Захарова рассказала о недоверии Москвы к Киеву - 27.03.2025 Украина.ру
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Захарова рассказала о недоверии Москвы к Киеву
Захарова рассказала о недоверии Москвы к Киеву - 27.03.2025 Украина.ру
Захарова рассказала о недоверии Москвы к Киеву
У Москвы нет никакого доверия к Киеву. Об этом заявила 27 марта на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова
2025-03-27T14:26
2025-03-27T14:26
новости
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россельхозбанк
мария захарова
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"Доверия к ним, конечно, нет никакого. Какое доверие, если они перевирают на ходу всё, буквально всё, даже то, о чем договаривались с теми, кто курирует их все эти годы" , - сказала она.На этом же брифинге она объяснила, что Россия ведет контакты с США, потому что Украина запретила себе вести переговоры с Москвой.Ранее Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Москва и Вашингтон согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. Также российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.Подробнее о договоренностях - в материале Виктории Титовой Из заказчика в исполнители. США и Россия вышли на прямые переговоры на сайте Украина.ру.
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новости, россия, москва, сша, россельхозбанк, мария захарова
Новости, Россия, Москва, США, Россельхозбанк, Мария Захарова

Захарова рассказала о недоверии Москвы к Киеву

14:26 27.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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У Москвы нет никакого доверия к Киеву. Об этом заявила 27 марта на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова
"Доверия к ним, конечно, нет никакого. Какое доверие, если они перевирают на ходу всё, буквально всё, даже то, о чем договаривались с теми, кто курирует их все эти годы" , - сказала она.
На этом же брифинге она объяснила, что Россия ведет контакты с США, потому что Украина запретила себе вести переговоры с Москвой.
Ранее Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Москва и Вашингтон согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.
Также российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Подробнее о договоренностях - в материале Виктории Титовой Из заказчика в исполнители. США и Россия вышли на прямые переговоры на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияМоскваСШАРоссельхозбанкМария Захарова
 
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