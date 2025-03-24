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Переговоры РФ и США идут. Делегация Украины ждет результатов "за дверьми"

Переговоры РФ и США идут. Делегация Украины ждет результатов "за дверьми" - 24.03.2025 Украина.ру

Переговоры РФ и США идут. Делегация Украины ждет результатов "за дверьми"

Переговоры делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта проходят в Эр-Рияде. Украинский телеканал "Рада" уточнил, что украинская делегация остается в городе в ожидании результатов контактов между представителями Москвы и Вашингтона

2025-03-24T10:51

2025-03-24T10:51

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В понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии проходят переговоры представителей России и США. В состав российской делегации вошли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Издания The New York Times и Reuters заявили, что на обеих встречах стороны сосредоточатся на проработке деталей 30-дневного прекращения огня по энергетическим объектам.Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций Украины и США. Резюмируя, глава Минобороны Украины Рустем Умеров в своих соцсетях написал, что разговор был "продуктивным", а стороны, в свою очередь, обсудили "ключевые моменты, включая энергетику".Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский обратил внимание на то, что Владимира Зеленского в очередной раз не допустили до переговоров с США.Во вторник, 18 марта, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Глава РФ отметил недоговороспособность Киева, однако согласился на взаимное прекращение Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины. А вот Киев своей части договоренностей не выполнил и продолжает удары по энергетическим объектам: Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ.

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новости, сша, россия, украина, рустем умеров, александр дубинский, владимир зеленский, рада, фсб, reuters