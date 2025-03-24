Переговоры РФ и США идут. Делегация Украины ждет результатов "за дверьми"
10:51 24.03.2025 (обновлено: 11:02 24.03.2025)
Переговоры делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта проходят в Эр-Рияде. Украинский телеканал "Рада" уточнил, что украинская делегация остается в городе в ожидании результатов контактов между представителями Москвы и Вашингтона
© Политика Страны / Telegram
© Политика Страны / Telegram
В понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии проходят переговоры представителей России и США. В состав российской делегации вошли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Издания The New York Times и Reuters заявили, что на обеих встречах стороны сосредоточатся на проработке деталей 30-дневного прекращения огня по энергетическим объектам.
Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций Украины и США. Резюмируя, глава Минобороны Украины Рустем Умеров в своих соцсетях написал, что разговор был "продуктивным", а стороны, в свою очередь, обсудили "ключевые моменты, включая энергетику".
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский обратил внимание на то, что Владимира Зеленского в очередной раз не допустили до переговоров с США.
Во вторник, 18 марта, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Глава РФ отметил недоговороспособность Киева, однако согласился на взаимное прекращение Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.
Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины. А вот Киев своей части договоренностей не выполнил и продолжает удары по энергетическим объектам: Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ.
20 марта, 15:11Лягушку сварят на электричестве от русской ЗАЭС. Что не так с самой большой электростанцией в ЕвропеЛидер США Дональд Трамп накануне поговорил с Владимиром Зеленским. Главной линией их беседы стали прекращение ударов по энергообъектам и передача под контроль Вашингтона украинских АЭС. Эксперты отмечают, что заявленные темы - лишь "верхушка айсберга"