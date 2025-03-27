https://ukraina.ru/20250327/1062074843.html

Сергей Полетаев: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге

Сергей Полетаев: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге - 27.03.2025 Украина.ру

Сергей Полетаев: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге

Мы остановили западный каток, который катился на нас, выбив из-под него Украину. Украина не будет в НАТО, не будет частью западной военной машины. Воевать за Украину на Западе тоже никто не готов. Это поворотный пункт нашей нынешней борьбы за место под солнцем, считает сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев

2025-03-27T06:30

2025-03-27T06:30

2025-03-27T06:30

интервью

украина

запад

россия

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

переговоры

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Россия и США согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. Он действует в течение 30 суток с 18 марта, по взаимной договорённости может быть продлён. В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.- Сергей, когда вы у себя в телеграм-канале написали, что киевский режим однозначно нарушит этот мораторий, один из читателей возразил вам: "Не будьте формалистом. Соглашение в части моратория со стороны России будет действовать, потому что у Москвы есть контакт с командой Трампа. Пока он сохранится, никакие удары ВСУ эту атмосферу не испортят. А вот если мы выйдем из соглашения (под любым предлогом), это будет означать, что проблемы у нас не с Украиной, а с Трампом и его командой". В чем он прав, а в чем - нет?- Этот комментарий – частность. Давайте посмотрим на вопрос в целом.Любая война заканчивается мирными переговорами, которые приводят к подписанию соглашений, фиксирующих баланс сил на момент окончания боевых действий. Сейчас баланс следующий: Украина войну проиграла, но не капитулировала. А нам нужна ее капитуляция, и, судя по тому, что говорит официальная Москва, мы от этого не отступаемся.Капитуляция Украины – это смена киевского режима на лояльный России и перевод страны в сферу нашего влияния.Команда Байдена вообще отказывалась признавать, что Украина проигрывает. Трамп пришел, признал это и начал с Путиным следующий разговор:- Владимир, Украина проиграла. Давай мириться. Бери вот это и разойдемся.- Так, Дональд, минуточку. Я согласен мириться. Только пусть Украина капитулирует.Это ровно то же самое, что мы с вами обсуждали в предыдущем интервью месяц назад.- Прошлое интервью у нас было более "зрадное", а сейчас вы настроены на "перемогу".- Почему "зрадное"? Просто тогда был риск, что Трамп будет навязывать нам силой мир здесь и сейчас ("Украина проиграла, но не капитулировала"), и России, по каким-либо неизвестным нам с вами причинам, придется на это пойти.Спустя месяц мы видим, что Путин этой ловушки избежал. Более того, похоже, что он навязал Америке выгодный нам вязкий ритм переговоров на фоне непрекращающихся боевых действий.Для нас принципиально важно, что Трамп согласился разговаривать с нами по существу. Он сам к нам пришел, и после эпохи Байдена это новая реальность. С нашей стороны было бы преступлением этим не воспользоваться. Но мы настаиваем на капитуляции Украины, а нам навязывают всякую фигню, от которой реально зубы сводит:- Нет, давайте перемирие на 30 дней.- Давайте, но есть нюанс.- Давайте перемирие на море.- Давайте, но есть нюанс.Может быть, эти микроперемирия к чему-то приведут. Может быть, не приведут. Может быть, они будут объявлены, а на следующий день – нарушены. Но поскольку война еще идет, это выглядит как процесс ради процесса.- Вам на это могут возразить: "Это не процесс ради процесса. Это подготовка к мягкому сливу Зеленского".- А зачем Зеленского сливать мягко?- "Чтобы это не выглядело как капитуляция США и Запада перед Путиным".- Давайте посмотрим, что же произошло с Зеленским по итогам памятной вечерники в Белом доме в конце февраля.Раньше мы считали Запад монолитным, но сейчас Запад серьезно раскололся на Америку Трампа и на всех остальных. Украинский проект был построен при глобалистском байденовском порядке, который сейчас продолжает Европа. Для Трампа это тоже враги, и Трамп в числе прочего ставил задачу подчинить Зеленского себе, чтобы он никак не мог опираться на старый порядок и тем самым лишить права голоса европейцев-глобалистов.Трамп сразу сказал, что Европа в переговорах участвовать не будет. "Как не будет? А вот так". Он спустил Зеленского с лестницы: "Или ты делаешь по-моему, или мы больше не разговариваем". Зеленский побегал-побегал, понял, что деваться ему некуда, и вернулся к Трампу, фактически, присягнул ему. Но поскольку Украина – это Украина, то говорить они будут одно, а делать, как обычно, попытаются по-своему.