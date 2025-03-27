"Могут рвануть на Белгород": Сазонов о том, почему ситуация на границе требует пристального внимания - 27.03.2025 Украина.ру
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"Могут рвануть на Белгород": Сазонов о том, почему ситуация на границе требует пристального внимания
"Могут рвануть на Белгород": Сазонов о том, почему ситуация на границе требует пристального внимания - 27.03.2025 Украина.ру
"Могут рвануть на Белгород": Сазонов о том, почему ситуация на границе требует пристального внимания
Ситуация в Белгородской области не угрожающая, но она требует самого пристального внимания. Если ВСУ вклинятся на 30-40 километров, это будет уже критично. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-03-27T05:45
2025-03-27T05:45
новости
белгородская область
белгород-днестровский
вс рф
курск
курская область
наступление
всу
сво
спецоперация
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Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва госграницы России в районе населенного пункта Демидовка в Белгородской области. Силы киевского режима пытаются закрепиться на окраинах села и в лесопосадках, прощупывают систему российской обороны, сообщил эксперт."Но они тут сталкиваются с той же самой проблемой, что и под Курском – мы можем размотать их ударный кулак с помощью авиации. Тем более, местность под Курском более лесистая, а под Белгородом – более открытая", — подчеркнул историк.По мнению Сазонова, ситуация в Белгородской области требует самого пристального внимания. Если у ВСУ будут хоть малейшие основания полагать, что они могут совершить прорыв вглубь территории, они его совершат, указал он.Если ВСУ вклинятся на 30-40 километров, это будет для нас критично, отметил собеседник Украина.ру. Гипотетически, украинские войска могут ударить и напрямую от Харькова, добавил историк."Там же расстояние минимальное. ВСУ могут рвануть прямо по трассе на Белгород, неся огромные потери, но достигая максимальных результатов. В Курской области работал тот же самый принцип", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО в материале: "Алексей Анпилогов: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения".
https://ukraina.ru/20250326/1062067678.html
белгородская область
белгород-днестровский
курск
курская область
украина
харьков
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новости, белгородская область, белгород-днестровский, вс рф, курск, курская область, наступление, всу, сво, спецоперация, война, украина, харьков
Новости, Белгородская область, Белгород-Днестровский, ВС РФ, Курск, Курская область, наступление, ВСУ, СВО, Спецоперация, война, Украина, Харьков

"Могут рвануть на Белгород": Сазонов о том, почему ситуация на границе требует пристального внимания

05:45 27.03.2025
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP / Vadim Ghirda
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Ситуация в Белгородской области не угрожающая, но она требует самого пристального внимания. Если ВСУ вклинятся на 30-40 километров, это будет уже критично. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва госграницы России в районе населенного пункта Демидовка в Белгородской области. Силы киевского режима пытаются закрепиться на окраинах села и в лесопосадках, прощупывают систему российской обороны, сообщил эксперт.
"Но они тут сталкиваются с той же самой проблемой, что и под Курском – мы можем размотать их ударный кулак с помощью авиации. Тем более, местность под Курском более лесистая, а под Белгородом – более открытая", — подчеркнул историк.
По мнению Сазонова, ситуация в Белгородской области требует самого пристального внимания. Если у ВСУ будут хоть малейшие основания полагать, что они могут совершить прорыв вглубь территории, они его совершат, указал он.
Если ВСУ вклинятся на 30-40 километров, это будет для нас критично, отметил собеседник Украина.ру. Гипотетически, украинские войска могут ударить и напрямую от Харькова, добавил историк.
"Там же расстояние минимальное. ВСУ могут рвануть прямо по трассе на Белгород, неся огромные потери, но достигая максимальных результатов. В Курской области работал тот же самый принцип", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО в материале: "Алексей Анпилогов: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения".
- РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Вчера, 15:54
Из заказчика в исполнители. США и Россия вышли на прямые переговорыПосле небольшой паузы были обнародованы детали договорённостей между Россией и США в Саудовской Аравии. Как и ожидалось, они касаются безопасности в Чёрном море и прекращение обстрелов энергетических объектов.
 
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05:45"Могут рвануть на Белгород": Сазонов о том, почему ситуация на границе требует пристального внимания
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