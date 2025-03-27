https://ukraina.ru/20250327/1062078976.html

"Могут рвануть на Белгород": Сазонов о том, почему ситуация на границе требует пристального внимания

"Могут рвануть на Белгород": Сазонов о том, почему ситуация на границе требует пристального внимания - 27.03.2025 Украина.ру

"Могут рвануть на Белгород": Сазонов о том, почему ситуация на границе требует пристального внимания

Ситуация в Белгородской области не угрожающая, но она требует самого пристального внимания. Если ВСУ вклинятся на 30-40 километров, это будет уже критично. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-03-27T05:45

2025-03-27T05:45

2025-03-27T05:45

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Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва госграницы России в районе населенного пункта Демидовка в Белгородской области. Силы киевского режима пытаются закрепиться на окраинах села и в лесопосадках, прощупывают систему российской обороны, сообщил эксперт."Но они тут сталкиваются с той же самой проблемой, что и под Курском – мы можем размотать их ударный кулак с помощью авиации. Тем более, местность под Курском более лесистая, а под Белгородом – более открытая", — подчеркнул историк.По мнению Сазонова, ситуация в Белгородской области требует самого пристального внимания. Если у ВСУ будут хоть малейшие основания полагать, что они могут совершить прорыв вглубь территории, они его совершат, указал он.Если ВСУ вклинятся на 30-40 километров, это будет для нас критично, отметил собеседник Украина.ру. Гипотетически, украинские войска могут ударить и напрямую от Харькова, добавил историк."Там же расстояние минимальное. ВСУ могут рвануть прямо по трассе на Белгород, неся огромные потери, но достигая максимальных результатов. В Курской области работал тот же самый принцип", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО в материале: "Алексей Анпилогов: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения".

https://ukraina.ru/20250326/1062067678.html

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