"Инициатором постановки в Буче является киевский режим и его западные покровители" - МИД РФ - 27.03.2025 Украина.ру
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"Инициатором постановки в Буче является киевский режим и его западные покровители" - МИД РФ
"Инициатором постановки в Буче является киевский режим и его западные покровители" - МИД РФ - 27.03.2025 Украина.ру
"Инициатором постановки в Буче является киевский режим и его западные покровители" - МИД РФ
Нынешнее руководство Украины и его западные покровители являются инициаторами и исполнителями постановки с Буче под Киевом. Об этом 27 марта на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-03-27T12:29
2025-03-27T12:29
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Российский дипломат обратила внимание на активизацию дискуссий на Западе вокруг темы инцидента в украинской Буче, произошедшего в 2022 году. Захарова в очередной раз подчеркнула позицию официальной Москвы – инцидент является циничной постановкой, которую киевские власти устроили с помощью западных кураторов.Официальный представитель МИД РФ констатировала, что по прошествии долгого времени предъявленные украинскими властями трупы в Буче до сих пор не идентифицированы.Захарова обратила внимание на многочисленные запросы российской стороны в ООН и лично к генсеку организации Антониу Гутерришу по сведениям, имеющим отношение к установлении объективной истины в истории, которую на Западе преподносят как преступление российской армии.Она отметила, что соответствующие запросы направлялись Следственным комитетом РФ и Генпрокуратурой РФ. Однако ни от Гутерриша, ни от других адресатов Москва ответов не получила.По её мнению, постановка в Буче и оживление дискуссии вокруг неё на Западе преследуют прежнюю цель - очернения России и срыва процесса по урегулированию украинской проблемы. Об этом говорит, по её мнению, оживление обсуждения бучанского инцидента на Западе с участием представителей Британии.Ранее, в начале марта Захарова обращала внимание на проблему инсценировки в Буче и участия в этой акции западных медийных персон."Представляете, что будет, когда все поймут для нас давно очевидное - в Буче была страшная постановка, выполненная Зеленским с подачи западников? Киевский режим разложил по улицам тела людей, а затем устроил пресс-тур на деньги USAID американских звезд и общественных деятелей", - констатировала Захарова.До этого, 25 ноября посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник также обращал внимание на инцидент в Буче в контексте другого деяния киевских властей. Подробности в публикации Расправлялись с мирными с особой жестокостью: ВСУ попытались сделать из Селидово Бучу 2.0
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, буча, россия, запад, мария захарова, владимир зеленский, мид, оон, следственный комитет, сво, провокация, русофобия
Новости, Буча, Россия, Запад, Мария Захарова, Владимир Зеленский, МИД, ООН, Следственный комитет, СВО, провокация, Русофобия

"Инициатором постановки в Буче является киевский режим и его западные покровители" - МИД РФ

12:29 27.03.2025
 
Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой по текущим вопросам внешней политики 27.03.2025
Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой по текущим вопросам внешней политики 27.03.2025
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Нынешнее руководство Украины и его западные покровители являются инициаторами и исполнителями постановки с Буче под Киевом. Об этом 27 марта на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российский дипломат обратила внимание на активизацию дискуссий на Западе вокруг темы инцидента в украинской Буче, произошедшего в 2022 году. Захарова в очередной раз подчеркнула позицию официальной Москвы – инцидент является циничной постановкой, которую киевские власти устроили с помощью западных кураторов.
Официальный представитель МИД РФ констатировала, что по прошествии долгого времени предъявленные украинскими властями трупы в Буче до сих пор не идентифицированы.
"Они же там лежали?", - задалась она вопросом, говоря о трупах в Буче.
Захарова обратила внимание на многочисленные запросы российской стороны в ООН и лично к генсеку организации Антониу Гутерришу по сведениям, имеющим отношение к установлении объективной истины в истории, которую на Западе преподносят как преступление российской армии.
"Все эти вопросы остались без ответа", - констатировала Захарова.
Она отметила, что соответствующие запросы направлялись Следственным комитетом РФ и Генпрокуратурой РФ. Однако ни от Гутерриша, ни от других адресатов Москва ответов не получила.
"Инициатором постановки в Буче является киевский режим и его западные покровители", - констатировала официальный представитель МИД России.
По её мнению, постановка в Буче и оживление дискуссии вокруг неё на Западе преследуют прежнюю цель - очернения России и срыва процесса по урегулированию украинской проблемы. Об этом говорит, по её мнению, оживление обсуждения бучанского инцидента на Западе с участием представителей Британии.
"Как только начинаются разговоры о мире – сразу же начинаются провокации", - заявила в этой связи Захарова.
Ранее, в начале марта Захарова обращала внимание на проблему инсценировки в Буче и участия в этой акции западных медийных персон.
"Представляете, что будет, когда все поймут для нас давно очевидное - в Буче была страшная постановка, выполненная Зеленским с подачи западников? Киевский режим разложил по улицам тела людей, а затем устроил пресс-тур на деньги USAID американских звезд и общественных деятелей", - констатировала Захарова.
До этого, 25 ноября посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник также обращал внимание на инцидент в Буче в контексте другого деяния киевских властей. Подробности в публикации Расправлялись с мирными с особой жестокостью: ВСУ попытались сделать из Селидово Бучу 2.0
 
НовостиБучаРоссияЗападМария ЗахароваВладимир ЗеленскийМИДООНСледственный комитетСВОпровокацияРусофобия
 
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