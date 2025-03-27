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Скандал в Киеве - побег киевского "смотрящего" Комарницкого. Как борьба Зеленского с Кличко "топит" обоих

Скандал в Киеве - побег киевского "смотрящего" Комарницкого. Как борьба Зеленского с Кличко "топит" обоих - 27.03.2025 Украина.ру

Скандал в Киеве - побег киевского "смотрящего" Комарницкого. Как борьба Зеленского с Кличко "топит" обоих

На фоне политической борьбы Зеленского с региональными властями на Украине разворачивается крупный скандал вокруг депутата Киевсовета Дениса Комарницкого.

2025-03-27T15:27

2025-03-27T15:27

2025-03-27T15:29

эксклюзив

киев

украина

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сбу

набу

офис президента

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Его обвинили в причастности к коррупционным схемам, после чего он сбежал в Австрию. Комарницкого называли "кошельком" мэра Киева Виталия Кличко. В столице Австрии он поселился в элитном особняке, записанном на имя его жены.К его бегству были причастны представители СБУ, полиции и Госпогранслужбы, провернувшие настоящую спецоперацию по спасению депутата горсовета, что говорит о важности этой фигуры для многих украинских силовиков.Кто такой Денис КомарницкийКиевлянин Денис Комарницкий в политику попал в 2000 году, как консультант бывшего премьер-министра Валерия Пустовойтенко. Затем он был директором юридической фирмы под названием "Правозащитник", а с 2008 года он возглавил Христианско-либеральную партию, сменив на этом посту бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, прозванного киевлянами "Лёня Космос". Тогда же он попал в Киевсовет, как лидер фракции Блока Леонида Черновецкого, где занимался вопросами бюджета города.В 2012 году его приговорили к двум годам условно по делу об избиении в 2005 году адвоката, у которого он вместе с подельниками отнял чемодан с $ 20 000.И уже в феврале текущего года НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) заявило о разоблачении преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете. О подозрении сообщили ряду столичных чиновников, среди которых был и Денис Комарницкий (его называют организатором схемы).Следствие считает, что Комарницкий с помощью главы Земельной комиссии Киева организовал схему незаконного завладения землей, заключавшуюся в регистрации несуществующих зданий ("домов-призраков") на перспективных земельных участках, чтобы получить их в обход процедуры торгов.Издание "Экономическая правда" пишет, что Комарницкий фактически выступал куратором значительной части рынка первичной недвижимости, а связанные с ним компании выигрывали коммунальные тендеры на ремонт и строительство жилья и инфраструктурных объектов. Одним из таких объектов был печально известный Подольский мостовой переход, который стал рекордсменом по времени строительства – его строят с советских времен, поскольку завершение объекта означает закрытие схем по распилу бюджета.Украинское издание "Страна" в начале февраля сообщало, что активная разработка дела против Комарницкого началась 8 месяцев назад, когда в офисе бизнесмена установили прослушку и слушали все его разговоры с чиновниками, бизнесменами и прочими влиятельными людьми Киева. Такое внимание было следствием конфликта между Кличко и Офисом президента. На фоне конфликта Комарницкий мог бы стать ценным свидетелем и помочь "утопить" мэра Киева.Бегство в составе кортежа силовиковКомарницкого объявили в розыск, но ему удалось пересечь границу с Румынией и затем скрыться в Вене. По данным украинских СМИ, сбежал он в сопровождении правоохранителей и автомобиля с табличкой "груз 200", используемого для транспортировки тел погибших.Из Киевской области его вывезли в Закарпатье под прикрытием кортежа. Сначала он поселился в гостинице города Хуст, где он купил водку и хот-доги. При этом, по показаниям свидетелей, он постоянно возмущался, что "гостиница бомжацкая с плохим интернетом", а гамбургеры невкусные. Затем он переехал в Ужгород, где остановился у депутата Закарпатского облсовета Юрия Покорбы, с помощью которого затем и пересек границу.