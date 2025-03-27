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"Страх войны охватил всю страну". Украинские эксперты и военные о ситуации в своей стране

"Страх войны охватил всю страну". Украинские эксперты и военные о ситуации в своей стране - 27.03.2025 Украина.ру

"Страх войны охватил всю страну". Украинские эксперты и военные о ситуации в своей стране

На Украине эксперты, ЛОМы, политики и военные обсуждают промежуточные итоги переговоров между США и РФ и думают над тем, сколько еще смогут продержаться ВСУ.

2025-03-27T04:45

2025-03-27T04:45

2025-03-27T04:45

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андрей золотарев

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Ранее на официальном сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. Сообщается, в частности, что стороны "условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов".Кроме того, "США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций".Украинский политтехнолог Андрей Золотарев в интервью журналисту Александру Шелесту* обратил внимание на состав делегации РФ и сказал, что некоторые члены делегации - "это те люди, которые воспринимают Украину как такое недоразумение на политической карте, которое стоит исправить".Кроме того, продолжил эксперт, не было итогового заявления, зато есть разночтения в американских и в российских релизах — и это уже должно настораживать."Это говорит о том, что — да, перемирие это может продержаться какое-то время, да, это шажок вперед, шажок такой еще не уверенный, не убедительный, но говорить о том, что мы повернули к миру, к окончанию войны — пока не приходится", - сказал Золотарев.Украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян тоже отметила некоторые расхождения в трактовках итогов переговоров в США и в России.По ее словам, "в главном всё совпадает: достижение договоренности о смягчении санкций взамен на "перемирие на море". А вот трактовки "перемирия в воздухе" отличаются."Короче, ясно, что ничего не ясно: полноценный договорнячок не срастается, и вместо него штампуют отдельные договорнячочки", - констатировала Монтян.Эти "отдельные договорнячки" понравились на Украине далеко не всем. Так, экс-депутат Верховной Рады, майор ВСУ в отставке Игорь Лапин назвал соглашение "рискованным" для Киева, поскольку отказ выполнять его "может подорвать гуманитарный образ (киевского режима — Ред.), а согласование — усилить РФ"."Честно говоря, это какой-то трэшняк", - заявил Лапин в своем виидеоблоге. Он добавил, что "у команды Трампа есть ключик на эту зеленую камарилью в контексте их любви к деньгам" и потому сложно представить, "что они там еще понаподписывают"."Они" - это Россия и США. По словам Лапина, в отношении США украинцы надеялись, что "из союзника получили посредника в переговорах - но нет, они уже даже не стали посредниками". То есть, в глазах украинских национал-радикалов США теперь выглядят чуть ли не союзником России, поскольку способствуют восстановлению доступа РФ к мировому рынку.Похоже на то, что Киев готовится вовсе не к миру, поскольку мобилизация на Украине только ужесточается.Но массовой поддержкой этот процесс не пользуется. На Украине наделала шуму публикация в российском СМИ-иноагенте "Медуза"** (для украинских читателей его суть подробно излагает издание "Страна" в своем телеграм-канале).Журналист "Медузы"** провел на Украине два месяца, поговорил со многими украинскими военными и гражданскими - и сделал вывод, что настроения в стране сильно в изменились, теперь "украинцы массово не хотят воевать", что они в ужасе от возможной мобилизации и скрываются от военных патрулей.Журналист также рассказал, что в поездках по стране он убедился в том, что "люди, считающие, что войну надо немедленно заканчивать, начали говорить открыто". В общем, страх перед войной "охватил всю страну".В то же же время на фронте дезертирство стало обычным явлением, а многие украинцы пытаются бежать из страны. За последний год нехватка солдат в ВСУ стала такой отчаянной, что ТЦК (аналог военкомата — Ред.) начали "бусификацию" (отлов людей — Ред.) уже и в Киеве, который до этого жил "расслабленной" жизнью, отмечает издание. И подчеркивает, что "сотрудников ТЦК многие воспринимают как врагов".Это восприятие военкомов как врагов не пройдет бесследно, уже сейчас ТЦК начинают получать "ответки"... Бывший депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царев в своем телеграм-канале написал, что в Харькове рассказали занятную и поучительную историю о том, как военные проучили военкомов."Говорят, что во время патрулирования с маршрутов исчезли два микроавтобуса военкомата вместе с экипажами. Их подали в розыск. Оказалось, что военные, которые ехали на фронт, в результате неформального общения "убедили" военкомов добровольно отправиться вместе с ними на экскурсию в окопы под Красноармейском. В итоге военкомы получили возможность лично на себе почувствовать атмосферу на передовой, куда они отправляют пойманных на улице людей", - отметил аналитик.Как бы то ни было, а людей на улицах украинских городов военкомы отлавливают сейчас с удвоенной силой, каково бы ни было моральное состояние бойцов ВСУ, но они пока еще держат фронт - и боевые действия продолжаются, принося каждый день новые потери.* Признан иноагентом в РФ**Организация, признанная в РФ иноагентомПодробнее на эту тему — в статье Павла Котова "Черноморская сделка и запрет на удары по энергетике: в чем проблема и будет ли работать"

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Сергей Зуев

россия, украина, сша, андрей золотарев, татьяна монтян, дональд трамп, вооруженные силы украины, верховная рада, эксклюзив