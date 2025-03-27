https://ukraina.ru/20250327/1062094315.html

Избирательный гуманизм. Почему международные организации молчат о зверствах ВСУ

Избирательный гуманизм. Почему международные организации молчат о зверствах ВСУ - 27.03.2025 Украина.ру

Избирательный гуманизм. Почему международные организации молчат о зверствах ВСУ

Редкий случай - в ООН признали, что мирные жители Курской области гибнут из-за действий ВСУ. Такое заявление прозвучало от помощника генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйи. Обольщаться не стоит: все это констатируется вскользь и сквозь зубы. Такую политику международных организаций можно наблюдать с 2014 года

2025-03-27T15:28

2025-03-27T15:28

2025-03-27T15:28

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Гуманитарное право и те, кто его нарушаютВ среду, 26 марта, прошло заседание Совета безопасности ООН, посвященное конфликту на Украине. Среди прочего обратило на себя внимание выступление Джойс Мсуйи, а точнее короткая реплика, касающаяся гибели мирных жителей в российских регионах."Мы глубоко обеспокоены жертвами продолжающихся столкновений не только по всей Украине, <…> но и в регионах Российской Федерации. По сообщениям СМИ, есть жертвы среди мирного населения и ущерб гражданской инфраструктуре в Курске, Белгороде и Брянске", - заявила она.Помощник генсека ООН отметила, что защита гражданского населения и мирных объектов — это обязанность, закрепленная международным правом, а неизбирательные атаки "строго запрещены" гуманитарным правом.Обращает на себя внимание это "по сообщениям СМИ". Думается, что Москва в любое время готова предоставить в ООН документальные свидетельства преступлений ВСУ или же привезти госпожу Мсуйи и ее коллег на место событий, чтобы те увидели все своими глазами. Была бы воля и стремление узнать и, главное, признать правду. Примечательно также, что в этом же выступлении она подробно перечислила последние случаи гибели мирных граждан на контролируемых Украиной территориях. Аналогичные происшествия в РФ были упомянуты лишь несколькими общими фразами. А между тем, если бы в ООН пожелали, то могли бы узнать о множестве примеров настоящего террора ВСУ против мирных граждан в той же Курской области, в регулярно обстреливаемых городах Белгородской и Брянской областей, а также при атаках на другие регионы России.Сухая статистика такова: в Курской области с 2022 года по настоящее время в результате преступлений ВСУ погибли 167 мирных жителей, 500 – ранены, пострадавшими от преступлений армии Украины признаны 43 тыс. человек. Разрушено и повреждено несколько тысяч объектов гражданской инфраструктуры. Таковы данные Следственного комитета, которые 27 марта привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Если кому-то хочется фактуры, то можно открыть официальные ресурсы того же Следкома, где практически каждый день публикуются новости о возбуждении очередных уголовных дел по фактам преступлений ВСУ против мирных россиян."24 марта 2025 года украинские боевики сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывное устройство на территорию жилого дома в поселке Коренево Курской области, где находились мирные жители. В результате осколочные ранения получили два человека, один из них 12-летний ребенок"."На основании данных, полученных от местных жителей установлено, что в августе-сентябре 2024 года в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области военнослужащие ВФУ, незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, совершили убийство не менее двух мирных жителей, укрывавшихся в жилых домах"."Следствием установлено, что не позднее марта 2025 года военнослужащие украинских вооруженных формирований произвели целенаправленный обстрел Свято-Троицкого храма в городе Судже Курской области, который является объектом культурного наследия. В результате здание храма повреждено и частично разрушено".Моральное банкротство радетелей за мирДанные примеры - лишь одни из многих, список можно продолжать и продолжать, было бы желание взглянуть правде в глаза, а его-то как раз у международных институций и не достает. Как еще иначе объяснить, что все три года различные гуманитарные структуры фактически молчат о зверствах ВСУ и всячески смакуют любые, даже самые нелепые фейки о действиях ВС РФ.Больше того, такую картину можно было наблюдать еще задолго до начала СВО. События украинского госпереворота, последующий кровавый разгром противников Майдана по всей стране, восстание в Донбассе и т.н. антитеррористическая операция не вызвали практически никакого осуждения со стороны тех, кому это, казалось бы, положено по статусу и должности.До сих пор все эти гуманисты, стоящие на страже прав человека, не обозначили какой-либо вразумительной позиции по трагедии 2 мая в Одессе, где мученической смертью погибли более 40 человек, удара по Луганску месяц спустя, в результате которого погибли 8 человек и т.д.Маловероятно, что в ближайшее время эта ситуации изменится. России давно пора перестать аппелировать к международным организациям и ждать, что они выскажутся с осуждением в адрес Украины.О чем вообще говорить, если очередные убийства российских журналистов в зоне боевых действий вызывают разве что дежурные заявления на брифингах второстепенных представителей ООН, да и только. Сколько, к примеру, за это время погибло военкоров, журналистов и корреспондентов, работающих с ВСУ? На память не приходит ни одного случая.Напротив, список жертв из числа тех, кто освещал происходящее со стороны России, идет уже на десятки. Это говорит о том, что работники СМИ - обычная цель для армии Украины, по которой они не упускают случая ударить.Москва снова заявляет о том, что будет добиваться реакции мирового сообщества на эти злодеяния, но не является ли молчание этого самого сообщества признаком того, что оно продемонстрировало свою полную несостоятельность в деле защиты гражданского населения? Вопрос из тех, что называют риторическими.О главном итоге российско-американских переговоров в Саудовской Аравии - в материале издания Украина.ру Украину вынесли за скобки. Промежуточные итоги переговоров в Эр-Рияде и бонусы России при участии США.

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эксклюзив, россия, украина, курская область, оон, преступления, сво