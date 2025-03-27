https://ukraina.ru/20250327/1062093235.html

Михаил Павлив: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций

Михаил Павлив: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций - 27.03.2025 Украина.ру

Михаил Павлив: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций

Экс-главком ВСУ Залужный списан американцами как кандидат в президенты Украины. В кругах украинской элиты крепнет гипотеза о том, что нужно менять Конституцию и становится чисто парламентской республикой.

2025-03-27T14:59

2025-03-27T14:59

2025-03-27T15:15

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив.- Михаил, действительно ли у американцев в руках коррупционные тайны Зеленского?- Надо понимать, что большая группа адвокатов Коломойского/Дубинского взаимодействует с командой Трампа. И когда Саша (народный депутат Дубинский, находящийся в СИЗО - Ред.) эту историю вбрасывает, он преследует две цели. Первая – доставить эту информацию, а она, вероятно, соответствует реальности. Вторая это передать очередной привет Банковой.И здесь нужно вспомнить ключевое: во время своего первого визита в Киев министр финансов Скотт Бессент, по инсайдерской информации, привез с собой подробную документацию, где были указаны ключевые криптокошельки, ячейки и хранилища с наличкой, всю их финансовую подноготную. Это хорошо корреспондирует с тем, что говорит Дубинский.В поле внимания сейчас находится и Александр Ольшанский. Это криптокошелек и криптогавань того же Ермака. Так что я думаю, что все это очень похоже на правду.- Что будут делать американцы с этой информацией?- Все будет зависеть от поведения киевского режима. Будут себя плохо вести, на полную катушку заработают санкции, заморозки счетов, уголовные дела. Будут себя хорошо вести – эта информация полежит до своего времени где-то в ящичке.Никакое мнение Макрона или Стармера, никакая поддержка из Берлина не помогут киевскому режиму отвертеться от этих угроз.- В чьих интересах идут переговоры вокруг очередной Черноморской инициативы?- В наших и американских. Это как и история о гипотетическом признании в одностороннем порядке Крыма американцами. Это легендирование условий для снятия санкций. По крайней мере какой-то их части.- Соглашение о полезных ископаемых между США будет подписано в этот раз?- Трамп уже объявил, что сделка согласована. Это не будет та филькина грамота, которую украинская сторона вбрасывала перед походом Зеленского в Овальный кабинет. Горнорудный комплекс Украины будет передан в фонд, управляемый американцами.- Но условия нового соглашения будут хуже, чем те, которые были озвучены месяц назад?- Радикально. Два раза киевские дураки пытались обмануть американцев. Первый раз предлагая им редкоземы, которые находятся на территории, контролируемой нами. Второй раз – предлагая забрать Запорожскую АЭС. Теперь все окажется под управлением американцев.- Как вы оцениваете ситуацию с возможными выборами на Украине?- Трудно делать предположения относительно сроков, но то, что выборы будут, для меня является неопровержимым фактом. И почти наверняка в этом году. Но будет участвовать Зеленский или нет сильно зависит от его поведения. Американцы настаивают на том, чтобы не участвовал, а после подписания документов написал заявление об уходе по собственному желанию. Дальше будет переходный этап с ведущей ролью Верховной Рады.- Кто будет лидировать на выборах? Залужный или Кличко?- Залужный списан американцами как кандидат. В кругах украинской элиты крепнет гипотеза о том, что нужно менять Конституцию и становится чисто парламентской республикой.- Главком ВСУ Сырский пока остается на своем месте?- Этот аспект в репутационном смысле ушел на второй план для Банковой. Сырского держали и держат как виноватого. В какой-то момент его в любом случае отправят в отставку. Но пока его не дергают.О тайнах братьев Кличко Братья Кличко и их президентские амбиции. Украина скрыто готовится к выборам

https://ukraina.ru/20250327/1062082623.html

https://ukraina.ru/20250327/1062080462.html

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Денис Рудометов

интервью, украина, сша, киев, владимир зеленский, владимир кличко, александр дубинский, запорожская аэс, верховная рада, вооруженные силы украины