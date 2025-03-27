https://ukraina.ru/20250327/1062091540.html

НАТО опровергло заявление своего генсека о гибели военнослужащих США в Литве

НАТО опровергло заявление своего генсека о гибели военнослужащих США в Литве - 27.03.2025 Украина.ру

НАТО опровергло заявление своего генсека о гибели военнослужащих США в Литве

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил журналистам неверную информацию об инциденте с солдатами США в Литве. Об этом 26 марта заявила пресс-секретарь альянса Эллисон Харт.

2025-03-27T14:12

2025-03-27T14:12

2025-03-27T14:12

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"Поиски 4 американских солдат, пропавших без вести во время военных учений в Литве, продолжаются. Мы сожалеем о любой путанице в комментариях, которые [генсек НАТО] сделал сегодня по этому поводу. Он имел в виду появляющиеся новостные сообщения и не подтверждал судьбу пропавших без вести, которая до сих пор неизвестна", - сообщила Харт после заявления Рютте.Сам генсек НАТО больше не желает комментировать тему исчезновения солдат армии США в Литве.Командование армии США в Европе и Африке признало исчезновение своих солдат из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии. По официальным данным, они уехали на БРЭМ M-88 Hercules с полигона близ литовско-белорусской границы и с 25 марта разыскиваются.Однако уже 26 марта западные и литовские СМИ сообщили об обнаружении тел солдат армии США вместе с бронемашиной в литовском болоте. В публикациях говорилось, что солдаты мертвы и, по наиболее вероятной версии, они утонули.Пентагон до сих пор настаивает, что американские солдаты не погибли в Литве, а являются пропавшими без вести и их разыскивают. При этом удалось обнаружить "погруженным в воду" редкую БРЭМ.Министр обороны Литвы Довиле Шакалене придерживается официальной версии Вашингтона и заявила прессе, что тела американских военнослужащих разыскиваются.Ранее на эту тему: Генсек НАТО подтвердил гибель четырех военнослужащих США в Литве

https://ukraina.ru/20250327/1062085245.html

литва

сша

европа

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