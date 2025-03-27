МИД РФ рассчитывает на выполнение договорённостей с США - 27.03.2025 Украина.ру
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МИД РФ рассчитывает на выполнение договорённостей с США
МИД РФ рассчитывает на выполнение договорённостей с США - 27.03.2025 Украина.ру
МИД РФ рассчитывает на выполнение договорённостей с США
Москва рассчитывает на выполнение договорённостей с Вашингтоном, достигнутых в саудовском Эр-Рияде. Об этом 27 марта на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-03-27T13:23
2025-03-27T13:23
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саудовская аравия
энергетика
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Украинская армия продолжает атаковать российские объекты энергетики после того, как президенты России и США, а также переговорщики двух стран достигли договорённостей о прекращении ударов по таким объектам в Саудовской Аравии, констатировала Захарова.Она напомнила про итоги встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде и выразила надежду на претворение их в жизнь.В ходе брифинга она также выразила уверенность в продолжении конструктивного диалога Москвы с Вашингтоном."Также могу сказать, что консультации экспертов делегаций России и США будут продолжены", - сказала официальный представитель МИД России.Также на эту тему: ВСУ атаковали газовое хранилище в Крыму, чтобы помешать возобновлению добычи газа – Батурин
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новости, россия, сша, москва, мария захарова, мид рф, переговоры, саудовская аравия, энергетика, сво
Новости, Россия, США, Москва, Мария Захарова, МИД РФ, переговоры, Саудовская Аравия, энергетика, СВО

МИД РФ рассчитывает на выполнение договорённостей с США

13:23 27.03.2025
 
© Мария Захарова / Telegram
© Мария Захарова / Telegram
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Москва рассчитывает на выполнение договорённостей с Вашингтоном, достигнутых в саудовском Эр-Рияде. Об этом 27 марта на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Украинская армия продолжает атаковать российские объекты энергетики после того, как президенты России и США, а также переговорщики двух стран достигли договорённостей о прекращении ударов по таким объектам в Саудовской Аравии, констатировала Захарова.
Она напомнила про итоги встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде и выразила надежду на претворение их в жизнь.
"Мы рассчитываем, что все достигнутые договоренности будут выполняться, и ожидаем, что благодаря содействию США будет разблокирован российский сельхозэкспорт, что прекратятся нарушения киевским режимом 30-дневного запрета на удары по объектам энергетики", - сказала Захарова.
В ходе брифинга она также выразила уверенность в продолжении конструктивного диалога Москвы с Вашингтоном.
"Также могу сказать, что консультации экспертов делегаций России и США будут продолжены", - сказала официальный представитель МИД России.
Также на эту тему: ВСУ атаковали газовое хранилище в Крыму, чтобы помешать возобновлению добычи газа – Батурин
 
НовостиРоссияСШАМоскваМария ЗахароваМИД РФпереговорыСаудовская АравияэнергетикаСВО
 
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