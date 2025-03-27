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Гендиректор ЮНЕСКО содействует убийствам журналистов - МИД РФ

Гендиректор ЮНЕСКО содействует убийствам журналистов - МИД РФ - 27.03.2025 Украина.ру

Гендиректор ЮНЕСКО содействует убийствам журналистов - МИД РФ

Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле подыгрывает Киеву и его западным покровителям в деструктивной деятельности, приводящей к убийствам журналистов. Об этом 27 марта на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2025-03-27T15:18

2025-03-27T15:18

2025-03-27T15:18

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Официальный представитель МИД России напомнила, что 24 марта на территории ЛНР после прицельного артиллеристского удара ВСУ погибли корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели. Тяжёлые ранения получил военкор "Звезды" Никита Гольдин. В этот же день во время выполнения редакционного задания в Суджанском районе Курской области от огня ВСУ получил ранения журналист ТАСС Михаил Скуратов.После этого, 26 марта в Белгородской области на заложенной ВСУ мине подорвался автомобиль съёмочной группы "Первого канала" - погибла тележурналистка Анна Прокофьева и тяжёлые ранения получил оператор Дмитрий Волков.Официальный представитель МИД России напомнила, что представители Москвы неоднократно были вынуждены комментировать террористическую тактику киевского режима в отношении представителей российских СМИ, военкоров, представителей медиасферы в целом.Захарова подчеркнула: журналисты находятся в зоне боевых действий именно как гражданские лица и освещают происходящие там события."Киевский террористический режим уничтожает журналистов везде. Находятся ли они на передовой или в глубоком тылу", - заявила Захарова."Но то остервенение, буквально припадок бешенства, с которым в последние дни боевики клики Зеленского рыщут в поисках безоружных корреспондентов и их съёмочных команд , как они наносят по ним удары из всех возможных видов вооружений (поставляемых Западом), уже не поддается никакому описанию", - сказала дипломат.Она отметила, что только за последние несколько дней в результате целенаправленных атак, в том числе высокоточными дальнобойными средствами поражения, были убиты четыре представителя СМИ, а трое, не считая других гражданских лиц, получили тяжелые ранения. Делается это киевским режимом, по словам Захаровой, из-за отсутствия достижений ВСУ на поле боя и стремления выслужиться перед западными спонсорами.Захарова обратила внимание на демонстративное замалчивание вопиющих фактов целенаправленных убийств журналистов киевским режимом. В частности, отметила она, гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле подыгрывает Киеву и его западным покровителям, демонстрируя лицемерие и игнорирование серии преступлений в отношении СМИ.Именно их "стратегическое молчание" вселило в нынешнее руководство Украины ощущение полной безнаказанности и вседозволенности, подчеркнула официальный представитель МИД России.Спецпредставители ОБСЕ по свободе слова зря получает свои деньги, по словам Захаровой, потому как это направление деятельности организации фактически деградировало. Саму ОБСЕ с её организационной суетой, никак не способствующей реальной защите всех журналистов, Захарова назвала "богадельней".Захарова раскритиковала ООН за отсутствие должной реакции на убийства российских журналистов под предлогом отсутствия специального мандата. Дипломат напомнила о документах, принятых Генассамблеей ООН и Совбезом этой организации, касающихся недопустимости мирных жителей, в том числе журналистов.Также нашлись слова критики у Захаровой персонально для гендиректора ЮНЕСКО. По словам российского дипломата, Одри Азуле не удастся отсидеться на доходном месте.Захарова заверила, что официальная Москва вместе с единомышленниками продолжит добиваться выполнения мандата гендиректора ЮНЕСКО.Тем временем из верхней палаты российского парламента направлено обращение в ООН и другие международные организации с призывом осудить нападения со стороны киевского режима на российских военкоров. Подробности в публикации Комиссия Совфеда призвала ООН осудить нападения ВСУ на журналистов - Пушков

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