Это уже проблема Трампа, как управляться с Зеленским. Но главное, что он вывел из игры Европу. Говорящие головы в Европе сейчас, конечно, собираются и рассказывают друг другу, как им "спасти мир от путинской угрозы", но по факту даже денег на военное снабжение Украины не могут выделить без команды из Вашингтона.Таким образом, если Путин о чем-то договаривается с Трампом, то задача Трампа будет обеспечить выполнение договоренностей. И вайбы Минских соглашений сейчас встают в полный рост, когда на бумаге что-то было подписано, но на деле ничего не работало. Почему ни тогда, не сейчас это не работает? Потому что Украина все еще готова воевать.И весь этот переговорный кисель продолжится, пока Украина будет в состоянии сопротивляться.Видимо, Трамп убежден, что очень быстро и легко заставит Зеленского делать все, что он скажет. Но его на этот счет ожидает чудесное открытие. Потому что даже если Европа не будет давать Киеву денег, она будет подзуживать его продолжать войну. Это уже их собственная борьба между собой. Раздрай в стане врага – это для нас хорошо, но предпосылок для реального перемирия я не вижу.Главное в этих российско-американских консультаций в Эр-Рияде состоит в том, что наша делегация прямо говорит американцам, что именно они должны обеспечивать условия любого перемирия. Еще одним вопросом стала тема санкций. Ведь эта Черноморская сделка впервые заключена еще в 2022 году, которая предусматривала снятие препон нашему экспорту зерна и удобрений, а также снятия санкций с Россельхозбанка. Тогда ничего из этого не вышло, потому что под этим подписывалась ООН, а не США.А теперь вроде как снять санкции обязуется Трамп. Санкции сами по себе не так важны: мы и под санкциями зерном, удобрениями и нефтью по всему миру торгуем. Но это будет показателем того, что американцы что-то делают, а не просто говорят. Потому что пока Трамп не сделал ничего.То есть наша дипломатия сделала удачный ход: "Все уже согласовано. Просто делайте то, о чем договорились три года назад. Вы готовы к этому? Если нет, для чего мы тут собираемся?".- При этом, похоже, Москва до сих пор верит в Трампа. Иначе бы Минобороны не стало каждый день выступать с заявлениями в духе: "Киевский режим, продолжая наносить удары по энергетической инфраструктуре России, делает всё для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта".- На это Трамп точно внимания не обратит. Если США захотят решить, что Украина что-то нарушает, заявления российского Минобороны им не нужны. Трамп, как и Байден, живет в своем информационном пузыре. Но если ты будешь игнорировать реальность, то она рано или поздно будет бить тебя по морде.А реальность такова: за три года мы навоевали на то, что Украина проиграла, и с этим Трамп согласен. Но нам нужно больше. В прошлый раз мы с вами говорили о Трампе как о "боге из машины" из античного театра, так вот, в роли такого бога он выступить не смог. Да, он вышел на сцену и много чего сказал, но на ход пьесы это пока толком не повлияло.- А почему Трамп не соглашается на капитуляцию Украины?- Потому что Украина пока не разгромлена, фронт в целом еще стоит. Хотя и тут есть важные подвижки. В прошлый раз мы с вами обсуждали, что освобождение Курской области может затянуться на месяцы (по примеру Курахово и Великой Новоселки), но оно заняло три дня. Если Суджа окажется не единичным случаем, если опыт Суджи получится тиражировать, это может стать решающим для всей летней кампании.Дело в том, что на фронте мы превосходим ВСУ по людям примерно 1:2,5 — 1:3. Говорят, что у противника на первой, второй и третьей линии около 200 тысяч человек (у нас более 500 тысяч). Да, благодаря дронам киевскому режиму этого хватает, чтобы держать фронт малыми силами. Батальонный район обороны у них может держать меньше роты, да и то с неполным составом. Наверное, под Суджей у них концентрация сил была выше, чем где бы-то ни было, но их все равно там оказалось мало.По свежим оценкам, украинский гарнизон собственно Суджи составлял всего 100-150 человек, а в окрестностях около 200-300 (это даже на батальон не набирается).То есть в целом это концентрация, которая была у нас под Изюмом осенью 2022 года. Можно сказать, мы в Курской области устроили врагу такую же "харьковскую ловушку": в результате наших ударов фактически исчезла линия фронта, мы в считаные часы смогли наводнить всю территорию плацдарма, и им пришлось все побросать и драпать. За саму Суджу боев как таковых не было – ВСУ просто побежали, потому что оказались в бушующем море русских войск.Не хочу гадать, но украинский фронт в целом может рухнуть по сценарию Суджи. Дроны дронами, но они стопроцентной защиты не дают. Это мембрана, которая держит-держит фронт, а в какой-то момент она может порваться — и будет как в Судже.- Пока ВСУ стабилизировали оборону на приграничье и даже наносят атакуют территорию Краснояружского района.- Они пытаются ударить нам во фланг с юга за счет резервов в Сумской области, но у них это не получается. Мы их остановили.