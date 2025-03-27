https://ukraina.ru/20250327/1062085955.html

Деньги за кресло и пост. Зеленский укрепляет свою власть взятками и репрессиями

Деньги за кресло и пост. Зеленский укрепляет свою власть взятками и репрессиями - 27.03.2025 Украина.ру

Деньги за кресло и пост. Зеленский укрепляет свою власть взятками и репрессиями

Прибывший в Париж на саммит так называемой "Коалиции желающих" 27 марта 2025 года просроченный Владимир Зеленский накануне дал интервью так, что многие заподозрили у него очередную передозировку, туманящую восприятие действительности.

2025-03-27T12:47

2025-03-27T12:47

2025-03-27T12:52

владимир зеленский

украина

франция

евросоюз

урсула фон дер ляйен

верховная рада

сво

гражданские свободы

репрессии

париж

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Недопрезидент Украины обрисовал очередной план победы Украины над Россией, который заключается в основном в том, что… умрет президент России Владимир Путин. Зеленский запутался уже на этом тезисе: сначала сказал, что Путин "хочет остаться у власти до смерти". А потом закончил мысль: "Путин боится только своего общества. Дестабилизация его общества – это то, чего он боится. Но никто не сможет на это повлиять, он сам на это повлияет. Второе, чего он боится — потерять свою силу. Это также имеет отношение к стабильности общества, но и зависит от его лет. Он умрет скоро, это факт, и все закончится. То есть его вопрос, он может закончить до того, как он... Скажем так, закончит свою абсолютно неудачную историческую жизнь. Вот чего он боится".Все закончится в том смысле, что зазвучат победные фанфары по Красной площади в Москве над украинскими войсками, марширующими, которые лично он на белой лошади проведет мимо мавзолея Ленина, а потом немедленно его декоммунизирует.А знаете, почему так должно случиться? Да потому, считает Зеленский, что "Путин боится единства Европы и США", которые опять сплотятся в поцелуях до боли в деснах ради независимости и свободы Украины – нужно только немного потерпеть и подождать.По мнению Зеленского, сейчас в США наблюдается политическое недоразумение – пришла к власти команда президента Дональда Трампа, с которым он, демократ с Днепра, до такой степени не близок, что даже не может вот так сразу понять, "какие отношения у него с Путиным". У Трампа то есть. И потому "Америка сегодня, к сожалению, находится под влиянием российских нарративов", которые не устает ретранслировать спецпосланник президента США Стив Уиткофф, и "его заявления нам мешают".При этом Зеленский традиционно уже то чему-то веселился и хихикал без причины, то впадал в каменную серьезность, шмыгал носом и кроил всяческие ужимки на небритом лице, лишний раз доказывая, как сложно бывшему клоуну править миром, не привлекая внимание санитаровОднако очень сильно поторопятся те, кто хочет объяснить поведение лидера киевских неонацистов обычной наркотической придурью. В его поведение есть железная логика существа, которое борется за свое выживание. В прямом и переносном смыслах этого слова. За политическое и физическое выживание: если его сковырнут из власти – ему кранты, если усидит на кресле в бункере и продлит войну с Россией – есть надежда на то, что над ним смилостивятся и отпустят к "хатынкам за бугром" (домикам за границей), на которые он вдоволь наворовал за свое президентство и для себя, и для детей, и для внуков.И потому Зеленский даже на этой пресс-конференции в Париже всячески демонстрировал Западу свою нужность и необходимость, подчеркнутые готовностью служить по-всякому. С одной стороны, он наезжал и оскорблял российского президента, делая тем самым невозможными любые переговоры с Кремлём. И таким образом срывая достигнутые договоренности о продвижении к миру, которые были достигнуты в Эр-Рияде делегациями США и России.Другими словами, вынужденный соглашаться на публике с условиями договоренностей, Зеленский всем своим видом показывал готовность нарушить их – торпедировать мир и возобновить войну. Да что там – война и так идет, а Зеленский как бы говорил: да вы только захотите, и эскалация конфликта будет любая. При этом он приказал начать охоту на российских журналистов и продолжал обстреливать объекты российской же энергетики, чтобы и Россию, соблюдающую договоренности, спровоцировать на аналогичные шаги.Однако с другой - Зеленский цинично и совершенно прагматично предлагал Западу – и Европе, и особенно США – геополитическую взятку огромного размера. То есть свою Украину под западный раздерибан по принципу "чего изволите?". Оптом и в розницу. Он опять сказал, что не зря затеял возню с предложениями США украинских недр, в частности, залежей редкоземельных металлов (РЗМ). Он обещал американцам выгоду, а себе взамен – власть в Украине и деньги на войну. "Мне нужно было разблокировать помощь США, и я это сделал", – откровенно сказал он.