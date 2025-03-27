Киеву мешают заявления Уиткоффа - Зеленский - 27.03.2025 Украина.ру
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Киеву мешают заявления Уиткоффа - Зеленский
Киеву мешают заявления Уиткоффа - Зеленский - 27.03.2025 Украина.ру
Киеву мешают заявления Уиткоффа - Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Киеву мешают заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, передает французский телеканал France 2
2025-03-27T11:54
2025-03-27T11:54
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"Я считаю, что Уиткофф действительно очень часто цитирует кремлевские нарративы. Я считаю, что это не приблизит нас к миру. И я считаю, что это, к сожалению, ослабит давление американцев на РФ. Мы можем только своими действиями исправлять это информационное поле. Мы пытаемся это делать. Я общался с президентом (США Дональдом - ред.) Трампом не один раз, и мы очень стараемся, чтобы на уровне разведок также мы обменивались реальной информацией, правдивой, потому что заявления Уиткоффа нам очень мешают, потому что мы боремся с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным и очень не хотим, чтобы у него было много помощников", - сказал Зеленский.Ранее Уиткофф признался, что у него сложилось положительное впечатление о президенте РФ в ходе их встречи, и добавил, что Путин проявил "любезность", приняв американского представителя.Подробнее о претензиях Украины к спецпосланнику - в материале В Раде требуют избавиться от Уиткоффа, так как он "транслирует российскую пропаганду" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, сша, стив уиткофф, владимир зеленский, владимир путин, рада
Новости, Россия, Киев, США, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Рада

Киеву мешают заявления Уиткоффа - Зеленский

11:54 27.03.2025
 
© president.gov.uaФото: Владимир Зеленский
Фото: Владимир Зеленский
© president.gov.ua
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Владимир Зеленский заявил, что Киеву мешают заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, передает французский телеканал France 2
"Я считаю, что Уиткофф действительно очень часто цитирует кремлевские нарративы. Я считаю, что это не приблизит нас к миру. И я считаю, что это, к сожалению, ослабит давление американцев на РФ. Мы можем только своими действиями исправлять это информационное поле. Мы пытаемся это делать. Я общался с президентом (США Дональдом - ред.) Трампом не один раз, и мы очень стараемся, чтобы на уровне разведок также мы обменивались реальной информацией, правдивой, потому что заявления Уиткоффа нам очень мешают, потому что мы боремся с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным и очень не хотим, чтобы у него было много помощников", - сказал Зеленский.
Ранее Уиткофф признался, что у него сложилось положительное впечатление о президенте РФ в ходе их встречи, и добавил, что Путин проявил "любезность", приняв американского представителя.
Подробнее о претензиях Украины к спецпосланнику - в материале В Раде требуют избавиться от Уиткоффа, так как он "транслирует российскую пропаганду" на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКиевСШАСтив УиткоффВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРада
 
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