Белгородская область: тяжелые бои в Демидовке и Поповке. Генерал Лапин лично возглавил нашу контратаку - 27.03.2025 Украина.ру
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Белгородская область: тяжелые бои в Демидовке и Поповке. Генерал Лапин лично возглавил нашу контратаку
Белгородская область: тяжелые бои в Демидовке и Поповке. Генерал Лапин лично возглавил нашу контратаку - 27.03.2025 Украина.ру
Белгородская область: тяжелые бои в Демидовке и Поповке. Генерал Лапин лично возглавил нашу контратаку
Российские подразделения уже несколько дней сдерживают ВСУ в Демидовке и Поповке, двух приграничных селах в Белгородской области. Украинское наступление начал спецназ из полка ССО, перед этим украинские спецмашины расчистили дорогу, пробив ограждения "зубья дракона". Как же это произошло? Почему мы не были к этому готовы?
2025-03-27T10:28
2025-03-27T10:28
эксклюзив
белгородская область
угледар
александр "варяг" матюшин
александр санчик
владимир зеленский
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Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, опираясь на собственные источники информации в зоне боев, сообщил, что нас украинцы, увы, поймали на ротации. При этом противник использовал тактику российского генерала Александра Санчика, метод которого заключается в скрытном подходе к линии боевого соприкосновения войсковой группировки и внезапном ее использовании. Так был взят Угледар."Ситуация для нас была настолько неблагоприятная, что для того, чтобы остановить прорыв, генерал Александр Лапин, которому вменяют в вину и награждение собственного сына, и обвал Харьковского фронта осенью 2022 года, лично позавчера, 24 марта, повел в атаку наших бойцов. Своим примером и личным мужеством он смог закрыть прорыв.Бои сейчас идут очень тяжелые. Демидовка и Поповка – небольшие села – пять улиц, тридцать домов. Они практически полностью разрушены артиллерией и БПЛА. Последних – и наших, и вражеских – настолько много, что просто их количество зашкаливает. Чтобы изолировать театр военных действий, и чтобы затруднить нашу логистику, укропы с помощью HIMARS и других ракет разрушили наши мосты".По словам Матюшина, американцы снова предоставляют разведывательную информацию украинцам. Бои за Демидовку ведет 225-й штурмовой полк ВСУ, а дронами его поддерживает 414-я ударная бригада БПЛА "Птахи Мадяра/Птицы Мадьяра". Они пытаются контролировать дороги в районе Поповки и Демидовки, чтобы мы не смогли подбрасывать подкрепления.С нашей стороны бои за белгородские села ведут помимо танкистов 155-я бригада и 177-й полк морской пехоты.Нельзя не отметить и мужество российских пограничников, которые в своем опорнике держались до подхода наших сил и не отступили. Мало того, они вызывали огонь на себя. Подошедшим российским частям пришлось буквально их откапывать в опорнике, настолько интенсивным был украинский обстрел.Несмотря на то, что некоторые российские военблогеры поторопились сдать врагу Поповку и Демидовку, наши подразделения продолжают в них находиться и дальше.Также читайте текст Александра Чаленко Покровск как и вся Украина устал от войны. Его мэр из Европы требует от Зеленского мира
https://ukraina.ru/20250325/1062043047.html
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белгородская область
угледар
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Александр Чаленко
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Новости
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эксклюзив, белгородская область, угледар, александр "варяг" матюшин, александр санчик, владимир зеленский
Эксклюзив, Белгородская область, Угледар, Александр "Варяг" Матюшин, Александр Санчик, Владимир Зеленский

Белгородская область: тяжелые бои в Демидовке и Поповке. Генерал Лапин лично возглавил нашу контратаку

10:28 27.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Российские подразделения уже несколько дней сдерживают ВСУ в Демидовке и Поповке, двух приграничных селах в Белгородской области. Украинское наступление начал спецназ из полка ССО, перед этим украинские спецмашины расчистили дорогу, пробив ограждения "зубья дракона". Как же это произошло? Почему мы не были к этому готовы?
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, опираясь на собственные источники информации в зоне боев, сообщил, что нас украинцы, увы, поймали на ротации. При этом противник использовал тактику российского генерала Александра Санчика, метод которого заключается в скрытном подходе к линии боевого соприкосновения войсковой группировки и внезапном ее использовании. Так был взят Угледар.
Коллаж: Покровск, ВС РФ, танк - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
25 марта, 17:28
Покровск как и вся Украина устал от войны. Его мэр из Европы требует от Зеленского мираРоссийская армия после разгрома курской группировки ВСУ возобновила наступление на Покровск/Красноармейск. Украинские эксперты отмечают увеличение количества боестолкновений на этом участке фронта
"Ситуация для нас была настолько неблагоприятная, что для того, чтобы остановить прорыв, генерал Александр Лапин, которому вменяют в вину и награждение собственного сына, и обвал Харьковского фронта осенью 2022 года, лично позавчера, 24 марта, повел в атаку наших бойцов. Своим примером и личным мужеством он смог закрыть прорыв.
Бои сейчас идут очень тяжелые. Демидовка и Поповка – небольшие села – пять улиц, тридцать домов. Они практически полностью разрушены артиллерией и БПЛА. Последних – и наших, и вражеских – настолько много, что просто их количество зашкаливает. Чтобы изолировать театр военных действий, и чтобы затруднить нашу логистику, укропы с помощью HIMARS и других ракет разрушили наши мосты".
По словам Матюшина, американцы снова предоставляют разведывательную информацию украинцам. Бои за Демидовку ведет 225-й штурмовой полк ВСУ, а дронами его поддерживает 414-я ударная бригада БПЛА "Птахи Мадяра/Птицы Мадьяра". Они пытаются контролировать дороги в районе Поповки и Демидовки, чтобы мы не смогли подбрасывать подкрепления.
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
17 марта, 07:13
Пять условий "Вечного мира" России с УкраинойЛично я отношусь к скептикам, которые считают, что из мирных инициатив Трампа, который искренне хочет добиться мира на Украине, ничего не выйдет. Почему? Потому что для того, чтобы установился мир, России надо добиться нижеперечисленных целей, на что Украина и Западная Европа не пойдут
С нашей стороны бои за белгородские села ведут помимо танкистов 155-я бригада и 177-й полк морской пехоты.
Нельзя не отметить и мужество российских пограничников, которые в своем опорнике держались до подхода наших сил и не отступили. Мало того, они вызывали огонь на себя. Подошедшим российским частям пришлось буквально их откапывать в опорнике, настолько интенсивным был украинский обстрел.
Несмотря на то, что некоторые российские военблогеры поторопились сдать врагу Поповку и Демидовку, наши подразделения продолжают в них находиться и дальше.
Также читайте текст Александра Чаленко Покровск как и вся Украина устал от войны. Его мэр из Европы требует от Зеленского мира
 
ЭксклюзивБелгородская областьУгледарАлександр "Варяг" МатюшинАлександр СанчикВладимир Зеленский
 
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Заголовок открываемого материала
10:46Путин объявил благодарность военкорам Украина.ру
10:28Белгородская область: тяжелые бои в Демидовке и Поповке. Генерал Лапин лично возглавил нашу контратаку
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