Причастными к побегу Комарницкого называют сотрудника оперативного подразделения СБУ Юрия Довгаленко, еще троих рядовых сотрудников СБУ, двоих сотрудников Департамента стратегических расследований (ДСР) Нацполиции и депутата областного совета Закарпатья Юрия Покорбу, которого местные СМИ называют также организатором схем контрабанды. Всех подозреваемых силовиков "уволили" задним числом еще в феврале.Однако опальный депутат Александр Дубинский пишет, что задержанных силовиков, причастных к побегу, минимум 14 человек, но информацию об этом будут дозировать.Дубинский также пишет, что румыны на границе изъяли телефон Комарницкого, скачав оттуда все данные о схемах, к которым он был причастен, и передав данные американцам. Вся проблема, по его словам, в том, что Комарницкий обслуживал не только Кличко, но и окружение Зеленского. По данным Дубинского, утечка информации вызвала настоящую панику среди украинских силовиков, поэтому глава СБУ Малюк отдал приказ срочно задерживать всех причастных, чтобы ограничить доступ НАБУ к фигурантам дела.По словам Дубинского, в телефоне Комарницкого был переписки с упоминанием Андрея Рубеля [экс-глава полиции Харьковской области], Ивана Выговского [глава Нацполиции Украины], Малюка [главы СБУ] и сотрудников СБУ, сопровождавших его из Киева.В числе задержанных Дубинский называет имена: Химич, Лемак, Безкровный. Сергей Химич – начальник Департамента стратегических расследований в Закарпатской области. Виталий Безкровный и Василий Лемак – сотрудники того же департамента. По данным издания "Закарпатье-онлайн", задержаны также: один работник центрального аппарата СБУ и двое сотрудников СБУ по Львовской области. Сергей Химич провернул операцию с побегом, уверяя подчинённых, что она проводится с согласования руководства СБУ.Человек Андрея ЕрмакаЕще в 2020 году бывший депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, выступая в Верховной Раде, обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака, своего коллегу нардепа Николая Тищенко и того же Дениса Комарницкого в создании коррупционных схем в Киеве."Это ОПГ возглавляет Андрей Ермак, его кум и наш коллега по фракции Николай Тищенко и Денис Комарницкий, смотрящий за Киевом, который направляет все потоки через Андрея Ермака и сосредоточивает эти средства на местные выборы", — сказал Лерос с трибуны.Лерос утверждал, что главный герой и организатор схем — Денис Комарницкий, его крыша — народный депутат Николай Тищенко и его кум Андрей Ермак, которому носят коробки с наличными на Банковую из авто Комарницкого. По его словам, схема касается также строительства вышеупомянутого долгостроя - Подольско-Воскресенского моста. Он также напомнил, что Комарницкий был руководителями избирательного штаба Николая Тищенко в 2019 году.Ермак, по словам Лероса, в этой схеме замял все предыдущие дела против Комарницкого, сделав его полноправным "смотрящим" в Киеве. Лерос тажке заявлял, что передал в НАБУ тысячи документов по делам Комарницкого.В феврале 2020 года депутат Киевского горсовета Прохор Антоненко тоже рассказывал о связи Комарницкого с Ермаком и депутатом Николаем Тищенко. "Виталий Кличко имеет протекторат в лице главы ОП Андрея Ермака, именно последний и назначил своего кума Николая Тищенко и решалу из команды Черновецкого Дениса Комарницкого “смотрящими по Киеву”", - сообщал депутат.Все крупные аферы на Украине проворачивают не только на местном уровне. В доле обычно и центральные власти, а также спецслужбы. Такие деятели, как Комарницкий проворачивали свои схемы при содействии всех органов власти, а теперь детали этого сотрудничества оказались в руках западных спецслужб. Таким образом, борьба Офиса президента с Кличко может рикошетом ударить по самому Зеленскому и Андрею Ермаку, а также руководству СБУ и Нацполиции.О других подробностях киевского скандала - в интервью Михаила Павлива "США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций"

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эксклюзив, киев, украина, австрия, андрей ермак, владимир кличко, александр дубинский, сбу, набу, офис президента