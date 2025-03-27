Бравые солдаты Швейки. Чехи не хотят воевать с Россией - 27.03.2025 Украина.ру
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Бравые солдаты Швейки. Чехи не хотят воевать с Россией
Бравые солдаты Швейки. Чехи не хотят воевать с Россией - 27.03.2025 Украина.ру
Бравые солдаты Швейки. Чехи не хотят воевать с Россией
Министерство обороны Чехии официально признало, что чешские военнослужащие массово увольняются из армии – опасаясь, что их могут заставить воевать против России на территории Украины.
2025-03-27T13:46
2025-03-27T13:46
эксклюзив
украина
чехия
россия
владимир зеленский
иван конев
кир стармер
красная армия
financial times
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Начиная с 2022 года количество увольнений из вооруженных сил увеличилось сразу на 40%, и продолжает расти.Речь идет не только о молодежи, которая не собирается досрочно закончить свои дни в окопах, и боится, что ее бросят под дроны и пули ради спасения просроченного Зеленского. Как сообщают в чешском военном ведомстве, среди отказников немало опытных кадровых офицеров, прослуживших многие годы – иногда на достаточно высоких постах."Для кого-то причиной ухода стал конфликт на Украине. Из-за общественного климата, когда различные службы годами стращают мобилизацией и отправкой солдат на Украину. Это стало причиной того, что некоторые люди сняли военную форму. Я много лет лично общаюсь с солдатами. Я знаю, что некоторые солдаты действительно думали и думают именно так", – откровенно рассказала об этой ситуации министр обороны Чехии Яна Чернохова.История снова повторяется, что довольно часто случается в наши, на фоне очередного глобального обострения.В 1914 году, когда Австро-Венгерская империя вступила в Первую мировую войну, это не вызвало никакого энтузиазма у населения подконтрольной Габсбургам Чехии. Большинство чехов смотрели тогда на восток, рассчитывая на то, что Россия поможет им обрести независимость, и отнюдь не горели желанием "защищать Европу" в рядах австро-венгерской армии.Эти настроения передает знаменитый роман "Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны". Его автор – Ярослав Матей Франтишек Гашек – богемный литератор из Праги, писал его на основе собственной биографии. Он даже изобразил в этой книге самого себя – в образе вольноопределяющегося Марека, который высмеивал австрийскую пропаганду, и не скрывал намерений сдаться в плен русским.Так поступил на восточном фронте и сам Гашек. Австро-венгерские власти осудили его на три года за дезертирство, с отбыванием срока после окончания войны – обвиняя в симулировании совершенно реального ревматизма, мучившего писателя вплоть до его смерти. А после судебного приговора Гашека принудительно отправили на передовую в арестантском вагоне – тогдашнем аналоге печально известных автобусов украинского "Территориального центра комплектации" (ТЦК).Не удивительно, что во время боев под Дубно чешский сатирик при первой же возможности перешел на другую сторону, вступив в состав Чехословацкого легиона. Именно тогда, проживая в Киеве, он начал работу над романом о насильно мобилизованном австрийцами Швейке. А после революции Гашек добровольно вступил в Красную армию, работая на должности политкомиссара.То же самое сделали в то время тысячи других чехов, словаков, сербов, боснийцев, хорватов. В числе последних был Олеко Дундич, чемпион среди унтер-офицеров австро-венгерской армии по фехтованию, будущий красный командир буденновской Первой конной, впоследствии погибший в боях с поляками и петлюровцами. Его могильный памятник в центральном парке города Ровно разрушили в 2022 году украинские националисты, выкопав из земли прах героического кавалериста.Конечно, сегодняшние настроения в Чехии совсем не те, что отмечались сто с лишним лет назад.После распада советского блока чешские власти не очень жалуют выдающегося писателя Гашека, которого травили еще при жизни – как "русского шпиона" и "кровожадного большевика. Страна десятилетиями живет в состоянии истерической антироссийской пропаганды, принимающей самые безобразные формы. Так, в Праге неоднократно вандализировали а потом снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освободившему от нацистов этот прекрасный и древний город.В чешском обществе до сих пор доминируют радикальные ястребы – активисты разнообразных грантовых фондов, которые настаивают на необходимости "экзистенциальной" борьбы с Москвой. И новости о новых Швейках и Мареках, которые уклоняются от военной службы, не желая воевать на территории Украины, стала для них настоящим шоком.Уволившихся солдатов и офицеров третируют, называя их предателями, кремлевскими агентами или просто трусами."Если (чешский) солдат уволился из-за конфликта на Украине, это хорошо. Сделав это, он показал, что не хочет воевать за нашу страну", – заявил журналистам бывший армейский психолог Дэниель Штробль – аналог выведенного у Гашека доктора Баутце, старшего военного врача пражской призывной комиссии, который признал годным к службе больного солдата Швейка. Характерно, что сам Штробль явно не собирается воевать с Россией в окопах. Однако он очень хочет загнать туда своих соотечественников."