Улучшение отношений неизбежно? Почему сейчас всё больше сдержанного оптимизма — Стариков - 27.03.2025 Украина.ру
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Улучшение отношений неизбежно? Почему сейчас всё больше сдержанного оптимизма — Стариков
Улучшение отношений неизбежно? Почему сейчас всё больше сдержанного оптимизма — Стариков - 27.03.2025 Украина.ру
Улучшение отношений неизбежно? Почему сейчас всё больше сдержанного оптимизма — Стариков
Писатель, публицист, член Президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о тонкостях переговорного процесса в Эр-Рияде, а также сделал акцент на факте отсутствия журналистов во время встречи сторон
2025-03-27T16:59
2025-03-27T16:59
видео
николай стариков
дональд трамп
эр-рияд (провинция)
саудовская аравия
владимир путин
переговоры
сша
владимир зеленский
трибунал
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00:25 - Итоги переговоров в Эр-Рияде;13:19 - Помеха для Трампа в мирных инициативах;15:16 - Принципы гарантий безопасности;20:21 - Про форму нового трибунала.
эр-рияд (провинция)
саудовская аравия
сша
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видео, николай стариков, дональд трамп, эр-рияд (провинция), саудовская аравия, владимир путин, переговоры, сша, владимир зеленский, трибунал, мир, сво, спецоперация, суджа, энергетика, зерновая сделка, видео
Видео, Николай Стариков, Дональд Трамп, Эр-Рияд (провинция), Саудовская Аравия, Владимир Путин, переговоры, США, Владимир Зеленский, трибунал, мир, СВО, Спецоперация, Суджа, энергетика, зерновая сделка

Улучшение отношений неизбежно? Почему сейчас всё больше сдержанного оптимизма — Стариков

16:59 27.03.2025
 
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Писатель, публицист, член Президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о тонкостях переговорного процесса в Эр-Рияде, а также сделал акцент на факте отсутствия журналистов во время встречи сторон
00:25 - Итоги переговоров в Эр-Рияде;
13:19 - Помеха для Трампа в мирных инициативах;
15:16 - Принципы гарантий безопасности;
20:21 - Про форму нового трибунала.
 
ВидеоНиколай СтариковДональд ТрампЭр-Рияд (провинция)Саудовская АравияВладимир ПутинпереговорыСШАВладимир ЗеленскийтрибуналмирСВОСпецоперацияСуджаэнергетиказерновая сделка
 
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Заголовок открываемого материала
16:59Улучшение отношений неизбежно? Почему сейчас всё больше сдержанного оптимизма — Стариков
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