https://ukraina.ru/20250324/1062012516.html

Сергей Сазонов: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова

Сергей Сазонов: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова - 24.03.2025 Украина.ру

Сергей Сазонов: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова

Белгород практически вплотную прилегает к границе. И если на территории Белгородской области начнутся масштабные сражения, это создаст серьезную угрозу этому нашему большому городу. Над этим надо задуматься. Я вообще удивляюсь, почему ВСУ раньше этого не сделали, когда у них был более подходящий момент.

2025-03-24T19:30

2025-03-24T19:30

2025-03-24T19:30

интервью

белгородская область

украина

белгород

вооруженные силы украины

росгвардия

сумская область

херсон

харьков

всу

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.- Сергей, ВСУ предприняли прорыв госграницы России в районе населенного пункта Демидовка в Белгородской области. Есть ли, кроме пропагандистского, военное значение у этой акции?- Военное значение у этих атак есть. Может быть, наши наступающие войска противник и не оттянет, но держать резервы на угрожаемом направлении заставит. Если Украина увидит, что у нас не хватает сил и заслонов для прикрытия границы, она в любой момент может нанести концентрированный удар.Развернутые силы киевского режима, которые закрепляются на окраинах Демидовки и лесопосадках, как раз прощупывают систему нашей обороны. Тем более, из-за современных технических средств (спутниковая разведка и БПЛА) она хорошо видна врагу.- В прошлом интервью вы говорили, что курская авантюра Украины была изначально обречена на провал по одной простой причине: противник не пытался нанести концентрированный удар, а атаковал малыми группами. Киевский режим в случае с Демидовкой повторяет ту же ошибку?- Да. Украина опять включила режим мясорубки. Потому что за операцией по просачиванию должна последовать более крупная оперативно-тактическая операция. То есть за просочившимися войсками должны идти более серьезные силы, чтобы ударить в точку прорыва. Насколько я понимаю, сейчас противнику бить нечем.- Но ведь часто употребляемый в экспертной среде термин мясорубка работает в обе стороны. Могут ли украинские силы, которые уже закрепились на территории Белгородской области, нанести нашим войскам серьезные потери?- В наступлении всегда потери примерно в три раза выше, чем в обороне. Более того, согласно военной науке, если подразделение понесло более 25% потерь, оно считается небоеспособным и должно быть отведено на переформирование. То есть ВСУ сами наносят своим подразделениям такие потери, которые делают их небоеспособными.Понимаете, такие операции просачивания должны быть скоротечными. Они не могут длиться месяцами. Ударили и получилось – хорошо. Ударили и не получилось – надо отходить на заранее подготовленные позиции. У ВСУ не получилось, но они все равно пытаются захватить какой-то участок местности. Зачем? Это очень глупый прием, когда политика ставится выше военного искусства. Киевский режим сам приносит в жертву своих людей ради этой пропагандистской машины.- Есть информация, что ВСУ ракетами "Хаймарс" уже уничтожили два моста в Белгородской области в районе населенных пунктов Графовка и Надежевка. Насколько это затруднит логистику наших войск, которые пытаются ликвидировать этот прорыв врага?- Затруднит. Но у нас есть понтонные переправы. К тому же, сейчас грузы доставляют большие коптеры (до 2 тонн в сутки). В современных условиях полностью изолировать наши части у ВСУ явно не получится.- Наши военблогеры снова жалуются на то, что наше командование проспало этот удар в Белгородской области. Так ли это?- Пока я не вижу, чтобы мы что-то проспали. Глубокого прорыва ВСУ нет, идут приграничные сражения. Вы никогда не можете предугадать, где противник нанесет следующий удар тактикой просачивания. Она опасна именно тем, что мы даже с помощью разведданных не можете ничего спрогнозировать.- По поводу нашего продвижения в Сумской области. Станет ли взятие Юнаковки, которая служила логистическим хабом группировки вторжения ВСУ, приоритетной задачей нашего командования?- Да. Но главная же наша задача – создание буферной зоны в Сумской области и создание угрозы для сил Украины в Сумской области. Пока все выглядит так, будто противник готов пожертвовать частью своей территории в обмен на то, чтобы создать удачную для него пропагандистскую картинку с Белгородской областью.Более того, сам Белгород практически вплотную прилегает к границе. И если на территории Белгородской области начнутся масштабные сражения, это создаст серьезную угрозу этому нашему большому городу. Над этим надо задуматься. Я вообще удивляюсь, почему ВСУ раньше этого не сделали, когда у них был более подходящий момент.С другой стороны, мы готовились к такому развитию событий. А вот удара на Курск мы не ожидали. Поэтому ВСУ его нанесли.- Когда вражеское командование поймет, что у него открылось окно возможностей для переброски в Белгородскую область остатков курской группировки, которая сейчас отступает из-под Суджи?- Я уже говорил, что отступающие подразделения еще нужно переформировать. Они же понесли потери и деморализованы. Пополнение их техникой и личным составом быстро сделать не получится. Даже пополнение их за счет резервистов, которых вчера поймали на улице, займет минимум две-три недели.- Какая же стоит задача максимум у ВСУ на Белгородском направлении?- Прощупать линию границы для удара вглубь нашей территории. Резервы для этого у ВСУ еще есть. Но они тут сталкиваются с той же самой проблемой, что и под Курском – мы можем размотать их ударный кулак с помощью авиации. Тем более, местность под Курском более лесистая, а под Белгородом – более открытая. Да и превосходства у врага по дронам уже нет: или паритет, или небольшое наше преимущество.- Тем более, наша линия обороны в Белгородской области в лучшем состоянии, чем была в Курской области.