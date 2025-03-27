https://ukraina.ru/20250327/1062089998.html

Европа уже готовится к войне с Россией. Какой договор возможен с Трампом — Садулаев

Европа уже готовится к войне с Россией. Какой договор возможен с Трампом — Садулаев - 27.03.2025 Украина.ру

Европа уже готовится к войне с Россией. Какой договор возможен с Трампом — Садулаев

Российский писатель, публицист, юрист и политический деятель Герман Садулаев рассказал, какая мобилизация нужна России и объяснил, почему не стоит ждать скорой капитуляции Украины. А также рассказал, каким образом ВС России могут сохранить стратегическую инициативу на фронте

2025-03-27T13:09

2025-03-27T13:09

2025-03-27T13:09

видео

дональд трамп

мобилизация

европа

армия

россия

сво

спецоперация

курская область

суджа

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00:29 — Ситуация в приграничных регионах России;01:55 — За счёт чего ВС России победили под Суджей;04:08 — Роль дронов в современной войне;06:10 — Прогноз развития ситуации на фронте в ближайшие месяцы;08:11 — Как армии РФ сохранить стратегическую инициативу на поле боя и возможен ли мир на условиях России?11:38 — О диалоге с Трампом;13:10 — Стоит ли ожидать скорой капитуляции Украины?15:12 — Предпосылки для объявления мобилизации в РФ;16:34 — Почему конфликт Европы и России выгоден Трампу?17:32 — Оптимальная стратегия действий для России

европа

армия

россия

курская область

суджа

украина

кндр

корея

иран

белгородская область

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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