Возвращаемся к основному вопросу. Война могла бы закончиться сейчас, если бы нам не нужно было большего. Но нам нужно больше, и при этом нам нужно не поссориться с Трампом. Поэтому мы перевели переговоры в формат бесконечной жвачки и готовимся к летней кампании. Готовится ли к ней Украина – вопрос. Потому что и Трамп, и Европа, и Киев явно делали ставку на то, что сейчас все закончится. Будут ли снова Киеву давать деньги и оружие? Остались ли на Украине люди, способные воевать? Не знаю, посмотрим.- Я в связи с этим считаю очень показательным заявление Путина, который впервые поднял вопрос о ротации мобилизованных. Раньше я постоянно задавал всем вопросы на тему того, как мы будем воевать дальше. А теперь мне понятно, что мы готовы продолжать эту тяжелую войну на истощение.- Я бы не был столь категоричен. Например, либеральные СМИ могут трактовать эти слова таким образом, что "Путин готов к демобилизации и заморозке". К сожалению, многим внутри страны непонятно, к чему готов Путин. Считаю, что у нас недостаточно работают с обществом. Люди же видят все эти поездки делегаций на переговоры и подмигивания Трампу, поэтому переживают, что скоро все закончится договорняком, когда мы завершим войну, не добившись наших целей. К продолжению войны общество надо готовить. Я не вижу, чтобы у нас этим занимались.Хотя к летней кампании мы явно готовимся. Военная промышленность вроде бы разогналась. Военный бюджет ("бюджет победы") на 2025-2026 год сверстан. Что у нас с людьми, мы с вами не знаем, но, судя по общению с бойцами на фронте, дефицита личного состава нет. В основном люди сейчас либо в отпусках, либо занимаются на полигонах. И по опыту прошлого года можно сказать, что эта оперативная пауза продлится до мая.Вы же помните, что было тогда. В феврале мы взяли Авдеевку. В марте и апрель мы бодались за поселки позади нее, то есть, вели бои местного значения. А реальная летняя кампания началась на майские праздники, когда мы начали наступление на Волчанск. Может быть, сейчас будет то же самое.- Попытка повторить Волчанский сценарий может быть в Сумской области?- Вряд ли. Нечто такое может быть на юге. Возможно, что взятие нами нескольких поселков под Ореховом могут быть подготовкой для выхода на стартовые позиции для дальнейшего наступления.Помните, прошлой весной у нас были те же самые разговоры – "сможем мы воевать летом 2024 года или нет?". Оказалось, что смогли, да еще как. Знание – штука полезная, но иногда надо просто верить в нашу армию и в нас самих. Главного мы уже добились. Остальное – дело техники.А теперь вернемся к началу разговора. Мы остановили западный каток, который катился на нас. Мы фактически выбили из-под него Украину. Украина не будет в НАТО, Украина не будет частью западной военной машины. Воевать за Украину на Западе тоже никто не готов. Это поворотный пункт нашей нынешней борьбы за место под солнцем.Если перекладывать наш конфликт с Западом на аналогии Великой Отечественной, то это как битва под Москвой, когда мы остановили гитлеровский каток и стало понятно, что Третий Рейх своих целей не добьется. Да, потом была Сталинградская битва, но по ее итогам немцы покатились на запад. В случае с Украиной битву под Москвой мы уже выиграли, а Сталинградской еще не было.Сталинградская битва с Западом – это если мы разгромим ВСУ и принудим Украину к капитуляции. В этом случае, извините за тавтологию, Запад покатится на запад. Если мы вернем Украину в нашу сферу влияния, мы можем дальше отодвигать НАТО от наших границ. Эти цели никто не снимал, и кстати, в этом смысле конфликт между Трампом и глобалистскими элитами нам на руку.- Вы сказали, что вся эта переговорная жвачка будет длится долго. Повлияют ли на ее ход символические даты – 100 дней Трампа 30 апреля или День Победы 9 мая?- К символическим датам возможны символические решения, которые позволят всем сторонам делать вид, что процесс идет. Тем более, Путин любит делать символические жесты. Некоторые наши люди любят искать в них "зраду", а потом выясняется, что эти жесты нам ничего не стоили, но принесли пользу.Вы же помните, как Путин без каких-либо условий отпустил американского осужденного Фогеля, а уже через два американцы дня отдали россиянина Винника? Этот символический жест нам не стоил ничего, но позволил установить контакт с Трампом, что на тот момент требовалось.Резюмируем: мы перевели переговоры в позиционную фазу и будем их вести методом истощения. А решатся все будет на фронте. Если мы разгромим ВСУ, мы выполним цели СВО. Если не разгромим, Украина еще на какое-то время останется враждебным монстром, но без западных гарантий, а значит, обреченным на смерть не в этот раз, так в следующий.Также о ходе СВО и переговорном процессе - в интервью Германа Садулаева: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой

https://ukraina.ru/20231102/1050684830.html

https://ukraina.ru/20250325/1062016438.html

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