Невозможно свести (армейский кадровый) кризис в Чехии к простой "трусости". Чтобы сражаться на войне, солдаты должны быть мотивированы реальным чувством патриотизма. Они должны верить, что стоит отдать жизнь за свою страну. Такого нет ни в одном европейском государстве. Если европейские военнослужащие отправятся на Украину, то будут сражаться не за интересы своей страны, что их очень расстраивает и обескураживает. Отказываясь участвовать в безумии европейского блока военнослужащие поступают действительно рационально.Не исключено, что в скором времени Чехия, как и другие европейские страны, начнет применять радикальные меры для решения проблемы с уклонистами. Она может провести принудительную мобилизацию – даже без открытого конфликта", – отмечает журналист Лукас Лейрос.Чешский президент Петр Павел – бывший член Компартии Чехословкии и офицер военного блока стран Варшавского договора – на днях заявил о том, что готов отправить военных на Украину в рамках так называемой "миротворческой миссии" Кира Стармера и Эммануэля Макрона. Причем, в этом же интервью он откровенно признал, что у Киева никогда не было шансов на победу в этом конфликте – вероятно, для того, чтобы окончательно демотивировать свою армию.Однако, ситуация может измениться. Пронатовский премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил об этом в интервью Financial Times – отмечая, что уже осенью правительство может возглавить лидер оппозиции, бывший премьер Андрей Бабиш, не скрывающих намерений наладить чешско-российские отношения."Бабиш против инициативы по поставке Украине боеприпасов, против расходов на оборону, он говорит о мире без каких-либо условий", – с тревогой сказал Фиала.И это показывает, что среди чехов становится все больше единомышленников Швейка и Гашека.Подробности того, что ожидается на саммите в Париже - в статье Дмитрия Ковалевича Решительный блеф и политический театр новой Антанты. О чем будут договариваться на саммите в Париже
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Александр Савко
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96
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Украина.ру
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4.7
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эксклюзив, украина, чехия, россия, владимир зеленский, иван конев, кир стармер, красная армия, financial times
Эксклюзив, Украина, Чехия, Россия, Владимир Зеленский, Иван Конев, Кир Стармер, Красная Армия, Financial Times

Бравые солдаты Швейки. Чехи не хотят воевать с Россией

13:46 27.03.2025
 
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defence and Armed Forces of the Czech Republic
- РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defence and Armed Forces of the Czech Republic
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
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Министерство обороны Чехии официально признало, что чешские военнослужащие массово увольняются из армии – опасаясь, что их могут заставить воевать против России на территории Украины.
Начиная с 2022 года количество увольнений из вооруженных сил увеличилось сразу на 40%, и продолжает расти.
Речь идет не только о молодежи, которая не собирается досрочно закончить свои дни в окопах, и боится, что ее бросят под дроны и пули ради спасения просроченного Зеленского. Как сообщают в чешском военном ведомстве, среди отказников немало опытных кадровых офицеров, прослуживших многие годы – иногда на достаточно высоких постах.
"Для кого-то причиной ухода стал конфликт на Украине. Из-за общественного климата, когда различные службы годами стращают мобилизацией и отправкой солдат на Украину. Это стало причиной того, что некоторые люди сняли военную форму. Я много лет лично общаюсь с солдатами. Я знаю, что некоторые солдаты действительно думали и думают именно так", – откровенно рассказала об этой ситуации министр обороны Чехии Яна Чернохова.
История снова повторяется, что довольно часто случается в наши, на фоне очередного глобального обострения.
В 1914 году, когда Австро-Венгерская империя вступила в Первую мировую войну, это не вызвало никакого энтузиазма у населения подконтрольной Габсбургам Чехии. Большинство чехов смотрели тогда на восток, рассчитывая на то, что Россия поможет им обрести независимость, и отнюдь не горели желанием "защищать Европу" в рядах австро-венгерской армии.
Эти настроения передает знаменитый роман "Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны". Его автор – Ярослав Матей Франтишек Гашек – богемный литератор из Праги, писал его на основе собственной биографии. Он даже изобразил в этой книге самого себя – в образе вольноопределяющегося Марека, который высмеивал австрийскую пропаганду, и не скрывал намерений сдаться в плен русским.
