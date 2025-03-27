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Комиссия Совфеда призвала ООН осудить нападения ВСУ на журналистов - Пушков

Комиссия Совфеда призвала ООН осудить нападения ВСУ на журналистов - Пушков - 27.03.2025 Украина.ру

Комиссия Совфеда призвала ООН осудить нападения ВСУ на журналистов - Пушков

Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ направила обращения в ООН и другие международные организации с призывом осудить нападения со стороны киевского режима на российских военкоров. Об этом сообщил глава комиссии Алексей Пушков в ходе пленарного заседания Совфеда

2025-03-27T13:04

2025-03-27T13:04

2025-03-27T13:04

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"Комиссия... направила обращения генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, специальному докладчику ООН по вопросу о свободе мнений Ирену Хану, генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле, представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Яну Браатху. Мы призываем категорически осудить украинские власти: с точки зрения международного права журналисты квалифицируются как гражданские лица", - пояснил Пушков.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в свою очередь подчеркнула, что "агонизирующий киевский режим все больше показывает свою звериную сущность, осуществляет террористические акты".Она отметила, что украинский режим специально отслеживает, преследует, создает условия для того, "чтобы бороться с правдой из их уст, просто охотятся за нашими героическими журналистами".Она призвала ООН и другие международные организации занять объективную, честную позицию по отношению к преступлениям против журналистов РФ.В начале недели оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли в результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. В пресс-службе Первого канала в среду рассказали, что военкор Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков тяжело ранен, его доставили в Москву.Подробнее - в материале Павла Котова Цель №1: Украина продолжает убивать российских журналистов на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, алексей пушков, лнр, антониу гутерреш, валентина матвиенко, оон, совет федерации, вооруженные силы украины