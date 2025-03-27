Российский суд приговорил французского наёмника Тремуле к 14 годам - 27.03.2025 Украина.ру
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Российский суд приговорил французского наёмника Тремуле к 14 годам
Российский суд приговорил французского наёмника Тремуле к 14 годам - 27.03.2025 Украина.ру
Российский суд приговорил французского наёмника Тремуле к 14 годам
Французский наемник Артюр Тремуле заочно приговорен к лишению свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом 27 марта сообщил Следственный комитет России.
2025-03-27T11:41
2025-03-27T11:41
новости
россия
украина
франция
вооруженные силы украины
следственный комитет
всу
иностранные наемники
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Гражданина Франции признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). Следком России собрал доказательную базу для суда.Там также отмечено, что в ходе предварительного следствия были допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы, проведена портретная экспертиза, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу. Всё это полностью подтвердило вину фигуранта."Приговором суда Тремуле заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы", - констатировали в следственном ведомстве.Осужденный наёмник объявлен в международный розыск.Тем временем бывший французский президент Франсуа Олланд в интервью Die Zeit заявил о необходимости изыскания и применения рычагов давления на президента России Владимира Путина. Олланд представляли одного из "гарантов" реализации подписанных в 2015 году "Минских соглашений" об урегулировании украинского кризиса. В 2023 году Оланд в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что эти соглашения пошли на пользу Киеву в наращивании военной мощи.Франсуа Олланд и нынешний президент Франции Эммануэль Макрон оказали всемерную поддержку Киеву. Они наращивали военные поставки для ВСУ и отказывались преследовать воюющих на Украине наёмников из числа граждан своей страны.Ранее сообщилось, что 19 марта на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ президент Владимир Путин заявил о необходимости выявления, фиксации и тщательного расследования преступных деяний вторгшихся с Украины вооружённых формирований, отметившихся злодеяниями в Курской области. Путин подчеркнул, что "согласно законам Российской Федерации, все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наёмники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы.Подробности в публикации Путин поручил прокурорам тщательно расследовать злодеяния ВСУ в Курской области
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новости, россия, украина, франция, вооруженные силы украины, следственный комитет, всу, иностранные наемники, сво
Новости, Россия, Украина, Франция, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, ВСУ, иностранные наемники, СВО

Российский суд приговорил французского наёмника Тремуле к 14 годам

11:41 27.03.2025
 
© Следком / Telegram
© Следком / Telegram
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Французский наемник Артюр Тремуле заочно приговорен к лишению свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом 27 марта сообщил Следственный комитет России.
Гражданина Франции признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). Следком России собрал доказательную базу для суда.
"Следствием и судом установлено, что в 2022 году Тремуле вступил в вооруженное формирование и участвовал в качестве наемника за денежное вознаграждение в боевых действиях на украинской стороне против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также российских военнослужащих", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что в ходе предварительного следствия были допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы, проведена портретная экспертиза, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу. Всё это полностью подтвердило вину фигуранта.
"Приговором суда Тремуле заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы", - констатировали в следственном ведомстве.
Осужденный наёмник объявлен в международный розыск.
- РИА Новости, 1920, 17.03.2025
17 марта, 10:13
По отрядам ГУР, наемникам и военным объектам: российская армия ударила по самому больномуРоссийские войска нанесли удары по целям в Одесской, Киевской, Полтавской, Николаевской и Черкасской областях. Об этом 17 марта сообщил Телеграм-канал "Военный обозреватель". В тот же день военкоры канала "Северный ветер" написали о том, что ВС РФ ударили по подразделению испаноязычных наемников в Курском приграничье
Тем временем бывший французский президент Франсуа Олланд в интервью Die Zeit заявил о необходимости изыскания и применения рычагов давления на президента России Владимира Путина. Олланд представляли одного из "гарантов" реализации подписанных в 2015 году "Минских соглашений" об урегулировании украинского кризиса. В 2023 году Оланд в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что эти соглашения пошли на пользу Киеву в наращивании военной мощи.
Франсуа Олланд и нынешний президент Франции Эммануэль Макрон оказали всемерную поддержку Киеву. Они наращивали военные поставки для ВСУ и отказывались преследовать воюющих на Украине наёмников из числа граждан своей страны.
Ранее сообщилось, что 19 марта на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ президент Владимир Путин заявил о необходимости выявления, фиксации и тщательного расследования преступных деяний вторгшихся с Украины вооружённых формирований, отметившихся злодеяниями в Курской области. Путин подчеркнул, что "согласно законам Российской Федерации, все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наёмники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы.
Подробности в публикации Путин поручил прокурорам тщательно расследовать злодеяния ВСУ в Курской области
 
НовостиРоссияУкраинаФранцияВооруженные силы УкраиныСледственный комитетВСУиностранные наемникиСВО
 
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