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Украинские спецслужбы под прикрытием RAND Corporation вербуют россиян и получают секретные данные - ФСБ

Украинские спецслужбы под прикрытием RAND Corporation вербуют россиян и получают секретные данные - ФСБ - 27.03.2025 Украина.ру

Украинские спецслужбы под прикрытием RAND Corporation вербуют россиян и получают секретные данные - ФСБ

Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что украинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation занимаются вербовкой в РФ и добычей сведений о проведении спецоперации

2025-03-27T12:23

2025-03-27T12:23

2025-03-27T12:30

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Представители спецслужб Украины через мессенджеры обращаются к россиянам, предпочтительно связанным с военной службой, с предложением о сотрудничестве с американской компанией RAND Corporation, обещая достойное денежное вознаграждение.Еще одной целью действующих под прикрытием украинских спецслужб является получение секретных данных о стратегической авиации, а также численности и дислокации подразделений ВС РФ, участвующих в СВО.ФСБ опубликовала телефонные переговоры сотрудника спецслужб Украины под прикрытием американской RAND Corporation с сотрудником силового ведомства в Чите.Как рассказали в ФСБ, RAND Corporation - это американская экспертно-аналитическая организация, проводящая исследования и оказывающая консалтинговые услуги в интересах госучреждений США, Европы, Среднего Востока и Азии. Отмечается, что основным заявленным направлением деятельности RAND является содействие научной, образовательной и благотворительной деятельности в интересах общественного благополучия и нацбезопасности США, разработка и выявление стратегических проблем и разработка концепций. Подчеркивается, что значительная часть исследований RAND, посвященная безопасности США, засекречена.Источниками финансирования RAND являются федеральные агентства США, правительства штатов США, местные правительства США, а также правительства, агентства и министерства других стран, международные организации, колледжи, университеты, фонды, профессиональные объединения, некоммерческие организации.В декабре 2023 года RAND Corporation была внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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