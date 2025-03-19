https://ukraina.ru/20250319/1061903805.html

После приказа Путина: ПВО РФ обезвредила БПЛА, летевшие на объекты Украины

После приказа Путина: ПВО РФ обезвредила БПЛА, летевшие на объекты Украины - 19.03.2025 Украина.ру

После приказа Путина: ПВО РФ обезвредила БПЛА, летевшие на объекты Украины

После приказа президента РФ Владимира Путина о временном прекращении ударов по объектам украинской энергетики, российская ПВО обезвредила семь беспилотников, ранее нацеленных на объекты в Николаевской области. Эту информацию 19 марта подтвердили в Министерстве обороны РФ

2025-03-19T14:18

2025-03-19T14:18

2025-03-19T14:25

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Однако Киев своей части договоренностей не выполнил: не отметил свою ночную атаку на объекты в России, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это идет вразрез с усилиями по мирному урегулированию, достигнутыми накануне президентами РФ и США Владимиром Путинам и Дональдом Трампом.Песков резюмировал, что в настоящее время власти России внимательно наблюдают, прислушается ли Киев к намерению Москвы и Вашингтона сделать все возможное для мирного урегулирования.Накануне вечером состоялся рекордный по длительности телефонный разговор президентов России и США. Он длился около 2,5 часов. Американский телеканал CNN написал, что общение прошло "очень хорошо", а глава США назвал разговор замечательным.В ходе этого диалога лидер РФ подтвердил приверженность Москвы к мирному разрешению конфликта на Украине, однако подчеркнул, что урегулирование должно учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности.Глава РФ поддержал идею Трампа о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней, а также подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления развединформации Киеву. Также глава РФ заявил Трампу о необходимости остановить мобилизацию Украины и перевооружение ВСУ в случае перемирия.Сначала Зеленский крайне негативно воспринял итоги разговора двух лидеров. заявив, что "мы не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина", однако на следующее утро заявил, что поддержит предложение о прекращении ударов по энергетикеоговорившись, что оставляет за собой право "отвечать ударами", в случае, если Россия будет их наносить.Комментируя разговор двух президентов, авторы телеграм-канала "Пролив Сталина" назвали его "почти идеальными", так как произошло главное: стороны договорились договариваться."Из спорного - только прекращение взаимных ударов по энергетике, но во-первых, у нас весна на дворе. Во-вторых, мы отлично поработали в последние несколько месяцев в этом направлении. В-третьих, у нас и так перерывы в атаках на энергетику обычно с зимы до осени. Да и живучесть инициативы под большим сомнением. В остальном итог такой: война продолжается, перемирия не будет, и никто не будет вставлять атакующим группировкам войск палки в колеса. А это самое важное здесь и сейчас, так как определяет все остальное! От своих требований мы не отступаем. Предоставляем уникальный шанс Зеленскому снова все испортить", - говорится в публикации канала.Также Путин и Трамп условились на продолжение диалога двух стран уже в предстоящее воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии. Автор издания Ураина.ру Марина Полякова рассказала подробно О чем договорились Путин и Трамп, и зачем Зеленского записали на повторные "процедуры".О других событиях дня - в материале Новые шаги США в сторону РФ, рассекреченные тайны ЦРУ, наручники бусификации. Главное на 13.00 19 марта.

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новости, россия, украина, киев, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, впк, вкс, cnn