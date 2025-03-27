Путин объявил благодарность военкорам Украина.ру
10:46 27.03.2025 (обновлено: 10:49 27.03.2025)
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Военным корреспондентам Украина.ру Роману Гнатюку и Фёдору Громову была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу
Наши военкоры регулярно снимали оперативные материалы на линии фронта и освобожденных территориях, зачастую рискуя жизнью и здоровьем, чтобы донести до читателей точную и правдивую информацию.
Поздравляем коллег с высокой оценкой их достижений и желаем им дальнейшей плодотворной работы и успехов на профессиональном поприще.
О других благодарностях президента - в материале Путин объявил благодарность шеф-редактору сайта "Украина.ру" Захару Виноградову на сайте Украина.ру.