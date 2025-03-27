https://ukraina.ru/20250327/1062083129.html

На Совбезе ООН окончательного стало понятно, кому нужен мир, а кому кровавый реванш

На Совбезе ООН окончательного стало понятно, кому нужен мир, а кому кровавый реванш - 27.03.2025 Украина.ру

На Совбезе ООН окончательного стало понятно, кому нужен мир, а кому кровавый реванш

В среду, 26 марта, в ООН прошло заседание Совета безопасности (СБ), созванного по инициативе Франции и при поддержке Украины. Правящий в Киеве режим в очередной раз с высокой трибуны дал понять, что несмотря ни на какие переговоры, выполнять ключевые требования России он не намерен

2025-03-27T10:08

2025-03-27T10:08

2025-03-27T10:25

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Хочешь мира, готовься к войнеЗаседанию Совбеза предшествовали переговоры между РФ и США в Саудовской Аравии, на которых Москва и Вашингтон согласовали мораторий на удары по объектам энергетики сроком на 30 дней. Кроме того, Кремль и Вашингтон сделали шаг к возобновлению Черноморской инициативы, соответствующие требования России были переданы американской стороне.Украинская делегация в эти же дни также провела встречи с представителями Соединенных Штатов, на которых подтвердила готовность прекратить атаки на энергоинфраструктуру, однако официально не подтверждала, что придерживается этого режима с 18 марта, как это делает РФ.Впрочем, нежелание Украины поддерживать такое частичное прекращение огня можно наюлюдать буквально каждый день. На это, в частности, в ходе заседания СБ ООН обратил внимание заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский."Киев, согласившись на словах на энергетическое перемирие, продолжает планировать и осуществлять удары по энергетической инфраструктуре России, пытаясь обмануть таким образом и нас, и Соединенные Штаты Америки", - отметил он.Полянский рассказал, как спустя всего три часа после того, как Владимир Путин и Дональд Трамп в разговоре 18 марта условились остановить удары по объектам энергетики, ВСУ атаковали дронами объект в станице Кавказская Краснодарского края, который обеспечивает перевалку нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума.Далее, продолжил он, в ночь на 21 марта произошел взрыв на газоизмерительной станции "Суджа" Курской области, через которую шла прокачка газа в Европу и которая находилась на тот момент под контролем украинской армии. Полянский также сообщил и о других случаях ударов ВСУ по энергетическим объектам на территории РФ за последнее время.По его словам, такими действиями Киев хочет сорвать любые мирные договоренности, что демонстрирует недоговороспособность украинских властей.Зампостпреда России при ООН подчеркнул, что Москва оставляет за собой право на ответ в случае продолжения этой деструктивной линии киевского режима.Полянский отметил, что в марте бесславно завершилась "курская авантюра" Владимира Зеленского, она обошлась Украине ценой более 70 тыс. погибших и сотен, если не тысяч единиц выбывшей из строя западной военной техники.В результате боеспособность украинской армии оказалась подорванной, страна теряет все новые территории на востоке, пробуксовывают силовая мобилизация, несмотря на "варварские методы", продолжил он."Перед киевским князьком замаячила перспектива выборов и расплаты за все совершенные против своей страны и своего народа преступления. Кроме того, ему придется рассчитаться перед Западом за разворованные миллиарды, выделенные для поддержки Украины. Это самый страшный кошмар Зеленского и чтобы его избежать он готов абсолютно на все", - заявил Полянский.Представитель России подчеркнул, что сегодня благодаря действиям руководства РФ и США появился реальный шанс на мирное разрешение украинского конфликта. Москва предпочитает мир и дипломатию, но готова и к военному сценарию и его реализации, резюмировал он.Красные линии УкраиныОт лица Украины выступала и.о. постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин. Ожидаемо, ее выступление началось с длинного перечисления российских ударов по Украине, где упор был сделан на жертвах среди гражданского населения.Этими словами можно было бы вполне проникнуться, если бы выступавший перед ней представитесь РФ Полянский не объяснил собравшимся, что ВС России наносят удары исключительно по военным объектам, либо же по объектам, которые работают на украинский ВПК. Все жертвы на земле среди мирного населения - результат работы украинской ПВО, которая располагается в жилых районах. Гибель людей происходит из-за падения обломков украинских ракет или же сбитых российских ракет или дронов, подчеркнул он.Тем не менее, украинская сторона уже три года рассказывает в Совбезе ООН и на других международных площадках о "преступлениях" России, умалчивая о других фактах и подавляя любые альтернативные точки зрения.Далее Гайовишин перешла к теме мирных переговоров, высказав благодарность Дональду Трампу за его усилия. Между тем, "мир любой ценой" Украине не нужен, отметила она."Задабривание агрессора" приведет к тяжелым последствиям, заявила представительница Украины. Далее последовала ключевая часть ее выступления.По ее словам, условиями Киева для мирного урегулирование является непризнание Украиной российского статуса потерянных Украиной территорий, отсутствие какого-либо "внешнего диктата" в отношении того, какой должна быть украинская армия и того, с какими союзниками ей можно иметь дело.Далее она пояснила, что Украина поддержала 30-дневное прекращение огня по энергообъектам, но отсчитывает этот период с момента опубликования соответствующих заявлений после недавних переговоров в Эр-Рияде.Таким образом, Киев вновь дает понять, что не намерен соглашаться на ключевые требования Москвы: отказ от вступления в НАТО, признание вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, а также демилитаризация. Подобная категорическая позиция ставит под вопрос мирное урегулирование конфликта и демонстрирует желание украинской верхушки продолжать войну.Как отмечал в ходе заседания СБ Дмитрий Полянский, Россия к такому варианту развития событий готова.О будущем мирных переговоров и о том, чего ожидать на фронте - в материале издания Украина.ру Сергей Полетаев: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге.

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Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, дмитрий полянский, оон, совбез, сво