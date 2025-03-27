Украинские спецслужбы под прикрытием RAND Corporation вербуют россиян и получают секретные данные - ФСБ - 27.03.2025 Украина.ру
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Украинские спецслужбы под прикрытием RAND Corporation вербуют россиян и получают секретные данные - ФСБ
Украинские спецслужбы под прикрытием RAND Corporation вербуют россиян и получают секретные данные - ФСБ - 27.03.2025 Украина.ру
Украинские спецслужбы под прикрытием RAND Corporation вербуют россиян и получают секретные данные - ФСБ
Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что украинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation занимаются вербовкой в РФ и добычей сведений о проведении спецоперации
2025-03-27T12:23
2025-03-27T12:30
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Представители спецслужб Украины через мессенджеры обращаются к россиянам, предпочтительно связанным с военной службой, с предложением о сотрудничестве с американской компанией RAND Corporation, обещая достойное денежное вознаграждение.Еще одной целью действующих под прикрытием украинских спецслужб является получение секретных данных о стратегической авиации, а также численности и дислокации подразделений ВС РФ, участвующих в СВО.ФСБ опубликовала телефонные переговоры сотрудника спецслужб Украины под прикрытием американской RAND Corporation с сотрудником силового ведомства в Чите.Как рассказали в ФСБ, RAND Corporation - это американская экспертно-аналитическая организация, проводящая исследования и оказывающая консалтинговые услуги в интересах госучреждений США, Европы, Среднего Востока и Азии. Отмечается, что основным заявленным направлением деятельности RAND является содействие научной, образовательной и благотворительной деятельности в интересах общественного благополучия и нацбезопасности США, разработка и выявление стратегических проблем и разработка концепций. Подчеркивается, что значительная часть исследований RAND, посвященная безопасности США, засекречена.Источниками финансирования RAND являются федеральные агентства США, правительства штатов США, местные правительства США, а также правительства, агентства и министерства других стран, международные организации, колледжи, университеты, фонды, профессиональные объединения, некоммерческие организации.В декабре 2023 года RAND Corporation была внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, фсб, снг, сбу, украина
Новости, США, Россия, ФСБ, СНГ, СБУ, Украина

Украинские спецслужбы под прикрытием RAND Corporation вербуют россиян и получают секретные данные - ФСБ

12:23 27.03.2025 (обновлено: 12:30 27.03.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Shizzy9989
- РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© commons.wikimedia.org / Shizzy9989
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Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что украинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation занимаются вербовкой в РФ и добычей сведений о проведении спецоперации
Представители спецслужб Украины через мессенджеры обращаются к россиянам, предпочтительно связанным с военной службой, с предложением о сотрудничестве с американской компанией RAND Corporation, обещая достойное денежное вознаграждение.
"В ходе общения украинская сторона представляется сотрудниками отдела "Стран СНГ" Центра "Восточная Европа" филиала RAND Corporation - RAND Europe. Для подтверждения своей принадлежности к указанной организации сообщаются данные в отношении якобы своего руководителя - Hans Pung, директора регионального филиала RAND Corporation - RAND Europe", - объяснили в службе безопасности.
Еще одной целью действующих под прикрытием украинских спецслужб является получение секретных данных о стратегической авиации, а также численности и дислокации подразделений ВС РФ, участвующих в СВО.
ФСБ опубликовала телефонные переговоры сотрудника спецслужб Украины под прикрытием американской RAND Corporation с сотрудником силового ведомства в Чите.
Как рассказали в ФСБ, RAND Corporation - это американская экспертно-аналитическая организация, проводящая исследования и оказывающая консалтинговые услуги в интересах госучреждений США, Европы, Среднего Востока и Азии. Отмечается, что основным заявленным направлением деятельности RAND является содействие научной, образовательной и благотворительной деятельности в интересах общественного благополучия и нацбезопасности США, разработка и выявление стратегических проблем и разработка концепций. Подчеркивается, что значительная часть исследований RAND, посвященная безопасности США, засекречена.
Источниками финансирования RAND являются федеральные агентства США, правительства штатов США, местные правительства США, а также правительства, агентства и министерства других стран, международные организации, колледжи, университеты, фонды, профессиональные объединения, некоммерческие организации.
В декабре 2023 года RAND Corporation была внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
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