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Генсек НАТО подтвердил гибель четырех военнослужащих США в Литве
Генсек НАТО подтвердил гибель четырех военнослужащих США в Литве - 27.03.2025 Украина.ру
Генсек НАТО подтвердил гибель четырех военнослужащих США в Литве
Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил гибель четырёх военнослужащих США во время военных учений в Литве. Об этом 26 марта сообщило информагентство Associated Press.
2025-03-27T13:49
2025-03-27T13:49
2025-03-27T13:49
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Военные учения проводились в Литве близ литовского города Пабраде неподалёку от границы с Белоруссией. Во вторник 25 марта литовские власти признали исчезновение четырёх американских военнослужащих из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии. По официальным данным, они уехали на БРЭМ и бесследно исчезли. Вскоре их тела были найдены вместе с бронемашиной в болоте. По официальной версии, американские солдаты утонули.Генсек НАТО признал гибель солдат армии США в Литве. Об этом он заявил журналистам, отметив, что подробности произошедшего до сих пор не известны даже ему.Командование армии США в Европе и Африке не комментирует инцидент. Некоторые прибалтийские СМИ изначально продвигали версию о "российском следе" в инциденте с американскими военнослужащими.Официальные представители литовской армии также уклоняются от объяснений инцидента. До этого в Вильнюсе заявляли о хорошей подготовке к военным учениям в Литве с участием союзников по НАТО, а также о готовности вместе с ними отправиться на Украину. Подробности в публикации "Мы говорим о вполне конкретных числах": президент Литвы пообещал Украине своих солдат
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, литва, сша, украина, нато, военные учения, прибалтика, бывший ссср, ес, армия сша
Новости, Литва, США, Украина, НАТО, военные учения, Прибалтика, бывший СССР, ЕС, Армия США
Генсек НАТО подтвердил гибель четырех военнослужащих США в Литве
Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил гибель четырёх военнослужащих США во время военных учений в Литве. Об этом 26 марта сообщило информагентство Associated Press.
Военные учения проводились в Литве близ литовского города Пабраде неподалёку от границы с Белоруссией. Во вторник 25 марта литовские власти признали исчезновение четырёх американских военнослужащих из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии. По официальным данным, они уехали на БРЭМ и бесследно исчезли. Вскоре их тела были найдены вместе с бронемашиной в болоте. По официальной версии, американские солдаты утонули.
Генсек НАТО признал гибель солдат армии США в Литве. Об этом он заявил журналистам, отметив, что подробности произошедшего до сих пор не известны даже ему.
"У нас пока не так много информации, поэтому мы не знаем детали. Это - ужасные новости", - сказал он, выразив также соболезнования родным и близким погибших американцев.
Командование армии США в Европе
и Африке
не комментирует инцидент. Некоторые прибалтийские СМИ изначально продвигали версию о "российском следе" в инциденте с американскими военнослужащими.
Официальные представители литовской армии также уклоняются от объяснений инцидента. До этого в Вильнюсе
заявляли о хорошей подготовке к военным учениям в Литве с участием союзников по НАТО, а также о готовности вместе с ними отправиться на Украину
. Подробности в публикации "Мы говорим о вполне конкретных числах": президент Литвы пообещал Украине своих солдат