И действительно: США, несмотря на все словеса о мире, готовятся и недра Украины перехватить под себя, и все объекты ее энергетической инфраструктуры (АЭС и электростанции со всем нефтегазовым комплексом), и даже морскую логистику с портами на Черном море (если получится) в рамках так называемой новой зерновой сделки.И что самое интересное: нельзя сказать, что США так уж рьяно отвергли недостойные предложения Зеленского. Главным образом потому, что не считают их недостойными. "Ничего личного – только бизнес". И США как были, так и застыли на низком старте в гонке за добычей.Однако характерно и то, что ради удержания узурпированной власти Зеленский прибегает к политическому взяточничеству и коррупции и в самой изнасилованной им Украине. И направлены все шаги Зеленского на создание и цементирование базы поддержки режима если и не в обществе, то в правящих кругах и чиновничьей среде.Просроченный думу думает...Это классический подкуп элит. Украинских, разумеется. А именно – 25 марта сего года Верховная Рада проголосовала за резкое повышение зарплат работников министерств, даже значительно превысив уровень зарплат военнослужащих в воюющей стране. Принят в целом закон о новой системе оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей, согласно которому зарплата будет состоять из постоянной и переменной частей, ограниченной 30% оклада. За это решение проголосовало 254 депутата.И украинские СМИ сообщили, что минимальный оклад в госорганах на уровне районов и городов составит не менее 7570 гривен (183 долл), 2,5 прожиточных минимума. Но это базовые показатели. Ранее уже сообщалось, что зарплаты украинских чиновников в 3-10 раз выше средних по стране, что стало результатом повышения зарплат чиновников, которое уже состоялось в прошлом году.За 2024 год средняя заработная плата украинских чиновников повысилась почти на 50%. Украинское издание "Страна.ua" по этому поводу писало: "Если на начало 2024 года средняя начисленная зарплата в госорганах составляла 38,6 тысячи гривен (925 долл), то, по итогам октября — уже 57,5 тысячи (1378 долл), то есть плюс почти 19 тыс за 10 месяцев... По результатам года будет еще больше".Так, собственно, и случилось. Притом, что средняя зарплата в целом в Украине по итогам III квартала 2024 года достигала 21,9 тыс грн (около 525 долл), а значит, чиновники получают в 2,6 раза больше.И в прошлом, и в этом году зарплаты чиновникам повысили во время обсуждения бюджетных проблем – дефицита (до 500 млрд грн), который, как всегда, попытались ликвидировать путем повышения налогов.Если размышлять историческим категориями и аналогиями, то Зеленский создает себе социальную базу (из чиновников самых разных ведомств и членов их семей, чье благополучие напрямую зависит от лояльности даже недопрезиденту) и преторианскую гвардию (из силовиков, которые готовы за коврижки, звания и статус из президентской руки любому пасть порвать).И у Зеленского получается – политическая коррупция работает и дает результаты. Он практически купил чиновников зарплатами. И парламентское большинство – молчаливым согласием на то, чтобы не проводить законные парламентские выборы. И тем самым продлить время у корыта и кормушки нынешнего депутатского корпуса, большинство из которого прошло в Раду по спискам партии "Слуга народа" – виртуальной структуры, набранной по объявлениям в соцсетях, на заборах и сельских нужниках.Если провести выборы, то большинство нынешних нардепов даже временные пропуска в Раду не получат в силу своей никчемности. И низкого уровня популярности в народе. Как свидетельствуют результаты соцопроса Центра Разумкова, сейчас почти 80% жителей Украины не доверяют Верховной Раде. Кроме того, 79% украинцев не доверяет чиновникам, а политическим партиям — 77% опрошенных.Но Рада свиристит и процветает и будет пребывать в этом состоянии сколь угодно долго, если не проводить выборы. И Зеленский этим пользуется – держит нардепов на крючке. Статусом и деньгами, что и есть коррупция.Точно так же и с силовиками. Те их них, кто лоялен просроченному недофюреру, обеспечиваются по первой категории и усиленно. Пример – многочисленные работники ТЦК (бывших военкоматов), занятых отправкой пушечного мяса на фронты СВО. Чтобы самим не идти в окопы, эти отморозки на государственной службе детей малых готовы "бусифицировать" и "могилизировать". И они это делают, отправляя умирать неподготовленными стариков, инвалидов, больных. И тэцэкашников (работников военкоматов - Ред.) все больше и больше, они уже отдельная силовая структура, спаянная лояльностью к Зеленскому и коррупцией, сопровождающей процесс "бусификации".В полной мере им помогают служащие МВД, полиции, Нацгвардии и СБУ, которые заняты цементированием режима, запугиванием общества и уничтожением оппонентов и фактически освобождены от ответственности за любое содеянное, если оно прикрыто флером из причитаний о любви к "нэньке".