Михаил Павлив: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций - 27.03.2025 Украина.ру
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Михаил Павлив: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций
Михаил Павлив: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций - 27.03.2025 Украина.ру
Михаил Павлив: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций
Экс-главком ВСУ Залужный списан американцами как кандидат в президенты Украины. В кругах украинской элиты крепнет гипотеза о том, что нужно менять Конституцию и становится чисто парламентской республикой.
2025-03-27T14:59
2025-03-27T15:15
интервью
украина
сша
киев
владимир зеленский
владимир кличко
александр дубинский
запорожская аэс
верховная рада
вооруженные силы украины
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив.- Михаил, действительно ли у американцев в руках коррупционные тайны Зеленского?- Надо понимать, что большая группа адвокатов Коломойского/Дубинского взаимодействует с командой Трампа. И когда Саша (народный депутат Дубинский, находящийся в СИЗО - Ред.) эту историю вбрасывает, он преследует две цели. Первая – доставить эту информацию, а она, вероятно, соответствует реальности. Вторая это передать очередной привет Банковой.И здесь нужно вспомнить ключевое: во время своего первого визита в Киев министр финансов Скотт Бессент, по инсайдерской информации, привез с собой подробную документацию, где были указаны ключевые криптокошельки, ячейки и хранилища с наличкой, всю их финансовую подноготную. Это хорошо корреспондирует с тем, что говорит Дубинский.В поле внимания сейчас находится и Александр Ольшанский. Это криптокошелек и криптогавань того же Ермака. Так что я думаю, что все это очень похоже на правду.- Что будут делать американцы с этой информацией?- Все будет зависеть от поведения киевского режима. Будут себя плохо вести, на полную катушку заработают санкции, заморозки счетов, уголовные дела. Будут себя хорошо вести – эта информация полежит до своего времени где-то в ящичке.Никакое мнение Макрона или Стармера, никакая поддержка из Берлина не помогут киевскому режиму отвертеться от этих угроз.- В чьих интересах идут переговоры вокруг очередной Черноморской инициативы?- В наших и американских. Это как и история о гипотетическом признании в одностороннем порядке Крыма американцами. Это легендирование условий для снятия санкций. По крайней мере какой-то их части.- Соглашение о полезных ископаемых между США будет подписано в этот раз?- Трамп уже объявил, что сделка согласована. Это не будет та филькина грамота, которую украинская сторона вбрасывала перед походом Зеленского в Овальный кабинет. Горнорудный комплекс Украины будет передан в фонд, управляемый американцами.- Но условия нового соглашения будут хуже, чем те, которые были озвучены месяц назад?- Радикально. Два раза киевские дураки пытались обмануть американцев. Первый раз предлагая им редкоземы, которые находятся на территории, контролируемой нами. Второй раз – предлагая забрать Запорожскую АЭС. Теперь все окажется под управлением американцев.- Как вы оцениваете ситуацию с возможными выборами на Украине?- Трудно делать предположения относительно сроков, но то, что выборы будут, для меня является неопровержимым фактом. И почти наверняка в этом году. Но будет участвовать Зеленский или нет сильно зависит от его поведения. Американцы настаивают на том, чтобы не участвовал, а после подписания документов написал заявление об уходе по собственному желанию. Дальше будет переходный этап с ведущей ролью Верховной Рады.- Кто будет лидировать на выборах? Залужный или Кличко?- Залужный списан американцами как кандидат. В кругах украинской элиты крепнет гипотеза о том, что нужно менять Конституцию и становится чисто парламентской республикой.- Главком ВСУ Сырский пока остается на своем месте?- Этот аспект в репутационном смысле ушел на второй план для Банковой. Сырского держали и держат как виноватого. В какой-то момент его в любом случае отправят в отставку. Но пока его не дергают.О тайнах братьев Кличко Братья Кличко и их президентские амбиции. Украина скрыто готовится к выборам
https://ukraina.ru/20250327/1062082623.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, сша, киев, владимир зеленский, владимир кличко, александр дубинский, запорожская аэс, верховная рада, вооруженные силы украины
Интервью, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Кличко, Александр Дубинский, Запорожская АЭС, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины

Михаил Павлив: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций

14:59 27.03.2025 (обновлено: 15:15 27.03.2025)
 
