Избирательный гуманизм. Почему международные организации молчат о зверствах ВСУ - 27.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250327/1062094315.html
Избирательный гуманизм. Почему международные организации молчат о зверствах ВСУ
Избирательный гуманизм. Почему международные организации молчат о зверствах ВСУ - 27.03.2025 Украина.ру
Избирательный гуманизм. Почему международные организации молчат о зверствах ВСУ
Редкий случай - в ООН признали, что мирные жители Курской области гибнут из-за действий ВСУ. Такое заявление прозвучало от помощника генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйи. Обольщаться не стоит: все это констатируется вскользь и сквозь зубы. Такую политику международных организаций можно наблюдать с 2014 года
2025-03-27T15:28
2025-03-27T15:28
эксклюзив
россия
украина
курская область
оон
преступления
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060835434_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_bcb95c6a9cd4ba617e315eaa9a1312b1.jpg
Гуманитарное право и те, кто его нарушаютВ среду, 26 марта, прошло заседание Совета безопасности ООН, посвященное конфликту на Украине. Среди прочего обратило на себя внимание выступление Джойс Мсуйи, а точнее короткая реплика, касающаяся гибели мирных жителей в российских регионах."Мы глубоко обеспокоены жертвами продолжающихся столкновений не только по всей Украине, &lt;…&gt; но и в регионах Российской Федерации. По сообщениям СМИ, есть жертвы среди мирного населения и ущерб гражданской инфраструктуре в Курске, Белгороде и Брянске", - заявила она.Помощник генсека ООН отметила, что защита гражданского населения и мирных объектов — это обязанность, закрепленная международным правом, а неизбирательные атаки "строго запрещены" гуманитарным правом.Обращает на себя внимание это "по сообщениям СМИ". Думается, что Москва в любое время готова предоставить в ООН документальные свидетельства преступлений ВСУ или же привезти госпожу Мсуйи и ее коллег на место событий, чтобы те увидели все своими глазами. Была бы воля и стремление узнать и, главное, признать правду. Примечательно также, что в этом же выступлении она подробно перечислила последние случаи гибели мирных граждан на контролируемых Украиной территориях. Аналогичные происшествия в РФ были упомянуты лишь несколькими общими фразами. А между тем, если бы в ООН пожелали, то могли бы узнать о множестве примеров настоящего террора ВСУ против мирных граждан в той же Курской области, в регулярно обстреливаемых городах Белгородской и Брянской областей, а также при атаках на другие регионы России.Сухая статистика такова: в Курской области с 2022 года по настоящее время в результате преступлений ВСУ погибли 167 мирных жителей, 500 – ранены, пострадавшими от преступлений армии Украины признаны 43 тыс. человек. Разрушено и повреждено несколько тысяч объектов гражданской инфраструктуры. Таковы данные Следственного комитета, которые 27 марта привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Если кому-то хочется фактуры, то можно открыть официальные ресурсы того же Следкома, где практически каждый день публикуются новости о возбуждении очередных уголовных дел по фактам преступлений ВСУ против мирных россиян."24 марта 2025 года украинские боевики сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывное устройство на территорию жилого дома в поселке Коренево Курской области, где находились мирные жители. В результате осколочные ранения получили два человека, один из них 12-летний ребенок"."На основании данных, полученных от местных жителей установлено, что в августе-сентябре 2024 года в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области военнослужащие ВФУ, незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, совершили убийство не менее двух мирных жителей, укрывавшихся в жилых домах"."Следствием установлено, что не позднее марта 2025 года военнослужащие украинских вооруженных формирований произвели целенаправленный обстрел Свято-Троицкого храма в городе Судже Курской области, который является объектом культурного наследия. В результате здание храма повреждено и частично разрушено".Моральное банкротство радетелей за мирДанные примеры - лишь одни из многих, список можно продолжать и продолжать, было бы желание взглянуть правде в глаза, а его-то как раз у международных институций и не достает. Как еще иначе объяснить, что все три года различные гуманитарные структуры фактически молчат о зверствах ВСУ и всячески смакуют любые, даже самые нелепые фейки о действиях ВС РФ.Больше того, такую картину можно было наблюдать еще задолго до начала СВО. События украинского госпереворота, последующий кровавый разгром противников Майдана по всей стране, восстание в Донбассе и т.н. антитеррористическая операция не вызвали практически никакого осуждения со стороны тех, кому это, казалось бы, положено по статусу и должности.До сих пор все эти гуманисты, стоящие на страже прав человека, не обозначили какой-либо вразумительной позиции по трагедии 2 мая в Одессе, где мученической смертью погибли более 40 человек, удара по Луганску месяц спустя, в результате которого погибли 8 человек и т.д.Маловероятно, что в ближайшее время эта ситуации изменится. России давно пора перестать аппелировать к международным организациям и ждать, что они выскажутся с осуждением в адрес Украины.О чем вообще говорить, если очередные убийства российских журналистов в зоне боевых действий вызывают разве что дежурные заявления на брифингах второстепенных представителей ООН, да и только. Сколько, к примеру, за это время погибло военкоров, журналистов и корреспондентов, работающих с ВСУ? На память не приходит ни одного случая.Напротив, список жертв из числа тех, кто освещал происходящее со стороны России, идет уже на десятки. Это говорит о том, что работники СМИ - обычная цель для армии Украины, по которой они не упускают случая ударить.Москва снова заявляет о том, что будет добиваться реакции мирового сообщества на эти злодеяния, но не является ли молчание этого самого сообщества признаком того, что оно продемонстрировало свою полную несостоятельность в деле защиты гражданского населения? Вопрос из тех, что называют риторическими.О главном итоге российско-американских переговоров в Саудовской Аравии - в материале издания Украина.ру Украину вынесли за скобки. Промежуточные итоги переговоров в Эр-Рияде и бонусы России при участии США.
