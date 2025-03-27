"Могут рвануть на Белгород": Сазонов о том, почему ситуация на границе требует пристального внимания
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
© AP / Vadim Ghirda
Ситуация в Белгородской области не угрожающая, но она требует самого пристального внимания. Если ВСУ вклинятся на 30-40 километров, это будет уже критично. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва госграницы России в районе населенного пункта Демидовка в Белгородской области. Силы киевского режима пытаются закрепиться на окраинах села и в лесопосадках, прощупывают систему российской обороны, сообщил эксперт.
"Но они тут сталкиваются с той же самой проблемой, что и под Курском – мы можем размотать их ударный кулак с помощью авиации. Тем более, местность под Курском более лесистая, а под Белгородом – более открытая", — подчеркнул историк.
По мнению Сазонова, ситуация в Белгородской области требует самого пристального внимания. Если у ВСУ будут хоть малейшие основания полагать, что они могут совершить прорыв вглубь территории, они его совершат, указал он.
Если ВСУ вклинятся на 30-40 километров, это будет для нас критично, отметил собеседник Украина.ру. Гипотетически, украинские войска могут ударить и напрямую от Харькова, добавил историк.
"Там же расстояние минимальное. ВСУ могут рвануть прямо по трассе на Белгород, неся огромные потери, но достигая максимальных результатов. В Курской области работал тот же самый принцип", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова на сайте Украина.ру.
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