Кадровыми перетасовкам и стравливанием одних генералов с другими Зеленский и его клевреты пытаются держать в узде и армию. Плюс сдабривая, конечно же, политической коррупцией – освобождением от ответственности за провалы на фронтах.Например, если специализирующаяся на нападках на врагов Зеленского в погонах нардеп Украины Марьяна Безуглая пытается дискредитировать командующего ВСУ Александра Сырского и стравить его с его предшественником Валерием Залужным, чтобы понизить политактивы обоих, а также "миньонов-рабов" – генералов, то экс-представитель президента в Конституционном суде Украины (КСУ) и тоже нардеп Федор Вениславский обеляет и Зеленского, и военных за возможные провалы на фронте.По словам Вениславского, недопрезидент и военное командование не несут никакой ответственности за принятые на поле боя решения, в том числе, за потери при выходе ВСУ из Курской области. Потому что Зеленский-де всего лишь "оценивает, какие решения принимает, но я не думаю, что президент непосредственно настаивал, чтобы выход из Курской области был именно таким, каким его провели". Ну а виноваты военные, хотя и они воевали, как могли. И нардеп призвал к выполнению закона о так называемом "боевом иммунитете" -- прощении за провалы. Потому что "война неизбежно предусматривает потери среди людей, среди техники". И потому, что "если сейчас мы будем обвинять каждого военного руководителя за какие-то неудачи на фронте, то мало тех, кто готов будет вообще отдавать приказы".Во как! А приказы-то отдавать по-любому надо. В том числе, и защищая Зеленского от возможных нападок.При этом именно силовой блок, особенно его полицейско-репрессивная часть снабжается материально и финансово в приоритетном режиме. Именно для этих целей в октябре 2024 года был поднят военный сбор – с 1,5 до 5% военного сбора. А это живые деньги силовикам, которые поступают в госбюджет, не дожидаясь кредитов, займов и подачек из-за рубежа, что и составляет сегодня финансовую систему Украины.И это притом, что парламент снял с повестки законопроект, разрешающий бойцам Нацгвардии Украины использовать огнестрельное оружие и слезоточивый газ против гражданского населения во время массовых беспорядков. Снял, что называется, пока, видимо, до лучших времен. Закон об усилении репрессивных функций Нацгвардии, который предоставлял нацгвардейцам практически неограниченные права для использования огнестрельного оружия, слезоточивого газа, беспилотников и применения других средств воздействия против гражданского населения во время акций протеста, был принят в первом чтении в мае 2024 года. А 21 марта уже этого года законопроект был согласован комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности для окончательного принятия.Но потом решили, похоже, не нагнетать ситуацию и не придавать режиму совсем уж зверский вид. Но МВД Украины настаивает, что закон нужно принимать, ибо он, по мнению министерских, только расширяет полномочия нацгвардейцев и регулирует их деятельность. Так как бойцы Нацгвардии и сейчас могут применять резиновые дубинки, электрошокеры и средства принудительной остановки транспорта.И сегодня можно констатировать, что в сочетании с репрессиями и тотальным зажимом демократических прав и свобод граждан, запретом политических партий и свободных СМИ в Украине создана тоталитарная и довольно мощная и устойчивая система власти, которая позволяет Зеленскому вертеть Украиной, как цыган солнцем. И торговать ею и ее будущим на свое усмотрение. Без малейшего учета национальных интересов государства и нужд и чаяний граждан, которые нужны режиму, что при нужде воевать до последнего украинца.P.S. И с кого же пример берет Зеленский? С Запада, который его и кормит, разумеется. Но и там есть что с чем сравнивать. Например, в Европе, как пишет немецкий Bild*, чиновники ЕС уже в седьмой раз повышают себе зарплату за последние три года. Та же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая хочет превратить ЕС в военизированную структуру, предназначенную для войны с Россией, получит прибавку к зарплате более чем на 2700 евро в месяц, и теперь будет получать 34 800 евро в месяц. А вот комиссары ЕС получат ежемесячную прибавку в 2200 евро и будут зарабатывать около 28 400 евро в месяц. А их никто не избирал, и они ни перед кем не ответственны за то, что творят.А вот президент США Дональд Трамп уже принял решение об отмене с понедельника налога на все средства, полученные за сверхурочные работы. Другими словами, Трамп ставит работающих американцев на первое место, вознаграждая их усилия, а не наказывая за них. То есть если вы работаете сверхурочно в США, вы больше не будете платить налог за это.Вот и думай тут, с кого пример мог бы брать Зеленский. И не только он…О других подробностях саммита в Париже - в статье Дмитрия Ковалевича "Решительный блеф и политический театр новой Антанты. О чем будут договариваться на саммите в Париже"* Организация, запрещенная на территории России

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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