https://ukraina.ru/20250325/1062021623.html
россия
украина
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060835434_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_8808b4dce58fc071f60d7075ff1ef713.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, курская область, оон, преступления, сво
Эксклюзив, Россия, Украина, Курская область, ООН, преступления, СВО

Избирательный гуманизм. Почему международные организации молчат о зверствах ВСУ

15:28 27.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Редкий случай - в ООН признали, что мирные жители Курской области гибнут из-за действий ВСУ. Такое заявление прозвучало от помощника генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйи. Обольщаться не стоит: все это констатируется вскользь и сквозь зубы. Такую политику международных организаций можно наблюдать с 2014 года
Гуманитарное право и те, кто его нарушают
В среду, 26 марта, прошло заседание Совета безопасности ООН, посвященное конфликту на Украине. Среди прочего обратило на себя внимание выступление Джойс Мсуйи, а точнее короткая реплика, касающаяся гибели мирных жителей в российских регионах.
"Мы глубоко обеспокоены жертвами продолжающихся столкновений не только по всей Украине, <…> но и в регионах Российской Федерации. По сообщениям СМИ, есть жертвы среди мирного населения и ущерб гражданской инфраструктуре в Курске, Белгороде и Брянске", - заявила она.
Помощник генсека ООН отметила, что защита гражданского населения и мирных объектов — это обязанность, закрепленная международным правом, а неизбирательные атаки "строго запрещены" гуманитарным правом.
Обращает на себя внимание это "по сообщениям СМИ". Думается, что Москва в любое время готова предоставить в ООН документальные свидетельства преступлений ВСУ или же привезти госпожу Мсуйи и ее коллег на место событий, чтобы те увидели все своими глазами. Была бы воля и стремление узнать и, главное, признать правду.
Примечательно также, что в этом же выступлении она подробно перечислила последние случаи гибели мирных граждан на контролируемых Украиной территориях. Аналогичные происшествия в РФ были упомянуты лишь несколькими общими фразами.
А между тем, если бы в ООН пожелали, то могли бы узнать о множестве примеров настоящего террора ВСУ против мирных граждан в той же Курской области, в регулярно обстреливаемых городах Белгородской и Брянской областей, а также при атаках на другие регионы России.
Сухая статистика такова: в Курской области с 2022 года по настоящее время в результате преступлений ВСУ погибли 167 мирных жителей, 500 – ранены, пострадавшими от преступлений армии Украины признаны 43 тыс. человек. Разрушено и повреждено несколько тысяч объектов гражданской инфраструктуры. Таковы данные Следственного комитета, которые 27 марта привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Только за прошедшую неделю (с 17 по 23 марта), по данным Посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, из-за атак ВСУ в зоне соприкосновения погибли 16 мирных российских граждан, ранены – 134, включая четырех несовершеннолетних", - написала она у себя в телеграм-канале.
Если кому-то хочется фактуры, то можно открыть официальные ресурсы того же Следкома, где практически каждый день публикуются новости о возбуждении очередных уголовных дел по фактам преступлений ВСУ против мирных россиян.
"24 марта 2025 года украинские боевики сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывное устройство на территорию жилого дома в поселке Коренево Курской области, где находились мирные жители. В результате осколочные ранения получили два человека, один из них 12-летний ребенок".
"На основании данных, полученных от местных жителей установлено, что в августе-сентябре 2024 года в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области военнослужащие ВФУ, незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, совершили убийство не менее двух мирных жителей, укрывавшихся в жилых домах".
