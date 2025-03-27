"Страх войны охватил всю страну". Украинские эксперты и военные о ситуации в своей стране - 27.03.2025 Украина.ру
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"Страх войны охватил всю страну". Украинские эксперты и военные о ситуации в своей стране
"Страх войны охватил всю страну". Украинские эксперты и военные о ситуации в своей стране - 27.03.2025 Украина.ру
"Страх войны охватил всю страну". Украинские эксперты и военные о ситуации в своей стране
На Украине эксперты, ЛОМы, политики и военные обсуждают промежуточные итоги переговоров между США и РФ и думают над тем, сколько еще смогут продержаться ВСУ.
2025-03-27T04:45
2025-03-27T04:45
россия
украина
сша
андрей золотарев
татьяна монтян
дональд трамп
вооруженные силы украины
верховная рада
эксклюзив
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Ранее на официальном сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. Сообщается, в частности, что стороны "условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов".Кроме того, "США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций".Украинский политтехнолог Андрей Золотарев в интервью журналисту Александру Шелесту* обратил внимание на состав делегации РФ и сказал, что некоторые члены делегации - "это те люди, которые воспринимают Украину как такое недоразумение на политической карте, которое стоит исправить".Кроме того, продолжил эксперт, не было итогового заявления, зато есть разночтения в американских и в российских релизах — и это уже должно настораживать."Это говорит о том, что — да, перемирие это может продержаться какое-то время, да, это шажок вперед, шажок такой еще не уверенный, не убедительный, но говорить о том, что мы повернули к миру, к окончанию войны — пока не приходится", - сказал Золотарев.Украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян тоже отметила некоторые расхождения в трактовках итогов переговоров в США и в России.По ее словам, "в главном всё совпадает: достижение договоренности о смягчении санкций взамен на "перемирие на море". А вот трактовки "перемирия в воздухе" отличаются."Короче, ясно, что ничего не ясно: полноценный договорнячок не срастается, и вместо него штампуют отдельные договорнячочки", - констатировала Монтян.Эти "отдельные договорнячки" понравились на Украине далеко не всем. Так, экс-депутат Верховной Рады, майор ВСУ в отставке Игорь Лапин назвал соглашение "рискованным" для Киева, поскольку отказ выполнять его "может подорвать гуманитарный образ (киевского режима — Ред.), а согласование — усилить РФ"."Честно говоря, это какой-то трэшняк", - заявил Лапин в своем виидеоблоге. Он добавил, что "у команды Трампа есть ключик на эту зеленую камарилью в контексте их любви к деньгам" и потому сложно представить, "что они там еще понаподписывают"."Они" - это Россия и США. По словам Лапина, в отношении США украинцы надеялись, что "из союзника получили посредника в переговорах - но нет, они уже даже не стали посредниками". То есть, в глазах украинских национал-радикалов США теперь выглядят чуть ли не союзником России, поскольку способствуют восстановлению доступа РФ к мировому рынку.Похоже на то, что Киев готовится вовсе не к миру, поскольку мобилизация на Украине только ужесточается.Но массовой поддержкой этот процесс не пользуется. На Украине наделала шуму публикация в российском СМИ-иноагенте "Медуза"** (для украинских читателей его суть подробно излагает издание "Страна" в своем телеграм-канале).Журналист "Медузы"** провел на Украине два месяца, поговорил со многими украинскими военными и гражданскими - и сделал вывод, что настроения в стране сильно в изменились, теперь "украинцы массово не хотят воевать", что они в ужасе от возможной мобилизации и скрываются от военных патрулей.Журналист также рассказал, что в поездках по стране он убедился в том, что "люди, считающие, что войну надо немедленно заканчивать, начали говорить открыто". В общем, страх перед войной "охватил всю страну".В то же же время на фронте дезертирство стало обычным явлением, а многие украинцы пытаются бежать из страны. За последний год нехватка солдат в ВСУ стала такой отчаянной, что ТЦК (аналог военкомата — Ред.) начали "бусификацию" (отлов людей — Ред.) уже и в Киеве, который до этого жил "расслабленной" жизнью, отмечает издание. И подчеркивает, что "сотрудников ТЦК многие воспринимают как врагов".Это восприятие военкомов как врагов не пройдет бесследно, уже сейчас ТЦК начинают получать "ответки"... Бывший депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царев в своем телеграм-канале написал, что в Харькове рассказали занятную и поучительную историю о том, как военные проучили военкомов."Говорят, что во время патрулирования с маршрутов исчезли два микроавтобуса военкомата вместе с экипажами. Их подали в розыск. Оказалось, что военные, которые ехали на фронт, в результате неформального общения "убедили" военкомов добровольно отправиться вместе с ними на экскурсию в окопы под Красноармейском. В итоге военкомы получили возможность лично на себе почувствовать атмосферу на передовой, куда они отправляют пойманных на улице людей", - отметил аналитик.Как бы то ни было, а людей на улицах украинских городов военкомы отлавливают сейчас с удвоенной силой, каково бы ни было моральное состояние бойцов ВСУ, но они пока еще держат фронт - и боевые действия продолжаются, принося каждый день новые потери.* Признан иноагентом в РФ**Организация, признанная в РФ иноагентомПодробнее на эту тему — в статье Павла Котова "Черноморская сделка и запрет на удары по энергетике: в чем проблема и будет ли работать"
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, сша, андрей золотарев, татьяна монтян, дональд трамп, вооруженные силы украины, верховная рада, эксклюзив
Россия, Украина, США, Андрей Золотарев, Татьяна Монтян, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Эксклюзив

