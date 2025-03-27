https://ukraina.ru/20250327/1062070752.html

Белгородская область: тяжелые бои в Демидовке и Поповке. Генерал Лапин лично возглавил нашу контратаку

Белгородская область: тяжелые бои в Демидовке и Поповке. Генерал Лапин лично возглавил нашу контратаку - 27.03.2025 Украина.ру

Белгородская область: тяжелые бои в Демидовке и Поповке. Генерал Лапин лично возглавил нашу контратаку

Российские подразделения уже несколько дней сдерживают ВСУ в Демидовке и Поповке, двух приграничных селах в Белгородской области. Украинское наступление начал спецназ из полка ССО, перед этим украинские спецмашины расчистили дорогу, пробив ограждения "зубья дракона". Как же это произошло? Почему мы не были к этому готовы?

2025-03-27T10:28

2025-03-27T10:28

2025-03-27T10:28

эксклюзив

белгородская область

угледар

александр "варяг" матюшин

александр санчик

владимир зеленский

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Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, опираясь на собственные источники информации в зоне боев, сообщил, что нас украинцы, увы, поймали на ротации. При этом противник использовал тактику российского генерала Александра Санчика, метод которого заключается в скрытном подходе к линии боевого соприкосновения войсковой группировки и внезапном ее использовании. Так был взят Угледар."Ситуация для нас была настолько неблагоприятная, что для того, чтобы остановить прорыв, генерал Александр Лапин, которому вменяют в вину и награждение собственного сына, и обвал Харьковского фронта осенью 2022 года, лично позавчера, 24 марта, повел в атаку наших бойцов. Своим примером и личным мужеством он смог закрыть прорыв.Бои сейчас идут очень тяжелые. Демидовка и Поповка – небольшие села – пять улиц, тридцать домов. Они практически полностью разрушены артиллерией и БПЛА. Последних – и наших, и вражеских – настолько много, что просто их количество зашкаливает. Чтобы изолировать театр военных действий, и чтобы затруднить нашу логистику, укропы с помощью HIMARS и других ракет разрушили наши мосты".По словам Матюшина, американцы снова предоставляют разведывательную информацию украинцам. Бои за Демидовку ведет 225-й штурмовой полк ВСУ, а дронами его поддерживает 414-я ударная бригада БПЛА "Птахи Мадяра/Птицы Мадьяра". Они пытаются контролировать дороги в районе Поповки и Демидовки, чтобы мы не смогли подбрасывать подкрепления.С нашей стороны бои за белгородские села ведут помимо танкистов 155-я бригада и 177-й полк морской пехоты.Нельзя не отметить и мужество российских пограничников, которые в своем опорнике держались до подхода наших сил и не отступили. Мало того, они вызывали огонь на себя. Подошедшим российским частям пришлось буквально их откапывать в опорнике, настолько интенсивным был украинский обстрел.Несмотря на то, что некоторые российские военблогеры поторопились сдать врагу Поповку и Демидовку, наши подразделения продолжают в них находиться и дальше.Также читайте текст Александра Чаленко Покровск как и вся Украина устал от войны. Его мэр из Европы требует от Зеленского мира

https://ukraina.ru/20250325/1062043047.html

https://ukraina.ru/20250317/1061834653.html

белгородская область

угледар

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

эксклюзив, белгородская область, угледар, александр "варяг" матюшин, александр санчик, владимир зеленский