- На самом деле для тактики просачивания наша линия обороны не имеет принципиального значения. Грубо говоря, любую линию обороны строят по боевым уставам, чтобы она могла выдержать удар батальонной группы. Она состоит из инженерных заграждений в виде "зубов дракона", колючей проволоки и опорных пунктов, но сплошных окопов как в Первую мировую войну там нет. Поэтому просачивающиеся подразделения могут растащить "зубы дракона" и обойти эти опорники. В современной войне линии обороны времен 20 века уже не столь эффективны.- А почему ВСУ в Запорожской области в нее уперлись и сделать ничего не могли?- Потому что там у ВСУ было классическое наступление, когда они массированно двигались батальонными группами. А в приграничье фактически идет войны ДРГ. Эту тактику придумали британцы, которые в целом являются корифеями спецназа. Армия у них сейчас не очень, а вот силы специальных операций у них всегда были эффективными, начиная с войны за Фолкленды.Я бы даже сказал, что именно спецназ решил исход той кампании. Потому что британцы небольшими группами захватили аргентинские командные пункты.То есть мы часто недооцениваем спецназ. В том числе потому, что наша военная доктрина была рассчитана на применение тактического ядерного оружия. А сейчас идет приграничная диверсионная война.И все диверсионные атаки басмачей в Средней Азии тоже планировались британцами. Нападали малыми группами, постоянно беспокоя нас, а потом готовили большой прорыв. И я бы на месте нашего командования присмотрелся, готовят ли ВСУ сейчас такой прорыв под Белгород или нет. Потому что сконцентрировать ударную группировку в Харькове проще, чем под Суджей.- Подытожим Белгородскую тему. Вы считаете, что ситуация не то, что бы угрожающая, но требующая пристального внимания?- Да, да. Она требует самого пристального внимания. Если у ВСУ будут хоть малейшие основания полагать, что они могут совершить прорыв, они его совершат.- А насколько сейчас врагу надо вклиниться на нашу территорию, чтобы такое окно возможностей появилось?- Если ВСУ вклинятся на 30-40 километров, это будет для нас критично.- А есть еще какие-то уязвимые участки Белгородской границы?- При желании можно напрямую от Харькова ударить. Там же расстояние минимальное. ВСУ могут рвануть прямо по трассе на Белгород, неся огромные потери, но достигая максимальных результатов. В Курской области работал тот же самый принцип.- Учитывая все, о чем мы говорили, вряд ли сейчас наша курская группировка после успешной зачистки нашей территории может быть переброшена на другие направления СВО.- Вряд ли. Хотя зачисткой территории по идее должна заниматься Росгвардия, потому что ее как раз учили борьбе с мелкими диверсионными группами противника. Может быть, зачисткой они занимаются. Но буферную зону создавать все равно нужно. Потому что мы находимся в ситуации, когда пути маневрирования ВСУ по рокадным дорогам нами не перерезаны. Киевский режим легко перебрасывает войска с севера на юг и с юга на север. Это гигантская опасность. Железнодорожное сообщение не нарушено, шоссе мы не контролируем.- Эту проблему можно решить рейдами спецназа и массированными авиаударами?- Да. Нужно целенаправленное уничтожение железнодорожной инфраструктуры. По шоссе нельзя массово перебрасывать технику и людей. Любая колонна на шоссе растянется километров на 50 и будет двигаться со скоростью 30 километров в час.- Выходит, если ракетными ударами парализовать железнодорожный узел в Харькове, эта проблема будет решена?- Да. И я не понимаю, почему он до сих пор не парализован. Ведь на этом настаивали еще в 2022 и 2023 годах. Именно из-за его работы мы тогда потеряли Купянск.- В прошлый раз мы говорили, что после завершения Курской операции нашим приоритетным направлением должен стать Херсон. Переброска наших войск туда вызовет определенную оперативную паузу. Как ей может воспользоваться противник?- Не думаю, что будет оперативная пауза. Наверняка у нас есть какая-то резервная группировка для проведения этой операции. Тем более, сейчас наши войска уже закрепляются на островах. Это они как раз снабжаются с помощью тяжелых коптеров. И какая-то операция по Херсону должна быть.- А как можно форсировать Днепр в нынешних военно-технических реалиях?- Форсирование Днепра возможно выше Херсона. В идеале нам нужно занять Днепропетровск и двигаться оттуда на юг. Потому что лобовое форсирование будет сопряжено с большими жертвами. Если только наше командование не прикажет стереть в пыль Херсон, Николаев и Одессу. Тем более, мы по Одессе наносим серьезные удары. Это может быть признаком того, что какая-то операция будет.- В основном мы бьем по портовой инфраструктуре Одессы.- Да. Именно в портах Украина держит свои технические средства. Мы же не бьем по гражданским объектам, чтобы вызвать панику и хаос.- Вернемся к Сумской области. Какие населенные пункты должны войти в эту зону безопасности помимо Юнаковки?- Все населенные пункты, которые находятся к 15-20 километрах от границы, должны как минимум попасть в серую зону. Это не значит, что мы должны их все брать. Но мы не должны сделать так, чтобы ВСУ могли там появляться. В идеале туда должны попасть сами Сумы, учитывая их энергетическую и топливную инфраструктуру, откуда происходят нападения на нашу территорию. Мы их там хорошо утюжим ФАБами, но этого недостаточно.- То есть речь о взятии Сум не идет?- Нет. Но мы должны сделать так, чтобы ВСУ не могли использовать этот город в качестве большой военной базы. Надо сделать с ними то же самое, что они делают с нашими приграничными деревнями.О том, как переговоры повлияют на ход боевых действий Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы

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Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, белгородская область, украина, белгород, вооруженные силы украины, росгвардия, сумская область, херсон, харьков, всу, спецназ