Железняк.Депутат Рады Алексей Гончаренко* в свою очередь сообщил, что нардепы заблокировали трибуну.Ранее в четверг Железняк подчеркивал, что новый проект соглашения с США по украинским ресурсам не в пользу Украины. Он предусматривает управление всеми ископаемыми, включая нефть и газ.По его словам, проект также предполагает, что вклад США - это оказанная Киеву помощь с 2022 года.Кроме того, в новом проекте соглашения нет ничего о гарантиях безопасности для Украины.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда Зеленский прибыл в Вашингтон. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.Накануне министр финансов США Скотт Бессент сообщал, что США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утвержден уже на следующей неделе.Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников писала что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона.Подробнее - в материале Алексея Туманова Провокация Киева сорвалась. Трамп предложил Зеленскому отдать США электростанции на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

сша

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, ярослав железняк, украина, киев, владимир зеленский, алексей гончаренко, рада, верховная рада, "голос"