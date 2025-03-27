https://ukraina.ru/20250327/1062097021.html
Улучшение отношений неизбежно? Почему сейчас всё больше сдержанного оптимизма — Стариков
Улучшение отношений неизбежно? Почему сейчас всё больше сдержанного оптимизма — Стариков - 27.03.2025 Украина.ру
Улучшение отношений неизбежно? Почему сейчас всё больше сдержанного оптимизма — Стариков
Писатель, публицист, член Президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о тонкостях переговорного процесса в Эр-Рияде, а также сделал акцент на факте отсутствия журналистов во время встречи сторон
2025-03-27T16:59
2025-03-27T16:59
2025-03-27T16:59
видео
николай стариков
дональд трамп
эр-рияд (провинция)
саудовская аравия
владимир путин
переговоры
сша
владимир зеленский
трибунал
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00:25 - Итоги переговоров в Эр-Рияде;13:19 - Помеха для Трампа в мирных инициативах;15:16 - Принципы гарантий безопасности;20:21 - Про форму нового трибунала.
эр-рияд (провинция)
саудовская аравия
сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, николай стариков, дональд трамп, эр-рияд (провинция), саудовская аравия, владимир путин, переговоры, сша, владимир зеленский, трибунал, мир, сво, спецоперация, суджа, энергетика, зерновая сделка, видео
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Улучшение отношений неизбежно? Почему сейчас всё больше сдержанного оптимизма — Стариков
Писатель, публицист, член Президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о тонкостях переговорного процесса в Эр-Рияде, а также сделал акцент на факте отсутствия журналистов во время встречи сторон
00:25
- Итоги переговоров в Эр-Рияде;
13:19
- Помеха для Трампа в мирных инициативах;
15:16
- Принципы гарантий безопасности;
20:21
- Про форму нового трибунала.