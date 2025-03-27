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Пятеро детей воссоединятся с родственниками на Украине при содействии России и Катара

Пятеро детей воссоединятся с родственниками на Украине при содействии России и Катара - 27.03.2025 Украина.ру

Пятеро детей воссоединятся с родственниками на Украине при содействии России и Катара

Две девочки и три мальчика воссоединятся со своими родственниками на Украине при содействии российского омбудсмена Марии Львовой-Беловой при посредничестве Катара. Об этом 27 марта сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка.

2025-03-27T16:02

2025-03-27T16:02

2025-03-27T16:02

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Омбудсмен сообщила в своём телеграм-канале, что скоро вернутся к родным, в основном мамам и папам две девочки и три мальчика в возрасте от 11 до 17 лет.В посольстве Катара с детьми, мамой одного из мальчиков и сопровождающими лицами встретились посол Катара в России Ахмед бен Насер Аль Тани и руководитель аппарата уполномоченного Алексей Газарян.Львова-Белова поблагодарила Катар за помощь в деле воссоединения Катар. Представители этого государства взяли на себя переговоры с украинской стороной, транспортные и другие расходы, сопровождение детей и их близких. При этом помогал Международный Комитет Красного Креста и представители профильных ведомств."Всего при нашем содействии воссоединились 20 детей из 13 семей с родственниками в России и 100 детей из 80 семей — с родственниками на Украине и в третьих странах", - сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка.Ранее, 16 марта в Дохе вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Украине обсудили первый зампред правительства РФ Денис Мантуров и премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. Подробности в публикации Правительства России и Катара обсудили события в российско-украинском кризисе

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новости, россия, катар, украина, мария львова-белова, мид, дипломатия, международные отношения, дети, сво, омбудсмен