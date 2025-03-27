https://ukraina.ru/20250327/1062089824.html
Комиссия Совфеда призвала ООН осудить нападения ВСУ на журналистов - Пушков
Комиссия Совфеда призвала ООН осудить нападения ВСУ на журналистов - Пушков - 27.03.2025 Украина.ру
Комиссия Совфеда призвала ООН осудить нападения ВСУ на журналистов - Пушков
Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ направила обращения в ООН и другие международные организации с призывом осудить нападения со стороны киевского режима на российских военкоров. Об этом сообщил глава комиссии Алексей Пушков в ходе пленарного заседания Совфеда
2025-03-27T13:04
2025-03-27T13:04
2025-03-27T13:04
новости
россия
украина
алексей пушков
лнр
антониу гутерреш
валентина матвиенко
оон
совет федерации
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103306/06/1033060689_0:149:2839:1746_1920x0_80_0_0_939da4473435174c503e9b0aad1ac1c7.jpg
"Комиссия... направила обращения генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, специальному докладчику ООН по вопросу о свободе мнений Ирену Хану, генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле, представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Яну Браатху. Мы призываем категорически осудить украинские власти: с точки зрения международного права журналисты квалифицируются как гражданские лица", - пояснил Пушков.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в свою очередь подчеркнула, что "агонизирующий киевский режим все больше показывает свою звериную сущность, осуществляет террористические акты".Она отметила, что украинский режим специально отслеживает, преследует, создает условия для того, "чтобы бороться с правдой из их уст, просто охотятся за нашими героическими журналистами".Она призвала ООН и другие международные организации занять объективную, честную позицию по отношению к преступлениям против журналистов РФ.В начале недели оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли в результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. В пресс-службе Первого канала в среду рассказали, что военкор Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков тяжело ранен, его доставили в Москву.Подробнее - в материале Павла Котова Цель №1: Украина продолжает убивать российских журналистов на сайте Украина.ру.
россия
украина
лнр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103306/06/1033060689_158:0:2682:1893_1920x0_80_0_0_4e6565d3151a9296f29a6b93653a037b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, алексей пушков, лнр, антониу гутерреш, валентина матвиенко, оон, совет федерации, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Алексей Пушков, ЛНР, Антониу Гутерреш, Валентина Матвиенко, ООН, Совет Федерации, Вооруженные силы Украины
Комиссия Совфеда призвала ООН осудить нападения ВСУ на журналистов - Пушков
Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ направила обращения в ООН и другие международные организации с призывом осудить нападения со стороны киевского режима на российских военкоров. Об этом сообщил глава комиссии Алексей Пушков в ходе пленарного заседания Совфеда
"Комиссия... направила обращения генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, специальному докладчику ООН по вопросу о свободе мнений Ирену Хану, генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле, представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Яну Браатху. Мы призываем категорически осудить украинские власти: с точки зрения международного права журналисты квалифицируются как гражданские лица", - пояснил Пушков.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко
в свою очередь подчеркнула, что "агонизирующий киевский режим все больше показывает свою звериную сущность, осуществляет террористические акты".
Она отметила, что украинский режим специально отслеживает, преследует, создает условия для того, "чтобы бороться с правдой из их уст, просто охотятся за нашими героическими журналистами".
"Мы, конечно, все очень переживаем случившееся, от всех нас ещё раз хочу выразить глубочайшее соболезнование родным и близким", - добавила парламентарий.
Она призвала ООН и другие международные организации занять объективную, честную позицию по отношению к преступлениям против журналистов РФ
.
В начале недели оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли в результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР
.
В пресс-службе Первого канала в среду рассказали, что военкор Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области
на границе с Украиной
. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков тяжело ранен, его доставили в Москву
.
Подробнее - в материале Павла Котова Цель №1: Украина продолжает убивать российских журналистов на сайте Украина.ру.