ВСУ атаковали газовое хранилище в Крыму, чтобы помешать возобновлению добычи газа – Батурин
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым
Направление украинских дронов на Глебовское подземное хранилище газа на западе Крымского полуострова преследует цель помешать возобновлению добычи газа на шельфе Черного моря. Об этом РИА Новости заявил крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.
Минобороны России накануне информировало об атаках украинских беспилотников на объекты энергетики в Крыму, Брянской и Курской областях. В частности, у крымского побережья близ мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО были сбиты два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. Аналогичные попытки противником были предприняты 23 марта и в понедельник.
"Цель и планы противника очевидны и понятны: вступление в силу положений черноморской инициативы и прекращение военных действий в акватории Черного моря будет означать и возобновление добычи газа на шельфе компанией "Черноморнефтегаз", остановленное после атак ВСУ на буровые вышки в 2022 году", - сказал Батурин.
Он уверен, что участившиеся атаки ВСУ по крымской энергетической инфраструктуре напрямую связаны с желанием навредить крымчанам и не позволить возобновить добычу газа.
Ранее. 18 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры и Путин поддержал эту инициативу. Позже Владимир Зеленский заявил, что поддержит эту договорённость. Однако уже на следующий день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.
Затем на сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп 24 марта в Саудовской Аравии. В нем сообщалось, помимо прочего, об обеспечении в Чёрном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.
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