"Страх войны охватил всю страну". Украинские эксперты и военные о ситуации в своей стране

04:45 27.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодбитый танк "Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи
Подбитый танк Абрамс ВСУ, эвакуированный из-под Суджи - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сергей Зуев
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На Украине эксперты, ЛОМы, политики и военные обсуждают промежуточные итоги переговоров между США и РФ и думают над тем, сколько еще смогут продержаться ВСУ.
Ранее на официальном сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. Сообщается, в частности, что стороны "условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов".
Кроме того, "США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций".
Украинский политтехнолог Андрей Золотарев в интервью журналисту Александру Шелесту* обратил внимание на состав делегации РФ и сказал, что некоторые члены делегации - "это те люди, которые воспринимают Украину как такое недоразумение на политической карте, которое стоит исправить".
Кроме того, продолжил эксперт, не было итогового заявления, зато есть разночтения в американских и в российских релизах — и это уже должно настораживать.
"Это говорит о том, что — да, перемирие это может продержаться какое-то время, да, это шажок вперед, шажок такой еще не уверенный, не убедительный, но говорить о том, что мы повернули к миру, к окончанию войны — пока не приходится", - сказал Золотарев.
Украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян тоже отметила некоторые расхождения в трактовках итогов переговоров в США и в России.
По ее словам, "в главном всё совпадает: достижение договоренности о смягчении санкций взамен на "перемирие на море". А вот трактовки "перемирия в воздухе" отличаются.
"Короче, ясно, что ничего не ясно: полноценный договорнячок не срастается, и вместо него штампуют отдельные договорнячочки", - констатировала Монтян.
Эти "отдельные договорнячки" понравились на Украине далеко не всем. Так, экс-депутат Верховной Рады, майор ВСУ в отставке Игорь Лапин назвал соглашение "рискованным" для Киева, поскольку отказ выполнять его "может подорвать гуманитарный образ (киевского режима — Ред.), а согласование — усилить РФ".
"Честно говоря, это какой-то трэшняк", - заявил Лапин в своем виидеоблоге. Он добавил, что "у команды Трампа есть ключик на эту зеленую камарилью в контексте их любви к деньгам" и потому сложно представить, "что они там еще понаподписывают".
"Они" - это Россия и США. По словам Лапина, в отношении США украинцы надеялись, что "из союзника получили посредника в переговорах - но нет, они уже даже не стали посредниками". То есть, в глазах украинских национал-радикалов США теперь выглядят чуть ли не союзником России, поскольку способствуют восстановлению доступа РФ к мировому рынку.
Похоже на то, что Киев готовится вовсе не к миру, поскольку мобилизация на Украине только ужесточается.
Но массовой поддержкой этот процесс не пользуется. На Украине наделала шуму публикация в российском СМИ-иноагенте "Медуза"** (для украинских читателей его суть подробно излагает издание "Страна" в своем телеграм-канале).
Журналист "Медузы"** провел на Украине два месяца, поговорил со многими украинскими военными и гражданскими - и сделал вывод, что настроения в стране сильно в изменились, теперь "украинцы массово не хотят воевать", что они в ужасе от возможной мобилизации и скрываются от военных патрулей.
Журналист также рассказал, что в поездках по стране он убедился в том, что "люди, считающие, что войну надо немедленно заканчивать, начали говорить открыто". В общем, страх перед войной "охватил всю страну".
В то же же время на фронте дезертирство стало обычным явлением, а многие украинцы пытаются бежать из страны. За последний год нехватка солдат в ВСУ стала такой отчаянной, что ТЦК (аналог военкомата — Ред.) начали "бусификацию" (отлов людей — Ред.) уже и в Киеве, который до этого жил "расслабленной" жизнью, отмечает издание. И подчеркивает, что "сотрудников ТЦК многие воспринимают как врагов".
Это восприятие военкомов как врагов не пройдет бесследно, уже сейчас ТЦК начинают получать "ответки"... Бывший депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царев в своем телеграм-канале написал, что в Харькове рассказали занятную и поучительную историю о том, как военные проучили военкомов.
"Говорят, что во время патрулирования с маршрутов исчезли два микроавтобуса военкомата вместе с экипажами. Их подали в розыск. Оказалось, что военные, которые ехали на фронт, в результате неформального общения "убедили" военкомов добровольно отправиться вместе с ними на экскурсию в окопы под Красноармейском. В итоге военкомы получили возможность лично на себе почувствовать атмосферу на передовой, куда они отправляют пойманных на улице людей", - отметил аналитик.
Как бы то ни было, а людей на улицах украинских городов военкомы отлавливают сейчас с удвоенной силой, каково бы ни было моральное состояние бойцов ВСУ, но они пока еще держат фронт - и боевые действия продолжаются, принося каждый день новые потери.
* Признан иноагентом в РФ
**Организация, признанная в РФ иноагентом
Подробнее на эту тему — в статье Павла Котова "Черноморская сделка и запрет на удары по энергетике: в чем проблема и будет ли работать"
 
РоссияУкраинаСШААндрей ЗолотаревТатьяна МонтянДональд ТрампВооруженные силы УкраиныВерховная РадаЭксклюзив
 
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