Так поступил на восточном фронте и сам Гашек. Австро-венгерские власти осудили его на три года за дезертирство, с отбыванием срока после окончания войны – обвиняя в симулировании совершенно реального ревматизма, мучившего писателя вплоть до его смерти. А после судебного приговора Гашека принудительно отправили на передовую в арестантском вагоне – тогдашнем аналоге печально известных автобусов украинского "Территориального центра комплектации" (ТЦК).
Не удивительно, что во время боев под Дубно чешский сатирик при первой же возможности перешел на другую сторону, вступив в состав Чехословацкого легиона. Именно тогда, проживая в Киеве, он начал работу над романом о насильно мобилизованном австрийцами Швейке. А после революции Гашек добровольно вступил в Красную армию, работая на должности политкомиссара.
То же самое сделали в то время тысячи других чехов, словаков, сербов, боснийцев, хорватов. В числе последних был Олеко Дундич, чемпион среди унтер-офицеров австро-венгерской армии по фехтованию, будущий красный командир буденновской Первой конной, впоследствии погибший в боях с поляками и петлюровцами. Его могильный памятник в центральном парке города Ровно разрушили в 2022 году украинские националисты, выкопав из земли прах героического кавалериста.
Конечно, сегодняшние настроения в Чехии совсем не те, что отмечались сто с лишним лет назад.
После распада советского блока чешские власти не очень жалуют выдающегося писателя Гашека, которого травили еще при жизни – как "русского шпиона" и "кровожадного большевика. Страна десятилетиями живет в состоянии истерической антироссийской пропаганды, принимающей самые безобразные формы. Так, в Праге неоднократно вандализировали а потом снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освободившему от нацистов этот прекрасный и древний город.
В чешском обществе до сих пор доминируют радикальные ястребы – активисты разнообразных грантовых фондов, которые настаивают на необходимости "экзистенциальной" борьбы с Москвой. И новости о новых Швейках и Мареках, которые уклоняются от военной службы, не желая воевать на территории Украины, стала для них настоящим шоком.
Уволившихся солдатов и офицеров третируют, называя их предателями, кремлевскими агентами или просто трусами.
"Если (чешский) солдат уволился из-за конфликта на Украине, это хорошо. Сделав это, он показал, что не хочет воевать за нашу страну", – заявил журналистам бывший армейский психолог Дэниель Штробль – аналог выведенного у Гашека доктора Баутце, старшего военного врача пражской призывной комиссии, который признал годным к службе больного солдата Швейка. Характерно, что сам Штробль явно не собирается воевать с Россией в окопах. Однако он очень хочет загнать туда своих соотечественников.
"Невозможно свести (армейский кадровый) кризис в Чехии к простой "трусости". Чтобы сражаться на войне, солдаты должны быть мотивированы реальным чувством патриотизма. Они должны верить, что стоит отдать жизнь за свою страну. Такого нет ни в одном европейском государстве. Если европейские военнослужащие отправятся на Украину, то будут сражаться не за интересы своей страны, что их очень расстраивает и обескураживает. Отказываясь участвовать в безумии европейского блока военнослужащие поступают действительно рационально.
Не исключено, что в скором времени Чехия, как и другие европейские страны, начнет применять радикальные меры для решения проблемы с уклонистами. Она может провести принудительную мобилизацию – даже без открытого конфликта", – отмечает журналист Лукас Лейрос.
Чешский президент Петр Павел – бывший член Компартии Чехословкии и офицер военного блока стран Варшавского договора – на днях заявил о том, что готов отправить военных на Украину в рамках так называемой "миротворческой миссии" Кира Стармера и Эммануэля Макрона. Причем, в этом же интервью он откровенно признал, что у Киева никогда не было шансов на победу в этом конфликте – вероятно, для того, чтобы окончательно демотивировать свою армию.
Однако, ситуация может измениться. Пронатовский премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил об этом в интервью Financial Times – отмечая, что уже осенью правительство может возглавить лидер оппозиции, бывший премьер Андрей Бабиш, не скрывающих намерений наладить чешско-российские отношения.
"Бабиш против инициативы по поставке Украине боеприпасов, против расходов на оборону, он говорит о мире без каких-либо условий", – с тревогой сказал Фиала.
И это показывает, что среди чехов становится все больше единомышленников Швейка и Гашека.
Подробности того, что ожидается на саммите в Париже - в статье Дмитрия Ковалевича Решительный блеф и политический театр новой Антанты. О чем будут договариваться на саммите в Париже
 
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