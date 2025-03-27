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Захарова рассказала о недоверии Москвы к Киеву

Захарова рассказала о недоверии Москвы к Киеву - 27.03.2025 Украина.ру

Захарова рассказала о недоверии Москвы к Киеву

У Москвы нет никакого доверия к Киеву. Об этом заявила 27 марта на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова

2025-03-27T14:26

2025-03-27T14:26

2025-03-27T14:26

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"Доверия к ним, конечно, нет никакого. Какое доверие, если они перевирают на ходу всё, буквально всё, даже то, о чем договаривались с теми, кто курирует их все эти годы" , - сказала она.На этом же брифинге она объяснила, что Россия ведет контакты с США, потому что Украина запретила себе вести переговоры с Москвой.Ранее Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Москва и Вашингтон согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. Также российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.Подробнее о договоренностях - в материале Виктории Титовой Из заказчика в исполнители. США и Россия вышли на прямые переговоры на сайте Украина.ру.

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новости, россия, москва, сша, россельхозбанк, мария захарова