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Путин объявил благодарность военкорам Украина.ру

Путин объявил благодарность военкорам Украина.ру - 27.03.2025 Украина.ру

Путин объявил благодарность военкорам Украина.ру

Военным корреспондентам Украина.ру Роману Гнатюку и Фёдору Громову была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу

2025-03-27T10:46

2025-03-27T10:46

2025-03-27T10:49

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Наши военкоры регулярно снимали оперативные материалы на линии фронта и освобожденных территориях, зачастую рискуя жизнью и здоровьем, чтобы донести до читателей точную и правдивую информацию.Поздравляем коллег с высокой оценкой их достижений и желаем им дальнейшей плодотворной работы и успехов на профессиональном поприще.О других благодарностях президента - в материале Путин объявил благодарность шеф-редактору сайта "Украина.ру" Захару Виноградову на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, владимир путин, роман гнатюк, захар виноградов