© РИА Новости . Мария ДевахинаМихаил Павлив интервью
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Экс-главком ВСУ Залужный списан американцами как кандидат в президенты Украины. В кругах украинской элиты крепнет гипотеза о том, что нужно менять Конституцию и становится чисто парламентской республикой.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив.
- Михаил, действительно ли у американцев в руках коррупционные тайны Зеленского?
- Надо понимать, что большая группа адвокатов Коломойского/Дубинского взаимодействует с командой Трампа. И когда Саша (народный депутат Дубинский, находящийся в СИЗО - Ред.) эту историю вбрасывает, он преследует две цели. Первая – доставить эту информацию, а она, вероятно, соответствует реальности. Вторая это передать очередной привет Банковой.
И здесь нужно вспомнить ключевое: во время своего первого визита в Киев министр финансов Скотт Бессент, по инсайдерской информации, привез с собой подробную документацию, где были указаны ключевые криптокошельки, ячейки и хранилища с наличкой, всю их финансовую подноготную. Это хорошо корреспондирует с тем, что говорит Дубинский.
В поле внимания сейчас находится и Александр Ольшанский. Это криптокошелек и криптогавань того же Ермака. Так что я думаю, что все это очень похоже на правду.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
09:42
Зеленский ополчился на Уиткоффа, Залужный признал немощь ВСУ. Главное на утро 27 мартаВладимир Зеленский раскритиковал спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил о невозможности военной победы над Россией
- Что будут делать американцы с этой информацией?
- Все будет зависеть от поведения киевского режима. Будут себя плохо вести, на полную катушку заработают санкции, заморозки счетов, уголовные дела. Будут себя хорошо вести – эта информация полежит до своего времени где-то в ящичке.
Никакое мнение Макрона или Стармера, никакая поддержка из Берлина не помогут киевскому режиму отвертеться от этих угроз.
- В чьих интересах идут переговоры вокруг очередной Черноморской инициативы?
- В наших и американских. Это как и история о гипотетическом признании в одностороннем порядке Крыма американцами. Это легендирование условий для снятия санкций. По крайней мере какой-то их части.
- Соглашение о полезных ископаемых между США будет подписано в этот раз?
- Трамп уже объявил, что сделка согласована. Это не будет та филькина грамота, которую украинская сторона вбрасывала перед походом Зеленского в Овальный кабинет. Горнорудный комплекс Украины будет передан в фонд, управляемый американцами.
- Но условия нового соглашения будут хуже, чем те, которые были озвучены месяц назад?
- Радикально. Два раза киевские дураки пытались обмануть американцев. Первый раз предлагая им редкоземы, которые находятся на территории, контролируемой нами. Второй раз – предлагая забрать Запорожскую АЭС. Теперь все окажется под управлением американцев.
- Как вы оцениваете ситуацию с возможными выборами на Украине?
- Трудно делать предположения относительно сроков, но то, что выборы будут, для меня является неопровержимым фактом. И почти наверняка в этом году. Но будет участвовать Зеленский или нет сильно зависит от его поведения.
Американцы настаивают на том, чтобы не участвовал, а после подписания документов написал заявление об уходе по собственному желанию. Дальше будет переходный этап с ведущей ролью Верховной Рады.
логотип SWIFT
07:34
CША готовы рассмотреть переподключение РФ к SWIFT - министр финансов БессентМинистр финансов США Скотт Бессент ответил телеканалу Fox News на вопрос о вероятности повторного присоединения России к банковской системе SWIFT
- Кто будет лидировать на выборах? Залужный или Кличко?
- Залужный списан американцами как кандидат. В кругах украинской элиты крепнет гипотеза о том, что нужно менять Конституцию и становится чисто парламентской республикой.
- Главком ВСУ Сырский пока остается на своем месте?
- Этот аспект в репутационном смысле ушел на второй план для Банковой. Сырского держали и держат как виноватого. В какой-то момент его в любом случае отправят в отставку. Но пока его не дергают.
О тайнах братьев Кличко Братья Кличко и их президентские амбиции. Украина скрыто готовится к выборам
 
ИнтервьюУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийВладимир КличкоАлександр ДубинскийЗапорожская АЭСВерховная РадаВооруженные силы Украины
 
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