"Следствием установлено, что не позднее марта 2025 года военнослужащие украинских вооруженных формирований произвели целенаправленный обстрел Свято-Троицкого храма в городе Судже Курской области, который является объектом культурного наследия. В результате здание храма повреждено и частично разрушено".
Моральное банкротство радетелей за мир
Данные примеры - лишь одни из многих, список можно продолжать и продолжать, было бы желание взглянуть правде в глаза, а его-то как раз у международных институций и не достает.
Как еще иначе объяснить, что все три года различные гуманитарные структуры фактически молчат о зверствах ВСУ и всячески смакуют любые, даже самые нелепые фейки о действиях ВС РФ.
Больше того, такую картину можно было наблюдать еще задолго до начала СВО. События украинского госпереворота, последующий кровавый разгром противников Майдана по всей стране, восстание в Донбассе и т.н. антитеррористическая операция не вызвали практически никакого осуждения со стороны тех, кому это, казалось бы, положено по статусу и должности.
Зеленский Наполеон
25 марта, 09:36
Клоун-победительВ интернете легко найти карикатуру: маршал Эдвард Рыдз-Смиглы оседлал деревянный чурбачок, а художник рисует его на белом коне, топчущим нацистские знамёна, въезжающим в поверженный Берлин, через Бранденбургские ворота.
До сих пор все эти гуманисты, стоящие на страже прав человека, не обозначили какой-либо вразумительной позиции по трагедии 2 мая в Одессе, где мученической смертью погибли более 40 человек, удара по Луганску месяц спустя, в результате которого погибли 8 человек и т.д.
Маловероятно, что в ближайшее время эта ситуации изменится. России давно пора перестать аппелировать к международным организациям и ждать, что они выскажутся с осуждением в адрес Украины.
О чем вообще говорить, если очередные убийства российских журналистов в зоне боевых действий вызывают разве что дежурные заявления на брифингах второстепенных представителей ООН, да и только. Сколько, к примеру, за это время погибло военкоров, журналистов и корреспондентов, работающих с ВСУ? На память не приходит ни одного случая.
Напротив, список жертв из числа тех, кто освещал происходящее со стороны России, идет уже на десятки. Это говорит о том, что работники СМИ - обычная цель для армии Украины, по которой они не упускают случая ударить.
Москва снова заявляет о том, что будет добиваться реакции мирового сообщества на эти злодеяния, но не является ли молчание этого самого сообщества признаком того, что оно продемонстрировало свою полную несостоятельность в деле защиты гражданского населения? Вопрос из тех, что называют риторическими.
О главном итоге российско-американских переговоров в Саудовской Аравии - в материале издания Украина.ру Украину вынесли за скобки. Промежуточные итоги переговоров в Эр-Рияде и бонусы России при участии США.
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаКурская областьООНпреступленияСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:59Улучшение отношений неизбежно? Почему сейчас всё больше сдержанного оптимизма — Стариков
16:53Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Купянском бросают тела погибших и подрываются на собственных минах
16:47Как восстанавливали Киев после нацистской оккупации: спецпроект к 80-летию Победы
16:03Кадровая политика УГКЦ. Святослав Шевчук: из секретарей – в начальники
16:02Пятеро детей воссоединятся с родственниками на Украине при содействии России и Катара
15:28Избирательный гуманизм. Почему международные организации молчат о зверствах ВСУ
15:27Скандал в Киеве - побег киевского "смотрящего" Комарницкого. Как борьба Зеленского с Кличко "топит" обоих
15:18Гендиректор ЮНЕСКО содействует убийствам журналистов - МИД РФ
14:59Михаил Павлив: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций
14:54Тимофей Ермаков: Когда-нибудь мы расскажем не только о погибших военкорах, но и обо всех павших бойцах
14:26Захарова рассказала о недоверии Москвы к Киеву
14:12НАТО опровергло заявление своего генсека о гибели военнослужащих США в Литве
13:49Генсек НАТО подтвердил гибель четырех военнослужащих США в Литве
13:46Бравые солдаты Швейки. Чехи не хотят воевать с Россией
13:34Депутаты Рады сорвали заседание из-за невыгодного проекта соглашения с США по ресурсам
13:23МИД РФ рассчитывает на выполнение договорённостей с США
13:12Все ресурсы — США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 марта
13:09Европа уже готовится к войне с Россией. Какой договор возможен с Трампом — Садулаев
13:04Комиссия Совфеда призвала ООН осудить нападения ВСУ на журналистов - Пушков
12:54ВСУ атаковали газовое хранилище в Крыму, чтобы помешать возобновлению добычи газа – Батурин
Лента новостейМолния