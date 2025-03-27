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Депутаты Рады сорвали заседание из-за невыгодного проекта соглашения с США по ресурсам
Депутаты Рады сорвали заседание из-за невыгодного проекта соглашения с США по ресурсам - 27.03.2025 Украина.ру
Депутаты Рады сорвали заседание из-за невыгодного проекта соглашения с США по ресурсам
Депутаты Верховной Рады сорвали заседание после представления нового проекта соглашения Украины с США о ресурсах. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
2025-03-27T13:34
2025-03-27T13:34
2025-03-27T13:35
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"Коротко: сделал выступление в Раде относительно неуважения к парламенту и нового соглашения об ископаемых. Сорвал дальнейшее заседание", - написал Железняк.Депутат Рады Алексей Гончаренко* в свою очередь сообщил, что нардепы заблокировали трибуну.Ранее в четверг Железняк подчеркивал, что новый проект соглашения с США по украинским ресурсам не в пользу Украины. Он предусматривает управление всеми ископаемыми, включая нефть и газ.По его словам, проект также предполагает, что вклад США - это оказанная Киеву помощь с 2022 года.Кроме того, в новом проекте соглашения нет ничего о гарантиях безопасности для Украины.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда Зеленский прибыл в Вашингтон. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.Накануне министр финансов США Скотт Бессент сообщал, что США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утвержден уже на следующей неделе.Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников писала что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона.Подробнее - в материале Алексея Туманова Провокация Киева сорвалась. Трамп предложил Зеленскому отдать США электростанции на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, сша, ярослав железняк, украина, киев, владимир зеленский, алексей гончаренко, рада, верховная рада, "голос"
Новости, США, Ярослав Железняк, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Рада, Верховная Рада, "Голос"
Депутаты Рады сорвали заседание из-за невыгодного проекта соглашения с США по ресурсам
13:34 27.03.2025 (обновлено: 13:35 27.03.2025)
Депутаты Верховной Рады сорвали заседание после представления нового проекта соглашения Украины с США о ресурсах. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
"Коротко: сделал выступление в Раде относительно неуважения к парламенту и нового соглашения об ископаемых. Сорвал дальнейшее заседание", - написал Железняк.
Депутат Рады Алексей Гончаренко
* в свою очередь сообщил, что нардепы заблокировали трибуну.
Ранее в четверг Железняк подчеркивал, что новый проект соглашения с США по украинским ресурсам не в пользу Украины. Он предусматривает управление всеми ископаемыми, включая нефть и газ.
По его словам, проект также предполагает, что вклад США - это оказанная Киеву
помощь с 2022 года.
Кроме того, в новом проекте соглашения нет ничего о гарантиях безопасности для Украины.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда Зеленский
прибыл в Вашингтон
. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Накануне министр финансов США Скотт Бессент сообщал, что США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утвержден уже на следующей неделе.
Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников писала что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.