https://ukraina.ru/20250327/1062096735.html

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Купянском бросают тела погибших и подрываются на собственных минах

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Купянском бросают тела погибших и подрываются на собственных минах - 27.03.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Купянском бросают тела погибших и подрываются на собственных минах

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-03-27T16:53

2025-03-27T16:53

2025-03-27T17:01

эксклюзив

спецоперация

харьков

купянск

оскол

геннадий алехин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

россия

волчанск

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Пока российская армия окончательно зачищает Курскую область от ВСУ, а противник пытается прорваться в Белгородскую область, активные события разворачиваются и на Осколе, где наши войска продолжают охват Купянска с двух сторон. Этот город пока еще не в кольце, но близок к этому. Киевский режим не сможет этому помешать из-за нехватки личного состава.В частности, враг там не один месяц оборонял опорные пункты по руслу Оскола. Но когда наши штурмовики взламывали их, находили тела погибших украинских солдат. Могли командиры ВСУ эвакуировать погибших? Вероятно, могли. Если их "опорник" держался в течение года, значит, были какие-то логистические маршруты подвоза боеприпасов и ротации личного состава. К тому же неподалеку находятся населенные пункты Славянск и Краматорск, куда можно было вывезти тела. Однако их предпочли бросить и записать в без вести пропавшие.Командиры будут какое-то время "пилить" полагающиеся подчиненным деньги, а родственники выплаты за погибших не дождутся. Не случайно у трупов повытаскивали документы, удостоверяющие их личность.Понятно, что наши бойцы отвезут тела врагов в ближайшие морги, в надежде, что ВСУ заберут своих павших солдат, но Киев упорно отказывается от обмена погибшими. Режим Зеленского в панике от того, что возникнут новые дополнительные цифры по убитым украинским военнослужащим.К тому же при оставлении своих оборонительных позиций украинские военные нередко подрываются на своих минах. Тенденцией становится и банальная безалаберность, когда одни подразделения минировали поля перед своими позициями, не составляли их карты и не сообщали об этом своим соседям, чем особенно грешили националистические подразделения. Более того, расположением мин в ВСУ еще и торговали. Были известны случаи, когда при ротации карты размещения мин уходящие украинские бойцы предлагали купить своим коллегам за гривны или за доллары, а если не договаривались, то так и оставляли последних в неведении.Также я бы хотел рассказать о "подземных школах" в Харькове, которые строятся якобы для обучения детей в безопасных условиях. На самом же деле проводятся работы по сооружению заглубленных командных пунктов, казарм и других объектов военного назначения. По схеме — это образцы американских военных подземных КП образца 1960-1970-х годов. Это же идеальная маскировка, в расчёте, что мы не будем по ним стрелять.Кстати, сегодня ночью мощно и прицельно были нанесены удары по цехам мелких предприятий и гаражным кооперативам Харькова. Они маскировались под типичные гражданские и бытовые объекты. На самом деле там изготавливались и собирались беспилотники самолетного типа, размещались склады по ремонту военной техники и вооружения для нужд ВСУ.Сам по себе Купянск не является какой-то одной стратегической задачей для нашей армии. У нас есть более важные планы на Волчанск, Липцы, Чугуев и другие города, чтобы окружить Харьков и ВСУ сами оттуда побежали, когда у них на шее затянется эта тугая бечевка. Я не говорю, что продвинуться к Харькову будет легко, но противнику тут ослаб. Поэтому мы сможем, перерезав логистические маршруты, выбив так называемую оборону Харькова с заграждениями из некачественного бетона.В воздухе заискрило. Все указывает на то, что вскоре последуют более решительные и губительные для противника наши действия.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250326/1062073027.html

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эксклюзив, спецоперация, харьков, купянск, оскол, геннадий алехин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, волчанск