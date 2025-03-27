https://ukraina.ru/20250327/1062090293.html

Все ресурсы — США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 марта

Все ресурсы — США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 марта - 27.03.2025 Украина.ру

Все ресурсы — США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 марта

В Верховной Раде Украины рассказали, что именно власти страны отдали Соединённым Штатам Америки. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-03-27T13:12

2025-03-27T13:12

2025-03-27T13:12

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Народный депутат Украины Ярослав Железняк рассказал, что именно содержится в ресурсном соглашении с США."Ну что, держите инсайд о сделке по ископаемым. Я вчера получил этот документ от наших чиновников. По моей информации именно эти 58 страниц, которые я читал весь вечер, датированные 23 марта и якобы были отправлены нам американской стороной. Как новый проект соглашения по ископаемым. Дальше его судьба неизвестна", — отметил Железняк.Он подчеркнул, что это не финальный документ."Я надеюсь, что украинская сторона будет требовать и добьется значительных изменений к нему. Но текст который я видел это прям ужас. Все 18 глав", — подчеркнул парламентарий.Он отметил, что это — не рамочный меморандум о намерениях, а "прямая и очень чёткая сделка"."И она (сделка — Ред.) не в нашу сторону. Просто коротко: управление 5 человек, 3 из них от США с полным правом вето; речь уже идёт о всех ископаемых; то есть там и нефть, и газ, и новые и существующие; по всей территории Украины; речь о добыче и государственными и частными кампаниями; деньги конвертируются сразу в валюту; деньги фонда выводятся заграницу; если вдруг по причине с нашей стороны что-то не дошло – доплачиваем", – перечислил Зализняк пункты сделки.Кроме того, вкладом США в сделку является оказанная Украине помощь с 2022 года."Они могут по своему решению получать прибыль; а получают они роялти из фонда первые (а потом Украина) +4%; бессрочно действует соглашение; изменения только с разрешения американцев — изменения могут [только ими] вноситься или прекращаться; право "первой ночи" на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим странам; ничего о гарантиях безопасности, даже ни намёков", — описал Железняк содержание документа.По его словам, этот текст Украине прислали на выходных."И он может и должен быть изменён. Иначе я не представляю, как это может быть ратифицировано парламентом", — подчеркнул народный депутат.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв отметил, что эти условия хуже, чем те репарации, которые обязали выплатить Германию по итогам Первой мировой войны."Ожидаемо условия нового соглашения куда хуже, чем были те, что выдвигались до выходки Зеленского в Белом доме. Зеленский сдает Украину со всеми ее жителями бессрочно в кабалу Америке. Не только это поколение, но и все последующие. Бессрочно. Бедная Украина. Даже репарации Германии по итогам Первой мировой войны в рамках Версальского мирного договора 1919 не были такими жестокими и грабительскими", — отметил он. Ранее на Украине уже заявляли о невыгодности ресурсной сделки с США. При этом власти пытаются уверить украинцев, что сделка будет выгодна населению страны.Обстрелы и налётыУтром 27 марта Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале ведомства.По информации Представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 26 ударов.На горловском направлении ВСУ совершили 25 вооружённых атак, на светлодарском направлении — 1 вооружённую атаку, выпустив всего 79 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения, автобус городского маршрута и 3 объекта гражданской инфраструктуры.Утром 27 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Борисовском районе село Цаповка подверглось атакам 2 беспилотников. Без последствий", — писал Гладков.В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, селу Долгое и хутору Леоновка совершены атаки 3 беспилотников, 2 из которых были подавлены. Обошлось без пострадавших и разрушений."В Волоконовском районе сёла Коновалово и Тишанка подверглись обстрелу с применением 5 боеприпасов и атакам 4 беспилотников. В селе Тишанка в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника на территорию частного дома мужчина получил ранение. Пострадавший госпитализирован в Валуйскую ЦРБ, медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. В селе Тишанка повреждены помещение на территории социального объекта, частный дом, хозпостройка и объект торговли. Кроме того, огнём уничтожены легковой автомобиль и надворная постройка", — сообщил губернатор.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Дорогощь, Козинка, Пороз и Сподарюшино выпущено 40 боеприпасов в ходе 9 обстрелов и зафиксированы атаки 10 беспилотников. В селе Дорогощь повреждён инфраструктурный объект связи.В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье, сёлам Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Отрадовка и Поповка в ходе 22 обстрелов выпущено 112 снарядов и совершены атаки 16 беспилотников, из которых 9 были сбиты. Повреждены 5 автомобилей."В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Муром и Ржевка подверглись обстрелу с применением 4 боеприпасов и атакам 4 беспилотников, 3 из которых сбиты и подавлены. Сегодня утром вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА в селе Муром повреждено частное домовладение", — также сообщил Гладков.Позднее он четырежды предупредил о ракетной опасности в Краснояружской и Ракитянском районах.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о жертвах украинских атак среди мирных жителей."Вчера в результате атаки украинского дрона по автомобилю в Суджанском районе ранения получил 26-летний сотрудник суджанского отдела полиции. Серьёзных травм у мужчины нет, сейчас он обследуется амбулаторно", — отметил Хинштейн.Он призвал жителей быть крайне внимательными и соблюдать все меры безопасности. В регионе продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О "зерновой сделке" и не только — в статье Татьяны Стоянович ""Зерновая сделка 2.0", подключение к SWIFT и упрямство Евросоюза. Украина в международном контексте".

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, сша, россия, украина, ярослав железняк, вячеслав гладков, хинштейн, вооруженные силы украины, верховная рада, ресурсы, природные ресурсы, энергетические ресурсы украины, энергоресурсы