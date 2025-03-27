https://ukraina.ru/20250327/1062085245.html

Бравые солдаты Швейки. Чехи не хотят воевать с Россией

Бравые солдаты Швейки. Чехи не хотят воевать с Россией - 27.03.2025 Украина.ру

Бравые солдаты Швейки. Чехи не хотят воевать с Россией

Министерство обороны Чехии официально признало, что чешские военнослужащие массово увольняются из армии – опасаясь, что их могут заставить воевать против России на территории Украины.

2025-03-27T13:46

2025-03-27T13:46

2025-03-27T13:46

эксклюзив

украина

чехия

россия

владимир зеленский

иван конев

кир стармер

красная армия

financial times

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1b/1062086648_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_974c853bf168c18c120c73df956e264a.jpg

Начиная с 2022 года количество увольнений из вооруженных сил увеличилось сразу на 40%, и продолжает расти.Речь идет не только о молодежи, которая не собирается досрочно закончить свои дни в окопах, и боится, что ее бросят под дроны и пули ради спасения просроченного Зеленского. Как сообщают в чешском военном ведомстве, среди отказников немало опытных кадровых офицеров, прослуживших многие годы – иногда на достаточно высоких постах."Для кого-то причиной ухода стал конфликт на Украине. Из-за общественного климата, когда различные службы годами стращают мобилизацией и отправкой солдат на Украину. Это стало причиной того, что некоторые люди сняли военную форму. Я много лет лично общаюсь с солдатами. Я знаю, что некоторые солдаты действительно думали и думают именно так", – откровенно рассказала об этой ситуации министр обороны Чехии Яна Чернохова.История снова повторяется, что довольно часто случается в наши, на фоне очередного глобального обострения.В 1914 году, когда Австро-Венгерская империя вступила в Первую мировую войну, это не вызвало никакого энтузиазма у населения подконтрольной Габсбургам Чехии. Большинство чехов смотрели тогда на восток, рассчитывая на то, что Россия поможет им обрести независимость, и отнюдь не горели желанием "защищать Европу" в рядах австро-венгерской армии.Эти настроения передает знаменитый роман "Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны". Его автор – Ярослав Матей Франтишек Гашек – богемный литератор из Праги, писал его на основе собственной биографии. Он даже изобразил в этой книге самого себя – в образе вольноопределяющегося Марека, который высмеивал австрийскую пропаганду, и не скрывал намерений сдаться в плен русским.Так поступил на восточном фронте и сам Гашек. Австро-венгерские власти осудили его на три года за дезертирство, с отбыванием срока после окончания войны – обвиняя в симулировании совершенно реального ревматизма, мучившего писателя вплоть до его смерти. А после судебного приговора Гашека принудительно отправили на передовую в арестантском вагоне – тогдашнем аналоге печально известных автобусов украинского "Территориального центра комплектации" (ТЦК).Не удивительно, что во время боев под Дубно чешский сатирик при первой же возможности перешел на другую сторону, вступив в состав Чехословацкого легиона. Именно тогда, проживая в Киеве, он начал работу над романом о насильно мобилизованном австрийцами Швейке. А после революции Гашек добровольно вступил в Красную армию, работая на должности политкомиссара.То же самое сделали в то время тысячи других чехов, словаков, сербов, боснийцев, хорватов. В числе последних был Олеко Дундич, чемпион среди унтер-офицеров австро-венгерской армии по фехтованию, будущий красный командир буденновской Первой конной, впоследствии погибший в боях с поляками и петлюровцами. Его могильный памятник в центральном парке города Ровно разрушили в 2022 году украинские националисты, выкопав из земли прах героического кавалериста.Конечно, сегодняшние настроения в Чехии совсем не те, что отмечались сто с лишним лет назад.После распада советского блока чешские власти не очень жалуют выдающегося писателя Гашека, которого травили еще при жизни – как "русского шпиона" и "кровожадного большевика. Страна десятилетиями живет в состоянии истерической антироссийской пропаганды, принимающей самые безобразные формы. Так, в Праге неоднократно вандализировали а потом снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освободившему от нацистов этот прекрасный и древний город.В чешском обществе до сих пор доминируют радикальные ястребы – активисты разнообразных грантовых фондов, которые настаивают на необходимости "экзистенциальной" борьбы с Москвой. И новости о новых Швейках и Мареках, которые уклоняются от военной службы, не желая воевать на территории Украины, стала для них настоящим шоком.Уволившихся солдатов и офицеров третируют, называя их предателями, кремлевскими агентами или просто трусами."Если (чешский) солдат уволился из-за конфликта на Украине, это хорошо. Сделав это, он показал, что не хочет воевать за нашу страну", – заявил журналистам бывший армейский психолог Дэниель Штробль – аналог выведенного у Гашека доктора Баутце, старшего военного врача пражской призывной комиссии, который признал годным к службе больного солдата Швейка. Характерно, что сам Штробль явно не собирается воевать с Россией в окопах. Однако он очень хочет загнать туда своих соотечественников."Невозможно свести (армейский кадровый) кризис в Чехии к простой "трусости". Чтобы сражаться на войне, солдаты должны быть мотивированы реальным чувством патриотизма. Они должны верить, что стоит отдать жизнь за свою страну. Такого нет ни в одном европейском государстве. Если европейские военнослужащие отправятся на Украину, то будут сражаться не за интересы своей страны, что их очень расстраивает и обескураживает. Отказываясь участвовать в безумии европейского блока военнослужащие поступают действительно рационально.Не исключено, что в скором времени Чехия, как и другие европейские страны, начнет применять радикальные меры для решения проблемы с уклонистами. Она может провести принудительную мобилизацию – даже без открытого конфликта", – отмечает журналист Лукас Лейрос.Чешский президент Петр Павел – бывший член Компартии Чехословкии и офицер военного блока стран Варшавского договора – на днях заявил о том, что готов отправить военных на Украину в рамках так называемой "миротворческой миссии" Кира Стармера и Эммануэля Макрона. Причем, в этом же интервью он откровенно признал, что у Киева никогда не было шансов на победу в этом конфликте – вероятно, для того, чтобы окончательно демотивировать свою армию.Однако, ситуация может измениться. Пронатовский премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил об этом в интервью Financial Times – отмечая, что уже осенью правительство может возглавить лидер оппозиции, бывший премьер Андрей Бабиш, не скрывающих намерений наладить чешско-российские отношения."Бабиш против инициативы по поставке Украине боеприпасов, против расходов на оборону, он говорит о мире без каких-либо условий", – с тревогой сказал Фиала.И это показывает, что среди чехов становится все больше единомышленников Швейка и Гашека.Подробности того, что ожидается на саммите в Париже - в статье Дмитрия Ковалевича Решительный блеф и политический театр новой Антанты. О чем будут договариваться на саммите в Париже

украина

чехия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Савко

Александр Савко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, украина, чехия, россия, владимир зеленский, иван конев, кир стармер, красная армия, financial times