Европа уже готовится к войне с Россией. Какой договор возможен с Трампом — Садулаев - 27.03.2025 Украина.ру
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Европа уже готовится к войне с Россией. Какой договор возможен с Трампом — Садулаев
Европа уже готовится к войне с Россией. Какой договор возможен с Трампом — Садулаев - 27.03.2025 Украина.ру
Европа уже готовится к войне с Россией. Какой договор возможен с Трампом — Садулаев
Российский писатель, публицист, юрист и политический деятель Герман Садулаев рассказал, какая мобилизация нужна России и объяснил, почему не стоит ждать скорой капитуляции Украины. А также рассказал, каким образом ВС России могут сохранить стратегическую инициативу на фронте
2025-03-27T13:09
2025-03-27T13:09
видео
дональд трамп
мобилизация
европа
армия
россия
сво
спецоперация
курская область
суджа
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00:29 — Ситуация в приграничных регионах России;01:55 — За счёт чего ВС России победили под Суджей;04:08 — Роль дронов в современной войне;06:10 — Прогноз развития ситуации на фронте в ближайшие месяцы;08:11 — Как армии РФ сохранить стратегическую инициативу на поле боя и возможен ли мир на условиях России?11:38 — О диалоге с Трампом;13:10 — Стоит ли ожидать скорой капитуляции Украины?15:12 — Предпосылки для объявления мобилизации в РФ;16:34 — Почему конфликт Европы и России выгоден Трампу?17:32 — Оптимальная стратегия действий для России
европа
армия
россия
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видео, дональд трамп, мобилизация, европа, армия, россия, сво, спецоперация, курская область, суджа, всу, война, украина, кндр, корея, иран, белгородская область, дроны, бпла, владимир путин, авиация, видео
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Европа уже готовится к войне с Россией. Какой договор возможен с Трампом — Садулаев

13:09 27.03.2025
 
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Российский писатель, публицист, юрист и политический деятель Герман Садулаев рассказал, какая мобилизация нужна России и объяснил, почему не стоит ждать скорой капитуляции Украины. А также рассказал, каким образом ВС России могут сохранить стратегическую инициативу на фронте
00:29 — Ситуация в приграничных регионах России;
01:55 — За счёт чего ВС России победили под Суджей;
04:08 — Роль дронов в современной войне;
06:10 — Прогноз развития ситуации на фронте в ближайшие месяцы;
08:11 — Как армии РФ сохранить стратегическую инициативу на поле боя и возможен ли мир на условиях России?
11:38 — О диалоге с Трампом;
13:10 — Стоит ли ожидать скорой капитуляции Украины?
15:12 — Предпосылки для объявления мобилизации в РФ;
16:34 — Почему конфликт Европы и России выгоден Трампу?
17:32 — Оптимальная стратегия действий для России
 
ВидеоДональд ТрампмобилизацияЕвропаАрмияРоссияСВОСпецоперацияКурская областьСуджаВСУвойнаУкраинаКНДРКореяИранБелгородская областьдроныБПЛАВладимир Путинавиация
 
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