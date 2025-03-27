ВСУ атаковали газовое хранилище в Крыму, чтобы помешать возобновлению добычи газа – Батурин - 27.03.2025 Украина.ру
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ВСУ атаковали газовое хранилище в Крыму, чтобы помешать возобновлению добычи газа – Батурин
ВСУ атаковали газовое хранилище в Крыму, чтобы помешать возобновлению добычи газа – Батурин - 27.03.2025 Украина.ру
ВСУ атаковали газовое хранилище в Крыму, чтобы помешать возобновлению добычи газа – Батурин
Направление украинских дронов на Глебовское подземное хранилище газа на западе Крымского полуострова преследует цель помешать возобновлению добычи газа на шельфе Черного моря. Об этом РИА Новости заявил крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.
2025-03-27T12:54
2025-03-27T12:54
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Минобороны России накануне информировало об атаках украинских беспилотников на объекты энергетики в Крыму, Брянской и Курской областях. В частности, у крымского побережья близ мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО были сбиты два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. Аналогичные попытки противником были предприняты 23 марта и в понедельник.Он уверен, что участившиеся атаки ВСУ по крымской энергетической инфраструктуре напрямую связаны с желанием навредить крымчанам и не позволить возобновить добычу газа.Ранее. 18 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры и Путин поддержал эту инициативу. Позже Владимир Зеленский заявил, что поддержит эту договорённость. Однако уже на следующий день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.Затем на сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп 24 марта в Саудовской Аравии. В нем сообщалось, помимо прочего, об обеспечении в Чёрном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.Ранее в новостях: Соглашение о моратории между Украиной и Россией терпит неудачу - Reuters Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский ополчился на Уиткоффа, Залужный признал немощь ВСУ. Главное на утро 27 марта
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новости, россия, крым, черное море, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, всу, бпла, газ, сжиженный природный газ, российский газ, международные отношения, энергетика
Новости, Россия, Крым, Черное море, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ВСУ, БПЛА, газ, сжиженный природный газ, российский газ, международные отношения, энергетика

ВСУ атаковали газовое хранилище в Крыму, чтобы помешать возобновлению добычи газа – Батурин

12:54 27.03.2025
 
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© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Направление украинских дронов на Глебовское подземное хранилище газа на западе Крымского полуострова преследует цель помешать возобновлению добычи газа на шельфе Черного моря. Об этом РИА Новости заявил крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.
Минобороны России накануне информировало об атаках украинских беспилотников на объекты энергетики в Крыму, Брянской и Курской областях. В частности, у крымского побережья близ мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО были сбиты два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. Аналогичные попытки противником были предприняты 23 марта и в понедельник.
"Цель и планы противника очевидны и понятны: вступление в силу положений черноморской инициативы и прекращение военных действий в акватории Черного моря будет означать и возобновление добычи газа на шельфе компанией "Черноморнефтегаз", остановленное после атак ВСУ на буровые вышки в 2022 году", - сказал Батурин.
Он уверен, что участившиеся атаки ВСУ по крымской энергетической инфраструктуре напрямую связаны с желанием навредить крымчанам и не позволить возобновить добычу газа.
Ранее. 18 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры и Путин поддержал эту инициативу. Позже Владимир Зеленский заявил, что поддержит эту договорённость. Однако уже на следующий день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.
Затем на сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп 24 марта в Саудовской Аравии. В нем сообщалось, помимо прочего, об обеспечении в Чёрном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.
Ранее в новостях: Соглашение о моратории между Украиной и Россией терпит неудачу - Reuters
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