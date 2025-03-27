https://ukraina.ru/20250327/1062097021.html

Улучшение отношений неизбежно? Почему сейчас всё больше сдержанного оптимизма — Стариков

Улучшение отношений неизбежно? Почему сейчас всё больше сдержанного оптимизма — Стариков - 27.03.2025 Украина.ру

Улучшение отношений неизбежно? Почему сейчас всё больше сдержанного оптимизма — Стариков

Писатель, публицист, член Президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о тонкостях переговорного процесса в Эр-Рияде, а также сделал акцент на факте отсутствия журналистов во время встречи сторон

2025-03-27T16:59

2025-03-27T16:59

2025-03-27T16:59

видео

николай стариков

дональд трамп

эр-рияд (провинция)

саудовская аравия

владимир путин

переговоры

сша

владимир зеленский

трибунал

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00:25 - Итоги переговоров в Эр-Рияде;13:19 - Помеха для Трампа в мирных инициативах;15:16 - Принципы гарантий безопасности;20:21 - Про форму нового трибунала.

эр-рияд (провинция)

саудовская аравия

сша

суджа

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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