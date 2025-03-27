Пятеро детей воссоединятся с родственниками на Украине при содействии России и Катара - 27.03.2025 Украина.ру
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Пятеро детей воссоединятся с родственниками на Украине при содействии России и Катара
Пятеро детей воссоединятся с родственниками на Украине при содействии России и Катара - 27.03.2025 Украина.ру
Пятеро детей воссоединятся с родственниками на Украине при содействии России и Катара
Две девочки и три мальчика воссоединятся со своими родственниками на Украине при содействии российского омбудсмена Марии Львовой-Беловой при посредничестве Катара. Об этом 27 марта сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка.
2025-03-27T16:02
2025-03-27T16:02
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дети
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Омбудсмен сообщила в своём телеграм-канале, что скоро вернутся к родным, в основном мамам и папам две девочки и три мальчика в возрасте от 11 до 17 лет.В посольстве Катара с детьми, мамой одного из мальчиков и сопровождающими лицами встретились посол Катара в России Ахмед бен Насер Аль Тани и руководитель аппарата уполномоченного Алексей Газарян.Львова-Белова поблагодарила Катар за помощь в деле воссоединения Катар. Представители этого государства взяли на себя переговоры с украинской стороной, транспортные и другие расходы, сопровождение детей и их близких. При этом помогал Международный Комитет Красного Креста и представители профильных ведомств."Всего при нашем содействии воссоединились 20 детей из 13 семей с родственниками в России и 100 детей из 80 семей — с родственниками на Украине и в третьих странах", - сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка.Ранее, 16 марта в Дохе вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Украине обсудили первый зампред правительства РФ Денис Мантуров и премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. Подробности в публикации Правительства России и Катара обсудили события в российско-украинском кризисе
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новости, россия, катар, украина, мария львова-белова, мид, дипломатия, международные отношения, дети, сво, омбудсмен
Новости, Россия, Катар, Украина, Мария Львова-Белова, МИД, дипломатия, международные отношения, дети, СВО, омбудсмен

Пятеро детей воссоединятся с родственниками на Украине при содействии России и Катара

16:02 27.03.2025
 
© Мария Львова-Белова / Telegram
© Мария Львова-Белова / Telegram
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Две девочки и три мальчика воссоединятся со своими родственниками на Украине при содействии российского омбудсмена Марии Львовой-Беловой при посредничестве Катара. Об этом 27 марта сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка.
Омбудсмен сообщила в своём телеграм-канале, что скоро вернутся к родным, в основном мамам и папам две девочки и три мальчика в возрасте от 11 до 17 лет.
"Одна девочка жила в России у двоюродного дедушки, поскольку её мама ограничена в родительских правах. На Украине её ждёт родная бабушка, с которой у ребёнка тёплые отношения. Другая девочка находилась в России вместе с бабушкой, а теперь отправится к отцу, - рассказала омбудсмен. - Только один ребёнок жил в России в учреждении, скоро он будет с мамой. Остальные ребята едут от одних близких к другим".
В посольстве Катара с детьми, мамой одного из мальчиков и сопровождающими лицами встретились посол Катара в России Ахмед бен Насер Аль Тани и руководитель аппарата уполномоченного Алексей Газарян.
Львова-Белова поблагодарила Катар за помощь в деле воссоединения Катар. Представители этого государства взяли на себя переговоры с украинской стороной, транспортные и другие расходы, сопровождение детей и их близких. При этом помогал Международный Комитет Красного Креста и представители профильных ведомств.
"Всего при нашем содействии воссоединились 20 детей из 13 семей с родственниками в России и 100 детей из 80 семей — с родственниками на Украине и в третьих странах", - сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка.
Ранее, 16 марта в Дохе вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Украине обсудили первый зампред правительства РФ Денис Мантуров и премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. Подробности в публикации Правительства России и Катара обсудили события в российско-украинском кризисе
 
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